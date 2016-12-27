Танк Chieftain раздавил пикап (видео)

У пикапа нет шансов противостоять даже старому танку – это очевидно. Однако сотрудник канала Demolition Ranch Мэтт Каррикер решил посмотреть, как именно пройдет встреча двух машин. Результаты своего эксперимента он опубликовал в интернете.Появление в коллекции Мэтта британского танка Chieftain и стало поводом для «казни» 17-летнего автомобиля Dodge RAM.«Он так мне надоел, столько с ним было хлопот, что продавать его уже не было охоты», – сказал Каррикер.Сначала на пикапе была испробована боевая мощь танка. Однако выяснилось, что снаряды, выпущенные из 120-мм пушки, прошивают машину насквозь, фактически не причиняя ей вреда. Тогда было решено раздавить автомобиль.Британский танк Chieftain стоял на вооружении армии в 1960-1990 гг. Последние его модификации были оснащены 1200-сильными дизелями Rolls-Royce Condor, лазерными дальномерами и баллистическими вычислителями.