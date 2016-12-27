20 числа (речь о феврале 2014-го) была встреча с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. По словам Кравчука, он предупредил Виктора Януковича, что против него уже готова операция под кодовым названием «Чаушеску», по физическому устранению его, его окружения и его семьи. Информация была передана президенту.

Снайперов на майдан завёз Пашинский, две группы. Одну из Грузии, другую из Прибалтики.

Наличие указанных признаков, характерных для насильственного захвата государственной власти, свидетельствует о том, что в феврале 2014 года на Украине имел место государственный переворот со всеми вытекающими из этого последствиями.

Дорогомиловский суд города Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, в котором тот требовал признать события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом – неконституционным захватом власти. Свидетелями по делу выступил ряд бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая экс-премьера Николая Азарова и бывшего главу президентской администрации Украины Андрея Клюева.В ходе судебных слушаний Андрей Клюев представил документы, в которых содержатся данные о том, что Янукович не отдавал приказа о расстреле майдана, как сегодня заявляют в Киеве. Исходя из представленных документов, можно утверждать, что ряд снайперов, задействованных на майдане так называемой оппозицией, был привезён в Киев не только из других регионов страны, но и из других государств.Из показаний Клюева:По словам Олейника, имела место организованная провокация против законных властей Украины, вылившаяся в использование поддерживаемой Западом оппозицией вооружённых радикалов.Владимир Олейник:На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.