15:54 27 декабря

«Загадочная» северокорейская подлодка готовится к выходу в море?

В прошлом году военные аналитики обнаружили на судостроительной верфи Синпо на северо-востоке КНДР загадочную подлодку, на которой были заметны вертикальные пусковые шахты для баллистических или крылатых ракет.

«Загадочная» северокорейская подлодка готовится к выходу в море?
Архивное фото

Свежие снимки со спутников демонстрируют, что с подлодки снята маскировочная сетка, «а на полигоне неподалёку замечено оживление, связанное, вероятно, с испытаниями силовой установки для экспериментальной субмарины класса Gorae ("Кит")», комментирует ситуацию ресурс 38north.org.


«Загадочная» северокорейская подлодка готовится к выходу в море?


«Рядом можно рассмотреть погружной испытательный стенд, с которого северокорейские военные в прошлом году выполняли запуск баллистической ракеты», – говорится в публикации.

Сообщается, что субмарина «достигает почти 67 метров в длину и чуть менее семи метров в ширину, а водоизмещение составляет, по оценкам экспертов, около двух тысяч тонн». Судя по фотографиям, «центральная часть рубки скрывает одну или две шахты с баллистическими или крылатыми ракетами».

Ресурс отмечает, что внешне северокорейская подлодка напоминает российские ДЭПЛ проекта 677.

«Загадочная» северокорейская подлодка готовится к выходу в море?


Кроме того, «экспертами было зафиксировано несколько эпизодов выбросов в атмосферу пара из теплогенераторов радиохимической лаборатории в Йонбёне, где находятся установки, способные перерабатывать отработанное топливо в плутоний», говорится в статье.

По данным автора, находящийся в 100 км к северу от Пхеньяна 5-мегаваттный реактор «является главным источником радиоактивных продуктов, необходимых для реализации северокорейской ядерной программы».

Использованы фотографии: Digitalglobe, Inc/38north.org
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Комментарии 33
  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:18
    Теперь американцы спать спокойно не смогут.Русские подлодки,китайские,теперь еще и северокорейские-подлодкофобия начинает процветать...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. nnm Сегодня, 10:21
      Ночной кошмар Швеции ....."...тишина и мервые...ой, т.е. подводки с косами стоят!!" Они еще прошлогодние подводки ищут, а тут еще и корея....
      nnm
      1. cniza Сегодня, 10:23
        Истерия нагнетаемая для увеличения финансирования и не более.
        cniza
        1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:34
          А стоит ли игра свеч?
          Вот такой риторический вопрос...В чем смысл просить?Против возрастающего военного потенциала независимых стран-денег не соберется такого количества.МВФ тоже уже на ушах стоит и лопается от одного единственного клиента в виде правительства США,которые по факту,именно факту,чего греха таить,являются безвозмездно-кредитованными...
          КИБЕРНИНДЗЯ
      2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:37
        У нашего главнокомандующего с шутками все нормально.Разрешил бы нашим морякам,1 апреля,с северокорейскими флагами вдоль морской границы пройти...Интересно,конечно...Шведы просто описяться или еще и обделаются?
        КИБЕРНИНДЗЯ
      3. Tusv Сегодня, 11:59
        Цитата: nnm
        Ночной кошмар Швеции ....."...тишина и мервые...ой, т.е. подводки с косами стоят!!" Они еще прошлогодние подводки ищут, а тут еще и корея...

        Шведы ищут исключительно, экологически чистые Российские подлодки feel А тут по написали, 2 балистические ракеты под рубкой от которых так плутонием фонит. что надо гренландию от датчан освобождать. fellow
        Tusv
    2. himRa Сегодня, 10:23
      Свежие снимки со спутников демонстрируют, что с подлодки снята маскировочная сетка, «а на полигоне неподалёку замечено оживление, связанное, вероятно, с испытаниями силовой установки для экспериментальной субмарины класса Gorae ("Кит")»,

