Маргиналы-коммунисты возьмут в США власть и устранят Трампа
Американским левакам Трамп не нравится. Ну, ещё бы: он же капиталист и миллиардер. Эксплуататор и угнетатель. Пролетариат, этот класс-могильщик, должен загнать его в гроб. Некоторые аналитики в США считают, что Трампа могут свергнуть коммунистические группы маргиналов, способные на экстремистские действия.
Большую статью на тему грядущего низвержения Трампа и противостояния агрессивных левых мирным консерваторам написал Брэндон Смит (опубликована на портале Alt-Market.com). По его мнению, нынешние американские коммунисты-идеалисты видят себя героями, а тех, кто им перечит, считают невеждами либо разновидностью фашистов. Короче говоря, все те консерваторы, которые им противостоят, есть абсолютное «зло». И Трамп — в первую очередь. Это поистине «суперзлодей».
Есть люди, пишет обозреватель, идеалом для которых служит «коммунистическая модель». Они и не думают, что успех этой модели суть разрушение. Коммунизм «успешно разрушает», иронизирует автор.
Скоро в Белый дом придёт Д. Трамп. В январе. Конгресс и Сенат на ту пору будут контролироваться республиканским большинством. По сути, леваки в США «остались без рычагов». Чем они могут пробавляться? Они могут заняться публикациями фальшивых новостей, формировать «мемы» с подрывной целью, делать ещё что-то. Однако это всё не удастся, уверен обозреватель. Для атак через средства массовой информации социального капитала уже не хватит. Неужели коммунисты в США адаптируются? Или вымрут?
Они не сдадутся без боя. Их путь будет асимметричен: подрывную деятельность они осуществят на локальных уровнях. Вот их план: спровоцировать группы маргиналов, и те пойдут на «крайние меры». Экстремистские действия маргиналов породят затем «тоталитарный ответ» консерваторов.
Далее Брэндон Смит сообщает, что он «хорошо разбирается» в истории коммунистических восстаний. Ему известна «простая истина»: везде, где существуют коммунистические движения, начинаются войны. Коммуняки могут заявлять, что они миролюбивые, а их цели и методы направлены исключительно на достижение мира, поскольку они хотят прийти к тому строю, который «лучше для общества в целом». Однако эти радетели светлого будущего не признают социальной эволюции и «почти всегда возвращаются к старым добрым насильственным методам».
Основная причина такого поведения ясна: на самом деле они считают, что только их идеал и есть единственный идеал, пригодный для человечества. Они думают, что они герои «с проснувшимся мировоззрением», а остальные неспособны постичь истину. Тех, кто им возражает, они относят к опасным невеждам либо фашистам, которые саботируют «естественное развитие» человечества, предписанное левацкой утопией. А раз им перечат тупицы и саботажники, все действия коммунистов заранее оправдываются. Они ведь борются со «злом». «И, конечно же, консерваторы, такие, как вы и я, — пишет автор, — есть физические проявления этого зла. Мы суперзлодеи, которые должны быть уничтожены любой ценой в фантастическом левацком мире».
Когда такие люди не получают того, чего желают, когда они осознают, что их пропаганда неэффективна, они неизбежно становятся агрессивны, даже воинственны. Это известная проблема фанатиков, стоящих перед толпами: они спекулируют на относительности нравственности. По сути, это чудовища в костюмах людей. Они жаждут новой войны. «Нет ничего хуже, чем иметь дело с психопатом, который отчаянно желает позаботиться о вас», — иронизирует Смит.
Так как же противостоять левакам?
Опасность состоит в том, что консерваторам придётся столкнуться с левыми экстремистами «на равных». Штука в том, что консерваторам, в том числе в Белом доме, следует избегать искушения использовать правительство «в качестве оружия» для противодействия воинственным маргиналам. Не следует «опускаться до их уровня». В противном случае существует «серьёзный риск» поколебаться в собственных принципах и стать хуже маргиналов.
В вероятной «децентрализованной гражданской войне» правительство должно «отказать» бунтовщикам. Правительство не должно являться на такую войну, не быть на ней «игроком». Если консерваторы откажутся использовать правительство как карающий меч, они победят «всех врагов».
Но как бы такой конфликт выглядел?
Если правительство всё-таки пойдёт в атаку, оно будет выглядеть как сапог, попирающий свободы. Оно не будет отныне считаться борцом за свободу. Во-вторых, противостояние породит проблему разрухи инфраструктуры: взрывы на шоссе и другие разрушения. Так думают некоторые эксперты. Левые любят перекрывать дороги, и вполне можно предположить, что они станут делать это чаще. Коммунисты могут «нарушить цепочки поставок и производства», поскольку «это самый быстрый путь к подстрекательству», а также «массовой панике». Есть даже мнение, что с коммунистами заодно могут выступить бородатые террористы. Американский автор считает, что леваки, как показало время, на самом деле близки «к мусульманскому экстремизму». «Они защищают его открыто и публично», — уверяет Смит. Сам он полагает, что левые слабаки «по своей природе», поэтому, когда речь идёт о прямой конфронтации, им нравится идея иметь «своих собственных киллеров», среди которых могут оказаться или исламисты, или чернокожие.
