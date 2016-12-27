15:56 27 декабря

В Нигерии террористку линчевала толпа

Информационные агентства сообщают о происшествии на северо-востоке Нигерии. Накануне в городе Майдугури две террористки-смертницы попытались подорвать себя в одном из многолюдных кварталов города. Речь идёт о квартале, где располагается животноводческий рынок – место, где по обыкновению собирается много людей, занимающихся куплей-продажей скота.

Если верить поступающим сообщениям, то у одной из террористок взрывное устройство, закреплённое на её теле, не сработало. Толпа, осознавшая в чём дело, в прямом смысле слова забила несостоявшуюся террористу до смерти. Вторая «джихадистка» всё-таки смогла подорвать так называемый пояс смертника.

Публикуются фотографии убитой толпой террористки. Судя по представленному кадру, с неё либо сорвали скрывающие бомбу одеяния, либо она не особенно пыталась скрывать «адскую машинку», закреплённую на её теле.


В Нигерии террористку линчевала толпа


Необходимо отметить, что в нескольких провинциях Нигерии сильны позиции террористической группировки «Боко Харам». Террористы этой организации нередко организуют нападения не только на христианские храмы в Нигерии и соседних государствах, но на мечети.

Использованы фотографии: http://www.informationng.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:35
    Народный суд в действии :)
    Скептик-Самоучка
    1. kirgiz58 Сегодня, 12:39
      Не только суд, но и исполнительная система. Так сказать два в одном.
      kirgiz58
      1. cniza Сегодня, 12:55
        Цитата: bouncyhunter
        Поделом ! Коли бездействует полиция и спецслужбы - не грех народу самому за себя постоять !am


        Но вторая , похоже , положила не мало людей. Есть ли там вообще службы по борьбе с террором?
        Паша доброго времени.
        cniza
        1. Пользователь Сегодня, 14:49
          Первая взорвала только себя, вторая не смогла привести взрывное устройство в действие. Так что все довольны -- смертники мертвы, жители живы.
          Одна интересная деталь:
          Как пишут издание, ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

          Об этом многие СМИ пишут, например: https://life.ru/952831
          Пользователь
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:40
      Поделом ! Коли бездействует полиция и спецслужбы - не грех народу самому за себя постоять !am
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 12:51
        Привет Павел! И ведь отправляют их на такую смерть взрослые мужики! И считают они себя настоящими мужчинами, войнами Аллаха.
        К таким тварям из Боко Харам применим только геноцид. Во всяком случае моя совесть к этому призывает.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
          Здравствуй , Тагирьян ! Все эти джихадисты - трусливые мулы , вот потому и отправляют на смерть женщин - самим-то пожить хотца !
          bouncyhunter
          1. PSih2097 Сегодня, 14:55
            Цитата: bouncyhunter
            Здравствуй , Тагирьян ! Все эти джихадисты - трусливые мулы , вот потому и отправляют на смерть женщин - самим-то пожить хотца !

            не только женщин, но и детей, причем они не трусы -- они бизнесмены, зарабатывают бабки "на крови" от иностранных спонсоров (США, Ближний восток).
            PSih2097
        2. Юра Сегодня, 13:55
          Цитата: Zibelew
          И ведь отправляют их на такую смерть взрослые мужики! И считают они себя настоящими мужчинами, войнами Аллаха.

          Если эти вояки с душами базарных торговцев пойдут на смерть, кто же тогда будет с богом торговаться? Они же хотят перед тем как предстать перед всевышним, предъявить ему как можно большее количество душ, нанизанных на нить их никчемных жизней. Ума нет понять этим убогим, что убивая творения его, не заслужить от него благосклонности.
          Юра
  2. Злой 55 Сегодня, 12:37
    Ну и спорьте теперь о том, что мусульманство-абсолютно мирная религия...И где изложены их абсолютно мирные"не убий, не укради, не прелюбодействуй, уважай отца и мать своих, и прочее?"
    Злой 55
    1. Muvka Сегодня, 12:40
      Справедливости ради, вы считаете, что в данной ситуации, даже православные повели бы себя иначе? Или у нас в стране никто не убивает? Не насилует? Не ворует?
      Muvka
      1. Злой 55 Сегодня, 12:47
        Я поддерживаю решение народа..
        Злой 55
        1. Muvka Сегодня, 13:02
          Тогда вы противоречите сами себе.
          Muvka
          1. Shurik70 Сегодня, 13:17
            Цитата: Muvka
            Тогда вы противоречите сами себе.

