15:54 27 декабря

В США разработан шлем дополненной реальности для наводчиков корабельных орудий

Научно-исследовательское управление американских ВМС представило шлем с очками дополненной реальности, разработанный специально для наводчиков корабельных орудий.

В США разработан шлем дополненной реальности для наводчиков корабельных орудий


По данным Defense Aerospace, «очки позволят существенно увеличить точность артиллерийского и пулеметного огня».


«Большинство артиллерийских и пулеметных установок на корабле управляются дистанционно и оснащены электронными системами прицеливания. Тем не менее, есть и установки, работающие в ручном режиме под управлением наводчика. Эти орудия наводятся визуально с помощью специальных прицелов и, в отличие от установок с дистанционным управлением, имеют меньшую точность», – говорится в публикации.

При ведении огня из оружия, управляемого вручную, наводчик получает команды с помощью радиостанции, и в боевых условиях может их не расслышать.

«Новый шлем с очками дополненной реальности получил название GunnAR. Он подразумевает использование высокоскоростного беспроводного или проводного канала связи, по которому на очки передаются команды артиллерийского офицера связи и данные о самом орудии, включая остаток боезапаса. Эти команды и данные выводятся на очки в виде пиктограмм», – пишет издание.

В 2017 г такие шлемы будут переданы для испытаний морякам крейсера «Банкер Хилл» и авианосца «Теодор Рузвельт».

Использованы фотографии: US Navy
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Комментарии 53
  1. Muvka Сегодня, 11:01
    Отлично. Чем больше электроники, тем лучше. Ее уже сейчас умеют вырубать, а чем дальше, тем больше. А ручками не будет получаться, ибо не обучены...
    Muvka
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:03
      Я чего то не понимаю? Что значит "дополнительная реальность"? Т.е. они еще и мир мертвых начнут видеть?:)
      Йоги - вам шах и мат от США!
      Скептик-Самоучка
      1. Тралл Сегодня, 11:13
        Сразу вспомнился фильм "Морской бой" про инопланетян и Рианну smile
        Тралл
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
          Опять матрасы в "стрелялки" переиграли . lol
          bouncyhunter
          1. Shurik70 Сегодня, 13:30
            Цитата: bouncyhunter
            При ведении огня из оружия, управляемого вручную, наводчик получает команды с помощью радиостанции, и в боевых условиях может их не расслышать.

            Зато теперь, когда в очередной раз засадят по своим, всегда можно будет сказать, что русские хакеры дали ложные цели.
            Что не исключает, что такие хакеры в действительности будут :))))
            Shurik70
        2. Лопатов Сегодня, 11:35
          Цитата: Тралл
          Сразу вспомнился фильм "Морской бой" про инопланетян и Рианну

          А надо вспоминать фильм "Хищник" со Шварцем. И поле зрения прибора наблюдения инопланетянина
          Лопатов
      2. Лопатов Сегодня, 11:39
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Я чего то не понимаю? Что значит "дополнительная реальность"

        "Дополненная", не "дополнительная".
        Реальность, дополненная необходимой для выполнения задачи информацией.
        К примеру, маркерами целей, дальностями до них. Возможно- наложение "картинки" с тепловизора.
        Информации в дополненную реальность ввести можно море. Что конкретно решили сделать американцы- пока неизвестно.
        Лопатов
      3. dauria Сегодня, 11:40
        [quote][/ Что значит "дополнительная реальность"? Т.е. они еще и мир мертвых начнут видеть?:)quote]

        Ну, покемонов ловить по кораблю будут. wink Вообще вещь серьёзная и идея толковая и нужная . А " учёным " с сайта , собирающихся с помощью РЭБ или ЭМИ с этим бороться - ну не смешите народ.
        Да и американцы всегда уделяли подготовке стрелков особое внимание. Например, во время второй мировой стрелки В-17 стреляли хрупкими пулями с красителем по бронированной "кобре" Р-39. По краске отмечали пригодность каждого. ( у каждой стрелковой точки свой цвет был)
        dauria
  2. cniza Сегодня, 11:02
    Если честно , трудно понять зачем они нужны.
    cniza
    1. Смог Сегодня, 11:06
      Цитата: cniza
      Если честно , трудно понять зачем они нужны.


