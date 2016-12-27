Правительство Малайзии приостановило переговоры о закупке истребителей

На фоне крупнейшего финансового скандала в истории Малайзии правительство страны приостановило переговоры о закупке новых истребителей.«В ходе своего визита в Лондон в ноябре вице-премьер и министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид провел закрытую встречу с главами крупнейших европейских оборонных компаний. Концерны BAE Systems и Airbus Group был извещены о том, что новые истребители не будут закупаться до тех пор, пока не будет решена проблема фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Крупнейшая коррупционная афера поразила этот полугосударственный инвестиционный фонд, бросив тень на главу правительства Наджиба Абдула Разака, который возглавляет фонд с момента его создания. Будучи долгое время министром обороны страны, Разак пытается удержаться на своем посту, но, в конечном счете, может быть лишен полномочий. Если ему придется уходить, то Ахмад Захид становится претендентом на его место», – пишет французский бюллетень «Intelligence online».В течение года Малайзию интересовал вопрос закупки 18-ти истребителей, которые должны заменить устаревшие МиГ-29. В мае правительство выбрало двух претендентов: французскую Team Rafale и европейский консорциум Eurofighter Typhoon.О сроках возобновления переговоров по приобретению истребителей не сообщается.