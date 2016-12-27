15:55 27 декабря

Японское издание: Москва, используя Курилы, хочет поссорить Токио с Вашингтоном

Жесткая позиция России в вопросе Курил может оказать негативное влияние на отношения между Японией и США, считает издание Nikkei.

Японское издание: Москва, используя Курилы, хочет поссорить Токио с Вашингтоном


В статье напоминается, что «в 1956 году СССР одобрил возвращение островов Хабомаи и Шикотан, но проект был заморожен из-за роста военного сотрудничества Токио с Вашингтоном». Теперь Москва решила, что не вернет острова до тех пор, пока Япония не выполнит все ее условия, пишет издание.


Автор, ссылаясь на японские и российские дипломатические источники, сообщает, что Москва якобы «выдвинула Токио два условия: масштабное экономическое сотрудничество с Японией и запрет на развертывание американских войск на Курилах после их возвращения Японии».

При этом он указывает на то, что «согласно действующему договору, США защищает Японию в обмен на предоставление баз ее вооруженным силам», а выдвинутые Москвой условия «будут равноценны созданию мест, где американо-японское соглашение утратит силу».

Японское правительство «ни в коем случае не может согласиться с подобным требованием», приводит издание слова своего источника в японском военном ведомстве.

Использованы фотографии: http://kurilskiy.ru
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Комментарии 44
  1. himRa Сегодня, 11:53
    Договариваться не о чем! Японцы нуждаются в нас еще более чем мы в них!
    himRa
    1. himRa Сегодня, 11:59
      выдвинутые Москвой условия «будут равноценны созданию мест, где американо-японское соглашение утратит силу.

      Это как то беспокоит Токио? у них же своя армия не плохо ,,подрастает,,
      himRa
      1. _Владислав_ Сегодня, 12:30
        Ну об этом Путин и говорил, хотите хоть как-то совместно развивать острова, придется сбросить ошейник хозяина. Не хотите, как хотите.
        _Владислав_
        1. cniza Сегодня, 13:08
          Япония оккупированная страна , какие могут самостоятельные решения?
          cniza
      2. Андрей К Сегодня, 14:58
        Жесткая позиция России в вопросе Курил может оказать негативное влияние на отношения между Японией и США...

        Во-первых: А какая позиция России должна быть в отношении своих территорий?...
        Во-вторых: А каким боком нас должны интересовать отношения нашего соседа с нашим заклятым "партнёром", в свете дележа шкуры неубитого медведя?...
        В-третьих: У нас, как уже озвучил ВВП, нет территориальных проблем с Японией...
        Как гласит народная северо-американская поговорка:
        "Проблемы индейцев, шерифа не е... интересуют... laughing
        Андрей К
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:01
      По-моему , по вопросу Южных Курил президент уже недвусмысленно высказался !
      bouncyhunter
    3. Монос Сегодня, 12:02
      Япона мама ! Они об этом так говорят, как будто всерьёз надеются вернуть острова себе.
      Монос
      1. himRa Сегодня, 12:06
        Видимо были ,,нечеткие,, сигналы или Або оправдывается за сорванные сделки...
        himRa
    4. vovanpain Сегодня, 12:14
      При этом он указывает на то, что «согласно действующему договору, США защищает Японию в обмен на предоставление баз ее вооруженным силам

      А не Шикотан и Хибомаи. wink
      vovanpain
      1. Orionvit Сегодня, 13:17
        Жесткая позиция России в вопросе Курил может оказать негативное влияние на отношения между Японией и США,
        А России как то плевать на отношения США и Японии. Или по другому, чем больше негатива в подобных отношениях, тем лучше.
        Orionvit
    5. alexmach Сегодня, 13:47
      Не могу себе даже представить зачем они могут в нас нуждаться.
      alexmach
      1. himRa Сегодня, 15:04
        Не могу себе даже представить зачем они могут в нас нуждаться.


        Энергоносители,
        особенно из-за аварий и отказа от ядерной энергетики
        нам кинуть к ним кабель не сложно
        газ и нефть,
        металлы,
        лес
        у нас гигантский рынок сбыта для товаров из Японии
        И еще один фактор как Китай
        хватит? winked
        himRa
        1. alexmach Сегодня, 15:11
          1. Россия далеко не единственный поставщик энергоносителей в Японию. Да, можем быть полезны, но если что - то и без нас проживут.
          2. Металы, лес - это да, хотя тоже товар далеко не эксклюзивный
          3. Китай... А что Китай? Мы что за Японию с Китаем воевать собираемся? Не смешите меня. Не по силам и не нужно оно. От Китая у них США - крыша.

          Нет Всем понятно что с соседом лучше жить мирно и сотрудничать, чем углублять конфронтацию, но сказать, что бы они в России нуждались... ну хотя бы как Украина - большое преувеличение.
          alexmach
          1. himRa Сегодня, 15:24
            ну хотя бы как Украина

            Украина пока нуждается но мы уже сами не хотим
            понятно что они будут сворачиваться и Украине не выдержать конкуренцию с российскими товарами особенно в авиации,судостроении, тяжелом машиностроении,и пр.
            напрашивается вывод все что им дал СССР исчезнет если не совсем то будет в зачаточном состоянии
            Мы развиваем отношение с Китаем,как бы в ущерб отношениям с Японией и они это понимают..
            Цены -вот главный фактор товаров,мы с ними рядом и у нас дешевле на порядок!И Китай этим пользуется а Япония нет,
            не выглядет фантастикой сухопутная связь Японии с материком
            Япы могут защитить себя сами населения у них почти 130миллионв не намного меньше нашего
            himRa
  2. Стройбат запаса Сегодня, 11:53
    Вот и прекрасно! Они не могут выполнить требования, так пусть засунут свои хотелки себе в сопло и присвистывают, глядя на русские Курилы, защищенные русскими ракетами.
    Стройбат запаса
  3. DMoroz Сегодня, 11:56
    Автор, ссылаясь на японские и российские дипломатические источники, сообщает, что Москва якобы «выдвинула Токио два условия: масштабное экономическое сотрудничество с Японией и запрет на развертывание американских войск на Курилах после их возвращения Японии».

    Япам надо меньше доверять своим источникам - вопрос о возвращении вроде бы российской стороной не ставился от слова "совсем"
    DMoroz
  4. Сергей Ф Сегодня, 11:57
    Вот и начались пляски вокруг Южно Курильских островов!
    Не долго пришлось ждать!
    Полагаю, что у правительства Японии хватит благоразумия не поддаваться на эти провокации!
    И ведь как совпала статья с поездкой премьера Японии на Гавайи!
    Сергей Ф
  5. 1536 Сегодня, 12:08
    Японцам надо поменьше "курил". И пора создавать электронную машинку для закатывания губ.
    1536
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
      И пора создавать электронную машинку для закатывания губ.

      Проще и дешевле - пуговицу на лоб и губу пристегнуть hi
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 12:30
        Цитата: bouncyhunter
        И пора создавать электронную машинку для закатывания губ.

        Проще и дешевле - пуговицу на лоб и губу пристегнуть hi

        Почему,есть такая техника. wink fellow
        vovanpain
  6. Волька Сегодня, 12:10
    даже не стоит обсуждения
    Волька
  7. BOB044 Сегодня, 12:13
    Да друзья из Токио. Сидеть на двух стульях сразу трудно.
    BOB044
  8. Tusv Сегодня, 12:13
    Кито то хочет очень доболтаться. Забыли наверное как 200 моряков несколько тысяч ипошек запросто с Северных Курил выгнали
    Tusv
  9. Erg Сегодня, 12:15
    В очередной раз нам должно быть стыдно? Мы ещё должны и оправдываться? Перед кем?... Не пора ли уже послать на soldier
    Erg
  10. Злой 55 Сегодня, 12:16
    Ну, как говорится, "ф...лаг вам в руки,товарищи жопанцы, барабан на шею и возможность возглавить колонну дятлов, идущих....к ..."
    Злой 55
    1. Tusv Сегодня, 12:28
      Цитата: Злой 55
      Ну, как говорится, "ф...лаг вам в руки,товарищи жопанцы

      Забыли дополнить. Перо в анус
      Tusv
  11. лысова Сегодня, 12:16
    А почему( в первую очередь) мы отдать, продать, обменять Курилы? Вы хотите пару миллионов туда поселить? Рыбный интерес?(абсурд!!!) . Хватит плясать под дудочку тех, кто кинул на ,Вас , бомбы (понятно какие
    ). Немного о ,Вас,. Вы всю жизнь слизывали советские технологии(прим. журнал "юный техник" и воплощали). Да, Вы, электронщики ые , землятресение предсказать не можете! Хрен вам , а не Курилы. (продались америке--- а вообще то вы на нас напали ---и издевались над нашими пленными по японски)
    лысова
  12. Fitter65 Сегодня, 12:19
    Ну и овщ им в помощь...
    Fitter65
  13. Светлана Сегодня, 12:19
    Теперь Москва решила, что не вернет острова до тех пор, пока Япония не выполнит все ее условия, пишет издание.

    Узкоглазые, народ России надеется, что руководство нашей страны в своем уме и "возвращать" Японии свои острова не намерено. Это вы нам вернули наши земли, когда наши солдаты во время 2-й мировой войны наваляли вам как следует. А назад вы их не получите ни при каких условиях. Это русская земля, а не Северные территории, усвойте это раз и навсегда!
    Светлана
    1. Башибузук Сегодня, 12:35
      Светлана, lol , здравствовать вам.
      Японцы - не узкоглазые. У них нормальные глаза.
      "Узкопленочные."...в большей степени корейцы. И то, определенного племени.
      ....
      Но вот, соглашусь с вами.
      Япы в свое время кричали - Азия для азиатов. Согласны. На здоровье. Ешьте.
      Но где указано, что Курилы - это часть Азии? Нигде.
      Значит......что это значит? Курилы - для курильщиков!
      И весь расклад!
      Не видать вам Курильской гряды, ....потому что там, где скалы говорят с ветрами, повстречал моряк на берегу, девушку с оленьими глазами.
      Ни слова...про японские глаза. Ну и нефиг......ибо!
      Башибузук
      1. Комментарий был удален.
  14. максим1987 Сегодня, 12:29
    стоило один раз уступить и началось. Слава Путину!(сарказм)
    максим1987
  15. GEV67 Сегодня, 12:30
    Отлична тема для портала об оружии и армии! soldier
    GEV67
    1. Berkut752 Сегодня, 12:38
      Цитата: GEV67
      Отлична тема для портала об оружии и армии! soldier

      Вы совершенно правы, о нас русских, на русском портале нечего пИсать в нашу сторону.
      ТОЛЬКО ЧТО ПРОЧИТАЛ О КОВАРСТВЕ РУССКИХ,ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КОВАРНАЯ СТРАНА
      "УЖАСНО КОВАРНАЯ РОССИЯ ИЛИ ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ МЕДВЕДЬ"
      УHTTP://SMI2.MIRTESEN.RU/BLOG/43937810497/UZHASNO
      -KOVARNAYA-ROSSIYA-ILI-OCHEN-HITRYIY-
      Хотелось бы добавить о подлых, неулыбчивых (со слов некоторых американцев и европейцев) русских, да у русских считается смех без причины болезнью. Ещё добавлю, мы русские мазохисты, мы улыбаемся, когда придя в баню, ИСТЯЗАЕМ СЕБЯ ПАРОМ, хлещем себя ветками дуба и берёзы, а потом окунаемся в снег или в холодную воду и вот только тогда КРИЧИМ ОТ ОТ ТОЙ "БОЛИ", КОТОРУЮ ИСПЫТЫВАЕМ. Не надо приходить в Россию, не стоит она Россия, той демократии, которую вы предлагаете.
      Berkut752
  16. Anchonsha Сегодня, 12:31
    Господа японцы, это вы накуролесили с самим понятием Курильские острова, вы отказались в 1956 г., затем опять поднимаете заныли. Теперь Россия решила ни при каких случаях острова не потеряют российский суверенитет. Все. Какие у вас отношения с мериканами это ваше дело, также мы не навязывались в друзья к вам, а вы сами предложили начать экономические отношения. Мы жили без вас и еще будем жить.
    Anchonsha
  17. anna1980 Сегодня, 12:44
    интересные друзья, ДВА города сожгли с людьми заживо и стали не разлей ДРУЗЬЯ!!! belay лично я понял бы это как приглашение стать другом для японии wassat
    anna1980
  18. vlad.svargin Сегодня, 12:48
    Токио рассчитывал "решить вопрос северных территорий" в связи с некоторыми экономическими трудностями России в следствии с санкциями Запада и США. Да не тут то было , Россия придерживается своих прежних взглядов( не считая хрущёвского времени) по этому вопросу. После войны И В Сталин отказал Трумену разместить базу США на одном из Курильских островов. Похоже этот вопрос до сих пор не снимается с планов США, которые продолжают оккупировать Японию "Пусти козла в огород. потом не оберешь последствий"....
    vlad.svargin
  19. Лужский Сегодня, 12:59
    А вот у меня иногда складывается впечатление, что самим японцам эти "северные территории" на фиг не нужны. А нужны они американцам, которые японцев в спину и подталкивают. Не будь этого, давно уже замирились бы с джапами и по островам договорились бы. Совершенно не обязательно передавать полный суверенитет над этой территорией Японии. Есть иные варианты, с экономической точки зрения для Японии не менее выгодные.

    Кстати, даже тут не все так ясно. Что мешает джапам пообещать отсутствие матрасов на островах, а потом забыть про обещание? Прецеденты были, например, нерасширение НАТО за объединение Германии.
    Лужский
  20. sir_obs Сегодня, 13:16
    Зато америкосы, сбросив на Хиросиму и Нагасаки атом ные бомбы, очень сильно подружились с японцами. Может и нам так же?
    sir_obs
  21. razved Сегодня, 13:46
    Если так сильно японцы волнуются о сохранении своих отношений с теми, кто по ним атомно отбомбился, нечего тогда открывать роток на чужую землю. И вообще не стоит желать чужой земли, а то можно и своей лишиться.
    razved
  22. Per se. Сегодня, 13:47
    Автор, ссылаясь на японские и российские дипломатические источники, сообщает, что Москва якобы «выдвинула Токио два условия: масштабное экономическое сотрудничество с Японией и запрет на развертывание американских войск на Курилах после их возвращения Японии».
    В принципе, возврат островов вообще не должен обсуждаться, если они на данный момент территория России. Если такая передача допускается, как подобное стыкуется с Конституцией, это уже не пропихнуть, как "демаркация" границы, а, именно, передача российской территории... При отсутствии жёсткой и однозначной позиции по южным островам, как территории России, нам ещё и примажут здесь статус "временной оккупации", как с Крымом. Не должно быть никаких, даже самых ультимативных условий, допускающих передачу. Либо это территория России, либо мы "украли" острова, "временно оккупировали", и так-далее. Хватит и того, что Китаю в одностороннем порядке при позорной "демаркации" границы в 2005 году подарили, включая политый кровью наших пограничников Даманский.
    Per se.
  23. Светлана Сегодня, 14:34
    Цитата: Светлана
    Японцы - не узкоглазые. У них нормальные глаза.

    Это он просто прищурился?
    Светлана
    1. Башибузук Сегодня, 15:32
      Это у него абстинентный синдром!
      Наутро, после встречи с Путиным.
      ...
      Попробуй-ка, перепей ...некогда лучшего работника КГБ в Дрездене. Толпа немцев не смогла ничего сделать.
      А тут...зачуханный премьер-японец.
      Тьфу....и растереть.

      PS...Это хорошо, что он еще таким не стал
      Башибузук
  24. Stinger Сегодня, 14:40
    Надо было раньше думать, прежде чем кучковаться с фюрером, а сейчас остаётся только скулить со своим "защитником" из Вашингтона.
    Stinger
  25. mealnik2005 Сегодня, 15:06
    Японское правительство «ни в коем случае не может согласиться с подобным требованием»


    Можете и дальше грезить о "своих" северных территориях. Рынок есть рынок.
    mealnik2005

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