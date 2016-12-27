Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом
Дорогомиловский суд города Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, в котором тот требовал признать события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом – неконституционным захватом власти. Свидетелями по делу выступил ряд бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая экс-премьера Николая Азарова и бывшего главу президентской администрации Украины Андрея Клюева.
В ходе судебных слушаний Андрей Клюев представил документы, в которых содержатся данные о том, что Янукович не отдавал приказа о расстреле майдана, как сегодня заявляют в Киеве. Исходя из представленных документов, можно утверждать, что ряд снайперов, задействованных на майдане так называемой оппозицией, был привезён в Киев не только из других регионов страны, но и из других государств.
Из показаний Клюева:
По словам Олейника, имела место организованная провокация против законных властей Украины, вылившаяся в использование поддерживаемой Западом оппозицией вооружённых радикалов.
Владимир Олейник:
На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.
В ходе судебных слушаний Андрей Клюев представил документы, в которых содержатся данные о том, что Янукович не отдавал приказа о расстреле майдана, как сегодня заявляют в Киеве. Исходя из представленных документов, можно утверждать, что ряд снайперов, задействованных на майдане так называемой оппозицией, был привезён в Киев не только из других регионов страны, но и из других государств.
Из показаний Клюева:
20 числа (речь о феврале 2014-го) была встреча с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. По словам Кравчука, он предупредил Виктора Януковича, что против него уже готова операция под кодовым названием «Чаушеску», по физическому устранению его, его окружения и его семьи. Информация была передана президенту.
Снайперов на майдан завёз Пашинский, две группы. Одну из Грузии, другую из Прибалтики.
По словам Олейника, имела место организованная провокация против законных властей Украины, вылившаяся в использование поддерживаемой Западом оппозицией вооружённых радикалов.
Владимир Олейник:
Наличие указанных признаков, характерных для насильственного захвата государственной власти, свидетельствует о том, что в феврале 2014 года на Украине имел место государственный переворот со всеми вытекающими из этого последствиями.
На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.
Использованы фотографии: i_korotchenko - LiveJournal