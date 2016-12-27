15:54 27 декабря

Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом

Дорогомиловский суд города Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, в котором тот требовал признать события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом – неконституционным захватом власти. Свидетелями по делу выступил ряд бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая экс-премьера Николая Азарова и бывшего главу президентской администрации Украины Андрея Клюева.

Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом


В ходе судебных слушаний Андрей Клюев представил документы, в которых содержатся данные о том, что Янукович не отдавал приказа о расстреле майдана, как сегодня заявляют в Киеве. Исходя из представленных документов, можно утверждать, что ряд снайперов, задействованных на майдане так называемой оппозицией, был привезён в Киев не только из других регионов страны, но и из других государств.


Из показаний Клюева:
20 числа (речь о феврале 2014-го) была встреча с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. По словам Кравчука, он предупредил Виктора Януковича, что против него уже готова операция под кодовым названием «Чаушеску», по физическому устранению его, его окружения и его семьи. Информация была передана президенту.


Снайперов на майдан завёз Пашинский, две группы. Одну из Грузии, другую из Прибалтики.


По словам Олейника, имела место организованная провокация против законных властей Украины, вылившаяся в использование поддерживаемой Западом оппозицией вооружённых радикалов.

Владимир Олейник:
Наличие указанных признаков, характерных для насильственного захвата государственной власти, свидетельствует о том, что в феврале 2014 года на Украине имел место государственный переворот со всеми вытекающими из этого последствиями.


На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.

Использованы фотографии: i_korotchenko - LiveJournal
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Комментарии 40
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:40
    Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом
    Это всё конечно понятно.А дальше что? Неужели вот это
    :На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.
    Наблюдатель2014
    1. Pronow Сегодня, 13:41
      Власти ЛНР признали взятие гипермаркета METRO в 2014 г госпереворотом
      Pronow
      1. VadimSt Сегодня, 13:44
        И бродят же, по форуму, такие ...... Что ты здесь забыл, заблудший? Твое место у ...на сайте Миротворец!
        VadimSt
        1. cniza Сегодня, 14:36
          Цитата: Pronow
          Власти ЛНР признали взятие гипермаркета METRO в 2014 г госпереворотом


          Угу , будет вам МЕТРО в сибирских рудниках. А по теме , это первый шаг для суда над хунтой.
          cniza
          1. активатор Сегодня, 15:11
            Цитата: cniza
            . А по теме , это первый шаг для суда над хунтой.

            Вот если знают кто и откуда завез снайперов то какого хрена янукович на допросе молчал ? Я думал он выложит все ,а он блин,я за мир ,а обо всем ,что произошло на майдане я узнал по телевизору. На кой фиг такой презик нужен? или он еще собирается вернутся ? и снова сесть на потоки ,а такими обтекаемыми показаниями старается никого не обидеть и не задеть .Раз ему представилась такая возможность то надо было и выкладывать все ,а он как телок поступил.
            активатор
      2. русский молдаван Сегодня, 13:52
        Цитата: Pronow
        Власти ЛНР признали взятие гипермаркета METRO в 2014 г госпереворотом


        Эй балига румынская с молдавским флагом бакона препил что ли ,твои" фраций" на цензоре кастрюли моют а ты здесь филонишь negative
        русский молдаван
      3. Смог Сегодня, 14:05
        Ну до чего же мне "нравятся" вот такие, безымянные. Под разными флагами. Ни тебе диалога(нормального), ни тебе доводов.
        Короче-пришел. нагадил и убрел.
        Смог
      4. veteran66 Сегодня, 14:21
        Цитата: Pronow
        Власти ЛНР признали взятие гипермаркета METRO

        этот гипермаркет "брали": во-первых в ДНР; а во-вторых, уже после переворота. И кто его там только не брал. Историю учи - лапоть!
        veteran66
      5. Лютояр Сегодня, 14:39
        На Цензор, там место для убогих.
        Лютояр
    2. 210окв Сегодня, 13:43
      А дальше ничего..А что Вы хотели что бы Путин перестал здоровкаться с Потрохом?По решению нашего суда?
      210окв
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:04
        То, что это был госпереворот - без сомнений.
        Только вот вопрос по правомочности Дорогомиловсого суда Москвы - а имел ли районный суд право рассматривать этот иск? Вынес решение - и что дальше? Очень уж напоминает аналогичные решения киевских судов - вплоть до ордера на обыск кабинета Президента России.
        У нас теперь районные суды будут определять международную политику? Разъясните, кто в теме.
        Офицер запаса
        1. veteran66 Сегодня, 14:24
          Цитата: Офицер запаса
          У нас теперь районные суды будут определять международную политику?

          не принять во внимание решение суда, даже районного, нельзя, его можно либо оспорить в вышестоящем, либо - признать ))) К тому же, смотря кто подал иск, если заинтересованная (пострадавшая) сторона, то почему нет?
          veteran66
        2. DMoroz Сегодня, 14:48
          Не обладает наша (любая) судебная инстанция полномочиями признавать или не признавать смену власти в иностранном государстве законной или незаконной, т.к. рассматриваемые события происходили на территории, на которую действие Конституции РФ не распространяется.
          Но в то же время, решение суда (вступившее в законную силу) обязательно для исполнения на всей территории РФ, а это уже прецедент для привлечения к суду граждан РФ засветившихся на "майдане", признание за гражданами Украины, находящимися на территории РФ, статуса беженцев и др.
          DMoroz
    3. САА Сегодня, 13:49
      Цитата: Наблюдатель2014
      Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом
      Это всё конечно понятно.А дальше что? Неужели вот это
      :На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.


      Неа. К сожалению, позиция такова, что события и так на официальном уровне в России признаны госпереворотом. НО! Далее, ведь, сформирована новая власть, и её, К СОЖАЛЕНИЮ И ПОЗОРУ - признали таки легитимной.
      САА
    4. ПАМ Сегодня, 13:50
      а дальше это возможность законно отреагировать на любую ситуацию в укропии типа всевозможных судов в не залежной о 6 ядров и выпадов.
      ПАМ
    5. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это всё конечно понятно.А дальше что?

      Есть истец, иск составлен, подан на рассмотрение. Суд вынес решение. Куда пойдет истец (истцы) с этим решением..?request Ну раз они его добивались, значит оно им зачем- то нужно...
      Наблюдатель 33
  2. трактористъ Сегодня, 13:41
    Пусть это был переворот, но потом же были выборы в Раду и в Президента. Их признать нелегитимными не получится, думаю, даже Басманному суду.
    трактористъ
    1. VadimSt Сегодня, 13:54
      Не может назначать выборы, незаконная власть!
      А до самих выборов - сначала разогнали Конституционный суд, запретили Компартию, развернули политический террор, в виде публичной люстрации, тотальное запугивание населения, открытая неонацистская идеология, причем, исходящая от имени незаконной власти. Или забыли их агитационные плакаты - "Москаляку на гилляку"? А ведь москалями считают не по признаку национальности, а по признаку поддержки нынешней власти.
      VadimSt
      1. трактористъ Сегодня, 15:12
        Согласен, но не во всем.
        В Вашем случае получается, что в Крыму, ЛДНР тоже незаконная власть выборы назначила. Так?
        ИМХО: НАРОД пришел на выборы, значит он не против голосования, которое не важно кто назначил. Большинством народ выбрал проходимцев во власть, значит народу это нравится, пусть терпит.
        А если какие-то города, регионы, области, республики в большинстве своем не готовы терпеть пройдох во власти, они вправе выбрать свой путь.
        Крым и ЛДНР в большинстве своем "москали". Хохлу до сих пор не понятно почему они не согласились скакать и петь речевки "Москаляку на гиляку" ... Хохол не понимает, что после слов бандеровцы потребуют от него реальные дела!
        трактористъ
    2. AID.S Сегодня, 13:55
      Цитата: трактористъ
      Пусть это был переворот, но потом же были выборы в Раду и в Президента. Их признать нелегитимными не получится, думаю, даже Басманному суду.

      Чиста теоретичски: Отстранения от власти и осудения руководителей и активных участников переворота будет достаточно для смены власти вна.
      AID.S
      1. трактористъ Сегодня, 15:18
        Чисто теоретически Печерский суд Киева
        - разрешил задержать главу Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу
        - санкционировал обыск Администрации президента РФ Владимира Путина в Москве
        итп
        и его они этим добились?
        PRятся что в Печерском, что в Дорогомиловском судах.
        трактористъ
  3. VadimSt Сегодня, 13:42
    Не прошло и три года - юридическая оценка, должна быть закреплена политическим решением, а так, это пшик!
    На Западе, свои принципы и мораль - чем хуже для России, тем слаще живется проамериканской прослойке.
    VadimSt
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:55
      VadimSt
      Цитата:Не прошло и три года - юридическая оценка, должна быть закреплена политическим решением, а так, это пшик!
      Вот сейчас и посмотрим.Мысли конечно разные в голову лезут.Нужели и в правду идёт юридическая подготовка к решению Украинского вопроса между Кремлём и новой администрацией Белого Дома? Иначе зачем всё это действо с судом.Да и суд состоялся уже после того как окончательно американцы с президентом определились.
      Наблюдатель2014
      1. VadimSt Сегодня, 13:59
        Что смотреть? Россия сейчас, все делает правильно - без громких хлопаний дверями. Заставляя своих политических оппонентов объясняться, прежде всего, со своими гражданами.
        VadimSt
    2. Al1977 Сегодня, 13:55
      Цитата: VadimSt
      На Западе, свои принципы и мораль - чем хуже для России, тем слаще живется проамериканской прослойке.

