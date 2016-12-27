15:57 27 декабря

Турецкие БМП ACV-15 в Сирии не способны защитить экипажи от огня террористов

Боевые действия в Сирии еще раз показали, что современные сухопутные войска нуждаются в хорошо защищенной бронетехнике. Турецкие БМП ACV-15 к их числу не относятся – они не могут защитить экипажи и десант от огня противника, пишет Вестник Мордовии.

Турецкие БМП ACV-15 в Сирии не способны защитить экипажи от огня террористов


«Эта боевая машина пехоты была создана при помощи США и других стран НАТО. Ее вес более 14 т. Она вооружена 25-мм пушкой, с которой спарен 7,62-мм пулемет. Мощность двигателя – 300 л.с. Максимальная скорость – 65 км/ч. Запас хода – 490 км. Экипаж – 3 чел. Десант – 8 чел. Бронирование противопульное», – говорится в статье Дмитрия Лемешко.


Турецкие БМП ACV-15 в Сирии не способны защитить экипажи от огня террористов


Он отмечает, что боевое применение машины «продемонстрировало уязвимость к воспламенению, а после возгорания БМП не подлежит восстановлению».

По мнению экспертов, в ближайшее время «стоит ожидать замены ACV-15 на более современные и, соответственно, защищенные бронесредства пехоты», пишет автор.

Турецкие БМП ACV-15 в Сирии не способны защитить экипажи от огня террористов


Использованы фотографии: fnss.com.tr, Отвага2004
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Комментарии 49
  1. Сергей Ф Сегодня, 11:30
    Вот это и удивляет!
    Вперлись в чужую страну, притащили всякого военного барахла, обозвали все это "Щитам Евфрата", и ну - слюнки пускать!
    Похоже туркам главное не допустить курдов к созданию автономии, а потому и обозвали курдов террористами. У себя в туреччине курдов мордуют, а хотят к себе хорошего отношения... Да ну их!
    Сергей Ф
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:33
      Мдя ... Если это БМП , то " Братская Могила Пехоты " .
      bouncyhunter
      1. Вадим237 Сегодня, 12:08
        На данный момент все БМП в том числе и наши БМП 2 и МБП 3 - братские могилы пехоты. Крупнокалиберные винтовки их как нож алюминиевую банку протыкают. А РПГ и ПТРК их вдребезги разносит.
        Вадим237
        1. VDV1985 Сегодня, 13:34
          так то оно так.но все таки БМП 2 и 3 - стальные, а сие чудо - перелицованный "алюминиевый" М113. Его скорее можно сравнивать БМД/БТРД. А крылатый металл в любом случае уступит железке.
          VDV1985
          1. alexmach Сегодня, 13:53
            БМП-3 броня - алюминиевая катаная разнесённая со стальными экранами.
            Из педивикии.
            alexmach
      2. alexmach Сегодня, 13:52
        По-моему это М4-Шерман :)
        alexmach
  2. ДэнСабака Сегодня, 11:30
    А не желают ли турки прикупить БМП-4 у русских?
    ДэнСабака
    1. SibRUS Сегодня, 11:34
      Справедливости ради, она тоже, от снаряда или РПГ не спасет.
      SibRUS
    2. OlegYOla Сегодня, 11:37
      Ну прям таки БМП-4 неуязвима feel
      OlegYOla
      1. Александр12 Сегодня, 14:08
        Ну прям таки БМП-4 неуязвима feel

        А что , есть такая?
        Александр12
    3. StarOver Сегодня, 11:40
      Желать то, может они и желают, да кто им позволит?
      StarOver
  3. Shuttle Сегодня, 11:32
    «стоит ожидать замены ACV-15 на более современные и, соответственно, защищенные бронесредства пехоты»

    Ну что же - "Курганец-25" в экспортном варианте, eğer satın almak istiyorsun?
    Shuttle
  4. Shuttle Сегодня, 11:33
    Цитата: ДэнСабака
    А не желают ли турки прикупить БМП-4 у русских?

    БМП-4 слишком жирно. Вот "Курганец-25" в экспортном, т.с. лайт-варианте - вполне.
    Shuttle
  5. Стройбат запаса Сегодня, 11:34
    Странно... БМП не может защитить экипаж и десант? Она же сама по себе перепиленный БТР М-113, который является эталоном прочности уже лет этак 50! Новейшая разработка с огромным боевым опытом! laughing
    Стройбат запаса
    1. avt Сегодня, 11:43
      Цитата: Стройбат запаса
      Она же сама по себе перепиленный БТР М-113

      Ну собственно -да. Взгромоздили на М-115 башенку с 25мм пушкой и гордо назвали - БМП, причём и не упомню в каком лохматом году. С таким же успехом БТР-82 можно обозвать БМП и требовать , чтобы в первой линии был не убиваемый . bully
      avt
      1. cosmos111 Сегодня, 11:55
        У наших БМП -2 какая же бронезащищённость.
        И птуры они (БМП-2) как и ACV-15 первого поколения,не держат от слова ВООБЩЁ.
        Вот и быбор ,или плавучесть ,или максимальная защита.
        Если плавучесть то всегда на 100% будет уязвима от любого ПТРК.
        Выход только КАЗ,для легкоборонированной бронетехники.

        А Турки, тянут и и тянут,их к Аль-бабу.

        cosmos111
        1. Вадим237 Сегодня, 12:30
          "Если плавучесть то всегда на 100% будет уязвима от любого ПТРК". Ну не совсем, есть лёгкий но очень прочный материал "бронеметаллопена" на основе титана или композитов, толщина образца 25 миллиметров, выдерживает попадание бронебойной пули калибра 7,62 поскольку -материал пористый и он не тонет в воде. Прочность на разрыв 3000 МПа.
          Из него можно сделать навесную и разнесённую броню в виде блоков.
          Вадим237
          1. cosmos111 Сегодня, 12:46
            Цитата: Вадим237
            Ну не совсем, есть лёгкий но очень прочный материал "бронеметаллопена" на основе титана или композитов, толщина образца 25 миллиметров, выдерживает попадание бронебойной пули калибра 7,62 поскольку -материал пористый и он не тонет в воде.

            Я постил за ПТРК.Для ВДВ,морпехов-это актуально.
            Израиль владеет всеми этими технологиями но сделали БТР-Т Намер и установили КАЗ.
            cosmos111
            1. Вадим237 Сегодня, 12:57
              Но и для всех остальных родов войск это тоже актуально, особенно для ВТА - при перевозке.
              Вадим237
              1. cosmos111 Сегодня, 13:24
                Цитата: Вадим237
                Но и для всех остальных родов войск это тоже актуально, особенно для ВТА - при перевозке

                РЕАЛЬНО,получить приемлимую защиту,как баллистическую так и противоминную...

                нужны современные бронестали(см ниже)и компазитные материалы и,полимеры.

                1.Предварительно пропитанные композиционные материалы DURAPREG для изготовления жестких индивидуальных средств баллистической защиты
                Материал DURAPREG используется в производстве формованных деталей для жестких средств баллистической защиты, например армейских шлемов и вставок для бронежилетов, в соответствии со всеми уровнями стандартов NIJ 0101.04
                2.Противоосколочные обшивки транспортных средств,на основе различных армирующих материалов и композиционных материалов на основе смол, таких как:
                PARA-LITE PGR20 — жгутовая ткань из Е-стекла с системой на основе фенолоальдегидных полимеров
                PARA-LITE 65340 — жгутовая ткань из Е-стекла с системой на основе полиэфирных смол
                PARA-LITE FLEX — параарамидная ткань с системой на основе каучукоподобных полимеров
                PARA-LITE PP — легкий многослойный пластик, позволяющий частично или полностью заменить арамид без увеличения веса. Он может быть декорирован различными покрытиями, изготовленными в соответствии с пожеланиями заказчика, или покрытслоем адгезива.
                3.Взрывоустойчивые панели для пола транспортных средств.
                Данные многослойные конструкции состоят из слоистых пластиков для баллистической защиты, соединенных с материалом основы, которые могут быть облицованы различными покрытиями, например противоскользящим резиновым покрытием или декоративной облицовкой. Материалы были разработаны для защиты транспортных средств в соответствии со стандартами STANAG 4569.
                4.Панели для бронирования автомобилей, которые изготовлены в соответствии с уровнями баллистической защиты, определяемыми баллистическими стандартами EN 1522.
                Материал PARA-LITE FLEX является ультрапластичным многослойным пластиком, который включает в себя легковесную защиту для бронирования транспортного средства от внешних опасностей. Материал можно изгибать, вставлять и закреплять в дверях транспортного средства или располагать под деталями внутренней отделки и даже под деталями с большим радиусом кривизны. Материал поставляется в виде конструкционных панелей для последующего использования на всех типах транспортных средств.
                5.Бронированные перегородки PARA-LITE®
                Бронированные перегородки PARA-LITE объединяют в себе слоистый пластик для баллистической защиты с легковесной сотовой конструкцией, которая покрыта по бокам и кромкам декоративной облицовкой. Сочетание различных облицовок и материалов основы делает возможным удовлетворение специфических требований по тепловой и звуковой изоляции, ограничению по весу, а также требований по баллистической защите и технических условий на проектирование.
                Но всё это очень дорого.
                cosmos111
        2. Lesorub Сегодня, 14:11
          Цитата: cosmos111
          Если плавучесть то всегда на 100% будет уязвима от любого ПТРК.

