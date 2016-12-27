В Крым пошёл газ с материковой части России

Российский президент дал старт подаче газа с материковой части России на территорию Крымского полуострова. Газ пошёл по трубе в Крым после завершения всех необходимых работ по интеграции газотранспортной системы полуострова с магистральными газопроводами остальной части России.Таким образом, началось полноценное функционирование газопровода «Краснодарский край – Крым», позволяющего обеспечивать Республику Крым и Севастополь достаточными объёмами газа для самых разных нужд, включая развитие промышленности.Общая протяжённость ветки составляет около 360 км. Она включает так называемый двухниточный переход через остров Тузла и Керченский пролив, плюс отвод на республиканский административный центр – Симферополь.Поставки газа с материка позволят начать строительство двух новых электростанций общей мощностью около 940 МВт. Это позволит не только окончательно избавиться от энергозависимости от Киева, но и добавить импульса в промышленный сектор Крымского полуострова. Сегодня отсутствие должных объёмов энергии не позволяет крымским предприятиям становиться на путь устойчивого развития. С приходом газа с «материка» ситуация по определению изменится к лучшему.