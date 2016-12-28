19:44 28 декабря

Маргиналы-коммунисты возьмут в США власть и устранят Трампа

Американским левакам Трамп не нравится. Ну, ещё бы: он же капиталист и миллиардер. Эксплуататор и угнетатель. Пролетариат, этот класс-могильщик, должен загнать его в гроб. Некоторые аналитики в США считают, что Трампа могут свергнуть коммунистические группы маргиналов, способные на экстремистские действия.

Маргиналы-коммунисты возьмут в США власть и устранят Трампа


Большую статью на тему грядущего низвержения Трампа и противостояния агрессивных левых мирным консерваторам написал Брэндон Смит (опубликована на портале Alt-Market.com). По его мнению, нынешние американские коммунисты-идеалисты видят себя героями, а тех, кто им перечит, считают невеждами либо разновидностью фашистов. Короче говоря, все те консерваторы, которые им противостоят, есть абсолютное «зло». И Трамп — в первую очередь. Это поистине «суперзлодей».


Есть люди, пишет обозреватель, идеалом для которых служит «коммунистическая модель». Они и не думают, что успех этой модели суть разрушение. Коммунизм «успешно разрушает», иронизирует автор.

Скоро в Белый дом придёт Д. Трамп. В январе. Конгресс и Сенат на ту пору будут контролироваться республиканским большинством. По сути, леваки в США «остались без рычагов». Чем они могут пробавляться? Они могут заняться публикациями фальшивых новостей, формировать «мемы» с подрывной целью, делать ещё что-то. Однако это всё не удастся, уверен обозреватель. Для атак через средства массовой информации социального капитала уже не хватит. Неужели коммунисты в США адаптируются? Или вымрут?

Они не сдадутся без боя. Их путь будет асимметричен: подрывную деятельность они осуществят на локальных уровнях. Вот их план: спровоцировать группы маргиналов, и те пойдут на «крайние меры». Экстремистские действия маргиналов породят затем «тоталитарный ответ» консерваторов.

Далее Брэндон Смит сообщает, что он «хорошо разбирается» в истории коммунистических восстаний. Ему известна «простая истина»: везде, где существуют коммунистические движения, начинаются войны. Коммуняки могут заявлять, что они миролюбивые, а их цели и методы направлены исключительно на достижение мира, поскольку они хотят прийти к тому строю, который «лучше для общества в целом». Однако эти радетели светлого будущего не признают социальной эволюции и «почти всегда возвращаются к старым добрым насильственным методам».

Основная причина такого поведения ясна: на самом деле они считают, что только их идеал и есть единственный идеал, пригодный для человечества. Они думают, что они герои «с проснувшимся мировоззрением», а остальные неспособны постичь истину. Тех, кто им возражает, они относят к опасным невеждам либо фашистам, которые саботируют «естественное развитие» человечества, предписанное левацкой утопией. А раз им перечат тупицы и саботажники, все действия коммунистов заранее оправдываются. Они ведь борются со «злом». «И, конечно же, консерваторы, такие, как вы и я, — пишет автор, — есть физические проявления этого зла. Мы суперзлодеи, которые должны быть уничтожены любой ценой в фантастическом левацком мире».

Когда такие люди не получают того, чего желают, когда они осознают, что их пропаганда неэффективна, они неизбежно становятся агрессивны, даже воинственны. Это известная проблема фанатиков, стоящих перед толпами: они спекулируют на относительности нравственности. По сути, это чудовища в костюмах людей. Они жаждут новой войны. «Нет ничего хуже, чем иметь дело с психопатом, который отчаянно желает позаботиться о вас», — иронизирует Смит.

Так как же противостоять левакам?

Опасность состоит в том, что консерваторам придётся столкнуться с левыми экстремистами «на равных». Штука в том, что консерваторам, в том числе в Белом доме, следует избегать искушения использовать правительство «в качестве оружия» для противодействия воинственным маргиналам. Не следует «опускаться до их уровня». В противном случае существует «серьёзный риск» поколебаться в собственных принципах и стать хуже маргиналов.

В вероятной «децентрализованной гражданской войне» правительство должно «отказать» бунтовщикам. Правительство не должно являться на такую войну, не быть на ней «игроком». Если консерваторы откажутся использовать правительство как карающий меч, они победят «всех врагов».

Но как бы такой конфликт выглядел?

