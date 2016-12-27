15:54 27 декабря

Коллегия ВПК спасла владивостокский «Радиоприбор»

Приморский завод «Радиоприбор» получил трехлетний госконтракт, и в новом году начнет набирать сотрудников.

Коллегия ВПК спасла владивостокский «Радиоприбор»


К настоящему времени уже определена программа предприятия и составлен график приема работников.


«Рабочих "Радиоприбора" в Приморье начнут набирать на предприятие в январе. Коллегия ВПК спасла предприятие», – написал в «Фейсбуке» вице-премьер Дмитрий Рогозин.

На прошлой неделе он сообщал о подготовленном контракте в рамках гособоронзаказа. Сегодня этот контракт уже заключен.

Ранее уволенные в результате сокращений работники завода обратились к правительству с просьбой сохранить предприятие и его уникальный коллектив специалистов.

Напомним, в конце 2015 г на ситуацию, сложившуюся на заводе, обратили внимание правоохранительные органы. В результате проверок были возбуждены уголовные дела по фактам «невыплаты зарплаты, уклонения от уплаты налогов, а также за злоупотребления при сделках с имуществом».

«Радиоприбор» (г. Владивосток) является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности по производству радиоэлектронной техники. В т.ч., завод выпускает комплектующие для крылатых ракет типа Х-22 и Х-55.

Использованы фотографии: http://www.newsvl.ru
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Комментарии 22
  1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
    Слава богу , спасли ! Нельзя предприятиям ОПК разваливаться и умирать ! good
    bouncyhunter
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:34
      Жду статью: виновных в развала завода - расстреляли как врагов народа и государства.
      Скептик-Самоучка
      1. cniza Сегодня, 13:01
        Цитата: bouncyhunter
        Слава богу , спасли ! Нельзя предприятиям ОПК разваливаться и умирать ! good


        «Радиоприбор» (г. Владивосток) является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности по производству радиоэлектронной техники. В т.ч., завод выпускает комплектующие для крылатых ракет типа Х-22 и Х-55.


        В голове не укладывается , какой чудак на букву М , довел до такой ситуации.
        cniza
      2. костя андреев Сегодня, 13:13
        Жаль,что так случилось, я имею ввиду, что его не развалили, (вернее сказать не преобразовали)теперь пили пила пока роса. И прежде чем кидать в меня камни, хочу предупредить, что знаю о чем говорю, так как очень близко общаюсь с людьми с предприятий ВПК. Рассказываю: есть например деталь, стоит она например 100000 рублей, ее отдают в какую нибудь шарагу левую (мотивируя тем, что не успевают и поэтому приходится привлекать частные организации). там ее делают, получают деньги, которые потом делятся между владельцем этой шараги и человеком который ему эту деталь подогнал например начальником производства. Или например закупка каких нибудь китайских направляющих для полок, по цене автомобильных колес и т.д и тп. И все шито крыто, только государство деньги вливает бесконечно, а самое смешное то что эту деталь можно сделать в гаражах тысяч за 10, плюс материал. А уж про кумовство и родственные отношения вообще промолчу, достаточно посмотреть кто кому родственником приходится.
        И здесь я думаю та же ситуация.
        Я не понимаю одного, почему все предприятия ВПК, не передадут под госконтроль, жесткий, а не всякие АО,ООО, ЫЫЫ и тд. А с другой стороны, как посмотришь, сколько людей думают над каким нибудь винтиком в госпредприятиях и сравнишь с частником, делающим такие же винтики только меньшим количеством людей и дешевле. Задаешся вопросом почему? а ответ простой деньги то не свои, чего их жалеть, поэтому и можно на 400 рабочих иметь 200 ИТР. Интересно а кто то еще делает эти комплектующие кроме этого завода?
        костя андреев
        1. kvm Сегодня, 13:52
          Цитата: костя андреев
          на 400 рабочих иметь 200 ИТР.

          смотря какое производство и смотря какие ИТР. Рабочему не нужно думать каким макаром делать тот самый винтик, ему дают техкарту, материал, инструмент и вперёд, соблюдай технологию и выдавай на-гора продукцию. А вот просчитать деталь, сделать техкарту - нужен ИТР. Знаю по себе: месяц сушишь мозги, разрабатываешь изделие, а потом его изготавливают за 3-4 дня на единичном производстве да ещё тыкают, что долго работаешь....
          kvm
        2. koksalek Сегодня, 15:01
          Если Вы в теме, а вы в теме, то лучше всех знаете ответ на ваш же вопрос
          koksalek
        3. Topotun Сегодня, 15:21
          Насчет передачи под жесткий контроль государства - согласен. Надо! А вот про "жаль что не разволили" - это Вы зря ломать не строить, а вот строить ой как тяжко. Особенно если люди ушли.
          Topotun
    2. vovanpain Сегодня, 12:47
      Цитата: bouncyhunter
      Нельзя предприятиям ОПК разваливаться и умирать !

