15:56 27 декабря

Президент Болгарии: "Россия пытается разрушать Евросоюз изнутри"

Болгарский президент Росен Плевнелиев сделал заявление, которое выдаёт факт отсутствия личного мнения в стане высокопоставленных болгарских чиновников. По словам г-на Плевнелиева, «Россия ведёт работу, нацеленную на подрыв Евросоюза изнутри». Если Россия "разрушает ЕС изнутри", то, по логике Плевнелиева, Россия играет в жизни ЕС более активную роль, нежели отдельные члены этого самого союза...

Президент Болгарии:
Россия финансирует отдельные оппозиционные партии в странах Евросоюза, радикальные общественные движения, средства массовой информации, чтобы создать антиевропейский фон в самой Европе.


Президент Болгарии: "Россия пытается разрушать Евросоюз изнутри"



По заявлению Росена Плевнелиева, Россия ставит своей целью "ослабление Европы и культивирует скептицизм по отношению к европейским ценностям, таким как демократия и верховенство закона".

Обращает на себя внимание тот факт, что такое заявление болгарский президент сделал после того, как нечто подобное в отношении России высказали уже почти все крупнейшие евробюрократы в Брюсселе, Париже, Берлине и других европейских столицах. По всей вероятности, Плевнелиев пытается, во-первых, понравиться еврохозяевам Болгарии, остающейся на европейских задворках, во-вторых, выступает в качестве типичной говорящей головы, не обращающей внимания на реальные опасности для Евросоюза.

Использованы фотографии: Novinite.ru
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Комментарии 68
  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:05
    Уже разрушенное - еще раз невозможно разрушить!
    Владыка Ситх
    1. himRa Сегодня, 13:07
      Да согласен с Вами уважаемый Ситх ,прогнозирую что это очень четко покажут выборы в Германии!
      Уже разрушенное - еще раз невозможно разрушить!
      himRa
      1. Zibelew Сегодня, 13:09
        Да когда есть такие "братушки", и врагов не надо!
        Еще один представитель "братского" народа. Сейчас Дональд салазки так завернет, что очередь побежит за деньгами занимать. А деньги бабай просто так сейчас не будет давать.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
          Ещё один евроолень затявкал . Пучше бы молчал - умнее выглядел бы , говорящая голова ! am
          bouncyhunter
          1. kapitan92 Сегодня, 13:17
            Цитата: bouncyhunter
            Ещё один евроолень затявкал

            Он" сдает дела", как и Обама. Надо напоследок тявкнуть, чтобы в ЕС не забывали.
            kapitan92
            1. Пришелец Сегодня, 13:32
              Да, он никто и звать никак. Как-то пытается устроится в брюсселе, но врядь ли светит что-то больше референта.
              Ему сдавать дела на следующий день после обамки. А новоизбранный Президент повелся с ним как Трамп с бараком - полный игнор.
              Пришелец
              1. Paranoid50 Сегодня, 13:39
                Цитата: Пришелец
                Ему сдавать дела на следующий день после обамки.

                Дык,что и требовалось доказать. Хромые утки,они крякают громче. Ну, ладно, через три недели будем посмотреть.
                Paranoid50
                1. alex-s Сегодня, 14:11
                  Хрен им, а не Южный поток! negative
                  alex-s
              2. kapitan92 Сегодня, 13:44
                Цитата: Пришелец
                Да, он никто и звать никак.

                Вы его сами выбирали!
                Цитата: Пришелец
                Как-то пытается устроится в брюсселе, но врядь ли светит что-то больше референта.

                Это понятно. Референт в Брюсселе, лучше чем референт в Софии. laughing
                kapitan92
                1. Пришелец Сегодня, 13:52
                  Датыче, не выбирали конечно. Его назначил премьер, на свое усмотрение, даже без давления вашингтона. Ибо фигура незначительная. Потом премьер сам об этом жалел, да поздно. Уж слишком комический и мерзкий персонаж. А теперь и он в отставке, так что.
                  Пришелец
                  1. kapitan92 Сегодня, 14:03
                    Цитата: Пришелец
                    Датыче, не выбирали конечно. Его назначил премьер, на свое усмотрение, даже без давления вашингтона.