          Курганец 25 и защищен хорошо и плавает отлично!
          Lesorub
      2. болот Сегодня, 12:08
        Цитата: avt
        Взгромоздили на М-115 башенку с 25мм пушкой и гордо назвали - БМП

        Да подстраиваются к стандартам НАТО,поди лицензионным производством у себя М-115 ,они производят узлы и агрегаты для тех кто юзает этот БТР.Бизнес.
        болот
        1. cosmos111 Сегодня, 12:22
          Цитата: болот
          Да подстраиваются к стандартам НАТО,

          Им не надо подстраиваться,у них всё ещё с 60-х по стандартам NATO.
          ACV-15 из-за отсутствия средств, армии нужно массовое на ГШ БМП/БТР,пошли по самому простому пути.-модернизаци.
          cosmos111
          1. болот Сегодня, 12:28
            Цитата: cosmos111
            ACV-15 из-за отсутствия средств, армии нужно массовое на ГШ БМП/БТР,пошли по самому простому пути.-модернизаци.

            Турки на своих заводах много чего для стран НАТО производят,в плоть по пошиву комков и обуви.
            А что ACV-15 ,это тоже почти если на мотолыгу пушку установить и что то подобие динамической навесной брони навесить.
            Так что будущее все таки за тяжелыми БМП.
            болот
            1. cosmos111 Сегодня, 12:38
              Цитата: болот
              Турки на своих заводах много чего для стран НАТО производят,в плоть по пошиву комков и обуви

              Они участвуют в кооперации.
              Цитата: болот
              Так что будущее все таки за тяжелыми БМП.

              И за такой насыщенности ПТРК иррегуляров/ребелов.



              cosmos111
              1. болот Сегодня, 12:45
                Цитата: cosmos111
                И за такой насыщенности ПТРК ииерегуляров/ребелов.

                Так к таким войнам надо готовится.
                Тот же Курганец-25 по идее должен быть 35-40.
                Хотя отчетливый конкурент есть на базе Арматы.
                болот
                1. cosmos111 Сегодня, 13:02
                  Курганец-25-тупиковая ветвь.
                  БМП-Т/БТР на шасси Армата и колёсный "Бумеранг ".
                  Зачем плодить столько типов бронетехники?
                  А ещё ВДВ с БМД БТР"Ракушка "БМП-3 и.тд.
                  Как пример БМП-1 в Маардесе,наверное везла боеприпасы TOW ССА и результат.
                  cosmos111
                  1. болот Сегодня, 13:10
                    Цитата: cosmos111
                    Курганец-25-тупиковая ветвь.

                    Я с вами согласен.Предлагал как то на этом сайте создать машину транспортер от 15 с возможностью роста до 40 тонн .Вроде ЛЕГО.Чуть позже читают что заново восаздают производство МЛТБ уже в России.Машина нужная .
                    Цитата: cosmos111
                    БМП-Т/БТР на шасси Армата и колёсный "Бумеранг ".

                    То же согласен,общая унификация по шасси есть.
                    Цитата: cosmos111
                    Зачем плодить столько типов бронетехники?
                    А ещё ВДВ с БМД БТР"Ракушка "БМП-3 и.тд.

                    Ну здесь не задумывался,они нам не требуются да авиационный парк транспортных самолетов маловат.
                    болот
                    1. cosmos111 Сегодня, 13:32
                      Цитата: болот
                      Чуть позже читают что заново восаздают производство МЛТБ уже в России.Машина нужная

                      Лучше бы восстановили производство МТ-С(Объект 306) и МТ-СМ.
                      Поляки на этом шасси целый парк ББМ сделали,и если бы не НАТО,использовали.
                      http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=4
                      76.0

                      http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=4
                      77.0
                      cosmos111
                      1. болот Сегодня, 13:40
                        Цитата: cosmos111
                        МТ-С(Объект 306)

                        Мда,хорошая штука.Как понял движок от Т-72.ходовка от Акации.
                        болот
                  2. Lesorub Сегодня, 14:22
                    Цитата: cosmos111
                    Курганец-25-тупиковая ветвь.

                    Да ВЫ что!!??
                    Аргументация недостатков данной модели???
                    Думаю в Мин обороны "примерно догадываются" , для каких целей заказывают ту или иную боевую технику, Курганец 25 отличный представитель в своем классе и по бронированию, огневой мощи, подвижности!
                    Lesorub
                    1. Вадим237 Сегодня, 15:02
                      Лучше бы в серию на базе Курганец, запустили роботизированную БМП.
                      Вадим237
                      1. болот Сегодня, 15:17
                        Цитата: Вадим237
                        Лучше бы в серию на базе Курганец, запустили роботизированную БМП.

                        А пехотинцы то же роботизированные будут?
                        болот
            2. zoolu300 Сегодня, 15:24
              В серьезной войне подвижность (возможность преодолеть целину, речку, болото) будет важнее защищенности.
              zoolu300
              1. болот Сегодня, 15:44
                Цитата: zoolu300
                В серьезной войне подвижность (возможность преодолеть целину, речку, болото) будет важнее защищенности.

                Сирия,Ирак,Йемен ,Ливан,ранние, разве не серьезная война идет там.Отметились все практически танки кроме британских ,и ПТРК с РПГ.,результаты видим на Ютюбе.
                болот
  6. НАС Сегодня, 11:36
    Есть во всём этом отрицательный момент. Наши "друзья" на всём этом учатся и выявляют слабые места своего оружия и тактики действия, а мне это не нравиться. Я лично хочу, чтобы они по прежнему были вооружены этим "чудом".
    НАС
  7. protoss Сегодня, 11:36
    странный заголовок. от какого именно огня? от пуль, от снарядов, от мин, от птур?
    или же по мнению автора хорошая бмп должна быть ваще непробиваемой?
    protoss
    1. роман66 Сегодня, 11:43
      и, в идеале, невидимой!
      роман66
  8. дядя Мурзик Сегодня, 11:37
    ну если эта машина создана при помощи США и других стран НАТО,то что ждать от этого хлама!
    дядя Мурзик
  9. Zaurbek Сегодня, 11:40
    Просто СССР с этим столкнулся в 1980х в Афганистане с БТР-60-70-80 и БМП-1-2. и в Чечне А Натовские страны сейчас....
    Zaurbek
  10. Ustrushan Сегодня, 11:45
    Нато и реальные боевые действия, а не учения. Здесь выявляются огрехи техники, боевого взаимодействия, оружия и т.п.
    У нас тоже в Сирии было выявлено куча недоработок. Это нормально.
    Другой вопрос, что турецкое командование плохо проанализировала тактику ИГиловцев и боевые действия САА.
    Так что сполна теперь платит за свои невнимательность.
    Ustrushan
    1. болот Сегодня, 12:24
      Цитата: Ustrushan
      Другой вопрос, что турецкое командование плохо проанализировала тактику ИГиловцев и боевые действия САА.

      Да нормально проанализировали,просто возможно в бой послали прогюленовски настроенных офицеров и солдат.
      болот
  11. Волька Сегодня, 12:29
    война в Сирии наглядно показывает что есть что, западная бронетехника видимо только для освоения военных бюджетов и парадов, а на деле только папуасов в африке гонять...
    Волька
  12. GEV67 Сегодня, 12:36
    Это вечна борьба брони и средств взлома этой брони. Увы на сегодняшний день практически все БМП уязвимы в той или иной степени. Война расставляет всё по своим местам и показывает слабости техники.
    GEV67
  13. raid14 Сегодня, 13:28
    Противопульное бронирование ЛБТ, большие потери л\с на переднем крае.
    Повышение защиты дополнительным бронированием, увеличение веса потеря скорости и плавучести.
    Установка комплексов активной защиты, очень дорого, около половины стоимости БМП или БТР.
    Оптимальное решение применение электродинамического воздействия на кумулятивные струи для защиты объектов от кумулятивных средств ближнего боя с глубиной пробития по гомогенной броне в пределах 500... 600 мм.
    ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КУМУЛЯТИВНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
    http://cyberleninka.ru/article/n/elektrodinamiche
    skaya-zaschita-ot-kumulyativnyh-sredstv-porazheni
    ya-perspektivy-prakticheskoy-realizatsii
    raid14
    1. Вадим237 Сегодня, 15:09
      С каждым годом ПТРК третьего поколения бьющих в крышу становится всё больше - электрическая броня от них не спасёт, вот и у Германии появился -
      В 2018 году Бундесвер может получить на вооружение легкие ракеты Enforcer.
      В рамках испытаний, которые проводили специалисты Technical Center for Weapons and Ammunition Минобороны Германии, ракеты проверялись на точность. В ходе тестирования было сделано несколько пусков по мишеням, расположенным на дистанциях в 1000, 1500 и 2000 м (предельная дальность для Enforcer). В отчете сообщается, что все ракеты точно поразили мишени «с минимальным отклонением от точки прицеливания».

      Разработкой ракет Enforcer занимается немецкое подразделение компании MBDA. Создание перспективного легкого ракетного комплекса стартовало в конце прошлого десятилетия и должно завершиться в 2018 году. В описании программы разработки указывается, что целью работ является создание и запуск в серию новой высокоточной системы для сухопутных войск и других подразделений, способной поражать цели на малых дистанциях (до 2 км).

      Малогабаритная управляемая ракета будет поставляться в сверхлегком транспортно-пусковом контейнере (ТПК) квадратного сечения, выполненного из углеродного волокна. На контейнере имеются крепления для установки прицельных устройств. ТПК ракеты является одноразовым и может быть выброшен после пуска. Что же касается прицельного устройства, то оно должно сниматься и использоваться для следующего выстрела, будучи установленным на новый ТПК.

      Вес пусковой установки с ракетой – менее 7 кг, комплекта из двух ТПК и прицельного приспособления – менее 20 кг. Enforcer оснащается многоцелевой боевой частью, рассчитанной на поражение легкобронированной техники и живой силы противника, а также оптико-электронной головкой самонаведения. В следующем году Бундесвер проведет еще одно тестирование Enforcer – ракеты проверят в условиях низкой видимости, после чего они должны будут поступить на вооружение немецкой армии.
      Вадим237
      1. raid14 Сегодня, 15:46
        От ПТРК 3 поколения с ГСН и современные танки типа Т-90 без КАЗ уязвимы, разговор про защиту легкой бронетехники от выстрелов легких РПГ с гранатами типа ПГ-7ЛВ или ПГ 7ВР и ПТРК 1 или максимум 2 поколения.
        Если не вдаваться в стоимость то верхнюю полусферу и крышу БТВТ можно и нужно защитить КАЗ типа "Дрозд-2", "Арена", "Афганит".
        raid14
  14. cosmos111 Сегодня, 13:54
    Цитата: болот
    Мда,хорошая штука.Как понял движок от Т-72.ходовка от Акации.

    ,ДА,что в это роде.Готовая БМП,ГШ для САУ и т.д.
    Тема:
    "BAE Systems установит на БМП CV9035 систему активной защиты Iron Fist"
    cosmos111
    1. болот Сегодня, 14:10
      Цитата: cosmos111
      "BAE Systems установит на БМП CV9035 систему активной защиты Iron Fist"

      Железный кулак,накидка, Афганит и тд. пока все в теории,реальных событий с КАЗами пока нет.
      Лопатов вообще предложил Дуплетом из двух ПТРК или РПГ вести огонь по машинам оборудованными КАЗами.
      Вот вчера на ленте видел как смертник зигзагами на машине шел пока в ров с водой не попал.А лупили по нему всеми возможными средствами.Ведь мог и добраться.
      болот

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