      Был много раз "на Западе". Люди замечательные, места красивейшие.
      Можете назвать места, не "Запад", где к нам по другому относятся?
      Al1977
  4. raid14 Сегодня, 13:52
    И что?
    Хунте от этого решения, не жарко и не холодно, там суды против интересов России, через день проходят.
    raid14
  5. Al1977 Сегодня, 13:53
    На фото "лицо" "честного" украинского политика. Он на все по пропаганд-ТВ ходит. Мол обидели нас, власть отобрали, вон я какую кормушку отъел и тут облом. Напоминает все это сцену из "неуловимых", когда во Франции царя России выбирали.
    А мне глубоко плевать, переворот там или не переворот, так же как взятие Алепо, расширение платной парковки под "одобрение местных жителей" вот реальная угроза моего суверенитета..и бюджета.
    Al1977
    1. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:59
      Цитата: Al1977
      А мне глубоко плевать, переворот там или не переворот, так же как взятие Алепо, расширение платной парковки под "одобрение местных жителей" вот реальная угроза моего суверенитета..и бюджета.

      Типичный потребитель, типичный продукт общества потребления, вполне себе заточенный под "европейские ценности". Над этим и работают, вас и создают. yes
      Именно Вы и рушите государства ради парковок, именно Вы воюете за "кружевные труселя", это все Вы...
      Наблюдатель 33
  6. ARES623 Сегодня, 13:58
    Решение суда юридически закрепляет информацию о событиях, к которым в будущем придется неоднократно возвращаться. Собственно, для этого и затевался этот процесс. Кстати, сбор, систематизацию, юридическое закрепление информации о преступлениях немцев в ВОв начали в то время, когда наша победа не была совершенно очевидным итогом войны. Так что это решение еще не последнее по вопросам переворота на Украине в 2014 году.
    ARES623
  7. Чеширский Сегодня, 14:02
    Это фактически отменяет Минск-1,2,3... Руки развязаны.
    Чеширский
  8. AlexTires Сегодня, 14:04
    Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.

    никакого вопроса не возникает, потому что действующая власть 404 признана у нас законноизбранной...Думаете, Россия пойдет на денонсацию всех договорённостей с нынешними властями, разрыв дипломатически х отношений с узурпаторами и помощь легитимному правительству Януковича в восстановлении порядка в этой стране? Нее, как кормили их таки будем кормить...
    И да, ДПЧ позволяет обращаться в суд другого государства, но кто то наивно полагает, что МСПЧ вынесет аналогичное решение?
    AlexTires
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 14:05
    На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом.


    Ну, собственно, а дальше что? Ну признали мы, это было и так ясно, а дальше-то что? Для отчетности?
    a.s.zzz888
  10. krops777 Сегодня, 14:10
    Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом


    Хороший ответ на резолюцию ООН по Крыму.
    krops777
  11. Dekabrist Сегодня, 14:38
    А то до суда были сомнения, что это переворот. Вопрос только один, если решение суда есть, когда будет приговор и кто приводить в исполнение будет. А без этого...Как-то не очень. Типа, как Шойгу в Киев вызывали.
    Dekabrist
  12. ПАша Сегодня, 14:39
    Ура!!!
    И чего дальше?
    Что мне теперь с этим делать?
    ПАша
  13. Тень тьмы Сегодня, 15:00
    Данный суд не является международным, значит все решения по событиям в другом государстве не являются правомочными.
    Тень тьмы
    1. АлНиколаич Сегодня, 15:31
      Так то да. И суд не международный, и решение обязательно только для России. Но, суд подтвердил, и закрепил юридически понятие, что Майдан= переворот= преступление! Точка поставлена! Скорее всего опротестовано решение не будет!
      Кирпичик заложен, а там как юридическая стезя выведет. Неплохо бы Пашинского, Турчинова и прочих на допрос доставить. Здесь проблем не будет, найдётся, думаю немало граждан России пострадавших от майдана. И то войны на Донбассе. Вот и повод для обвинения...
      АлНиколаич
  14. Canecat Сегодня, 15:15
    Осталось Верховному суду поставить точку в этом деле.... а дальше что? Готовится почва под признание нелегитимности действующей власти Украины на международном уровне после инагурации Трампа?
    Canecat
  15. nik1321 Сегодня, 15:17
    Очень интересно, когда по прошествии времени начинают признавать очевидное .Почему этого нельзя было признать раньше ?
    Тут совсем не важно кто и как к этому отнесется , просто давно пора начать называть вещи своими именами, без оглядки на международную общественность , часть которой вполне спокойно спонсирует террористов под лозунгами демократии.
    nik1321
  16. mamont5 Сегодня, 15:30
    Цитата: Наблюдатель2014
    Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине госпереворотом
    Это всё конечно понятно.А дальше что? Неужели вот это
    :На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей.

    Ну что же, когда нибудь и это судебное решение сыграет свою роль.
    mamont5

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