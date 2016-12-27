15:56 27 декабря

Танк Chieftain раздавил пикап (видео)

У пикапа нет шансов противостоять даже старому танку – это очевидно. Однако сотрудник канала Demolition Ranch Мэтт Каррикер решил посмотреть, как именно пройдет встреча двух машин. Результаты своего эксперимента он опубликовал в интернете.

Танк Chieftain раздавил пикап (видео)
Chieftain Mk V

Появление в коллекции Мэтта британского танка Chieftain и стало поводом для «казни» 17-летнего автомобиля Dodge RAM.


«Он так мне надоел, столько с ним было хлопот, что продавать его уже не было охоты», – сказал Каррикер.

Сначала на пикапе была испробована боевая мощь танка. Однако выяснилось, что снаряды, выпущенные из 120-мм пушки, прошивают машину насквозь, фактически не причиняя ей вреда. Тогда было решено раздавить автомобиль.



Британский танк Chieftain стоял на вооружении армии в 1960-1990 гг. Последние его модификации были оснащены 1200-сильными дизелями Rolls-Royce Condor, лазерными дальномерами и баллистическими вычислителями.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 25
  1. mig29mks Сегодня, 13:49
    Эка невидаль))))
    mig29mks
    1. Alex_Rarog Сегодня, 14:01
      Да вы прикалываетесь с ютуба новости постить что ли?!
      Alex_Rarog
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:03
      Согласен . Подумаешь - танчик проутюжил пикапчик ... lol
      bouncyhunter
    3. midivan Сегодня, 15:02
      Цитата: mig29mks
      Эка невидаль))))

      Эт точно, ни что в этом мире не меняется, кто с жиру бесится ,а кому то пожрать не за что купить.
      midivan
    4. nnm Сегодня, 15:08
      Напомнило древний анекдот:
      "Рядовой Иванов, поднять танк!
      - Есть!
      Тужится, тужится - ничего не выходит.
      - Рядовой Петров, поднять танк!
      - Есть!
      Результат тот же.
      - Рядовой Сидоров, поднять танк!
      - Есть!
      И опять то же самое.
      - Вы что, не можете поднять танк?
      - Никак нет.
      - Ну а х вы думали - 45 тонн!"
      nnm
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:02
    Однако выяснилось, что снаряды, выпущенные из 120-мм пушки, прошивают машину насквозь, фактически не причиняя ей вреда.


    Может было авиацию подтянуть? laughing
    a.s.zzz888
    1. Alex_Rarog Сегодня, 14:25
      Да блин там первый выстрел в лобавое был, стекло прошил и обшивку покоцал, второй ниже двигателя в поддон и акпп разнесло скользом...
      Alex_Rarog
    2. просто экспл Сегодня, 14:26
      а там точно 120 ? стрелял то он вроде как с шермана , да и судя по тому что он держал в руках то тоже был не 120мм , а скорее 76мм .
      просто экспл
      1. hohol95 Сегодня, 15:51
        Странный снаряд у него в руках!
        hohol95
  3. Стройбат запаса Сегодня, 14:06
    Зато подушка безопасности водителя доказала свою надежность! Она так и НЕ СРАБОТАЛА!!! fellow
    Стройбат запаса
    1. midivan Сегодня, 15:05
      Цитата: Стройбат запаса
      Зато подушка безопасности водителя доказала свою надежность! Она так и НЕ СРАБОТАЛА!!! fellow

      Ну чтобы подушка сработала, надо хотя бы зажигание включить smile
      midivan
    2. Вадим237 Сегодня, 15:19
      Зато подвеска пикапа сработала на ура - тачка на брюхо не села, после того как по ней танк проехал.
      Вадим237
  4. Волька Сегодня, 14:14
    невежа, вот что значит пропускать уроки в школе, особенно по физике...
    Волька
  5. igorspb Сегодня, 14:20
    какое глубокое и неожиданное "исследование"......
    igorspb
    1. nnm Сегодня, 15:22
      "британские ученые" они такие!!!!
      nnm
  6. Юстас Сегодня, 14:36
    Стреляют из "Шермана", а раздавили "Чифтеном". Учите матчасть, господа. soldier
    Юстас
  7. Taygerus Сегодня, 14:51
    вот удивил так удивил, а ещё бульдозеры есть ... fool
    Taygerus
  8. salat Сегодня, 14:55
    Зачетная реклама пикапа)) после наезда железяки у пикапчика даже колеса не рванули и прыгучесть подвески осталась! вот качество ваще fellow
    salat
    1. Greenwood Сегодня, 15:54
      General Motors чё. У них всегда получались здоровские пикапы и SUV.
      Greenwood
  9. Jovanni Сегодня, 14:59
    "Танк Chieftain раздавил пикап..."

    Ну и что? Странно было бы, если бы всё случилось наоборот...
    Jovanni
  10. Гронский Сегодня, 14:59
    Цитата: Юстас
    Стреляют из "Шермана", а раздавили "Чифтеном". Учите матчасть, господа.

    Да и не Ram это вовсе а старый GMC Sierra. Короче сплошная подстава и лажа.
    Гронский
  11. Krabik Сегодня, 15:06
    Не так просто было уничтожить пикапчик с 2 танков %)
    Krabik
  12. Darth Revan Сегодня, 15:10
    И что? Нашли что выкладывать...
    Darth Revan
  13. nnm Сегодня, 15:26
    Дарю идею для следующего "научного эксперимента" - "Что будет с арбузом, при прямом попадании в него 152мм осколочно-фугасного снаряда????"
    nnm
  14. Greenwood Сегодня, 15:54
    Честно говоря, сердце кровью обливается, глядя, как портят хороший пикап. Ему бы ещё ездить и ездить. Вот уж действительно с жиру бесятся.
    Greenwood

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