Коллегия ВПК спасла владивостокский «Радиоприбор»

Приморский завод «Радиоприбор» получил трехлетний госконтракт, и в новом году начнет набирать сотрудников.К настоящему времени уже определена программа предприятия и составлен график приема работников.«Рабочих "Радиоприбора" в Приморье начнут набирать на предприятие в январе. Коллегия ВПК спасла предприятие», – написал в «Фейсбуке» вице-премьер Дмитрий Рогозин.На прошлой неделе он сообщал о подготовленном контракте в рамках гособоронзаказа. Сегодня этот контракт уже заключен.Ранее уволенные в результате сокращений работники завода обратились к правительству с просьбой сохранить предприятие и его уникальный коллектив специалистов.Напомним, в конце 2015 г на ситуацию, сложившуюся на заводе, обратили внимание правоохранительные органы. В результате проверок были возбуждены уголовные дела по фактам «невыплаты зарплаты, уклонения от уплаты налогов, а также за злоупотребления при сделках с имуществом».«Радиоприбор» (г. Владивосток) является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности по производству радиоэлектронной техники. В т.ч., завод выпускает комплектующие для крылатых ракет типа Х-22 и Х-55.