      Что-то похоже на вброс как бы намеренно информацию предоставляют
      himRa
    3. 210окв Сегодня, 10:25
      Им надо у шведов проконсультироваться...У тех оогромный опыт по поиску советских и российских подлодок...Точнее огромный опыт паники... wassat fool
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      Теперь американцы спать спокойно не смогут.Русские подлодки,китайские,теперь еще и северокорейские-подлодкофобия начинает процветать...
      210окв
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:40
        Если бы была паника-то все символические ключи городов Швеции,были уже в столице нашей Родины-Москве...
        КИБЕРНИНДЗЯ
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:40
        Матрасы "нашли" ещё один железобетонный аргумент для развёртывания ПРО в Южной Корее .
        bouncyhunter
    4. Сергей Ф Сегодня, 10:47
      Вот уж точно!
      КНДР еще только попугивает, а если ПУГАТЬ начнет!..
      Сергей Ф
    5. дядя Мурзик Сегодня, 11:16
      Уважаемый редактор, может лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, то у вас руины говорят. wassat
      дядя Мурзик
  2. nnm Сегодня, 10:19
    Уже у флоридских берегов.....
    nnm
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:23
      Был бы повод, а крылатые ракеты и бомбы у американцев всегда найдутся. Если Россию окружали ПРО против иранских ракет, то что сейчас будут делать?
      rotmistr60
      1. Сергей Ф Сегодня, 10:49
        Так америкосы уже разворачивают ПРО у своих сателлитов - в Южной Корее!
        Сергей Ф
  3. 210окв Сегодня, 10:22
    Ох уж эти "эксперды"..Выдвижные устройства за ракеты приняли..
    210окв
    1. jjj Сегодня, 14:22
      В указанных размерениях сложно разместить, что-то основательное. У нас на пр. 629 при водоизмещении 2820 тонн длина лодки превышала 98 метров. Пр. 629А был почти 3500 тонн. Так у этих проектов еще под килем была "выпуклость", чтобы шахты вошли и центровка не нарушалась
      jjj
  4. Spitfire Сегодня, 10:25
    Цитата: nnm
    Уже у флоридских берегов.....


    может быть, у калифорнийских ? Все-таки поближе будет, Флорида - это Атлантика.
    Spitfire
    1. nnm Сегодня, 10:41
      да хоть всплыли в Патомаке )))) Смысл в том, что головной боли у матрацников прибавится. Это лишь вопрос времени
      nnm
    2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:09
      Я думаю... Во Флориде больше обделаются,чем в Калифорнии...
      КИБЕРНИНДЗЯ
  5. Machete Сегодня, 10:30
    Опять новые санкции против КНДР введут.
    Что за жизнь?
    Machete
    1. rasputin17 Сегодня, 10:40
      Цитата: Machete
      Опять новые санкции против КНДР введут.
      Что за жизнь?

      Веселая!!! На них вводят санкции а они клали на них и класть продолжают!! Лучше жить под санкциями в своей стране нежели под палкой демократии!!
      rasputin17
    2. Вадим237 Сегодня, 11:36
      Контрабандные поставки в КНДР процветают, а все санкции против них - пустое место.
      Вадим237
  6. Jovanni Сегодня, 10:30
    Много наших советских песен поют, любят в Корее. Наверное товарищу Ыну дали недавно послушать "Прощайте скалистые горы..."
    Jovanni
  7. Челентаныч Сегодня, 10:32
    На "Ладу" и правда похожа,только скорее всего лишь один корпус от "Лады" там,а ТТХ явно на порядок ниже российских субмарин.Но тем не менее если выйдет в плавание то для Северной Кореи это уже успех.
    Челентаныч
    1. роман66 Сегодня, 10:41
      главное не чтоб вышла, а чтоб вернулась
      роман66
  8. vasilev Сегодня, 10:48
    А она аналогична той что они искали у берегов Беларуси? lol
    vasilev
  9. Штык Сегодня, 11:52
    Вот прочитал все это... Ну как дети, ей богу! Резвитесь дальше smile
    Штык
  10. murriou Сегодня, 12:08
    Если очень захочется, то и в Швейцарии обнаружат загадочные подлодки предположительно русского происхождения laughing
    murriou
  11. Волька Сегодня, 12:25
    ну все держитесь янки, сейчас кореяки наклепают подводных лодочек-убийц и запустят тихо к восточным берегам калифорнии, а тем временем подготовят еще очередной на гаваях Перл-Харбор
    Волька
  12. Злой 55 Сегодня, 12:30
    Ещё один карандаш в спину матрасов....ской дерьмократии..
    Злой 55
  13. Костадинов Сегодня, 13:01
    Новая лодка для нових балистических ракет КН-11.
    А санкции США ето самое лучшее для економики и народа соответного государства.
    Костадинов
  14. Krabik Сегодня, 15:48
    Походу Ким вырывается в Атлантику...
    Krabik

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