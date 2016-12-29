Шаг вперёд, два шага назад

Представители НАТО упорно продолжают верить, что Россия для военно-политического блока является угрозой номер один. Ярким свидетельством является недавнее заявление официального Лондона о создании двух сверхмобильных «ударных бригад» («Strike Brigades»).Последние два года участники Североатлантического альянса стабильно наращивали свои расходы: в 2015-м оборонный бюджет увеличился на 0,6%, в текущем году военные траты возросли еще на 1,5%. Одним из главных предлогов, под которым представители военно-политического блока регулярно вкладывают деньги в натовскую копилку, является сдерживание придуманной Западом агрессии со стороны России.Очередная инициатива в рамках идеи поддержки русофобского мифа сегодня реализуется Великобританией. На днях представители министерства обороны Соединенного Королевства заявили о формировании двух сверхмобильных «ударных бригад», предназначенных, как сообщает оборонное ведомство Британии, для «отражения российской агрессии». Новые соединения войск оснастят бронетехникой на платформе «Аякс», которая, по мнению британских военных, является достойной альтернативной отечественным танкам «Армата» и боевым машинам на платформе «Курганец».Отличительной чертой формируемых тактических единиц, по мнению официальных лиц минобороны Великобритании, должна стать оперативность. Новые бригады планируется использовать как мобильный резерв, который в кратчайшие сроки будет отправлен в любой восточноевропейский регион, от Румынии до Прибалтики.Если проводить аналогии, то действия Туманного Альбиона напоминают продолжение натовского сценария, в котором Польша и страны Прибалтики уже несколько лет обороняются от вымышленного врага в лице российской стороны. По всей видимости, «военный миротворец» решил подключить к балтийской четверке пятого члена. При этом новый участник, ответственный за запугивание России, в очередной раз был выбран, мягко говоря, неудачно.Как заявили специалисты, эффективность пушки с телескопическими снарядами, которой оснащены «Аяксы», переоценена. Отметим, что Соединенные Штаты отдают предпочтение классическим снарядам, а российские военные вовсе отошли от практики использования телескопических боеприпасов. В дополнение к сказанному орудие для стрельбы имеет большое количество шестеренок и механообработки, что делает его непригодным для ведения боевых действий. «Аяксы» будут неплохо смотреться на параде, но для большой войны они не годятся», — комментируют военные эксперты.Также необходимо подчеркнуть, что первый батальон планируется сформировать не ранее 2020 года. Таким образом, боеспособность и без того малоэффективных воинских формирований спустя 3 с лишним года будет близка к нулю.Как бы то ни было, руками британских военных НАТО в очередной раз пытается усилить свои позиции в Восточной Европе, правда, на этот раз довольно своеобразным способом. В данном случае речь идет не столько о техническом противоборстве, сколько о попытке психологического устрашения.Кроме того, нельзя не отметить успехи российского ВПК, которые, похоже, так набили оскомину Западу, что Североатлантический альянс решил похвастаться своими милитаристскими экспериментами. При этом представленный общественности рывок в оборонной сфере больше напоминает шаг назад, что, похоже, не смущает наших «партнеров».