            Где?
            Ислам - это НЕ мирная религия. Честная.
            В частности, особо нетерпим к перебежчикам из ислама в другие религии, там прямо сказано, что таких надо уничтожать, на первых страницах Корана
            Про это и говорится.
            Вот христиане, где "не убий, не укради", лживая.
            Христиане поступили бы точно так же. Правильно бы поступили, от сердца.
            Но нарушив заповеди. При этом продолжая считать себя христианами.
            Лживая религия.
            (это я не призываю вступать в ислам, я вообще все религии считаю ошибочными, а наиболее близкой к истине - буддизм)
            Shurik70
            1. с-т Petrov Сегодня, 13:22


              не мое.

              недавно на собеседовании у Святейшего Патриарха я обратил внимание на картину, висящую в его приемной. Это был подлинник картины Павла Рыженко «Победа Пересвета». На полотне изображена знаменитая схватка непобедимого татаро-монгольского богатыря Челубея и нашего Александра Пересвета — монаха, который по особому благословению преподобного Сергия Радонежского вышел со своим собратом Андреем Ослябей на бой на Куликовом поле.



              Великая мудрость и прозорливость замечательного русского святого, преподобного Сергия, проявилась в самой сути этой схватки. Это была битва сил света и сил тьмы. И это вовсе не образное выражение, а самое существо событий, произошедших 8 сентября 1380 года.

              Когда мы стояли перед этой картиной, один из игуменов Троице-Сергиевой лавры рассказал нам такую историю. В лавре есть монах, который во времена своей юности, как и многие тогда, был увлечен восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда началась перестройка, он с друзьями решил поехать в Тибет, дабы поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 года, когда монастыри Тибета открыли для доступа, правда, по ограниченным квотам, туда стало приезжать множество иностранцев. И надо прямо сказать, что к чужеземцам отношение в монастырях было крайне скверное: все-таки это тибетская национальная духовность. Наш будущий монах и его друзья были разочарованы: они так стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские. Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «Пересвет». Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие духов¬ные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей.

              Оказывается, Челубей был не просто опытным воином и богатырем — это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии — Бон-по. В результате он достиг вершин этого посвящения и обрел статус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как «школа боевой магической речи», то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира — демонов (бесов). В результате человек впускает в себя «силу зверя», или, проще говоря, превращается в единое с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы.

              Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких, избранных духами, воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом — чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских.

              На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены в доспехах, что искажает глубинный смысл происходившего. Павел Рыженко написал этот сюжет вернее: Пересвет на схватку вышел без доспехов — в облачении русского монаха великой схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея. Но «бессмертного» он убил. Это вызвало полное замешательство татарского войска: на их глазах произошло то, чего в принципе не может быть. Нарушился привычный ход вещей и пошатнулись незыблемые законы языческого мира.

              И по сей день служители духов тьмы, мастера восточных единоборств, хранят память о том, что есть некие «русские», у которых есть свой Бог, сила которого неодолима. И этот русский Бог выше всех их богов, и воины этого Бога — непобедимы.
              с-т Petrov
              1. стас57 Сегодня, 15:35
                Но «бессмертного» он убил.

