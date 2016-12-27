ВВС США решили снять с вооружения БЛА Predator

Американские ВВС планируют полностью снять с вооружения свой самый известный ударный беспилотник MQ-1 Predator («Хищник»), заменив его более современным модернизированным БЛА MQ-9 Reaper («Жнец»). Об этом сообщает американский военный обозреватель Крис Осборн в издании Warrior.MQ-9 Reaper, созданный корпорацией «General Dynamics» на основе MQ-1 Predator, совершил свой первый полет 2001 г. «Беспилотник весом почти 2,5 т с размахом крыла 20 м оснащен турбовинтовым двигателем и развивает скорость более 400 км/ч. Его практический потолок – 15 км, а боевой радиус – 1800 км. При этом Reaper может находиться в воздухе более суток», – говорится в статье.«Как только мы снимем с вооружения Predator, мы обучим операторов этого дрона обращению с Reaper. Весь личный состав, задействованный для обслуживания и боевого применения Predator, перейдет в команду Reaper», – приводит автор слова директора службы наблюдения и разведки ВВС США Джона Рауха.Согласно программе, Reaper будет серьезно модернизирован. На него будет установлено новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование меньших размеров и веса.«Постоянно развивающиеся высокие технологии продолжают стремительно уменьшать авионику для дронов», поэтому ожидается, что и сам Reaper в недалекой перспективе также «будет заменен беспилотниками существенно меньших размеров», отмечает издание.Но пока, ВВС США займутся обновлением программного обеспечения для Reaper, а также расширят его вооружение и радиус действия за счет проектирования на основе открытой архитектуры.«Это позволит разработчикам быстро интегрировать в состав боевого комплекса новое оружие и технологии, причем сразу, как только они появятся», – говорится в комментарии заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко.