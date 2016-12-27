В Нигерии террористку линчевала толпа

Информационные агентства сообщают о происшествии на северо-востоке Нигерии. Накануне в городе Майдугури две террористки-смертницы попытались подорвать себя в одном из многолюдных кварталов города. Речь идёт о квартале, где располагается животноводческий рынок – место, где по обыкновению собирается много людей, занимающихся куплей-продажей скота.Если верить поступающим сообщениям, то у одной из террористок взрывное устройство, закреплённое на её теле, не сработало. Толпа, осознавшая в чём дело, в прямом смысле слова забила несостоявшуюся террористу до смерти. Вторая «джихадистка» всё-таки смогла подорвать так называемый пояс смертника.Публикуются фотографии убитой толпой террористки. Судя по представленному кадру, с неё либо сорвали скрывающие бомбу одеяния, либо она не особенно пыталась скрывать «адскую машинку», закреплённую на её теле.Необходимо отметить, что в нескольких провинциях Нигерии сильны позиции террористической группировки «Боко Харам». Террористы этой организации нередко организуют нападения не только на христианские храмы в Нигерии и соседних государствах, но на мечети.