Самым разумным предположением, которое выдвигают эксперты, Смит считает вероятную «многогранность» американской гражданской войны. Не двустороннее противостояние, но многогранный конфликт. Аналитик «согласен с этим всей душой». Доказательство: несколько группировок слева и справа имеют совершенно разные понятия о том, какой в конечном итоге должна стать Америка. Левые в виде анархистов и коммунистов ратуют за продолжение демократического процесса, но без богача Трампа (его — долой). С противоположного фланга маячат «неоконсерваторы и военные ястребы», которым подавай «только хардкор»: они хотят сбросить ядерную бомбу на Ближний Восток и всё там уничтожить, включая женщин и детей. Посредине стоят либертарианцы, которые просто хотят вернуться к маленькому правительству и конституционализму. А есть ещё анархо-капиталисты, которые, кажется, готовы стереть в порошок и правительство, и конституцию до чистого листа и поселиться «в мире теории, а не практики». Наконец, имеются «христианские группировки», которые желают построить царство божие на основе теократии.
Сам Смит и его сторонники «просто хотят» добраться до корня проблемы. А это означает «повесить глобалистов на фонарных столбах» после «скорого суда». Таким путём они рассчитывают «избавиться от опасности гражданской войны».
А вот главный секрет: левые не знают, что они «всегда были полезными идиотами для глобальных элит». Их выбрасывали на помойку, как только элиты добивались своего. Свободные народы всегда становились жертвами элит и загонялись в ярмо эксплуатации при новой тоталитарной системе.
«Я оставляю вас с этой мыслью: гражданская война неизбежна», — с грустью пишет Б. Смит. Левые слишком далеко зашли в своём сумасшествии, а правительство едва ли откажется от идеи им противостоять.
Трудно сказать, добавим, когда разразится «американская гражданская война», о которой столь красочно рассказал публицист, желающий кое-кого повесить на столбах. Вероятно, «леваки» терпеть долго не станут и приступят к провокациям безотлагательно. Для начала перегородят какие-нибудь федеральные трассы, а там возьмутся за винтовки и пистолеты. К ним присоединятся бородачи-исламисты, тоже по-видимому, ратующие за нечто вроде вселенского коммунизма. И вперёд: боевитые американские ленинцы, этот новый интернационал, свергнут зажравшегося капиталиста Трампа и расчистят дорогу равенству и братству. Пардон, глобальным элитам.
Большую статью на тему грядущего низвержения Трампа и противостояния агрессивных левых мирным консерваторам написал Брэндон Смит (опубликована на портале Alt-Market.com). По его мнению, нынешние американские коммунисты-идеалисты видят себя героями, а тех, кто им перечит, считают невеждами либо разновидностью фашистов. Короче говоря, все те консерваторы, которые им противостоят, есть абсолютное «зло». И Трамп — в первую очередь. Это поистине «суперзлодей».
Есть люди, пишет обозреватель, идеалом для которых служит «коммунистическая модель». Они и не думают, что успех этой модели суть разрушение. Коммунизм «успешно разрушает», иронизирует автор.
Скоро в Белый дом придёт Д. Трамп. В январе. Конгресс и Сенат на ту пору будут контролироваться республиканским большинством. По сути, леваки в США «остались без рычагов». Чем они могут пробавляться? Они могут заняться публикациями фальшивых новостей, формировать «мемы» с подрывной целью, делать ещё что-то. Однако это всё не удастся, уверен обозреватель. Для атак через средства массовой информации социального капитала уже не хватит. Неужели коммунисты в США адаптируются? Или вымрут?
Они не сдадутся без боя. Их путь будет асимметричен: подрывную деятельность они осуществят на локальных уровнях. Вот их план: спровоцировать группы маргиналов, и те пойдут на «крайние меры». Экстремистские действия маргиналов породят затем «тоталитарный ответ» консерваторов.
Далее Брэндон Смит сообщает, что он «хорошо разбирается» в истории коммунистических восстаний. Ему известна «простая истина»: везде, где существуют коммунистические движения, начинаются войны. Коммуняки могут заявлять, что они миролюбивые, а их цели и методы направлены исключительно на достижение мира, поскольку они хотят прийти к тому строю, который «лучше для общества в целом». Однако эти радетели светлого будущего не признают социальной эволюции и «почти всегда возвращаются к старым добрым насильственным методам».
