15:53 27 декабря

Обнаруженный бортовой самописец Ту-154 доставят в ЦНИИ ВВС

Министерство обороны России сообщает об обнаружении одного из бортовых самописцев потерпевшего крушение самолёта Ту-154. «Чёрный ящик» авиалайнера, упавшего в Чёрное море 25 декабря, был найден с помощью глубоководного аппарата «Фалкон». Из сообщения главного военного ведомства:

В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолёта. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец.


Обнаруженный бортовой самописец Ту-154 доставят в ЦНИИ ВВС



Сообщается, что бортовой самописец направят в центральный научно-исследовательский институт ВВС РФ в Московскую область, где будут расшифрованы все сохранённые на нём данные.

Известно о том, что первоначально была обнаружена хвостовая часть Ту-154, в которой и находился основной «чёрный ящик». Напомним, что ранее в прессе появились заявления о якобы обнаружившемся свидетеле трагедии. В качестве свидетеля называется пограничник, который в составе группы занимался патрулированием прибрежной зоны на катере береговой охраны. По его словам, самолёт летел с неестественно задранной носовой частью, затем зацепил хвостом поверхность воды, в результате чего хвостовая часть оторвалась, и самолёт быстро ушёл под воду. Эти данные изучаются следственной группой.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 41
  1. Холуай Сегодня, 12:20
    Так кто взрывчатку пронёс?
    Холуай
    1. Б.Т.В. Сегодня, 12:23
      Точно, не Вы, раз интересуетесь.
      Б.Т.В.
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:26
        Опять истерия и махание шашкой ? Холуай , где Вы в статье взрывчатку узрели ? Продолжаете гнуть линию про теракт ? Хватит паники ! am Дождёмся результатов расшифровки параметрического самописца !
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:58
          Холулай мелкий провокатор и похоже сидит у кого то на бюджете.
          cniza
        2. alexneg Сегодня, 13:03
          Для особо одаренных троллей!!!
          Для теракта нужно время подготовки и промежуточная посадка должна была быть в Моздоке, но из-за не возможности принять самолет Моздоком, самолет на дозаправку посадили а Адлере. Самолет дозаправили без выхода пассажиров из самолета. Вот по этой причине теракт отпадает и даже не рассматривается следствием. Хватит кидать нечистоты на вентилятор.
          alexneg
          1. Махмут Сегодня, 13:20
            Дозаправка самолёта с пассажирами на борту - уже грубое нарушение правил безопасности.
            Махмут
            1. полетун Сегодня, 13:29
              Если не соображаете в этом вопросе- не пишите. Дозаправка с пассажирами на борту допускается при наличии второго трапа у борта, пожарной машины. Пассажиры при этом должны находиться на своих местах с расстегнутыми привязными ремнями. Доходчиво объяснил?
              полетун
            2. Комментарий был удален.
            3. древний Сегодня, 15:02
              Цитата: Махмут
              Дозаправка самолёта с пассажирами на борту - уже грубое нарушение правил безопасности.


              Кто и где вам такое .."сказал"?
              Пассажиров нельзя было высаживать,т.к. был уже режим "граница"...только члены экипажа! soldier
              древний
          2. 210окв Сегодня, 13:38
            Да он и не особо одаренный...Пластинка одна и та же..Просто провокатор..
            Цитата: alexneg
            Для особо одаренных троллей!!!
            Для теракта нужно время подготовки и промежуточная посадка должна была быть в Моздоке, но из-за не возможности принять самолет Моздоком, самолет на дозаправку посадили а Адлере. Самолет дозаправили без выхода пассажиров из самолета. Вот по этой причине теракт отпадает и даже не рассматривается следствием. Хватит кидать нечистоты на вентилятор.
            210окв
          3. Холуай Сегодня, 14:29
            А что из Пассажиров никто пронести уже не может? Или Муж (жена) подложил(а) в Багаж взрывчатку...В Нашей истории такое уже бывало...

            Шире смотреть надо...

            А Учитывая что в Армии исторически процветает Коленоприклонение перед вышестоящим руководством, до речь о досмотре надлежащем вести не стоит...это не Израиль

            Версия о теракте для Властей очень неприятная и нежелательная, тем более не дай Бог если кто то взорвал из Приближённых и Сотворённых Икон...Это ж потом от них отрекаться нужно...
            Холуай
            1. Олег Монархист Сегодня, 14:51
              Хорошо хоть, вот таких недоумков как Холуай, который погибших называет "Приближенными и Сотворенными Иконами", нет в комиссии по расследованию.
              Рожу бы тебе, заднеприводному начистить,
              Олег Монархист
              1. Холуай Сегодня, 15:33
                ...речь идёт о возможной версии.А как выразить свою мысль если кто то из них пронёс? Или у нас нет приближённых и не было никогда? Да все беды России на протяжении всей истории именно от приближённых...
                Погибло много народа! А виноватые же есть по любому! И их надо будет Назвать! И по фигу кем этот виновник Был в прошлом! Его Прокляьт надо!


