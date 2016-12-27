Россия финансирует отдельные оппозиционные партии в странах Евросоюза, радикальные общественные движения, средства массовой информации, чтобы создать антиевропейский фон в самой Европе.

Болгарский президент Росен Плевнелиев сделал заявление, которое выдаёт факт отсутствия личного мнения в стане высокопоставленных болгарских чиновников. По словам г-на Плевнелиева, «Россия ведёт работу, нацеленную на подрыв Евросоюза изнутри». Если Россия "разрушает ЕС изнутри", то, по логике Плевнелиева, Россия играет в жизни ЕС более активную роль, нежели отдельные члены этого самого союза...Президент Болгарии:По заявлению Росена Плевнелиева, Россия ставит своей целью "ослабление Европы и культивирует скептицизм по отношению к европейским ценностям, таким как демократия и верховенство закона".Обращает на себя внимание тот факт, что такое заявление болгарский президент сделал после того, как нечто подобное в отношении России высказали уже почти все крупнейшие евробюрократы в Брюсселе, Париже, Берлине и других европейских столицах. По всей вероятности, Плевнелиев пытается, во-первых, понравиться еврохозяевам Болгарии, остающейся на европейских задворках, во-вторых, выступает в качестве типичной говорящей головы, не обращающей внимания на реальные опасности для Евросоюза.