                    Здрасьте, братушки! Что "посеяли" , то и собрали. 4 сентября 2011 года на президентских выборах , Плевнелиев был выдвинут кандидатом в президенты Болгарии от партии ГЕРБ. Кандидатуру предложил Бойко Борисов и его партия, но голосовали то вы.
                    А разве Б. Борисов уже в отставке?
                    kapitan92
                    1. Пришелец Сегодня, 15:07
                      С ноября. Проиграл президентские выборы, и сам лопнул.
                      Только не надо детсадовских баек про выборы, ладно? Не 90-й год таки, кое-что про эти дела уже все слышали.
                      Пришелец
                      1. kapitan92 Сегодня, 15:19
                        Цитата: Пришелец
                        Только не надо детсадовских баек про выборы, ладно? Не 90-й год таки, кое-что про эти дела уже все слышали.

                        Слышать -слышали, видеть- видели. Один ушел, второго переизбрали, только для Болгарии итог печальный. "Южный поток" накрылся, строительство в Беленах там же, да еще и неустойку по суду 610 лямов евро заплатили.
                        kapitan92
          2. Офицер запаса Сегодня, 13:48
            Росен, голос! Ай, молодец! Получай кусочек сахара.
            Офицер запаса
          3. Havoc Сегодня, 14:54
            Цитата: bouncyhunter
            Ещё один евроолень затявкал . Пучше бы молчал - умнее выглядел бы , говорящая голова ! am


            Зачем обсуждать заявления "хромой утки" , посмотрим что будет делать ново - избранный президент Болгарии.
            Havoc
        2. Ст.пропорщик Сегодня, 13:28
          Вы ошиблись, это представитель не братской администрации Фашингтона.
          Ст.пропорщик
          1. Reptiloid Сегодня, 13:47
            Дурдом какой-то.У РФ своих дел в своей стране много, чем делами арабских прислужников заниматься да лизопопов.
            Reptiloid
      2. САА Сегодня, 13:45
        Цитата: himRa
        Да согласен с Вами уважаемый Ситх ,прогнозирую что это очень четко покажут выборы в Германии!


        С немецким-то менталитетом? Покажут, что Меркель нет замены.
        САА
    2. INVESTOR Сегодня, 13:44
      Конечно, нам четвертый рейх на границах не нужен, а как иначе?
      INVESTOR
  2. cniza Сегодня, 13:06
    По заявлению Росена Плевнелиева, Россия ставит своей целью "ослабление Европы и культивирует скептицизм по отношению к европейским ценностям, таким как демократия и верховенство закона".


    Что есть ваши европейские ценности ? долбеж мужиков с мужиками ? , живите как хотите , к нам не лезьте и будет вам счастье.
    cniza
  3. Смог Сегодня, 13:10
    Вот и верь после этого "братушкам" Недавно плакались из за Южного потока, предлагали восстановить проект.Раз, два и переобулись.
    Смог
    1. himRa Сегодня, 13:13
      Как верить людям (руководителям) которые своего слова не имеют! история с газовым потоком подтверждает, на них сильно не надавили чтобы они отказались от своего гешефта! laughing
      himRa
      1. Смог Сегодня, 13:17
        Ну так Фаберже ж не железные, это раз.
        А второе- где уверенность в том, что тот кто зарубил этот проект не положил гешефт себе в карман?????А страна, да ладно, проживет как нибудь и дальше, зато я поимел.
        Смог
        1. Пришелец Сегодня, 13:46
          Этот? Да он настолько тупой, что даже гешефта не было.
          Это вообше был чисто политический идиoтизм. Они были четко уверены, что евробезумие и обамизм - до скончание Вселенной.
          Пришелец
    2. тундряк Сегодня, 13:28
      А вся их история , это история сплошного переобувания.
      тундряк
      1. Пришелец Сегодня, 15:09
        Базар фильтруй, историк.
        Пришелец
  4. katalonec2014 Сегодня, 13:11
    Как мы финансируем и поддерживаем,так всё,беда,а про то что они у нас творят,он скромно умолчал.
    Троните наше,получите адекватно,по крайней мере по Евроньюс я точно скучать не стану.
    katalonec2014
  5. AID.S Сегодня, 13:14
    Евросоюзу ничто не угрожает, пока он имеет своим мембером Румынию. laughing
    AID.S
  6. Инок Сегодня, 13:18
    Моська из Болгарии, жаль предки его не слышат.
    Инок
  7. biserino Сегодня, 13:18
    Еще 20 дней осталось, мразь соросоидная! Болгарьi тебя ненавидят! am
    biserino
  8. Tusv Сегодня, 13:19
    По заявлению Росена Плевнелиева

    Я лично финансирую президента Росена Плевнелиева. Не верите?
    Ясен пень вру. А вот ему почему то верят, хотя сивому мерину больше доверия
    Tusv
  9. sir_obs Сегодня, 13:20
    Видимо крманные деньги закончились, вот и решил лизнуть хозяйский зад, чтобы брюссельской капустки подкинули.
    sir_obs
  10. птс-м Сегодня, 13:25
    Ну вот,а ещё нас уверяли,что сей президент в бытности своей ещё будучи кандидатом блеял с трибун...что надо налаживать отношения с Россией,вот только не сказал-какие отношения ...хорошие или совсем хировые...Вот сейчас сброшена маска „правдолюбца-продажного“.
    птс-м
  11. Atlant-1164 Сегодня, 13:30
    Каин Авелю тоже был братушкой..
    Atlant-1164
  12. anna1980 Сегодня, 13:33
    ростил бы огурчики РУМЫН laughing laughing laughing
    anna1980
    1. Svist Сегодня, 13:38
      А он что, румын? belay
      Svist
      1. anna1980 Сегодня, 13:41
        а в фильме БРАТ. в точку. laughing
        anna1980
      2. Paranoid50 Сегодня, 13:43
        Цитата: Svist
        А он что, румын?

        "Какая разница?" request
        Paranoid50
  13. Серый брат Сегодня, 13:34
    Украину до сих пор не приняли в Евросоюз, а Россия уже разваливает его изнутри.
    Нет ли здесь зрады?
    Серый брат
  14. razved Сегодня, 13:34
    Росен Плевнелиев - один из основных сосателей у черной "хромой утки"
    razved
  15. sdc_alex Сегодня, 13:35
    Россия финансирует отдельные оппозиционные партии в странах Евросоюза, радикальные общественные движения, средства массовой информации, чтобы создать антиевропейский фон в самой Европе.


    Если это действительно так, то это не может не радовать. Растем по-тихоньку, учимся работать с "цивилизованной" эвропой.
    sdc_alex
  16. BOB044 Сегодня, 13:39
    Выходит Мари Лепен наша из Мытищь.
    BOB044
  17. САА Сегодня, 13:43
    Дядя попутал что-то...

    ЗАПАД финансирует отдельные оппозиционные партии в РОССИИ, радикальные общественные движения, средства массовой информации, чтобы создать антиРОССИЙСКИЙ фон в самой РОССИИ.


    Так, по-моему, выглядит куда более правдоподобно!
    САА
  18. esaul1950 Сегодня, 14:00
    Господи, спаси от таких "друзей", а с врагами я как-нибудь сам разберусь.
    esaul1950
  19. bi64 Сегодня, 14:03
    У России нет "лучших" друзей,чем наши братья славяне. Болгария,только по высказываниям некоторых наших политиков,"братушки". На самом деле, 1я Мировая-война против России,2я-союзники Германии,как становится горячо,сразу вспоминают,что они нас всегда тайно любили,таких друзей врагу не пожелаешь.Надо было Императору,хорошо подумать о войне с Турками,чтобы освобождать таких. Я из Ярославля,мой предок погиб на Шипке,специально ездил посмотреть на мемориал. Нашёл плиту 117 Ярославский пехотный полк, рядом Углический пехотный,сколько солдат положили,чтобы сейчас получать такую благодарность.
    bi64
  20. sontinianin Сегодня, 14:05
    Обложался с южным потоком теперь ноет , иди печеньку от госдепа поешь , легче станет )))
    sontinianin
  21. VadimSt Сегодня, 14:06
    Этот болгарский президент, еще в октябре 2014 года в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» назвал Россию «националистическим и агрессивным государством». Или его предков "не поимел" злой янычар, или они ходили у янычар в иудах!
    VadimSt
  22. a.s.zzz888 Сегодня, 14:08
    Ну не были болгары нам "братушками", вот хоть убейте - не были! И такими ...... остаются. angry
    a.s.zzz888
  23. Stinger Сегодня, 14:33
    Особенно Болгарию подрывает. Тот ей газопровод предложит, то не хочет проглотить евросанкции от "братушек" Что-то часто эти братушки занимаются политической проституцией.
    Stinger
  24. Vladimir_1980 Сегодня, 14:44
    Ну куда он еще выперся на ночь глядя, бабушка меркель отпустила и забыла загнать.......
    Vladimir_1980
  25. Dekabrist Сегодня, 14:45
    Жил два года в Болгарии. После этого все время думаю, что с "братушками" кто-то поторопился. Боюсь, те времена в далеком прошлом. И крученые, как поросячий хвостик.
    Dekabrist
  26. arane Сегодня, 14:48
    По всей вероятности, Плевнелиев пытается, во-первых, понравиться еврохозяевам Болгарии,

