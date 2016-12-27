15:53 27 декабря

Правительство Малайзии приостановило переговоры о закупке истребителей

На фоне крупнейшего финансового скандала в истории Малайзии правительство страны приостановило переговоры о закупке новых истребителей.

Правительство Малайзии приостановило переговоры о закупке истребителей
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

«В ходе своего визита в Лондон в ноябре вице-премьер и министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид провел закрытую встречу с главами крупнейших европейских оборонных компаний. Концерны BAE Systems и Airbus Group был извещены о том, что новые истребители не будут закупаться до тех пор, пока не будет решена проблема фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Крупнейшая коррупционная афера поразила этот полугосударственный инвестиционный фонд, бросив тень на главу правительства Наджиба Абдула Разака, который возглавляет фонд с момента его создания. Будучи долгое время министром обороны страны, Разак пытается удержаться на своем посту, но, в конечном счете, может быть лишен полномочий. Если ему придется уходить, то Ахмад Захид становится претендентом на его место», – пишет французский бюллетень «Intelligence online».


В течение года Малайзию интересовал вопрос закупки 18-ти истребителей, которые должны заменить устаревшие МиГ-29. В мае правительство выбрало двух претендентов: французскую Team Rafale и европейский консорциум Eurofighter Typhoon.

О сроках возобновления переговоров по приобретению истребителей не сообщается.

Использованы фотографии: Geoff Lee / BAE Systems
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Комментарии 11
  1. cniza Сегодня, 13:03
    О сроках возобновления переговоров по приобретению истребителей не сообщается.


    Никогда , там Путин вмешался. wink
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
      Цитата: cniza
      О сроках возобновления переговоров по приобретению истребителей не сообщается.


      Никогда , там Путин вмешался. wink

      Почему же ? Возобновятся ! Но уже с Россией ! bully
      bouncyhunter
    2. seti Сегодня, 13:37
      Правильное решение. Миг 35 подождут в серии и переучиваться пилотам почти не нужно. С европитеками лучше не связываться.
      seti
      1. просто экспл Сегодня, 13:39
        да им и Миг-35 ну нужны , с какого перепуга Миг-29 стали устаревшими ? их же можно модернизировать и стоить это будет в разы дешевле чем покупка рафалей .
        просто экспл
  2. katalonec2014 Сегодня, 13:06
    Интересно кому впарят старые Миги,не выбросят же.
    katalonec2014
  3. ДМ51 Сегодня, 13:16
    А что за коррупционная афёра? Подпись Сердюкова на документах? Или фото его же с Васильевой в Малазии рядом с Еврофайтером?
    ДМ51
    1. opus Сегодня, 13:29
      Цитата: ДМ51
      А что за коррупционная афёра?

      Премьер-министра Малайзии Наджиба Разака обвинили в краже 700 миллионов долларов из государственного бюджета.
      Вообще мелочь- на фоне Сердюкова
      opus
      1. nikon7717 Сегодня, 13:51
        Это всё ученики. Урановая сделка вот эта афера. Десятилетия работы отрасли СССР. Запас Урана на сотни млд долл Ельцин отдал за 2 млд. в США. Учитесь! Вот где откат! Суммы на порядки разнятся, да ещё учтите цену доллара тогда и сейчас.
        nikon7717
        1. ВЕЧЕСЛАВЯН Сегодня, 14:04
          А сейчас разве не так?.. Анекдотец Вам милейший на то, по какой схеме сейчас разбазаривают народное достояние: - "Я тут закон подписал, надо 4,3 млрд. на сдерживание России выделить, и оружием сирийской оппозиции помочь.
          - Мистер президент, у нас в бюджете денег нет!
          - Казначейские облигации напечатайте, у России займем…"
          ВЕЧЕСЛАВЯН
  4. anna1980 Сегодня, 13:36
    Цитата: katalonec2014
    Интересно кому впарят старые Миги,не выбросят же.

    ПАРАШЕ НА КОНФЕТЫ ПРОМЕНЯЮТ laughing
    anna1980
    1. кеп Сегодня, 14:33
      Цитата: anna1980
      Цитата: katalonec2014
      Интересно кому впарят старые Миги,не выбросят же.

      ПАРАШЕ НА КОНФЕТЫ ПРОМЕНЯЮТ laughing


      Больше не на что, сало они не едят. laughing
      кеп

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