Обнаруженный бортовой самописец Ту-154 доставят в ЦНИИ ВВС
Министерство обороны России сообщает об обнаружении одного из бортовых самописцев потерпевшего крушение самолёта Ту-154. «Чёрный ящик» авиалайнера, упавшего в Чёрное море 25 декабря, был найден с помощью глубоководного аппарата «Фалкон». Из сообщения главного военного ведомства:
Сообщается, что бортовой самописец направят в центральный научно-исследовательский институт ВВС РФ в Московскую область, где будут расшифрованы все сохранённые на нём данные.
Известно о том, что первоначально была обнаружена хвостовая часть Ту-154, в которой и находился основной «чёрный ящик». Напомним, что ранее в прессе появились заявления о якобы обнаружившемся свидетеле трагедии. В качестве свидетеля называется пограничник, который в составе группы занимался патрулированием прибрежной зоны на катере береговой охраны. По его словам, самолёт летел с неестественно задранной носовой частью, затем зацепил хвостом поверхность воды, в результате чего хвостовая часть оторвалась, и самолёт быстро ушёл под воду. Эти данные изучаются следственной группой.
В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолёта. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец.
Сообщается, что бортовой самописец направят в центральный научно-исследовательский институт ВВС РФ в Московскую область, где будут расшифрованы все сохранённые на нём данные.
Известно о том, что первоначально была обнаружена хвостовая часть Ту-154, в которой и находился основной «чёрный ящик». Напомним, что ранее в прессе появились заявления о якобы обнаружившемся свидетеле трагедии. В качестве свидетеля называется пограничник, который в составе группы занимался патрулированием прибрежной зоны на катере береговой охраны. По его словам, самолёт летел с неестественно задранной носовой частью, затем зацепил хвостом поверхность воды, в результате чего хвостовая часть оторвалась, и самолёт быстро ушёл под воду. Эти данные изучаются следственной группой.
Использованы фотографии: ТАСС