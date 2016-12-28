«Махно» в юбке

Похоже, Нестор Иванович опять родился на Украине, теперь в женском образе Надежды Савченко. Так и хочется сказать: Махно. Некоторые аналогии просто напрашиваются. Махно стал идейным анархистом и получил в этом качестве известность на Украине после московской тюрьмы, где он разделял досуг с известными русскими анархистами. Освободила Махно русская революция 1917 года и дала путёвку в революцию на Украину. Савченко получила известность после ростовской тюрьмы и получила путёвку в украинскую политику.Может быть, поэтому Махно давал тогда, а Савченко даёт сегодня, «прикурить и нашим, и вашим», невзирая на лица. Благодаря тюремным университетам она обладает, видимо, большим кругозором по сравнению со своими коллегами. Правда, масштаб другой: Савченко «даёт прикурить» не только Киеву, но и Брюсселю с Европарламентом. Она стала ведь усилиями мировых и укроСМИ брендом Украины, надеждой и символом борьбы с Россией, в Европе её называли украинской Жанной д’Арк!«Савченко — это наша с вами коллега, которая стала символом несокрушимости всей Украины. Которая прошла весь Майдан в составе самообороны. Которая с первых дней ушла добровольцем в АТО, чтобы воевать за независимость нашего государства. Сегодня ее состояние совсем тяжелое. Мы понимаем, что вся ответственность за это на президенте Путине. Но мы обращаемся к Парламентской ассамблее Совета Европы, сделать все возможное, чтобы как можно быстрее Надежда была на Родине...» — завывал с трибуны спикер Верховной Рады и комендант расстрелов на Майдане, а также организатор Одесской Хатыни Андрей Парубий. И Европа требовала немедленного освобождения депутата Европарламента Савченко.А сегодня майданные киевские СМИ объявляют Героя Украины «псевдопатриотом» и «агентом Путина», Рада исключила Савченко из ПАСЕ, она больше не член Европарламента, а Европа бесстыдно молчит. Из величайшей «перемоги» Надежда превратилась в страшную «зраду», потому что говорит, например, такое: «Народ чувствует: нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая». И «патриоты» объявили Героя Украины «агентом Путина».Какой же она «агент»? Бандеровская пропаганда напрочь забыла, что Савченко обменяли на двоих русских спецназовцев, и ещё антироссийскую кампанию, к которой подключилась и Европа. Шумиха «об узнице Кремля» могла бы продолжаться и сегодня, но Кремль увидел способ выйти из этой ситуации, и согласился на обмен своей узницы. Теперь мы видим другую кампанию: об «агенте Кремля» Савченко и, надо признать, что Кремль совершил удачный обмен.Кстати, чей агент был Махно? Как оказалось, Махно был агентом малороссийского народа, волей судьбы ставший одним из многих его стихийных лидеров: горячих, буйных и страшно непоследовательных — анархических. Таким же стихийным лидером разочарованных народных масс может стать и Надежда Савченко. Как и Махно в 1917 году, Савченко опирается сегодня на стихийный, постоянно обманываемый киевской верхушкой и поэтому ищущий новых вождей, народный элемент. Савченко его понимает — она сама есть стихийный элемент, поэтому и неуправляемый: как поведёт она себя завтра — и сама Савченко, наверное, не знает. Поэтому рационально просчитать её действия не сможет ни один ум СБУ.Причём она непредсказуема до безрассудства: не сильно раздумывая, плюнула, можно сказать, в лицо своим благодетелям, не только в бандеровский Киев, но и в Брюссель. Её проклинает сегодня не только Порошенко, но и Тимошенко с «Батькивщиной», а СБУ зловеще «не одобряет» её действий по установлению контактов с лидерами ЛДНР.«Они не террористы. Они не убийцы. Они убивают тех, кто убивает их. Так как мы на Майдане стояли против власти Януковича, так сейчас ребята в ДНР и ЛНР воюют против власти Порошенко» — заявила Савченко в прямом эфире украинского телеканала. По свидомым понятиям, такое может сказать только «агент Кремля»…Новый украинский «Махно» вторгся в киевскую политическую жизнь не только из ростовской тюрьмы, но с войны, как Данила Багров в фильме «Брат», и оказался на другой войне, политической. И Надежда стала воевать, но по-своему, как он научилась этому на войне в Донбассе.Савченко ведь могла убивать, и её могли убить — это страшный и опасный опыт. У неё своя правда войны, и она с этой правдой оказывается у киевской власти поперёк дороги. Она сказала, что на войне нет ангелов, у всех своя правда, и это нужно признавать, и одно это не могут ей простить свидомые наци-патриоты…Сегодня Савченко в бандеровском Киеве в положении изгнанницы, но, наперекор обстоятельствам, создаёт с немногими единомышленниками свою партию «Революция украинского народа» — РУНА. Не очень удачное название, о чём ей наверняка говорили, и что? Подействовало? Бандеровская пропаганда уже объявила РУНА «кремлёвской затеей», навесила очередной ярлык.Однако РУНА имеет будущее. Хотя Савченко руководствуется не политической стратегией, но своей интуицией, эта интуиция оказывается порой вернее политических расчетов. «После Порошенко» её партия окажется весьма востребованной народным избирателем.Эта «Махно», кажется, действительно последняя надежда Украины на спасение, то есть возможность сохранить единство страны и народа на краю приближающегося распада: она недвусмысленно говорит о необходимости прямых переговоров с лидерами Донбасса. Пока она остаётся «гласом, вопиющим в политической пустыне». Но что будет завтра?Сегодня Савченко не опасна удерживающим власть в Киеве, хотя Надежда считает, что её жизни угрожает опасность: «Администрация президента уже получила приказ сделать всё, чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня всё, что они хотят. Ну или просто устранить физически. Я к этому готова…»Когда она станет политически опасна майданным бонзам, её жизни будет угрожать очень большая опасность, она может занять место рядом с Олесем Бузиной, при всей их непохожести… «Преступная власть» всегда готова на очередное преступление.Создание Савченко партии РУНА похоже на попытку организовать политический партизанский отряд, чтобы вступить в бой, а «война план покажет». Политологи пророчат Савченко президентский пост, украинскую тюрьму и покушение. Всё это может быть, интрига заключается в следующем: в какой последовательности?