Основная причина такого поведения ясна: на самом деле они считают, что только их идеал и есть единственный идеал, пригодный для человечества. Они думают, что они герои «с проснувшимся мировоззрением», а остальные неспособны постичь истину. Тех, кто им возражает, они относят к опасным невеждам либо фашистам, которые саботируют «естественное развитие» человечества, предписанное левацкой утопией. А раз им перечат тупицы и саботажники, все действия коммунистов заранее оправдываются. Они ведь борются со «злом». «И, конечно же, консерваторы, такие, как вы и я, — пишет автор, — есть физические проявления этого зла. Мы суперзлодеи, которые должны быть уничтожены любой ценой в фантастическом левацком мире».
Когда такие люди не получают того, чего желают, когда они осознают, что их пропаганда неэффективна, они неизбежно становятся агрессивны, даже воинственны. Это известная проблема фанатиков, стоящих перед толпами: они спекулируют на относительности нравственности. По сути, это чудовища в костюмах людей. Они жаждут новой войны. «Нет ничего хуже, чем иметь дело с психопатом, который отчаянно желает позаботиться о вас», — иронизирует Смит.
Так как же противостоять левакам?
Опасность состоит в том, что консерваторам придётся столкнуться с левыми экстремистами «на равных». Штука в том, что консерваторам, в том числе в Белом доме, следует избегать искушения использовать правительство «в качестве оружия» для противодействия воинственным маргиналам. Не следует «опускаться до их уровня». В противном случае существует «серьёзный риск» поколебаться в собственных принципах и стать хуже маргиналов.
В вероятной «децентрализованной гражданской войне» правительство должно «отказать» бунтовщикам. Правительство не должно являться на такую войну, не быть на ней «игроком». Если консерваторы откажутся использовать правительство как карающий меч, они победят «всех врагов».
Но как бы такой конфликт выглядел?
Если правительство всё-таки пойдёт в атаку, оно будет выглядеть как сапог, попирающий свободы. Оно не будет отныне считаться борцом за свободу. Во-вторых, противостояние породит проблему разрухи инфраструктуры: взрывы на шоссе и другие разрушения. Так думают некоторые эксперты. Левые любят перекрывать дороги, и вполне можно предположить, что они станут делать это чаще. Коммунисты могут «нарушить цепочки поставок и производства», поскольку «это самый быстрый путь к подстрекательству», а также «массовой панике». Есть даже мнение, что с коммунистами заодно могут выступить бородатые террористы. Американский автор считает, что леваки, как показало время, на самом деле близки «к мусульманскому экстремизму». «Они защищают его открыто и публично», — уверяет Смит. Сам он полагает, что левые слабаки «по своей природе», поэтому, когда речь идёт о прямой конфронтации, им нравится идея иметь «своих собственных киллеров», среди которых могут оказаться или исламисты, или чернокожие.
Самым разумным предположением, которое выдвигают эксперты, Смит считает вероятную «многогранность» американской гражданской войны. Не двустороннее противостояние, но многогранный конфликт. Аналитик «согласен с этим всей душой». Доказательство: несколько группировок слева и справа имеют совершенно разные понятия о том, какой в конечном итоге должна стать Америка. Левые в виде анархистов и коммунистов ратуют за продолжение демократического процесса, но без богача Трампа (его — долой). С противоположного фланга маячат «неоконсерваторы и военные ястребы», которым подавай «только хардкор»: они хотят сбросить ядерную бомбу на Ближний Восток и всё там уничтожить, включая женщин и детей. Посредине стоят либертарианцы, которые просто хотят вернуться к маленькому правительству и конституционализму. А есть ещё анархо-капиталисты, которые, кажется, готовы стереть в порошок и правительство, и конституцию до чистого листа и поселиться «в мире теории, а не практики». Наконец, имеются «христианские группировки», которые желают построить царство божие на основе теократии.
Сам Смит и его сторонники «просто хотят» добраться до корня проблемы. А это означает «повесить глобалистов на фонарных столбах» после «скорого суда». Таким путём они рассчитывают «избавиться от опасности гражданской войны».
А вот главный секрет: левые не знают, что они «всегда были полезными идиотами для глобальных элит». Их выбрасывали на помойку, как только элиты добивались своего. Свободные народы всегда становились жертвами элит и загонялись в ярмо эксплуатации при новой тоталитарной системе.
«Я оставляю вас с этой мыслью: гражданская война неизбежна», — с грустью пишет Б. Смит. Левые слишком далеко зашли в своём сумасшествии, а правительство едва ли откажется от идеи им противостоять.
Трудно сказать, добавим, когда разразится «американская гражданская война», о которой столь красочно рассказал публицист, желающий кое-кого повесить на столбах. Вероятно, «леваки» терпеть долго не станут и приступят к провокациям безотлагательно. Для начала перегородят какие-нибудь федеральные трассы, а там возьмутся за винтовки и пистолеты. К ним присоединятся бородачи-исламисты, тоже по-видимому, ратующие за нечто вроде вселенского коммунизма. И вперёд: боевитые американские ленинцы, этот новый интернационал, свергнут зажравшегося капиталиста Трампа и расчистят дорогу равенству и братству. Пардон, глобальным элитам.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru