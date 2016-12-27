Китайским ВВС передан первый транспортный самолёт Y-9

НОАК получила первый военно-транспортный самолет Shaanxi Y-9. Об этом в понедельник сообщил ресурс Defence Blog.До этого в авиации сухопутных войск и морской авиации использовались легкие транспортные самолеты Y-5 и Y-7 (первый очень похож на советский Ан-2, второй – на Ан-24).«Новые самолеты позволят армейской авиации увеличить пропускную способность на большие расстояния», – говорится в публикации.Модель Y-9 была впервые показана в 2005 г на военной выставке в Пекине. Самолет представляет собой удлиненную версию транспортника Y-8F-200, который в свою очередь «является доработанной копией Ан-12».Y-9 развивает скорость до 570 км/час, его грузоподъемность превышает 20 т, численность десанта – 98 человек.