      А понты?????
      Ну это ж круто...........
      Смог
      1. cniza Сегодня, 11:07
        Ну если только позагорать. laughing
        cniza
        1. Смог Сегодня, 11:20
          Цитата: cniza
          Ну если только позагорать. laughing

          ну тогда пусть возьмут на вооружение и эту деталь......


          Я думаю, актуально, в некоторых ситуациях...... lol
          Смог
          1. Лопатов Сегодня, 11:48
            Сейчас специально зашёл в новостную статью "В России проходит испытания шлем виртуальной реальности «Сварог»"
            https://topwar.ru/103120-v-rossii-prohodit-ispyta
            niya-shlem-virtualnoy-realnosti-svarog.html
            Там Вы такие картинки не выкладывали...
            Пропустили?
            Лопатов
            1. Смог Сегодня, 11:54
              А Вам не кажется что это немного другое
              VR-шлем «Сварог» позволит оператору БЛА не только видеть поле боя с камер аппарата, но и управлять им простым поворотом головы и направлением взгляда, сообщают Известия.
              и
              Новый шлем с очками дополненной реальности получил название GunnAR. Он подразумевает использование высокоскоростного беспроводного или проводного канала связи, по которому на очки передаются команды артиллерийского офицера связи и данные о самом орудии, включая остаток боезапаса. Эти команды и данные выводятся на очки в виде пиктограмм», – пишет издание.

              Как то так....
              Смог
              1. Лопатов Сегодня, 12:26
                Не кажется. Американская технология просто намного более "продвинутая".
                А наши пытаются повторить старые технологии...
                Лопатов
        2. bouncyhunter Сегодня, 11:22
          Витя , Костя - здравы будьте ! drinks hi Да всё просто - любят матрасы всякие бесполезные электронные гаджеты ! А если под разработку очередного гаджета ещё и бабла попилить - ваще песня ! lol
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 11:29
            Паша, привет. hi
            Ну так пилорама у них работает ого го как.
            вот только одного не могу понять, неужели они не думают что однажды все эти игрушки могут отключиться. И......?
            Смог
          2. Лопатов Сегодня, 11:52
            А вот уважаемый "Алекс-ТВ" давно желает "прозрачную броню" для танка... Технология её осуществления такая же... И на "матраса" он совсем не похож....
            Кстати, израильтяне рабочий комплект уже создали...
            Лопатов
            1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 15:01
              Цитата: Лопатов
              Алекс-ТВ

              Пятая колонна наверное. laughing
              IS-80_RVGK2
    2. Монос Сегодня, 11:06
      Цитата: cniza
      Если честно , трудно понять зачем они нужны.

      Как зачем? В Doom погонять. smile Они воспитаны на Суперменах. Думают, что такие очки +100 к бессмертию и силе дают.
      Монос
    3. 210окв Сегодня, 11:12
      Это некое подобие отображения информации на стекло в кабине пилота самолета..Прицельная сетка,дальность,скорость цели,поправка на ветер..Как то так.Вообще вещь полезная.
      210окв
    4. Makcaga Сегодня, 11:22
      Вы серьезно не можете понять зачем он нужен? Подумайте зачем нужен цифровой шлем летчику, вопросы сами отпадут!!
      Makcaga
      1. sabakina Сегодня, 11:30
        Там ясно сказано!
        по которому на очки передаются команды артиллерийского офицера связи и данные о самом орудии, включая остаток боезапаса. Эти команды и данные выводятся на очки в виде пиктограмм»

        Про цель НИЧЕГО не сказано!
        sabakina
        1. Лопатов Сегодня, 11:41
          Цитата: sabakina
          Про цель НИЧЕГО не сказано!

          А команды артиллерийского офицера разве не могут содержать полярные координаты цели?
          Лопатов
      2. ДМ51 Сегодня, 11:40
        Цитата: Makcaga
        Вы серьезно не можете понять зачем он нужен? Подумайте зачем нужен цифровой шлем летчику, вопросы сами отпадут!!