      Паша,вот именно нельзя,но некоторые менегеры путают личную шерсть с государственной.
      Напомним, в конце 2015 г на ситуацию, сложившуюся на заводе, обратили внимание правоохранительные органы. В результате проверок были возбуждены уголовные дела по фактам «невыплаты зарплаты, уклонения от уплаты налогов, а также за злоупотребления при сделках с имуществом».
      .Вот пока
      Ранее уволенные в результате сокращений работники завода обратились к правительству с просьбой сохранить предприятие и его уникальный коллектив специалистов.
      Местные царьки и чинуши не сдвинутся с места.
      vovanpain
      1. katalonec2014 Сегодня, 13:17
        Цитата: vovanpain
        вот именно нельзя,но некоторые менегеры путают личную шерсть с государственной.

        Директор там сбежал в Америку,прихватив с собой все средства завода,включая зарплату сотрудникам.
        Будут заказы от государства,выкарабкаются.
        katalonec2014
      2. мамука Сегодня, 15:15
        спасли - хорошо, плохо, что как на пожаре то президент, то вице-премьер мечутся, сами что-то спасают. по-хорошему отладить бы систему, чтоб спасать никого не пришлось и контроль за оборонными предприятиями и ответственность плюсовать с преступлениями против государства (подрывом обороноспособности страны или как там в УК)
        мамука
      3. 34 регион Сегодня, 15:18
        12.47. Вованпайн! Выскажу крамольную версию. Мы движемся в прошлое. Царь и дворяне. Наш царь рушит стены, а местные дворяне правят на местах. Можете меня оплевать. Но ситуация похожа.
        34 регион
  2. AID.S Сегодня, 12:19
    "Казнить нельзя помиловать". Жизнь заставила заняться правильной расстановкой запятых.
    AID.S
    1. SPB.RU Сегодня, 12:35
      "Казнить нельзя помиловать". Жизнь заставила заняться правильной расстановкой запятых.

      В "нашей" либерастической конституции ясно куда запятую ставить )))
      SPB.RU
  3. Андрей 447 Сегодня, 12:35
    Дай бог что бы спецов вернули на завод хотя бы 90%,а то с качеством проблем нахлебаются.
    Андрей 447
  4. Ююка Сегодня, 12:37
    интересно получается - у нас в стране граждане лучше разбираются в экономике?? а чем у нас правительство занимается? хотя да... такая мелкая шарашкина контора чего то там с пиротехникой мудрит - ставит на них какую-то электронику belay вот в гаражах народ работает - энто угроза бюджету! столько долларов денег госсво теряет из-за этих "тунеядцев"! request fool
    Ююка
    1. 34 регион Сегодня, 15:27
      12.37. Ююка! А у нас правительство разбирается в экономике лучше граждан? Делать вклады в банки скандальных и угрожающих вам соседей простые люди не могут! А правительство может! Вася звать соседей делать у него ремонт и вкладываться в его семью не будет. А государство может! Вася хвалится детьми (производствами) зачатых и рождёнными от соседей не может. А правительство может! Если сравнивать политику с житейской прозой. Неумные правители сидят в правительстве. hi
      34 регион
  5. лысова Сегодня, 12:41
    Вообще то эта кажднодневнасть к Путину. Ребята скажу--- Путин отличный президент. (внешняя политика) других пока не видно, разви что я? laughing А серьезно , никогда не будет, сильным Государством, если народ в ней опущен.
    лысова
    1. лысова Сегодня, 12:55
      нужен помощник, типо Пескова. не продажный. И отчёты. Ребята, ВАМ, не... надоело жить в дерьме?
      Президенту нужен помощник , не продажный!!!--- это важно. Армию нефтью не накормишь---а главное люди.
      лысова
  6. Anchonsha Сегодня, 12:43
    А ведь все зависит от местных властей на любых предприятиях. Вероятно, там местные чиновники решили позолотить свои липучие ручки или уже основательно позолотили, а теперь решили спрятать концы в воду, развалив предприятие. Таких тварей нужно на 15-20 лет прятать на рудниках. и тогда все будут меняться в стране.
    Anchonsha
  7. костя андреев Сегодня, 13:55
    Цитата: katalonec2014
    Будут заказы от государства,выкарабкаются.

    Правильно, и новый директор тоже должен на Америку заработать. Кому ещё государство должно помочь выкарабкаться? У государства больше нет мест куда деньги вкладывать.
    Вы не замечаете, что каждый месяц одно и тоже, может надо не помогать выкарабкиватся, а с причиной бороться!
    костя андреев
  8. костя андреев Сегодня, 13:56
    Цитата: katalonec2014
    Цитата: vovanpain
    вот именно нельзя,но некоторые менегеры путают личную шерсть с государственной.

    Директор там сбежал в Америку,прихватив с собой все средства завода,включая зарплату сотрудникам.
    Будут заказы от государства,выкарабкаются.

    Правильно, и новый директор тоже должен на Америку заработать. Кому ещё государство должно помочь выкарабкаться? У государства больше нет мест куда деньги вкладывать.
    Вы не замечаете, что каждый месяц одно и тоже, может надо не помогать выкарабкиватся, а с причиной бороться!
    костя андреев
  9. хмурый лис Сегодня, 14:08
    УРААА!.вот и хорошо будет людям работа и зарплата .а Городу Налоги .мне этот город близок очень.потому я очень рад такому событию.!!!!!!!!!!!! good good good
    хмурый лис

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