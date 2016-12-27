15:57 27 декабря

В Крым пошёл газ с материковой части России

Российский президент дал старт подаче газа с материковой части России на территорию Крымского полуострова. Газ пошёл по трубе в Крым после завершения всех необходимых работ по интеграции газотранспортной системы полуострова с магистральными газопроводами остальной части России.

В Крым пошёл газ с материковой части России


Таким образом, началось полноценное функционирование газопровода «Краснодарский край – Крым», позволяющего обеспечивать Республику Крым и Севастополь достаточными объёмами газа для самых разных нужд, включая развитие промышленности.


Общая протяжённость ветки составляет около 360 км. Она включает так называемый двухниточный переход через остров Тузла и Керченский пролив, плюс отвод на республиканский административный центр – Симферополь.

Поставки газа с материка позволят начать строительство двух новых электростанций общей мощностью около 940 МВт. Это позволит не только окончательно избавиться от энергозависимости от Киева, но и добавить импульса в промышленный сектор Крымского полуострова. Сегодня отсутствие должных объёмов энергии не позволяет крымским предприятиям становиться на путь устойчивого развития. С приходом газа с «материка» ситуация по определению изменится к лучшему.

Использованы фотографии: Константин Кнырик
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Комментарии 37
  1. mig29mks Сегодня, 13:53
    Сейчас и украинцы присасываться начнут в холода!
    mig29mks
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:00
      Вот это дело ! Щаз свидомые начнут визжать про монополию "Газпрома" ! Что-нибудь типа : " В Крым газ должен идти через Украину , т.к. Крым - украинская территория ! "
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 14:22
        Более того-требовать что бы данный газопровод имущественно передали Руине..
        Цитата: bouncyhunter
        Вот это дело ! Щаз свидомые начнут визжать про монополию "Газпрома" ! Что-нибудь типа : " В Крым газ должен идти через Украину , т.к. Крым - украинская территория ! "
        210окв
        1. cniza Сегодня, 14:32
          Цитата: bouncyhunter
          Вот это дело ! Щаз свидомые начнут визжать про монополию "Газпрома" ! Что-нибудь типа : " В Крым газ должен идти через Украину , т.к. Крым - украинская территория ! "


          А кто их будет слушать , даже Запад и США болт на них забили.
          cniza
      2. Sovetskiy Сегодня, 14:34
        Цитата: bouncyhunter
        " Щаз свидомые начнут визжать про монополию "Газпрома"! В Крым газ должен идти через Украину , т.к. Крым - украинская территория ! "

        Так чего тогда им визжать? laughing Газ то пошел! laughing А чья Крым территория, - мы то знаем. lol
        Sovetskiy
      3. Центурион 65 Сегодня, 14:46
        Свидомые могут только отсосать, что у России, что у Крыма (равнозначно, ведь Крым - Россия)!
        Центурион 65
      4. Тритон Сегодня, 15:02
        Да нормально всё, кто не скачет - тот в Крыму, пущай дальше скачут laughing
        Тритон
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:53
    Так их же уже строили. Или только начнут?
    Горный стрелок
    1. ando_bor Сегодня, 14:14
      Строят уже, но Путин сказал что начнут, а его поправить никто не решается.
      ando_bor
    2. Svist Сегодня, 14:30
      Дан старт ПОДАЧИ ГАЗА, а не строительству. Построили уже.
      Svist
  3. Смог Сегодня, 13:55
    Значит Геническ можно отрубать??????
    Смог
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:59
      Смог Сегодня, 13:55 Новый
      Значит Геническ можно отрубать??????


      Да, вместе с головой их мэра!
      a.s.zzz888
    2. Чеширский Сегодня, 14:05
      Значит Геническ можно отрубать??????

      Мы ведь не твари, как каклы.
      Чеширский
      1. Смог Сегодня, 14:14
        Мы ведь не твари, как каклы.

        А причем здесь твари?
        Поговорка вспомнилась про долг который платежом красен.
        Тем более их мэр уси...убеждал что там газ не сепарский, а свой, родной, реверсный.Так что все честно.
        Смог
        1. Чеширский Сегодня, 14:17
          Поговорка вспомнилась про долг который платежом красен.

          Долги бывают среди равных, а тут мы их подкармливаем. Зачем нам опускаться до уровня убогих, которые кусают руку, которая их кормит?
          hi
          Чеширский
          1. Смог Сегодня, 14:24
            Вот Вы еще каклам скажите про убогих.Ага.
            Самую древнюю нацию belay , от которой даже динозавры произошли fool , оскорбили. Сразу Ваши данные на "миротворце" выложат. am Рисковый Вы мужик. good laughing
            Смог
            1. Чеширский Сегодня, 14:32
              Самую древнюю нацию , от которой даже динозавры произошли, оскорбили. Сразу Ваши данные на "миротворце" выложат. Рисковый Вы мужик.

