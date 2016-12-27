15:55 27 декабря

Китайским ВВС передан первый транспортный самолёт Y-9

НОАК получила первый военно-транспортный самолет Shaanxi Y-9. Об этом в понедельник сообщил ресурс Defence Blog.

Китайским ВВС передан первый транспортный самолёт Y-9


До этого в авиации сухопутных войск и морской авиации использовались легкие транспортные самолеты Y-5 и Y-7 (первый очень похож на советский Ан-2, второй – на Ан-24).


«Новые самолеты позволят армейской авиации увеличить пропускную способность на большие расстояния», – говорится в публикации.

Модель Y-9 была впервые показана в 2005 г на военной выставке в Пекине. Самолет представляет собой удлиненную версию транспортника Y-8F-200, который в свою очередь «является доработанной копией Ан-12».

Y-9 развивает скорость до 570 км/час, его грузоподъемность превышает 20 т, численность десанта – 98 человек.

Использованы фотографии: http://defence-blog.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7
  1. cniza Сегодня, 14:40
    Модель Y-9 была впервые показана в 2005 г на военной выставке в Пекине. Самолет представляет собой удлиненную версию транспортника Y-8F-200, который в свою очередь «является доработанной копией Ан-12».



    Всё клонируют.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
      Цитата: cniza
      Модель Y-9 была впервые показана в 2005 г на военной выставке в Пекине. Самолет представляет собой удлиненную версию транспортника Y-8F-200, который в свою очередь «является доработанной копией Ан-12».



      Всё клонируют.

      Витя , ну а как иначе ? Это же китайцы - у них это в крови ! lol Зачем "честно" покупать , если можно "честно" слизать !!! lol
      bouncyhunter
  2. Сергей Ф Сегодня, 14:44
    Не сказал бы, что данные упомрочают, но все равно прикольно!
    Сергей Ф
  3. den-protector Сегодня, 15:04
    Молодцы китайцы, не парятся, развивают свою промышленность не на словах, а на деле. Да воруют, да копируют, но с перспективой. Для своей страны можно и украсть у партнеров-конкурентов. Промышленный шпионаж был, есть и будет есть.
    den-protector
  4. lav67 Сегодня, 15:11
    все под копирку
    lav67
  5. Караул73 Сегодня, 15:39
    Цитата: cniza
    Модель Y-9 была впервые показана в 2005 г на военной выставке в Пекине. Самолет представляет собой удлиненную версию транспортника Y-8F-200, который в свою очередь «является доработанной копией Ан-12».



    Всё клонируют.

    Скорее дорабатывают, подгоняя устаревший тип ВС под современные требования.
    Караул73
  6. Гончар Сегодня, 15:49
    АН-12 китайцы давно скопировали (Y-8, он упоминается в тексте). Это действительно модернизация той машины. И не такая уж глубокая, вероятно авионика, может быть, ремоторизация. А ведь ещё у Антонова был проект модернизации АН-12 с повышением грузоподъёмности до 30т, но нужды в этом не было - в серию пошёл Ил-76.
    Гончар

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня