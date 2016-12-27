15:55 27 декабря

ВВС США решили снять с вооружения БЛА Predator

Американские ВВС планируют полностью снять с вооружения свой самый известный ударный беспилотник MQ-1 Predator («Хищник»), заменив его более современным модернизированным БЛА MQ-9 Reaper («Жнец»). Об этом сообщает американский военный обозреватель Крис Осборн в издании Warrior.

ВВС США решили снять с вооружения БЛА Predator


MQ-9 Reaper, созданный корпорацией «General Dynamics» на основе MQ-1 Predator, совершил свой первый полет 2001 г. «Беспилотник весом почти 2,5 т с размахом крыла 20 м оснащен турбовинтовым двигателем и развивает скорость более 400 км/ч. Его практический потолок – 15 км, а боевой радиус – 1800 км. При этом Reaper может находиться в воздухе более суток», – говорится в статье.


«Как только мы снимем с вооружения Predator, мы обучим операторов этого дрона обращению с Reaper. Весь личный состав, задействованный для обслуживания и боевого применения Predator, перейдет в команду Reaper», – приводит автор слова директора службы наблюдения и разведки ВВС США Джона Рауха.

Согласно программе, Reaper будет серьезно модернизирован. На него будет установлено новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование меньших размеров и веса.

«Постоянно развивающиеся высокие технологии продолжают стремительно уменьшать авионику для дронов», поэтому ожидается, что и сам Reaper в недалекой перспективе также «будет заменен беспилотниками существенно меньших размеров», отмечает издание.

Но пока, ВВС США займутся обновлением программного обеспечения для Reaper, а также расширят его вооружение и радиус действия за счет проектирования на основе открытой архитектуры.

«Это позволит разработчикам быстро интегрировать в состав боевого комплекса новое оружие и технологии, причем сразу, как только они появятся», – говорится в комментарии заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко.

Использованы фотографии: Nail Husnutdinov
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Комментарии 43
  1. nnm Сегодня, 10:43
    Когда уже будет создан российский УДАРНЫЙ БПЛА??? Или так и будем любоваться передалками израильских аппаратов 90хх годов?
    nnm
    1. 210окв Сегодня, 10:46
      Когда,когда..Когда надо тогда и сделают.Ни Вас,ни меня не оповестят..
      Цитата: nnm
      Когда уже будет создан российский УДАРНЫЙ БПЛА??? Или так и будем любоваться передалками израильских аппаратов 90хх годов?
      210окв
      1. nnm Сегодня, 10:51
        "шикарная" аргументация....
        nnm
      2. Устинов 055 055 Сегодня, 10:59
        Цитата: 210окв

        0
        210окв Сегодня, 10:46 ↑ Новый
        Когда,когда..Когда надо тогда и сделают.Ни Вас,ни меня не оповестят..

        НИКОГДА в обозримые 5 лет не врите, работы и НИОКР идут но с трудом проблемы с движком на определенных высотах глохнет и все итд
        Устинов 055 055
        1. Вадим237 Сегодня, 11:38
          У нас в этой области вся программа, периодически, "глохнет".
          Вадим237
        2. НЕКСУС Сегодня, 12:37
          Цитата: Устинов 055 055
          НИКОГДА в обозримые 5 лет не врите, работы и НИОКР идут но с трудом проблемы с движком на определенных высотах глохнет и все итд

          Что за чушь!Ударный БПЛА АЛЬТАИР весом до 5 тонн проходит гос испытания и в 18 году пойдет в серию.
          Эта машина массой 5 тонн рассчитана на полет с максимальной дальностью до 10000 километров. При этом БПЛА может находиться в воздухе без посадок до 2 суток и работать на высотках до 12 километров. Сообщается, что одной из главных территорий, где будет использоваться тяжелый российский беспилотник, будет наша Арктика.

          По словам источника, элементы конструкции «Альтаира» изготовило казанское предприятие «КАПО-Композит». БЛА «оснащён двумя дизельными двигателями компании Red Aircraft с тянущими винтами», добавил он.

          Двигатели RED A03 V12 в 2014-м испытали на Як-52. В проекте создания двигателей одним из основных инвесторов выступил российский инвестиционный холдинг «ФИНАМ». Разработчиком является компания RED aircraft GmbH. Её основатель Владимир Райхлин - известный в мире моторист и автогонщик - первый, кому удалось добиться значительных успехов в создании эффективного дизеля, работающего на авиационном керосине, который, помимо высокой надежности и экономичности, был бы безопасным, долговечным и экологичным. 12-цилиндровый V-образный дизель RED A03 обладает взлетной мощностью 500 л.с. и предназначен для
          использования в авиации общего назначения (АОН).

          НЕКСУС
          1. Topotun Сегодня, 15:25
            Насколько я знаю историю, дизеля в авиации не прижились. Именно по причине того что при -40С текучесть соляры сильно падает.... А при +20 С (на малых высотах) сильно растет.. Возможно эту проблему как то решили? Не знаю..
            Topotun
      3. Mareco Сегодня, 11:25
        Надо было уже в 90-х.
        Mareco
        1. fzr1000 Сегодня, 12:05
          Уже забыли, что было в 90-х? Там не то что БПЛА... Вспоминать не хочу.
          fzr1000
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 10:48
      Цитата: nnm
      Когда уже будет создан российский УДАРНЫЙ БПЛА??? Или так и будем любоваться передалками израильских аппаратов 90хх годов?

      В СССР если чего не могли сами изобрести-сделать использовали шпионаж. Может у нас есть чертежи самых продвинутых бпла, но как воспроизвести элементную базу и прочую электронику с нашей экономической и политической системой в стране?
      IGOR GORDEEV
      1. 210окв Сегодня, 10:51
        Самое смешное что еще советский задел используется..Не везде правда.
        Цитата: IGOR GORDEEV
        Цитата: nnm
        Когда уже будет создан российский УДАРНЫЙ БПЛА??? Или так и будем любоваться передалками израильских аппаратов 90хх годов?

        В СССР если чего не могли сами изобрести-сделать использовали шпионаж. Может у нас есть чертежи самых продвинутых бпла, но как воспроизвести элементную базу и прочую электронику?
        210окв
      2. nnm Сегодня, 10:52
        ну в том же Т50, спутниках, новых системах РЭБ как то же ее "воспроизводят". И вопрос же не в том, "когда скопируют", копия всегда будет отставать от новых разработок, а в том, когда сами придем к глобальному использованию ударных БПЛА
        nnm
      3. bouncyhunter Сегодня, 10:53
        Когда,когда..Когда надо тогда и сделают.Ни Вас,ни меня не оповестят..

        Не сомневаюсь , что работы по созданию отечественного ударного БПЛА ведутся . Просто о них не трезвонят из каждого утюга . lol Секретность , однако !
        bouncyhunter
        1. Устинов 055 055 Сегодня, 11:00
          Цитата: bouncyhunter

          0
          bouncyhunter Сегодня, 10:53 ↑ Новый
          Когда,когда..Когда надо тогда и сделают.Ни Вас,ни меня не оповестят..

          Не сомневаюсь , что работы по созданию отечественного ударного БПЛА ведутся . Просто о них не трезвонят из каждого утюга . lol Секретность , однако !

          Да секретность но проблем куча у них это не секрет
          Устинов 055 055
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
            Да секретность но проблем куча у них это не секрет

            Вполне допускаю , что куча проблем - деза для обеспечения той самой секретности .
            bouncyhunter
          2. Монос Сегодня, 11:18
            «Беспилотник весом почти 2,5 т с размахом крыла 20 м оснащен турбовинтовым двигателем и развивает скорость более 400 км/ч. Его практический потолок – 15 км, а боевой радиус – 1800 км. При этом Reaper может находиться в воздухе более суток», – говорится в статье.

            Заявка серьёзная. С сожалением приходится констатировать, что они нас опережают на много в развитии БПЛА. Хотя, всё таки, это оружие локальных конфликтов.
            Монос
        2. НЕКСУС Сегодня, 14:03
          Цитата: bouncyhunter
          Не сомневаюсь , что работы по созданию отечественного ударного БПЛА ведутся . Просто о них не трезвонят из каждого утюга . Секретность , однако !

          На сегодняшний день разрабатываются два ударных БПЛА в России-Альтаир(до 5 тонн) и Охотник(до 20 тон). Альтаир проходит гос испытания,и заявляется,что в 18-ом году он пойдет в серию. По Охотнику инфы крайне мало. Охотником занимаются КБ Сухого,Сокол и МИГ. Многие наработки по Скату,по мнению экспертов,будут применены и в Охотнике. Предположительно,Охотник -это не что иное,как беспилотный истребитель 6-го поколения.
          НЕКСУС
      4. Orionvit Сегодня, 11:10
        Насчёт шпионажа, это вы наверное Суворова начитались? Были случаи, не спорю, к примеру с ракетами "воздух-воздух", но это была не основная схема. В Советском Союзе, просто ставилась задача и различные КБ успешно справлялись с нуля. При этом делая эффективнее, оригинальнее, и проще, чем западные образцы. Некоторых видов Советского вооружения, на западе даже воспроизвести не смогли. И не надо рассказывать, что СССР отставал в электронике, на военном производстве, всё было как надо. Скажу вам так, надо будет сделать в России ударный беспилотник, сделают, не переживайте. Просто у России военная доктрина несколько отличается от американской. Штатам "нужно" поддерживать присутствие во всём мире.
        Orionvit
      5. Alexez Сегодня, 12:29
        "элементная база и прочая электроника" для военных - это не смартфоны для гражданских - производится и изобретается не хуже чем у "партнеров".
        Alexez
      6. НЕКСУС Сегодня, 13:47
        Цитата: IGOR GORDEEV
        В СССР если чего не могли сами изобрести-сделать использовали шпионаж.

        Еще одна чушь!
        Ту-143 Рейс,Ту-300 Коршун-У,Ту-123 Ястреб,Ту-141 Стриж...хватит? И больше не пишите эту откровенную чушь. В СССР были первые СЕРИЙНЫЕ БПЛА в мире,именно БПЛА,а не ракеты по типу ФАУ-2.
        НЕКСУС
    3. mivmim Сегодня, 12:19
      Когда уже будет создан российский УДАРНЫЙ БПЛА??? Или так и будем любоваться передалками израильских аппаратов 90хх годов?

      Да уже летают давно. Извини, что тебе на доложили. lol
      mivmim
  2. Big Panda Сегодня, 10:44
    И швец ,и жнец , и в дуду игрец).
    Хочу себе такой же))
    Big Panda
    1. роман66 Сегодня, 11:07
      соседей кошмарить?
      роман66
    2. samoletil18 Сегодня, 12:03
      Цитата: Big Panda
      И швец ,и жнец , и в дуду игрец).
      Хочу себе такой же))

      Тут охотничьим билетом не отделаться.
      samoletil18
  3. Сергей Ф Сегодня, 10:44
    А чё удивляться?
    Бабок - куры не клюют!
    Можно и дроны новые делать, и старые продавать!
    Конгресс денег не жалеет, главное покажи на Россию и скажи - враг!
    Сергей Ф
  4. 210окв Сегодня, 10:45
    "Хищника" уже скопировали китайцы и иранцы....Видимо по этому и не только решили снять с вооружения..
    210окв
    1. Zaurbek Сегодня, 12:09
      китайцы и машины копируют.... получаются китайские копии. А софт? а вооружение? по отдельности копировать проще, собрать в систему трудно. К примеру , в больших компаниях сетевое и копм оборудование поставляют не так много фирм , ДЕЛЛ, например. А катай делает неплохие отдельные компьютеры.
      Zaurbek
  5. Orionvit Сегодня, 10:57
    Цитата: 210окв
    Самое смешное что еще советский задел используется..Не везде правда.

    Ага, я вас утешу, в штатах то же американский задел используется, если можно так сказать. То же не везде правда. На каком слове смеяться будем?
    Orionvit
  6. tsvetkov1274 Сегодня, 11:14
    Наши взломали.. feel
    tsvetkov1274
  7. Orionvit Сегодня, 11:18
    Представляю жатву этого "жнеца". Если в русском языке это слово жнец, почти всегда подразумевало исключительно уборку хлеба, то запад всегда внесёт свою лепту в извращение сугубо мирного занятия. А потом говорят, что у Русских врождённая агрессия.
    Orionvit
  8. kotuk_ha_oxote Сегодня, 11:31
    Цитата: Orionvit
    Представляю жатву этого "жнеца". Если в русском языке это слово жнец, почти всегда подразумевало исключительно уборку хлеба, то запад всегда внесёт свою лепту в извращение сугубо мирного занятия. А потом говорят, что у Русских врождённая агрессия.