                Цитата: Олег Монархист
                Хорошо хоть, вот таких недоумков как Холуай, который погибших называет "Приближенными и Сотворенными Иконами", нет в комиссии по расследованию.

                Вот этого многие умные люди и боятся что в Комиссии ...побоятся истину сказать, ибо среди погибших действительно заслуженные люди! Только вот в Своё время Секретный Конструктор Бережной тоже был исключительно Благородным типажом, много чего для Родине полезного сделал, однако ему это не мешало организоваь в своём Секретном КБ Шайку-Леку и Воровать...но Был взорван этой шайкой в 1981 году в своей машине прям в центре Москвы...
                Так что никого не стоит в такой сложной ситуации ставить Вне подозрений! Перед Следствием должны сейчас быть все под подозрением, невзирая на былые Заслуги! Все до Одного! Иначе...Тупик...
                Да, и береги свою морду прежде всего...и всё остальное в том числе...
                Холуай
      2. Комментарий был удален.
    2. kot28.ru Сегодня, 12:23
      Кто?Заключение экспертов есть?
      kot28.ru
    3. Светлана Сегодня, 12:24
      По официальной версии - никто. Ошибка пилота и перегруз. Но пока не расшифруют самописец, ничего однозначно нельзя сказать. Главное, чтобы от народа ничего не скрыли.
      Светлана
      1. Холуай Сегодня, 12:29
        Цитата: Светлана
        По официальной верси

        Такая же версия вначале и в Египте была...
        Холуай
      2. bk316 Сегодня, 12:30
        Главное, чтобы от народа ничего не скрыли.

        Ну да конечно это главное. НЕ что бы люди не гибли. А что бы пипл хавал. Как же народу без горячего, то СМИ-то как муравейник, сплошные интервью с эгпердами .

        Радует одно ни хрена вам на скажут, точнее если решат сказать - скажут нет не скажут.
        bk316
      3. Караул73 Сегодня, 12:30
        А народу, что всегда правду говорили. И нужно ли эту правду говорить. А если был теракт? Бомбу на режимном объекте подсунули. Понимаете какой резонанс будет?
        Караул73
        1. Orionvit Сегодня, 12:55
          Сказали бы прямо. Это война. И идёт она против России не один год, вернее никогда не прекращалась. Так мол и так, люди не расслабляйтесь, дальше будет хуже. Вроде как народ не знает. Вот это будет правдой. А то ещё уподобятся "голландским экспертам", будут сопли для народа жевать.
          Orionvit
          1. Махмут Сегодня, 13:26
            Бомбу на режимном объекте подсунули. Понимаете какой резонанс будет?

            Груз начинает формироваться за границами режимного объекта. Вряд ли перед погрузкой каждую коробку из контейнера с гум. помощью перепроверяли и перетряхивали. Хотя более вероятно, что дозаправили ослиной мочой.
            Махмут
        2. gg.na Сегодня, 13:35
          Цитата: Караул73
          Бомбу на режимном объекте подсунули. Понимаете какой резонанс будет?

          ежели даже так ... Пусть будет резонанс но найти таковых(кто подсунул бомбу) просто будет необходимость первостепенной важности!!! Найти и наказать соответствующим образом.Ну а что касаемо резонанса... Да и фиг с ём пущай будет.
          gg.na
    4. vovanpain Сегодня, 12:36
      Цитата: Холуай
      Так кто взрывчатку пронёс?

      Во блин, what Сказал,как отрезал. yes Подождать малехо не судьба? request Не надо бежать впереди паровоза,
      vovanpain
  2. Erg Сегодня, 12:24
    Очень надеюсь, что эта трагедия не останется "не раскрытой".
    Erg
  3. лысова Сегодня, 12:25
    К ФСБ просьба не тушуйте информацию --- трагедия общая, переживаем и наука.
    лысова
    1. bk316 Сегодня, 12:32
      А вы без точной информации о причинах никак переживать не можете?
      Или cможете что-то предпринять на следующий раз ?
      Именно ВЫ?
      bk316
  4. Стройбат запаса Сегодня, 12:26
    интересно, что покажут "черные ящики".
    Но почему "Фалькон", да и у другого аппарата тоже название нерусское. Они импортные или у нас манагеры совсем распоясались из-за засилия "супервайзеров над мерчендайзерами, получившими инвайт на базе джоб-оффера"?
    Стройбат запаса
    1. Володин Сегодня, 12:41
      Цитата: Стройбат запаса
      тоже название нерусское


      Да что там аппарат... Даже такие слова как "Кремль" и "мавзолей" нерусские...

      Причём тут названия? Люди погибли, отряды МЧС, МО, других ведомств делают всё, что в их силах, а мы тут названия обсуждаем...
      Володин
      1. Светлана Сегодня, 13:07
        Цитата: Володин
        Цитата: Стройбат запаса
        тоже название нерусское


        Да что там аппарат... Даже такие слова как "Кремль" и "мавзолей" нерусские...

        Причём тут названия? Люди погибли, отряды МЧС, МО, других ведомств делают всё, что в их силах, а мы тут названия обсуждаем...