    Какой пытается понравиться? Дали текст. Выучил, в микрофон озвучил, конфетку получил
    arane
  27. мичман Сегодня, 14:51
    Господин Росен, подумайте с кем вы и что Вы говорите? Это Болгарии генерал А. Столыпин и мой прадед позволили иметь выход к Черному морю после войны в 19 веке.. Затем мне уже в 80-х 20 века годах пришлось развивать вашу промышленность, АС УВД и ВС Болгарии, создавать авиацию и аэродромы в Вашей стране. Вот вся благодарность русским от "братушек". Честь имею.
    мичман
    1. Dekabrist Сегодня, 15:20
      Кстати, сразу же после распада Союза они с завидной энергией начали херить все, что им построили из промышленности.
      Dekabrist
  28. Taygerus Сегодня, 15:05
    пусть клизму поставит может полегчает бесноватому братушке
    Taygerus
  29. Darth Revan Сегодня, 15:08
    А есть вообще что разрушать?
    Darth Revan
  30. Seidel45 Сегодня, 15:11
    Вот братушка, так братушка. Благодарность за спасение своего народа от турок так и брызжет во все стороны. И это ещё одно подтверждение, что никаких славянских братств и дружбы народов нет и быть не может. Есть только национальные интересы. Из них и надо исходить.
    Seidel45
    1. vmo Сегодня, 15:26
      К стати не только от турок,а и от фашистов.
      vmo
  31. Flinky Сегодня, 15:17
    Ага, каждое утро встаём и дружно все бегом подрывать... изнутри.
    Тьфу.
    Flinky
  32. Nemo35 Сегодня, 15:19
    Че то не пойму. То "Россия - страна третьего мира", "Страна изгой", "Экономика России разорванна в клочья" и т.д и т.п. И вдруг УПС... - Россия повлияла на выборы в сша, Россия разрушает евросоюз.....
    По моему кто-то беззастенчиво п..дит.
    Nemo35
  33. yuriy55 Сегодня, 15:20
    По заявлению Росена Плевнелиева, Россия ставит своей целью "ослабление Европы и культивирует скептицизм по отношению к европейским ценностям, таким как демократия и верховенство закона".


    Да-да-да...А ещё Россия, вернее, её представитель, занимался растлением бабушки Меркель.... belay
    Да в России издавна в пику европейским ценностям ставили домострой...
    yuriy55
  34. skaramaks27 Сегодня, 15:22
    Кто тако болгрио? Болгарио -это ПЕРЕЦЬЬЬ просто перець и больше нечо. 12 попалам они всегда были 12 /2 ..всё.!
    skaramaks27
  35. sgazeev Сегодня, 15:23
    На люля-кебам туркам. drinks
    sgazeev
  36. vmo Сегодня, 15:24
    Росен Плевнелиев, господином ,это чудо, (результат болгарского вина.) назвать язык не поворачивается, вся эта братия забыла ,что история развивается по спирали.Ёще не вечер,но разваливать то ,что само разваливается нонсенс.
    vmo
    1. Пришелец Сегодня, 15:55
      Да не забыли, потому что никогда ничего и не знали. Весь этот евро-афро-пиндо-глобалисткий сброд - что твоя божена рылова, или как там курыцина-свинячина. Недолюди, и все. У них отродясь не было ни национальности, ни веры.
      Пришелец
  37. Коллега Сегодня, 15:34
    Человек Морально Обиженный сокращено ...
    Коллега
  38. vasilev Сегодня, 15:45
    Синдром Обамы заразный-как Обама перед уходом старается пукнуть погромче,так и остальные представители ЕС будут так же делать.
    vasilev
  39. Пришелец Сегодня, 15:51
    kapitan92,
    За эти деньги получили реакторы. Поскольку они непродаваемы, то Белене будет.
    Кого переизбрали? Новый Президент не бешенный руссофил конечно, но мужик вполне вменяемый. Что еще сделает не знаю, по закону у него немного прав. Но с Россией отношения наладит, это точно. Заодно и мне не придется диву дивится как оправдываться перед людьми за чужих поносов.
    Пришелец

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