Если правительство всё-таки пойдёт в атаку, оно будет выглядеть как сапог, попирающий свободы. Оно не будет отныне считаться борцом за свободу. Во-вторых, противостояние породит проблему разрухи инфраструктуры: взрывы на шоссе и другие разрушения. Так думают некоторые эксперты. Левые любят перекрывать дороги, и вполне можно предположить, что они станут делать это чаще. Коммунисты могут «нарушить цепочки поставок и производства», поскольку «это самый быстрый путь к подстрекательству», а также «массовой панике». Есть даже мнение, что с коммунистами заодно могут выступить бородатые террористы. Американский автор считает, что леваки, как показало время, на самом деле близки «к мусульманскому экстремизму». «Они защищают его открыто и публично», — уверяет Смит. Сам он полагает, что левые слабаки «по своей природе», поэтому, когда речь идёт о прямой конфронтации, им нравится идея иметь «своих собственных киллеров», среди которых могут оказаться или исламисты, или чернокожие.

Самым разумным предположением, которое выдвигают эксперты, Смит считает вероятную «многогранность» американской гражданской войны. Не двустороннее противостояние, но многогранный конфликт. Аналитик «согласен с этим всей душой». Доказательство: несколько группировок слева и справа имеют совершенно разные понятия о том, какой в конечном итоге должна стать Америка. Левые в виде анархистов и коммунистов ратуют за продолжение демократического процесса, но без богача Трампа (его — долой). С противоположного фланга маячат «неоконсерваторы и военные ястребы», которым подавай «только хардкор»: они хотят сбросить ядерную бомбу на Ближний Восток и всё там уничтожить, включая женщин и детей. Посредине стоят либертарианцы, которые просто хотят вернуться к маленькому правительству и конституционализму. А есть ещё анархо-капиталисты, которые, кажется, готовы стереть в порошок и правительство, и конституцию до чистого листа и поселиться «в мире теории, а не практики». Наконец, имеются «христианские группировки», которые желают построить царство божие на основе теократии.

Сам Смит и его сторонники «просто хотят» добраться до корня проблемы. А это означает «повесить глобалистов на фонарных столбах» после «скорого суда». Таким путём они рассчитывают «избавиться от опасности гражданской войны».

А вот главный секрет: левые не знают, что они «всегда были полезными идиотами для глобальных элит». Их выбрасывали на помойку, как только элиты добивались своего. Свободные народы всегда становились жертвами элит и загонялись в ярмо эксплуатации при новой тоталитарной системе.

«Я оставляю вас с этой мыслью: гражданская война неизбежна», — с грустью пишет Б. Смит. Левые слишком далеко зашли в своём сумасшествии, а правительство едва ли откажется от идеи им противостоять.

Трудно сказать, добавим, когда разразится «американская гражданская война», о которой столь красочно рассказал публицист, желающий кое-кого повесить на столбах. Вероятно, «леваки» терпеть долго не станут и приступят к провокациям безотлагательно. Для начала перегородят какие-нибудь федеральные трассы, а там возьмутся за винтовки и пистолеты. К ним присоединятся бородачи-исламисты, тоже по-видимому, ратующие за нечто вроде вселенского коммунизма. И вперёд: боевитые американские ленинцы, этот новый интернационал, свергнут зажравшегося капиталиста Трампа и расчистят дорогу равенству и братству. Пардон, глобальным элитам.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 44
  1. Костадинов Сегодня, 15:28
    "Ему известна «простая истина»: везде, где существуют коммунистические движения, начинаются войны."
    А мне известна еще более простая истина там где война часто начинается революция.
    Костадинов
    1. Sarmat149 Сегодня, 15:48
      Есть ещё "простая истина": революции есть результат деятельности спецслужб враждебных государств.
      Sarmat149
      1. ГШ-18 Сегодня, 16:11
        Для атак через средства массовой информации социального капитала уже не хватит. Неужели коммунисты в США адаптируются? Или вымрут?

        Я то и нашим коммунистам не верю, а штатовским-и подавно!
        А прикиньте, если штатовские коммунисты с Зюгановым затусят и переворот утроят! belay
        Вот это будет поворот! lol
        ГШ-18
        1. Миротворец Сегодня, 18:18
          Вообще ЗЮ противный тип... Лысый - типа Ленин, но Г!
          Миротворец
        2. Офицер запаса Сегодня, 18:25
          " боевитые американские ленинцы, этот новый интернационал, свергнут зажравшегося капиталиста Трампа и расчистят дорогу равенству и братству"

