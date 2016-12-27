АПЛ «Подмосковье» передана флоту после модернизации

Центр судоремонта «Звездочка» передал российскому флоту атомную подлодку специального назначения БС-64 «Подмосковье» после завершения ремонта и модернизации по проекту 09787, сообщила пресс-служба предприятия.В ходе работ подлодка была перестроена из подводного ракетного крейсера К-64 проекта 667БДРМ в «носитель атомных глубоководных подводных станций и автономных необитаемых подводных аппаратов в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России».Комментарий блога bmpd: «Корабль К-64 был передан ВМФ СССР в 1986 году и находился на "Звездочке" на переоборудовании по проекту 09787 с 1999 года. Церемония вывода переоборудованной БС-64 "Подмосковье" из эллинга цеха № 15 головного предприятия "Звездочки" состоялась 11 августа 2015 года, а спуск на воду состоялся 15 ноября 2015 года».