    А вот у нас акации, гиацинты и прочие "цветочки" - прям голуби мира)))
    kotuk_ha_oxote
    1. samoletil18 Сегодня, 12:06
      Не голуби, а соколы. Но исключительно в борьбе за мир.
      samoletil18
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:48
      Цитата: kotuk_ha_oxote
      А вот у нас акации, гиацинты и прочие "цветочки" - прям голуби мира)))

      По больницам,свадебным и похоронным процессиям наша арта не работает в отличии от матрассовских БПЛА.
      НЕКСУС
  9. protoss Сегодня, 11:54
    вспомнился шекли «страж-птица»
    protoss
  10. Нормаль ок Сегодня, 11:59
    Хорош гадёныш. Жалко что штатовский.
    Нормаль ок
  11. Zaurbek Сегодня, 12:04
    хороший аппарат.
    Zaurbek
  12. Холуай Сегодня, 12:06
    Эх !Да Нам до этого Predatorа лет 50...не меньше!Наши КБ пора разгонять!
    Холуай
    1. Pete Mitchell Сегодня, 13:01
      Эко вы круто, но дело ведь не только в КБ. Много раз озвучена мысль: расплата за годы развала и конечно надо менять ситуацию, но быстро не получится. А еще я бы МО почистил и выгнал всех кто помнит Буденного и чтит его уроки, вот там действительно нужна молодая кровь: подготовленная, дерзкая. Вроде дело пошло, но хорошо бы ускорить. И надо держать в строю толковых бойцов, а то как в годы застоя: сначала повоевать и опыта набраться, потом под оргштатные мероприятия, никуда не годится.
      Pete Mitchell
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:52
        Цитата: Pete Mitchell
        А еще я бы МО почистил и выгнал всех кто помнит Буденного и чтит его уроки, вот там действительно нужна молодая кровь: подготовленная, дерзкая.

        А чем вам старая кровь не угодила. Эти "старики" во времена СССР сделали нашу страну лидером в производстве и конструировании серийных БПЛА. И тогда матрассы не просто курили нервно в сторонке,а сидели тихо и не пыжились. Рейс,Стриж,Ястреб...некоторые эти БПЛА были способны нести ядерное оружие.
        А "молодая кровь" что-то подобное создала? Пока только мы в роли догоняющих,хотя в 60-е 70-е годы мы были бесспорными лидерами в теме БПЛА, благодаря тем самым "старичкам".
        НЕКСУС
        1. HAPA Сегодня, 15:37
          Цитата: НЕКСУС
          А чем вам старая кровь не угодила. Эти "старики" во времена СССР сделали нашу страну лидером в производстве и конструировании серийных БПЛА. И тогда матрассы не просто курили нервно в сторонке,а сидели тихо и не пыжились. Рейс,Стриж,Ястреб...некоторые эти БПЛА были способны нести ядерное оружие.

          Мда. Почему вы часто свои фантази за реальность выдаете? А то как не читаю то wassat
          B-17 В 1946 году восемь B-17 были переседлан в беспилотные летательные аппараты для сбора радиоактивных данных. Они контролировались при взлете и посадке от передатчика на джипе, а во время полета с другого B-17. Они были использованы на атолле Бикини ( Операция Crossroads )
          Lockheed D-21 был американский разведывательный беспилотник с максимальной скоростью, превышающей Маха 3,3 (2,215 миль в час ; 3564 км / ч ). D-21
          5 марта 1966 года
          И это только часть проектов в перед 45-60г их было очень много в том числе и для доставке ядерного оружия.

          HAPA
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:47
            Цитата: HAPA
            Мда. а хоть чуть чуть в авиации разбираетесь ? А то как не читаю то

            То есть помимо того,что деревянный в авиации,так еще и читать не умеете... wassat
            Цитата: HAPA
            B-17 В 1946 году восемь B-17 были переседлан в беспилотные летательные аппараты для сбора радиоактивных данных.

            Повторю для деревянных,раз с прочтением у вас плохо-
            Эти "старики" во времена СССР сделали нашу страну лидером в производстве и конструировании серийных БПЛА.

            8 штук это о чем?Что до Lockheed D-21,так 38 штук и выполненно было аж 4! полета,после чего программу свернули. Поинтересуйтесь,уважаемый "знаток" сколько суммарно было выпущенно у нас Коршунов,Ястребов,Стрижей,Рейсов и тд...
            НЕКСУС
  13. ultra Сегодня, 13:03
    Цитата: Устинов 055 055
    идут но с трудом проблемы с движком на определенных высотах глохнет и все итд

    Это с дивана видно? laughing
    ultra
  14. капрал Сегодня, 13:27
    У янкесов уже беспилотники стареют, а у нас еще не появлялись negative Рогозина на мыло!!!
    капрал

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