        В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Даль дал целый ряд своеобразных тематических параллелей из диалектной лексики: «кремлевник» — «хвойный лес по моховому болоту», «кремь» — «лучшая часть заповедника, крепкий и крупный строевой лес», «кремлевое дерево» — «дерево на краю леса, выросшее одиноко и на просторе, крепкое строевое дерево».[5] Историки И. Е. Забелин и М. Н. Тихомиров считали, что слова «кремль», «кремник», «кром» связаны с тем, что древнерусские крепости были деревянными рублеными укреплениями.
        Это тут ни при чем, так , к слову, но всё же знать не мешало бы. Вообще, конечно, тему нерусских слов в русском языке нужно обсуждать в другое время и в другом месте, не на ВО, наверно.
        Светлана
        1. Володин Сегодня, 13:58
          Цитата: Светлана
          но всё же знать не мешало бы.

          Как не мешало бы знать и того, что версия о "кремнике" - лишь одна из версий. Куда более похоже на правду тюркское "кермен" или "керменль" - "крепость", активно распространённое на Руси в 14-м веке.

          Цитата: Светлана
          Это тут ни при чем

          Действительно. Речь в теме идёт о крушении самолёта, но обсуждать эту тему, видимо, не столь важно, по мнению отдельных читателей, как выяснять на "ВО", сколько используется русских и сколько нерусских слов.

          Володин
  5. болот Сегодня, 12:39
    Приношу свои соболезнования.
    Может кто даст инфу по составу экипажа,возраст,налет часов.И общий в составе экипажа.
    болот
  6. ягуар Сегодня, 12:45
    Сейчас начнутся сказки про ошибку экипажа али перегруз....
    ягуар
  7. Инжнер-сапер Сегодня, 12:46
    Народ! Неужели у нас самописцы ещё на ленту пишут!? Или на проволоку?
    Не верю!
    Инжнер-сапер
    1. himRa Сегодня, 13:25
      а вы видео как раскрывали ,,черный ящик,, со сбитого Су разве не видели ? все носители давно уже не аналоговые но цифровые!
      флеш-память по другому
      himRa
    2. полетун Сегодня, 13:35
      Да, на Ту-154 параметрические самописцы и магнитофон пишут на пленку. Носители точно так же защищены. От удара и высокой температуры. Поверьте, твердотельные накопители ( так называемые флэш-накопители) не менее уязвимы в этом плане.. А с пленки, даже при серьезных повреждениях удаётся снять часть информации. Потом сложить как пазл. Извините за сравнение.
      полетун
    3. Genry Сегодня, 13:50
      Цитата: Инжнер-сапер
      Неужели у нас самописцы ещё на ленту пишут!? Или на проволоку?

      Проволочные самые надёжные, не горят и не рассыпаются.
      Genry
  8. gg.na Сегодня, 13:02
    recourse Вечная память всем погибшим sad Мои соболезнования родным и близким.......... Скорблю crying ... sad А что произошло, разберутся специалисты которые входят в комиссию по расследованию.... Нам надо просто набраться терпения и дождаться результатов... sad
    gg.na
  9. Толик_74 Сегодня, 13:19
    Да успокойтесь, ошибка пилотов, конечно, проще списать на экипаж, истину катастрофы нужно искать
    Толик_74
  10. Иван Тартугай Сегодня, 13:22
    Цитата из статьи:
    "Сообщается, что бортовой самописец направят в центральный научно-исследовательский институт ВВС РФ в Московскую область, где будут расшифрованы все сохранённые на нём данные."

    Самолет Министерства обороны РФ, охрана, обслуживание, заправка аэродрома Министерства обороны РФ, летчики, экипаж, персонал наземных служб военнослужащие Министерства обороны РФ и ящик будут расшифровывать в НИИ Министерства обороны РФ.
    Одна и та же команда они и пострадавшие, они же и виноватые, и следователи , и эксперты.
    Поэтому, к сожалению, в объективность расследования трудно верить, точнее вообще не верится. Что генералы решат то и народу объявят. Кого генералы назначат виновным, тот и будет. Какую причину крушения генералы определять, та и будет.
    Иван Тартугай
    1. irbis0373 Сегодня, 14:14
      И все-таки хочется верить, что результаты расследования будут представлены общественности и мы узнаем истину.
      irbis0373
      1. pussamussa Сегодня, 14:24
        И все-таки хочется верить,.........

        Да хочется верить , но узнаем ли истину ?
        pussamussa
  11. ODERVIT Сегодня, 14:42
    До опубликования результатов работы госкомиссии все версии- домыслы и неуёмная фантазия, возможно и провокация. Не знаете правил работы госкомиссии, не мелите всё, что в голову придёт. Терпение, результаты будут объективны и беспристрастны.
    ODERVIT
  12. мыслитель Сегодня, 15:08
    Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник из оперативного штаба с места трагедии, установлено также местонахождение двух других бортовых самописцев.
    В ближайшее время их поднимут на поверхность и также отправят на расшифровку.
    http://izvestia.ru/news/654789#ixzz4U2VKqSET
    мыслитель

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