В США разработан шлем дополненной реальности для наводчиков корабельных орудий

Научно-исследовательское управление американских ВМС представило шлем с очками дополненной реальности, разработанный специально для наводчиков корабельных орудий.По данным Defense Aerospace, «очки позволят существенно увеличить точность артиллерийского и пулеметного огня».«Большинство артиллерийских и пулеметных установок на корабле управляются дистанционно и оснащены электронными системами прицеливания. Тем не менее, есть и установки, работающие в ручном режиме под управлением наводчика. Эти орудия наводятся визуально с помощью специальных прицелов и, в отличие от установок с дистанционным управлением, имеют меньшую точность», – говорится в публикации.При ведении огня из оружия, управляемого вручную, наводчик получает команды с помощью радиостанции, и в боевых условиях может их не расслышать.– пишет издание.В 2017 г такие шлемы будут переданы для испытаний морякам крейсера «Банкер Хилл» и авианосца «Теодор Рузвельт».