          При одном условии - чтобы это счастье ковали исключительно на территории штатов. Если даже что-то подобное у них случится в микромасштабе - сразу мозги на место встанут. По поводу развязывания гражданских войн в "неправильных" странах.
          Офицер запаса
        3. Монархист Сегодня, 18:37
          ГШ18. Вы малость загнули:"папа Зю" лишь глубокомысленно сопли жует,чтоб переворот устроил. Я скорее поверю в то,что Новодворская - красная шапочка
          Монархист
      2. Delink Сегодня, 16:26
        правильно, а они'с как раз с нашей пропагандой пытаются бороться у себя за лужей.
        Delink
      3. Blondy Сегодня, 18:15
        Тогда еще таких спецлужб не было, но к"клубы по интересам" были, Троцкий, например, в спецслужбах на состоял, но Шиффер и юсовская еврейская община помогли матерально.
        Blondy
    2. Зяблицев Сегодня, 16:01
      Да ладно! Особую проблему для Трампа несут крепко угнездившиеся троцкисты в правительстве США, а не американские коммунисты, у которых все акции очень анекдотичны:
      "У пулеметчика кончились патроны. Он докладывает:
      - Командир, патроны кончились.
      - Ты же коммунист? - восклицает командир.
      И пулемет застрочил яростней..."       laughing
      Зяблицев
      1. ГШ-18 Сегодня, 16:37
        Цитата: Зяблицев
        Особую проблему для Трампа несут крепко угнездившиеся троцкисты в правительстве США

        Какие на троцкисты? Акститесь! Сейчас не 1917 год lol Мухи отдельно, котлеты отдельно. Пользуемся общепринятой терминологией-глобалисты. И не лохматить бабушку. А то даже на сайте не каждый просечёт, о чём это вы! Троцкисты не тождественны глобалистам. И Трамп о них не упоминал laughing
        ГШ-18
        1. Зяблицев Сегодня, 16:49
          Какая бабушка? Cейчас они называются неоконсерваторы или неоконы. Но это выходцы из представителей троцкистов еще 30-х годов. Все они остаются фанатичными сторонниками доктрины "перманентной революции" - наверное, Вам не нужно перечислять страны где США устроили цветные революции? А ведь это и есть сущность троцкизма в купе с его идеями "перманентной войны":Ливия, Сирия, Ирак... hi
          Зяблицев
          1. ГШ-18 Сегодня, 16:52
            Цитата: Зяблицев
            Какая бабушка? Cейчас они называются неоконсерваторы или неоконы.

            У этой шушеры названий много, но Трамп их всех обозначил глобалистами. Так что давайте не будем создавать путаницы. Это же американский паблик..
            ГШ-18
            1. Зяблицев Сегодня, 17:07
              Сегодня, доктрина, ту что мы все называем глобализмом, есть нечто иное, как передовой отряд радикальной формы либерализма, некую квинтэссенцию политико-экономико-социально-культурной сред! Что и лежало в основе теории Троцкого, которая отражала либеральные взгляды всемирного интернационала, а по сути той же глобализации путем свершения революций и войн, или более, интеллигентного объединения наподобие ЕС и вытравление национальной сущности народов! hi

              Так что это не путаница, а попытка философского осмысления мной и Вами происходящих процессов! hi
              Зяблицев
              1. ГШ-18 Сегодня, 17:19
                Цитата: Зяблицев
                Сегодня, доктрина, ту что мы все называем глобализмом, есть нечто иное, как передовой отряд радикальной формы либерализма, некую квинтэссенцию политико-экономико-социально-культурной сред! Что и лежало в основе теории Троцкого

                Я с Вами полностью согласен yes Всё так, как вы изложили.
                Но на данный исторический момент термин троцкисты заменён на глобалисты. Сие похоже между собой, однако разницу накладывают разные исторические отрезки и более расширенное понятие троцкизма всвязи с его развитием и видоизменением. По сему уместен термин "глобалисты", который больше соответствует нашему времени. Троцкизм в глобализме есть-это совершенно бесспорно.
                ГШ-18
                1. Зяблицев Сегодня, 17:21
                  Пусть будет так! hi
                  Зяблицев
                  1. ГШ-18 Сегодня, 17:42
                    Цитата: Зяблицев
                    Пусть будет так! hi

                    drinks
                    ГШ-18
                    1. Татьяна Сегодня, 18:22
                      ГШ-18
                      Троцкизм в глобализме есть-это совершенно бесспорно.

                      Зяблицев
                      Пусть будет так!
                      А теперь оба задумайтесь, почему у К. Маркса и у троцкистов и у буржуазных демократов-неоконов - т.е. у глобалистов по своей сути - под разными нееврейскими фамилиями сплошь еврейская национальность!