                ну с точки зрения истории эта картина представляет из себя сущий кошмар, один самурай чего стоит)
                стас57
            2. Velizariy Сегодня, 15:44
              "не убий" это о том, что вот захотелось тебе отстранить со своего пути человека и ты решил его грохнуть, то же и про воровство. В Исламе тоже есть "не убий" только по отношению к мусульманам.
              А твои глупые суждения о лживости лишь показывают твое невежество и отсутствие самообладания. А буддизм не является религией, так как отрицает Бога. Если уж и этого не знаешь?!
              Да и осторожней с выпадами, а то ведь и статья есть для таких как ты.
              Velizariy
    2. Corsair Сегодня, 13:22
      Причем тут религия? Это тупо манипуляторы, в Коране нигде не написано иди убей женщин, детей, стариков, здесь важно то, что вливают в головы людей под видом религиозных дел, свободное толкование в свою пользу, и частенько этим занимаются специально обученные люди.
      Corsair
      1. Velizariy Сегодня, 14:19
        ас-Са’б бин Джассма сказал: “Однажды у пророка спросили, можно ли нападать на спящих многобожников, в результате чего могут пострадать их женщины и дети. На что тот ответил, что они принадлежат к их числу”
        Velizariy
        1. Corsair Сегодня, 15:04
          Свободное толкование какого-то там авторитета - верьте мне люди ибо я один говорю что ведаю? Да еще неплохо бы перед необразованной толпой выступить, да перед школотой.
          Представьте 10 человек самого разного слоя общества - образования, морали и возраста, целеустремлений, дайте им книгу с пространственными сюжетами - потом попросите их разъяснить одну из глав или страницу - получите 10 самых разных толкований.
          Corsair
          1. Velizariy Сегодня, 15:38
            Ну вот первоисточник: «A кoгдa вы вcтpeтитe тex, кoтopыe нe yвepoвaли, тo – yдap мeчoм пo шee; a кoгдa пpoизвeдeтe вeликoe избиeниe иx, тo yкpeпляйтe yзы. Либo милocть пoтoм, либo выкyп, пoкa вoйнa нe cлoжит cвoиx нoш. Taк! A y тex, кoтopыe yбиты нa пyти Aллaxa, – никoгдa Oн нe coбьeт c пyти иx дeяний: Он поведет их и сохранит в порядке их состояние и введет их в рай, который Он дал им узнать» (Коран 47, 4–7).
            Ведь не указано, что только держащих в руках оружие, а всех.
            Да и вышеприведенный не совсем "как бы авторитет", а еще какой авторитет)
            Velizariy
  3. Вадим237 Сегодня, 12:38
    Скатертью дорога.
    Вадим237
  4. RUSIVAN Сегодня, 12:43
    Так и надо,око за око,зуб за зуб...совершили или хотели совершить особо тяжкое преступление (маньяки,несостоявшиеся смертники),отдать на суд людям,пусть рвут их, остальным урок будет,а то развели гуманность к этим мразям и корми их за казенный счет..
    RUSIVAN
  5. Alexandr2637 Сегодня, 12:56
    Можно было ещё и ломтями настрогать...
    Alexandr2637
  6. 100502 Сегодня, 12:57
    Со свиньёй в яму это существо.
    100502
  7. Orionvit Сегодня, 13:05
    Цитата: Злой 55
    Ну и спорьте теперь о том, что мусульманство-абсолютно мирная религия...И где изложены их абсолютно мирные"не убий, не укради, не прелюбодействуй, уважай отца и мать своих, и прочее?"

    Вообще, это написано в коране, так же как и в библии. Напомню, что и во имя христианского бога (хотя и там и там он тот же самый, даже пророки одни), были пролиты реки крови. Вопрос в другом. Кто из верующих вообще когда нибудь изучал свои "священные" писания? Все слушают только проповедников, а если и изучают, то опять таки исключительно под присмотром "старших". Тем более, что эти "священные' писания, написаны таким языком, что их можно трактовать как хочешь и в любую сторону. На кой спрашивается нужны такие религии. когда во имя своего так сказать бога, нужно пойти на простой рынок (не в штаб вражеской армии, это бы ещё было понятно), и просто убить окружающих людей? И после всего этого, нам вовсю говорят "уважайте чувства верующих".
    Orionvit
    1. Corsair Сегодня, 13:24
      Самый адекватный комментарий из всех. Никто толком не знает святые писания, книги, но все верят религиозным и псевдорелигиозным деятелям на слово.
      Corsair
      1. himRa Сегодня, 13:39
        вся религия в отличие от физики или химии или математики основана на вере без доказательств
        если же говорить о истоках терроризма то основанием является экономический аспект! бедность и нищета,а вот на них уже строится внушение!
        himRa
        1. Orionvit Сегодня, 13:56
          Тут как говорится "что не постигла наука, то приняла вера". А насчет "экономического аспекта" терроризма, я с вами абсолютно не соглашусь. Почему очень много людей уезжает в ИГИЛ (запрещена в России), из благополучной в экономическом плане Европы? Здесь на лицо огромная растерянность человечества в мировозренческих концепциях. Полнейшая несостоятельность однобожеских авраамических религий, применительно к нашему времени.
          Orionvit
          1. himRa Сегодня, 14:30
            не в качестве спора а истины для! drinks

