15:58 27 декабря

АПЛ «Подмосковье» передана флоту после модернизации

Центр судоремонта «Звездочка» передал российскому флоту атомную подлодку специального назначения БС-64 «Подмосковье» после завершения ремонта и модернизации по проекту 09787, сообщила пресс-служба предприятия.

АПЛ «Подмосковье» передана флоту после модернизации


В ходе работ подлодка была перестроена из подводного ракетного крейсера К-64 проекта 667БДРМ в «носитель атомных глубоководных подводных станций и автономных необитаемых подводных аппаратов в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России».


АПЛ «Подмосковье» передана флоту после модернизации


Комментарий блога bmpd: «Корабль К-64 был передан ВМФ СССР в 1986 году и находился на "Звездочке" на переоборудовании по проекту 09787 с 1999 года. Церемония вывода переоборудованной БС-64 "Подмосковье" из эллинга цеха № 15 головного предприятия "Звездочки" состоялась 11 августа 2015 года, а спуск на воду состоялся 15 ноября 2015 года».

Использованы фотографии: zvezdochka-ru.livejournal.com
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Комментарии 19
  1. Стройбат запаса Сегодня, 13:27
    Впечатление, что она "Лошарика" нового поколения, водоизмещением раза в 1,5 больше, доставлять в район работы может...
    Стройбат запаса
    1. 210окв Сегодня, 13:32
      И не только его...Но и штуковину навроде "Статуса" может... wassat
      210окв
      1. Чеширский Сегодня, 13:57
        Но и штуковину навроде "Статуса" может...

        "Статус" вроде как гораздо меньше "Лошарика", его по логике охапками таскать может.
        hi
        Чеширский
        1. jjj Сегодня, 14:07
          Фактически, новая лодка
          jjj
          1. cniza Сегодня, 14:38
            Цитата: 210окв
            И не только его...Но и штуковину навроде "Статуса" может... wassat


            Похоже там много сюрпризов , глядя на её обводы.
            cniza
  2. Joker787 Сегодня, 13:32
    17 лет... feel
    Оперативненько, однако.
    Joker787
    1. Topotun Сегодня, 15:14
      А Вы думаете престроить проще чем постороить по новой?
      Topotun
  3. An60 Сегодня, 13:32
    Если б знали вы,как мне нравиться "Подмосковная"глубина...
    An60
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:34
    носитель атомных глубоководных подводных станций и автономных необитаемых подводных аппаратов
    Что только не выдумают, чтобы "Статус 6" в названии не светился лишний раз laughing
    Наблюдатель2014
  5. Роман 11 Сегодня, 13:41
    Больше всего сейчас, например интересует, когда "нормальный" трос доставят на Кузнецов?? Чтобы восстановить БОЕСПОСОБНОСТЬ единственной корабельной группировки флота. А то деньжища ухлопали на подготовку, ремонт и обеспечение.... распиарили выход на весь свет и..

    Что? Где те корабли? Как тараканы попрятались? Моральный удар держать слабо?

    По-моему это вопрос сейчас не толькои престижа, но и чести всего флота - просто необходимо восстановить боевую службу, а после таких проколов и увеличит по времени прибывание до года, как минимум. Не сумели дома приготовиться, пусть безалаберное отношение устраняют в районе боевых действий. Хотя таковыми их назвать сложно, т.к. угрожать каннибалы на воде пока не могут.. если, конечно им ОБАМ-БАБУИН чего-нибудь едрёненького не подкинет.
    Роман 11
  6. Serg65 Сегодня, 13:49
    laughing Ну попёрла предновогодняя сдача! Премии, шампанское drinks bully
    Serg65
    1. jjj Сегодня, 14:08
      А пол-завода таксерит, чтобы как-то жить...
      jjj
  7. Sashka Сегодня, 14:09
    А я не понял, на фото, это просто ракурс такой, или после модернизации рубку перенесли?!
    Sashka
    1. DenZ Сегодня, 14:21
      Ну если взять такой- же ракурс у БДРМ то явно перенесли. Можно по шпигатам сориентироваться. И перенесли рубку довольно сильно назад.
      DenZ
    2. san4es Сегодня, 14:21
      Похоже носовую часть удлинили
      san4es
      1. Sashka Сегодня, 14:41
        Чего-то не то... Какая фото до, а какая фото после?! Изначально АПЛ была с "горбом" под шахты. А тут ни на первом, ни на втором его нет. Только длина носа разная...
        Мореманы, подскажите, пожалуйста!
        Sashka
    3. rudolff Сегодня, 15:05
      Рубку не переносили, это невозможно. Вырезали ракетный отсек, вместо него специальный (блок отсеков) с причалом под АГС. Если делали по аналогии с Оренбургом, значит вырезали и первый торпедный с заменой.
      rudolff
  8. ваняватный Сегодня, 14:21
    да ладно вам , все знают , что это кальмаров изучать и днища океанов неведомые
    ваняватный
    1. san4es Сегодня, 15:25
      Ага,тоже можно...
      san4es

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