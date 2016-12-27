Обнаруженный бортовой самописец Ту-154 доставят в ЦНИИ ВВС

В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолёта. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец.

Министерство обороны России сообщает об обнаружении одного из бортовых самописцев потерпевшего крушение самолёта Ту-154. «Чёрный ящик» авиалайнера, упавшего в Чёрное море 25 декабря, был найден с помощью глубоководного аппарата «Фалкон». Из сообщения главного военного ведомства:Сообщается, что бортовой самописец направят в центральный научно-исследовательский институт ВВС РФ в Московскую область, где будут расшифрованы все сохранённые на нём данные.Известно о том, что первоначально была обнаружена хвостовая часть Ту-154, в которой и находился основной «чёрный ящик». Напомним, что ранее в прессе появились заявления о якобы обнаружившемся свидетеле трагедии. В качестве свидетеля называется пограничник, который в составе группы занимался патрулированием прибрежной зоны на катере береговой охраны. По его словам, самолёт летел с неестественно задранной носовой частью, затем зацепил хвостом поверхность воды, в результате чего хвостовая часть оторвалась, и самолёт быстро ушёл под воду. Эти данные изучаются следственной группой.