Японское издание: Москва, используя Курилы, хочет поссорить Токио с Вашингтоном

Жесткая позиция России в вопросе Курил может оказать негативное влияние на отношения между Японией и США, считает издание Nikkei.В статье напоминается, что «в 1956 году СССР одобрил возвращение островов Хабомаи и Шикотан, но проект был заморожен из-за роста военного сотрудничества Токио с Вашингтоном». Теперь Москва решила, что не вернет острова до тех пор, пока Япония не выполнит все ее условия, пишет издание.Автор, ссылаясь на японские и российские дипломатические источники, сообщает, что Москва якобы «выдвинула Токио два условия: масштабное экономическое сотрудничество с Японией и запрет на развертывание американских войск на Курилах после их возвращения Японии».При этом он указывает на то, что «согласно действующему договору, США защищает Японию в обмен на предоставление баз ее вооруженным силам», а выдвинутые Москвой условия «будут равноценны созданию мест, где американо-японское соглашение утратит силу».Японское правительство «ни в коем случае не может согласиться с подобным требованием», приводит издание слова своего источника в японском военном ведомстве.