        Мне вот непонятно зачем: изображения на очки будет проицироваться с какой-то системы - с камеры,возможно с двух - ещё инфракрасной,потом это всё обрабатывается компьютером,передаваться на очки в виде изображения с прицельной сеткой,с упреждением,с дальностью,с учётом качки,смещением корабля и цели,то есть это полноценная система наведения,только вместо приводов у орудия - человек,а зачем?! Ведь по-любому с приводами точнее - нет человекого фактора,так что,моё мнение; - это технология ради технологии,и да - очередной распил бабла,ну как у нас в Сколково
        ДМ51
        1. Лопатов Сегодня, 12:33
          А зачем наши, вводя стрелков-зенитчиков в общую систему под управлением "Барнаула" не избавились от человека?



          "Распил бабла, как в Сколково"?
          Лопатов
          1. ДМ51 Сегодня, 13:10
            Цитата: Лопатов
            А зачем наши, вводя стрелков-зенитчиков в общую систему под управлением "Барнаула" не избавились от человека?



            "Распил бабла, как в Сколково"?

            А где вы видете здесь общую систему? Вот если был бы привод,то была бы система,а так чтобы из орудия пострелять - надо человека на палубу вызывать,а так сидел бы на боевом посту матросик,двигал джойстиком,да педальку нажимал,или вообще можно полностью на автомат поставить. Я повторяю,что это система наведения,только без приводов,которая зачем-то заменена человеком,что не наделяет установку точностью,наверное некуда девать ЛС.
            А вы предлагаете вместо бойца с ПЗРК терминатора поставить? У-у-у как у нас наука далеко зашла - разработка Сколково,не иначе
            ДМ51
            1. Лопатов Сегодня, 15:35
              Цитата: ДМ51
              А где вы видете здесь общую систему?

              А я здесь и не вижу "общую систему" Только один из её элементов.
              Цитата: ДМ51
              Вот если был бы привод,то была бы система,а так чтобы из орудия пострелять - надо человека на палубу вызывать

              То есть это российский распил. Принято.

              Цитата: ДМ51
              А вы предлагаете вместо бойца с ПЗРК терминатора поставить?

              Нет, это Вы предлагаете.
              Лопатов
    5. Zaurbek Сегодня, 11:46
      Что бы стрелять и попадать. Аналог вертолетной системы нашлемного целеуказания....
      Zaurbek
      1. ДМ51 Сегодня, 12:37
        Цитата: Zaurbek
        Что бы стрелять и попадать. Аналог вертолетной системы нашлемного целеуказания....

        Не понимаете что ли?! Например у Сушек за шлемом следует ракета,то есть работает система наведения - человек не двигает джойстиком,чтобы ракета в цель летела,компьютер её наводит,а пилот только показывает куда,на вертолётах не знаю,но думаю,что аналогично,если НУРСами,то они не управляются и приходится наводить вертолётом,но это тоже полноценная система наведения,только вертолёт это не Бушместер,тут за штурвалом нужен человек,а здесь все компоненты системы наведения присутствуют,кроме приводов,которые заменены человеком,что сейчас априори менее надёжно и менее точно
        ДМ51
        1. Alexey RA Сегодня, 13:00
          Цитата: ДМ51
          только вертолёт это не Бушместер,тут за штурвалом нужен человек,а здесь все компоненты системы наведения присутствуют,кроме приводов,которые заменены человеком,что сейчас априори менее надёжно и менее точно

          Дык... если делать полностью автоматическую пушку, то получится уже имеющийся у янки R2D2. Вот только он дорогой и тяжёлый. Так что ставят его не на все корабли. Кроме того, на Западе (да и у нас) в последние лет 20 на кораблях опять появились пулемёты и лёгкие пушки с ручным наведением - системы "последнего рубежа обороны" (от всяких там шахид-лодок).
          Описанные в статье шлемы нужны как раз для повышения эффективности неавтоматизированных артсистем и пулемётов последнего рубежа обороны. Потому как на последних сейчас используется чуть ли не кольцевой прицел 30-х годов. Кроме того, очки позволят решить проблему целеуказания. Потому как "долог путь рассказа - короток путь показа": целеуказание маркером на цели намного эффективнее вербального распределения целей по радио.Особенно с учётом того, что гасить шахид-лодки надо очень быстро и сначала наиболее опасных. А при неверно понятом ЦУ часть целей может остаться необстрелянной, в то время как другая - словить очереди сразу от нескольких установок.
          Alexey RA
          1. ДМ51 Сегодня, 14:00
            Не понимаю,как всё это работает,если есть камеры,выдача ЦУ на очки,учёт качки,скорости цели и корабля,направления и силы ветра,упреждения,дальности,то это такая же стрельбовая станция,только без приводов - не дешёвая и громозкая - тут барбет не нужен,весь БК на пушке - добавить эл.привод и всё! Он много места не займёт,это не АК-176,а если этого всего нет,а есть только виртуальные очки аж дополненной реальности,то зачем огород городить - дать бойцу обычные ночные очки с зумом и хватит ему,зачем всё усложнять - ради технологий или чтобы бабла на заказе заработать?
            ДМ51
        2. Zaurbek Сегодня, 13:29
          Вы двигаете орудием , на шлеме светится прицел, в него автоматически вносятся поправки на дальность.... и вы стреляете.
          Zaurbek
  3. doubovitski Сегодня, 11:08
    Управлять управляющим огнём. Ручное управление огнём- это стрельба по байдаркам пиратов, идущим на абордаж. Малым калибром и в зоне прямой видимости.
    То есть совершенно не нужная штука в условиях реального морского боя. Делается для зарабатывания бабла путём охмурения военных болванов, получивших образование методом ЕГЭ.
    doubovitski
    1. Громобой Сегодня, 12:24
      Цитата: doubovitski
      То есть совершенно не нужная штука в условиях реального морского боя.

      А что понимать под "реальным морским боем"?Допустим,при прохождении Персидского залива американцев атакуют пять шахид-катеров со взрывчаткой.Ночью.С постановкой дымовой завесы.В таком шлеме у дежурящих на пушках и пулемётах матросов больше шансов быстро среагировать и пустить смертников на корм акул.
      Этот шлем только начало,после апробации на флоте они обязательно постараются воткнуть этот шлем в бронетехнику,снайперам,корректировщикам.
      Громобой
  4. Сергей Ф Сегодня, 11:11
    А не пробовал в песочнице поиграть в войнушку простыми водяными пистолетами?
    Было бы и дешевле и практичнее!
    Сергей Ф
  5. ksv36 Сегодня, 11:19
    Главное, чтобы во время стрельбы такого супермена никто сзади не гавкнул. laughing
    ksv36
  6. Shuttle Сегодня, 11:22
    Цитата: doubovitski
    Управлять управляющим огнём. Ручное управление огнём- это стрельба по байдаркам пиратов, идущим на абордаж. Малым калибром и в зоне прямой видимости.

    Да, всё верно. Отработают технологию на кораблях в т.с. тепличных условиях. Потом поставят на сухопутную технику. А потом и каждому стрелку в шлем. Всё правильно делают. Они мастера превращать войну в банальное производство смерти. Они относятся к убийству как к технологии по добыче всяких ништяков. От еды до политических дивидендов. Высокотехнологичные мясники.

    Наша военная наука в этом смысле разительно отличается. Да, средства лишения противника жизни не менее летальные, не менее эффективные. Но цель их применения кардинально различается. Наша цель не убить всех врагов, а сделать их попытки помешать нам тщетными, бесполезными. И если для этого придется кого-то убить, то мы сделаем это. Но только тогда, когда ничего другого не останется.

    А дополненная реальность между тем штука полезная. И пригодится не только в борьбе с Zerg-rush-лодками, но и в обычной жизни. В гражданской.
    Shuttle
  7. LVMI1980 Сегодня, 11:23
    У них "дополненая" с "виртуальной " не отличаются laughing
    LVMI1980
  8. sabakina Сегодня, 11:26
    по которому на очки передаются команды артиллерийского офицера связи и данные о самом орудии, включая остаток боезапаса. Эти команды и данные выводятся на очки в виде пиктограмм»

    Тюююю, я думал, он будет видеть цель, как снайпер в оптику.
    sabakina
  9. Стройбат запаса Сегодня, 11:31
    Очень полезная для нас вещь! Такие очки очень сильно повышают точность распила бабла пентагоном))))
    Я посмеюсь. когда они это сделают на беспроводной связи, увидят, что надежность недостаточна, затребуют 100500 миллионов, переведут на проводную (во избежание воздействия средств РЭБ), и выявят проблемы с гидроизоляцией проводов, после чего потребуют еще 11500 миллионов на доработку. И привет зумволту и фу-35)))
    Стройбат запаса
    1. Вадим237 Сегодня, 11:50
      "Во избежание воздействия средств РЭБ" - Каких систем в открытом океане - все носители ваших РЭБ будут уничтожены ещё на подходе, хоть одну систему назовите которая способна выводить из строя бинокли ночного видения и тепловизоры на поле боя.
      Вадим237
      1. Стройбат запаса Сегодня, 11:57
        Бинокли и тепловизоры выводятся из строя за счёт ослепления. Переизбыток освещения/тепла в определенных диапазонах и привет. Матрицы горят.
        Стройбат запаса
        1. Вадим237 Сегодня, 13:03
          "Переизбыток освещения/тепла в определенных диапазонах и привет. Матрицы горят". От этого у современных приборов "отсечка" есть, что бы не повредить матрицу - чем ярче свет, тем быстрее Вас и вашу позицию ночью расстреляют.
          Вадим237
      2. Громобой Сегодня, 12:44
        Цитата: Стройбат запаса
        Очень полезная для нас вещь! Такие очки очень сильно повышают точность распила бабла пентагоном))))
        Я посмеюсь. когда они это сделают на беспроводной связи, увидят, что надежность недостаточна, затребуют 100500 миллионов,

        Наши тоже работают по этой теме,но с меньшим успехом.Адаптируют на флоте и начнут применять на бронетехнике,корректировщики,снайперы,штурмовые группы спецназа,пулемётчики.Ещё один шаг к единому цифровому полю боя.Так что смейтесь дальше.
        Цитата: Вадим237
        хоть одну систему назовите которая способна выводить из строя бинокли ночного видения и тепловизоры на поле боя.
        Я знаю такую систему,литр водки называется.Вырубает ВСЁ напрочь am )))
        Громобой
  10. TeKuS Сегодня, 11:31
    Это реально крутая штука.Просто представте все поправки перед глазами и то что невидно тоже подсказывается и подсвечивается.Думаю подобные штуки будут везде в скором времени.Следующий шаг я думаю имплантирование персоналу интерфейса для подключениеия к боевым информационным системам напрямую
    TeKuS
    1. Zaurbek Сегодня, 11:47
      проводное соединение получше будет, надежнее. У меня была мышка с блютусом, то теряла связь, то находила.....выкинул!
      Zaurbek
    2. Вадим237 Сегодня, 12:03
      Для спецназа такие очки встроенные в шлем будут самый сок. Представьте, изображение с БПЛА будет передаваться в режиме реального времени, прямо на шлем и оружие из рук выпускать не надо будет.
      Вадим237
  11. Волька Сегодня, 12:16
    и зачем собаке пятая нога... сильному не надо, а слабому не поможет
    Волька
  12. GEV67 Сегодня, 12:40
    Хорошее дело. Удобство и качественное использование техники это всегда хорошо для армии. Современныая война это так же война высоко технологических устройств. Надеюсь наша армия не будет отставать в этом направлении.
    GEV67
  13. Spitfire Сегодня, 12:46
    Цитата: ДМ51
    Цитата: Makcaga
    Вы серьезно не можете понять зачем он нужен? Подумайте зачем нужен цифровой шлем летчику, вопросы сами отпадут!!

    Мне вот непонятно зачем: изображения на очки будет проицироваться с какой-то системы - с камеры,возможно с двух - ещё инфракрасной,потом это всё обрабатывается компьютером,передаваться на очки в виде изображения с прицельной сеткой,с упреждением,с дальностью,с учётом качки,смещением корабля и цели,то есть это полноценная система наведения,только вместо приводов у орудия - человек,а зачем?! Ведь по-любому с приводами точнее - нет человекого фактора,так что,моё мнение; - это технология ради технологии,и да - очередной распил бабла,ну как у нас в Сколково


    Если целью является весь объект целиком (ракета, самолет, корабль, танк) - то автоматизация возможна и используется. Но есть цели, которые пока что выделить может только человек.
    Spitfire
    1. Вадим237 Сегодня, 13:06
      "Но есть цели, которые пока что выделить может только человек". Это какие же?
      Вадим237
  14. san4es Сегодня, 15:00
    Для обучения новичков пойдёт.Можно ещё пиратов высматривать wassat
    san4es

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