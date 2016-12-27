Турецкие БМП ACV-15 в Сирии не способны защитить экипажи от огня террористов
Боевые действия в Сирии еще раз показали, что современные сухопутные войска нуждаются в хорошо защищенной бронетехнике. Турецкие БМП ACV-15 к их числу не относятся – они не могут защитить экипажи и десант от огня противника, пишет Вестник Мордовии.
«Эта боевая машина пехоты была создана при помощи США и других стран НАТО. Ее вес более 14 т. Она вооружена 25-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет. Мощность двигателя – 300 л.с. Максимальная скорость – 65 км/ч. Запас хода – 490 км. Экипаж – 3 чел. Десант – 8 чел. Бронирование противопульное», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.
Он отмечает, что боевое применение машины «продемонстрировало уязвимость к воспламенению, а после возгорания БМП не подлежит восстановлению».
По мнению экспертов, в ближайшее время «стоит ожидать замены ACV-15 на более современные и, соответственно, защищенные бронесредства пехоты», пишет автор.
«Эта боевая машина пехоты была создана при помощи США и других стран НАТО. Ее вес более 14 т. Она вооружена 25-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет. Мощность двигателя – 300 л.с. Максимальная скорость – 65 км/ч. Запас хода – 490 км. Экипаж – 3 чел. Десант – 8 чел. Бронирование противопульное», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.
Он отмечает, что боевое применение машины «продемонстрировало уязвимость к воспламенению, а после возгорания БМП не подлежит восстановлению».
По мнению экспертов, в ближайшее время «стоит ожидать замены ACV-15 на более современные и, соответственно, защищенные бронесредства пехоты», пишет автор.
Использованы фотографии: fnss.com.tr, Отвага2004