              А кому сейчас легко?
              laughing
              Чеширский
              1. Смог Сегодня, 14:54
                А кому сейчас легко?

                Вот, вот. Так что ждите повестку в Печерский суд куева.
                А там глядишь и следак после обыска в администрации нашего президента к Вам заскочит......., ну это, тоже с обыском.Дошутитесь laughing soldier
                Смог
  4. razved Сегодня, 14:05
    Вот ведь "оккупанты проклятые" - все делают, чтобы людям в Крыму лучше жилось. Надо бы "весь цивилизованный мир" привлечь для порицания и введения новых санкций. laughing laughing laughing laughing Кстати, смех смехом, но все может быть...
    razved
    1. Смог Сегодня, 14:27
      Вот ведь "оккупанты проклятые" - все делают, чтобы людям в Крыму лучше жилось.

      Беспредел!!!!! fellow
      Смог
    2. avt Сегодня, 14:28
      Цитата: razved
      Вот ведь "оккупанты проклятые"

      Газом травят ! Прям сейчас всех к трубе згонють , дышать оккупантским газомwassat bully
      avt
  5. kvm Сегодня, 14:07
    Шаг за шагом. Газопровод, мост, электростанции и так далее. А скакуны пускай прыгают.
    kvm
    1. bk316 Сегодня, 14:12
      Шаг за шагом.

      Да кто-то разве сомневался?
      Я моста жду обязательно скатаюсь.
      bk316
      1. gg.na Сегодня, 14:28
        Цитата: bk316
        Я моста жду обязательно скатаюсь

        А я обязательно пройдусь по нему пешком!
        gg.na
        1. bk316 Сегодня, 15:18
          Я тоже на пляжу сидеть не люблю. Думаю куда-нибудь в район Красногорского заселиться и по горам походить.
          bk316
    2. kapitan92 Сегодня, 14:23
      Цитата: kvm
      Шаг за шагом. Газопровод, мост, электростанции и так далее. А скакуны пускай прыгают.

      В Крыму холодно. Образовался небольшой дефицит мощности эл. энергии. Некоторым предприятиям сократили рабочий день.Так что вовремя! Хорошая новость! Молодцы строители и монтажники!
      kapitan92
  6. Волька Сегодня, 14:12
    да нормальное явление, хохлам на зависть Крым наш и всё тут...
    Волька
  7. PValery53 Сегодня, 14:14
    Ну и кто там на Западе теперь сомневается в статусе Крыма?! - Выходи по одному! smile
    PValery53
  8. Fitter65 Сегодня, 14:21
    Ну что ты будешь делать? Только собрались радоватся перемоге,а тут нате вам из под кровати.Вот сейчас хлопци объявят блокаду Донбассу,а тут опять какой-нибудь газопровод или военторг...
    Fitter65
    1. Сергей Ф Сегодня, 14:40
      Отличный ответ киевской незалежности!
      Сергей Ф
  9. Slon_on Сегодня, 14:38
    Не успели в 404 порадоваться катастрофе Ту -154, а тут такая "зрада" - газ в Крым пошел с материка.
    Slon_on
  10. GeorgeSev85 Сегодня, 14:39
    Все Це Брэхня!
    Крым сидит без света и газа.... а это новость это все МосФильм. ВсеВретииии .
    GeorgeSev85
  11. Сергей Ф Сегодня, 14:39
    Ура!
    Крым все больше интегрируется в общероссийскую энергетическую систему!
    Это замечательно!
    А Киев пусть дует свои губы и кичится своей незалежностью!
    Сергей Ф
  12. zaPV Сегодня, 14:45
    интересно, что нужно для того что бы в деревни газ провели??
    zaPV
    1. Ююка Сегодня, 15:19
      интересно, что нужно для того что бы в деревни газ провели??

      назвать деревню "Крым", войти в состав Украины и провести референдум о присоединении к России wassat
      Ююка
  13. Taygerus Сегодня, 14:53
    новость хорошая во всех отношениях, привет свидомитам из России
    Taygerus
  14. GeorgeSev85 Сегодня, 14:56
    Цитата: Taygerus
    новость хорошая во всех отношениях, привет свидомитам из России

    GeorgeSev85

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