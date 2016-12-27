15:56 27 декабря

Спецназ Уругвая получил три российских «Тигра»

В декабре Национальная гвардия Уругвая (входит в состав МВД, фактически является спецназом полиции) получила три российских бронеавтомобиля «Тигр» в дополнение к уже трем имеющимся. Об этом сообщил директор службы Альфредо Клавильо.

Спецназ Уругвая получил три российских «Тигра»


По его словам, «закупка была произведена в этом году по результатам положительного опыта эксплуатации имевшихся в наличии бронемашин "Тигр"».


Автомобили впервые были продемонстрированы в декабре на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской полиции.

Спецназ Уругвая получил три российских «Тигра»


Судя по фотографиям, Нацгвардии были поставлены специальные бронемашины СБМ ВПК-233136 (пятидверные) производства ООО "Военно-промышленная компания".

Кроме того, для уругвайской Нацгвардии в России закупались военные грузовики «Урал» и стрелковое оружие.

Использованы фотографии: Marcelo Soba / mundo.sputniknews.com
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Комментарии 7
  1. Злой 55 Сегодня, 12:42
    Весёленько...Русский "Тигр" в уругвайских джунглях задаёт гопса местным наркомопсам..
    Злой 55
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:51
      Уругвайцы продолжают южно-американские традиции закупок российского вооружения . Так держать ! good
      bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 12:51
      Надо осваивать и дальние рынки. Успехов.
      cniza
      1. katalonec2014 Сегодня, 13:03
        Цитата: cniza
        Надо осваивать и дальние рынки.

        Нам главное там зацепиться,ну и не останавливаться на достигнутом,а именно вести новые разработки уже сейчас.
        katalonec2014
  2. GEV67 Сегодня, 13:08
    Отличная новость. Тигр в джунглях - это родная для него стихия.А то только и слышно про хламеры.
    GEV67
  3. AID.S Сегодня, 13:28
    Мелочь, а приятно.
    AID.S
  4. Миротворец Сегодня, 13:34
    Если берут, значит подходит. Своим же лиж-бы обругать. И движок не тот, и броня плохая и вообще г... ивеко лучше!
    Миротворец

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