                      Сионизм Сатанизм Масонство – причина убийства Листьева. Опубликовано: 23 сент. 2013 г.
                      Татьяна
                      1. Зяблицев Сегодня, 18:33
                        Татьяна, hi в принципе, если я правильно Вас понял, Вы хотите сказать, что многие боятся прямо говорить о том, что троцкизм есть течению сионизма в левом движении? Карла Маркса я бы сюда все же не впутывал!
                        Зяблицев
                      2. ГШ-18 Сегодня, 19:02
                        Здесь есть некое здравое зерно. Но сильно попахивает конспирологией (Листьев) request Истина, как всегда, где то рядом.
                        ГШ-18
                      3. Татьяна Сегодня, 19:08
                        Зяблицев
                        троцкизм есть течению сионизма в левом движении? Карла Маркса я бы сюда все же не впутывал!
                        Об этом сионистском течении в ВКП(б) знал Ленин, с этим боролся Сталин и погиб.
                        Что касается научной состоятельности м/л. теории, то на всякую критику её было наложено «табу». Я узнала об этом в 1989 году на философском факультете РАН.
                        Более того, творческое критическое развитие м/л теории с позиции самого совершенного философского метода в истории науки – диалектико-материалистического метода - было не просто свёрнуто при Горбачёве, а именно с 1986 года любые защиты научных диссертаций на основе диалектико-материалистического метода были НЕГЛАСНО просто категорически запрещены и диссертанты официально НЕ ДОПУСКАЛИСЬ с такими диссертациями вообще к защите на соискание ими учёных степеней.
                        Что касается К.Маркса, то не выпускайте из виду, что именно он возглавлял 1-ый Интернационал .
                        Дело в том, что у К. Маркса выявлены в его теории принципиальные методологические ошибки с позиции самого диалектико-материалистического метода. Похоже, что эти ошибки были внесены им сознательно. И это позволило троцкистам осуществить социалистическую революцию в России в 1917 году, которая на практике оказалась революцией с двойным дном.
                        Татьяна
    3. ГШ-18 Сегодня, 16:05
      Некоторые аналитики в США считают, что Трампа могут свергнуть коммунистические группы маргиналов, способные на экстремистские действия.

      Как же у этих чудаков на букву м горит пятая точка от того что они пролетели а Трамп выиграл и станет 20-го января Президентом США! laughing
      Словесный понос (от слова поносИть) даже сдержать не получается!
      ГШ-18
    4. ГШ-18 Сегодня, 16:19
      Однако эти радетели светлого будущего не признают социальной эволюции и «почти всегда возвращаются к старым добрым насильственным методам».
      Основная причина такого поведения ясна: на самом деле они считают, что только их идеал и есть единственный идеал, пригодный для человечества.

      Странно, очень напоминает американскую модель демократии... А может они у себя уже социализм построили, и просто не знают об этом? lol
      ГШ-18
      1. ГШ-18 Сегодня, 18:58
        Цитата: Зяблицев
        ,
        "Татьяна, hi в принципе, если я правильно Вас понял, Вы хотите сказать, что многие боятся прямо говорить о том, что троцкизм есть течению сионизма в левом движении? Карла Маркса я бы сюда все же не впутывал!"

        =================================================
        Присоединяюсь yes
        ГШ-18
    5. ГШ-18 Сегодня, 16:24
      Трудно сказать, добавим, когда разразится «американская гражданская война»

      Публицист явно гонит! Гражданская война в штатах... fool Весь мир попутает belay
      Главный вопрос-в чьих руках может оказаться американское ядерное оружие???
      ГШ-18
      1. bk316 Сегодня, 19:14
        Весь мир попутает

        А я не против вашмайдана.
        Только пусть сначала как руина сдадут ЯО.
        Нам естественно, у нас оно сохранней будет.

