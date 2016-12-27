«Загадочная» северокорейская подлодка готовится к выходу в море?

В прошлом году военные аналитики обнаружили на судостроительной верфи Синпо на северо-востоке КНДР загадочную подлодку, на которой были заметны вертикальные пусковые шахты для баллистических или крылатых ракет.Свежие снимки со спутников демонстрируют, что с подлодки снята маскировочная сетка, «а на полигоне неподалёку замечено оживление, связанное, вероятно, с испытаниями силовой установки для экспериментальной субмарины класса Gorae ("Кит")», комментирует ситуацию ресурс 38north.org.«Рядом можно рассмотреть погружной испытательный стенд, с которого северокорейские военные в прошлом году выполняли запуск баллистической ракеты», – говорится в публикации.Сообщается, что субмарина «достигает почти 67 метров в длину и чуть менее семи метров в ширину, а водоизмещение составляет, по оценкам экспертов, около двух тысяч тонн». Судя по фотографиям, «центральная часть рубки скрывает одну или две шахты с баллистическими или крылатыми ракетами».Ресурс отмечает, что внешне северокорейская подлодка напоминает российские ДЭПЛ проекта 677.Кроме того, «экспертами было зафиксировано несколько эпизодов выбросов в атмосферу пара из теплогенераторов радиохимической лаборатории в Йонбёне, где находятся установки, способные перерабатывать отработанное топливо в плутоний», говорится в статье.По данным автора, находящийся в 100 км к северу от Пхеньяна 5-мегаваттный реактор «является главным источником радиоактивных продуктов, необходимых для реализации северокорейской ядерной программы».