             Показать / Скрыть текст
            himRa
      2. gg.na Сегодня, 14:11
        Цитата: Corsair
        но все верят религиозным и псевдорелигиозным деятелям на слово.

        Что касается лично меня. Я вообще в этом отношении ни кому не верю! Я христианин и верю я только себе в отношении своей христианской веры. Я ни кого не слушаю. Вера она у меня всегда со мной в моей душе и точка! А переубедить меня поменять веру (религию) на что либо другое не получится! Попадались таковые мне на моём жизненном пути(сектанты) разные при чём в конечном итоге они бежали от меня как от пожара ... Нет я не грубил не хамил не бил ни кого из них я вежливо с такими общался вот только почему то они бегать начинали после от меня belay сам удивляюсь и не понимаю request пошто этак получается ... what
        gg.na
    2. Velizariy Сегодня, 15:54
      Цитата: Orionvit

      6
      Orionvit Сегодня, 13:05
      Цитата: Злой 55
      Ну и спорьте теперь о том, что мусульманство-абсолютно мирная религия...И где изложены их абсолютно мирные"не убий, не укради, не прелюбодействуй, уважай отца и мать своих, и прочее?"

      Вообще, это написано в коране, так же как и в библии. Напомню, что и во имя христианского бога (хотя и там и там он тот же самый, даже пророки одни), были пролиты реки крови. Вопрос в другом. Кто из верующих вообще когда нибудь изучал свои "священные" писания? Все слушают только проповедников, а если и изучают, то опять таки исключительно под присмотром "старших".

      Вот проповедников слушаешь как раз таки ты и ни одного писания не прочитав, а если даже прочитал, то ничего не понял, если такой бред несешь.
      Во первых Бог у христиан и мусульман совсем не один и тот же, точнее совсем не тот же, так как описания Бога в Библии и Коране абсолютно разные и характеризуют сущности абсолютно не похожие друг на друга, да и пророки не совсем одни и те же.
      А во вторых, когда это во имя Христа проливали реки крови? Только не впутывай крестоносцев, а то это уровень совсем безграмотного человека.
      Velizariy
  8. олег46 Сегодня, 14:12
    Цитата: Shurik70
    я вообще все религии считаю ошибочными

    Данное Ваше высказывание очень точно определяет определяет степень Вашей компетентности в этом вопросе. Как говорится: "Далее, без комментариев"... hi
    олег46
  9. Bronevick Сегодня, 14:22
    Кишки наружу
    Bronevick
  10. nochnoy Сегодня, 14:26
    Дожились, негров линчуют даже в Нигерии.
    nochnoy
  11. Taygerus Сегодня, 14:57
    а на что она надеялась, цветы ей чтоли подарят, дуры бабы им детей рожать, а они бомбы на себя вешают
    Taygerus
  12. ваняватный Сегодня, 15:03
    а у нас можно и на десяточку загрузиться за превышение мер самообороны , ну если президент не вступится или еще какое чудо не произойдет
    ваняватный
  13. Lumumba Сегодня, 15:15
    Надеялась умереть быстро и безболезненно. Но есть бог на свете, решил дать ей шанс искупить свои грехи здесь и сейчас. И в мучениях приняла она ужасную смерть.
    Lumumba

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