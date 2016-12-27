Спецназ Уругвая получил три российских «Тигра»

В декабре Национальная гвардия Уругвая (входит в состав МВД, фактически является спецназом полиции) получила три российских бронеавтомобиля «Тигр» в дополнение к уже трем имеющимся. Об этом сообщил директор службы Альфредо Клавильо.По его словам, «закупка была произведена в этом году по результатам положительного опыта эксплуатации имевшихся в наличии бронемашин "Тигр"».Автомобили впервые были продемонстрированы в декабре на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской полиции.Судя по фотографиям, Нацгвардии были поставлены специальные бронемашины СБМ ВПК-233136 (пятидверные) производства ООО "Военно-промышленная компания".Кроме того, для уругвайской Нацгвардии в России закупались военные грузовики «Урал» и стрелковое оружие.