        А потом пусть весь мир откажется от ЯО и сдадут его.
        Кому? Нам конечно!
        bk316
  2. akula Сегодня, 15:45
    Пропагандистский бред.
    akula
  3. Svist Сегодня, 15:51
    «Русские идут, русские идут, они уже здесь!»
    Svist
  4. АлеБорС Сегодня, 15:56
    Ох уж эти прогнозы..Поживём-увидим, надо у себя мусор убирать..
    АлеБорС
  5. Stinger Сегодня, 15:58
    Не а... Майдан там нужен. И не с Нулланд с печеньем , а с Жириновским с самогоном из бурячка с запахом самого лучшего виски. А пролетариат сам подтянется на запах.
    Stinger
  6. Барбулятор Сегодня, 16:07
    Бред убеленной сединами лошади! Во времена Советского Союза компартия США насчитавала около 10 тысяч членов и существовала на средства КПСС. Так кто же поведет на революцию и кто их поддержит. Американский обыватель еще более инертен, чем российский, а похулиганить - завсегда пожалуйста. И кто же тогда возьмет власть в стране, где огромное число олигархов? Передадут её "демократам" во главе с Клинтон? Но это - не революция.
    Барбулятор
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:11
    Олег!!! Обзоры боевой техники у вас получаются лучше!!И когда же ждать появления на планете Советских капиталичтических штатов Америки???
    Изгоняющий либероидов
  8. Altona Сегодня, 16:16
    Леваки-коммунисты в США встречаются наверное чуть чаще чем инопланетяне. Скорее всего Трампа уберут леваки-либералы, которые до сих пор в истерике пытаются пересчитать голоса.
    Altona
  9. Искандер Ш Сегодня, 16:19
    Фееричный бред. Коммуняки в России-то облажались по полной, где у них есть реальная поддержка в народе и у них было замечательное окно возможностей с середины 90-ых по примерно середину нулевых. А уж в США где слово коммунист ругательное, и они вдруг захватят власть? Больше вероятен сговор республиканцев и демократов с целью устранение Трампа и тогда возможно локальные бунты, не более того.
    Искандер Ш
  10. василий50 Сегодня, 16:20
    На фоне заявления про выборы Трампа В В ПУТИНЫМ, данная статья вполне... . Вот только в США сегодня политикой *рулят* те кто смылся из РОССИИ после Гражданской Войны и нацистские преступники. Самые известные и *громкие* политики США это те кто попали в Америку вместе с нацистскими преступниками, которых спасали американцы.
    Кстати официальные представители США официально врут, и без всяческих, даже гипотетических порицаний.
    василий50
    1. василий50 Сегодня, 16:38
      Хотелось бы надеяться на адекватность новой администрации США. Будем надеяться что Трамп будет проамериканским президентом.
      василий50
  11. Delink Сегодня, 16:42
    Кеннеди-2!
    Режиссер написал сценарий, ждем'с!
    Хотим филму, хотим филму!
    Delink
    1. Станислав Сегодня, 17:17
      Цитата: Delink
      Режиссер написал сценарий
      "Они вееезде! Они зааполонили всюю плаанету!!!..."
      Станислав
  12. думник Сегодня, 16:52
    Цитата: Барбулятор
    Бред убеленной сединами лошади! Во времена Советского Союза компартия США насчитавала около 10 тысяч членов и существовала на средства КПСС. ... И кто же тогда возьмет власть в стране, где огромное число олигархов? Передадут её "демократам" во главе с Клинтон? Но это - не революция.

    А не важно сколько членов у КПСША, главное, что у Клинтон и Обамы деньги на них найдутся. Бородачей тоже мало было..
    думник
  13. 0255 Сегодня, 17:06
    Ну допустим убьют Трампа - и что нам с того? Своих проблем нет?
    0255
  14. Булат Сегодня, 17:18
    Коммунисты в США звучит также как сомалийцы в космосе
    Булат
  15. Оператор Сегодня, 18:12
    Коммунизм - это еврейская идеология. Наиболее действенная мера борьбы с коммунизмом - депортация носителей на "историческую" родину. Что всегда может проделать Трамп в ответ на левый экстремизм.
    Оператор
  16. Монархист Сегодня, 18:42
    Мистер Смит меня слоновой вдавил:я думал, что у "матрасников" коммунистов уже и нет. В школьные годы, что-то помню трендели просто Гэса Холст,а потом...
    Монархист
  17. Татьяна Сегодня, 19:13
    Зяблицев,
    Я ответила Вам. См. мой подробный комментарий-ответ выше - сразу под Вашим от 18:33 комментарием.
    Татьяна
  18. Зяблицев Сегодня, 19:35
    Татьяна,
    Татьяна,отдаю должное знанию Вами вопроса! Вы меня поправите, но я всегда считал, что троцкизм, как мелкобуржуазное еврейское течение,начал формироваться в период первой русской революции 1905 года. Причем рядовые евреи, коих благодаря благодатной почве царизма массово примыкали к революционным партиям именно и внесли троцкизм в революцию в основу которого положили, что вполне естественно, иудаизм и сионизм! Лев Давидович, обладавший не дюжим талантом оратора стал идеологом нового течения! Что же касается Маркса, то здесь я вижу только его тезис о бесклассовом обществе которое взяли на вооружение троцкисты в полном объеме!Но это скорее всего от недостаточного глубокого знания вопроса. Ленинские "Элементы диалектики" я лишь пролистывал, но о противопоставлении диалектики метафизики немного знаю. smile hi
    Зяблицев

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