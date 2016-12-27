15:54 27 декабря

Савченко создала на Украине движение "РУНА"

В ходе пресс-конференции во Львове Надежда Савченко не только подтвердила информацию о том, что больше не является членом партии «Батькивщина» и делегатом в ПАСЕ, но и о том, что она создала собственное общественное движение "РУНА". Савченко подчеркнула, что не считает новое движение политическим. По её словам, это исключительно общественная платформа, представляющая собой «естественное объединение людей».

Савченко создала на Украине движение "РУНА"


Савченко:
Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм. После каждого Майдана нам умудряются заморочить голову и возвращают всё обратно. (...) Нам не нужно делать революцию в виде просто бунта беспощадного. Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путём ЭВОЛЮЦИИ осуществить, в конце концов, ту РЕВОЛЮЦИЮ, которая нужна Украине.



Савченко расшифровала аббревиатуру «РУНА». По её словам, это "многогранное" понятие: «Рух украинского народа», «Реформы украинского народа» и «Революция украинского народа». В переводе с украинского, рух – движение. И это, кстати, далеко не первый «рух», появляющийся на Украине за последние четверть века. С предыдущими рухами вышло не всё ладно для украинского народа...

Использованы фотографии: ‏@bbcukrainian
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Комментарии 33
  1. десантура6 Сегодня, 14:50
    создала собственное общественное движение "РУНА"

    Надя - жги дальше!
    десантура6
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 14:55
      Ну все... вся страна 404 прониклась...
      Там, по большому счету - эфтаназию через одного проводить надо
      Скептик-Самоучка
      1. cniza Сегодня, 15:09
        Интересно кто её финансирует? , кто идеолог сего деяния?
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 15:39
          Рун не должен резать
          Тот, кто в них не смыслит
          В непонятных знаках
          Каждый может сбиться.


          Сага об Эгиле.
          Тралл
          1. Серый брат Сегодня, 15:46
            Цитата: Тралл
            Сага об Эгиле.

            Руна-то сдвоенная "Зиг" небось.
            Серый брат
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:59
      Савченко расшифровала аббревиатуру «РУНА».

      А что же она себя любимую не увековечила в этой аббревиатуре? Непорядок! Нужно добавить буковку "С"(савченко), тогда это движение будет читаться более правдоподобно: СРУНА(на кого, сами додумайте). lol
      СРЦ П-15
      1. hirurg Сегодня, 15:11
        Рух украинского народа. Я, конечно понимаю, что Рух- перевод с украинского... Но по русски звучание неблагозвучное.
        А мнооого граждан Украины мыслят на русском языке.
        Ну, короче, как лодку назовете, так она и .....
        Лучше бы "Надежда украинского народа" назвала..))))
        hirurg
    3. vovanpain Сегодня, 15:22
      разумно, взвешенно и путём ЭВОЛЮЦИИ осуществить, в конце концов, ту РЕВОЛЮЦИЮ, которая нужна Украине.

      Зажигай Надюха д'Арк,Украине нужно скакать перестать,а все о революциях мечтают. fellow Революция,грабь награбленное. wink
      vovanpain
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:28
        У Надюхи семь пятниц на неделе! А как же быть с этим:
        "Буквально вчера Наденька заявила, что в целях личной безопасности вынуждена вместе с семьёй покинуть территорию Украины. Но куда она поедет? Неужели в Европу? А вот и нет. Вывезти свою семью Савченко планирует в Россию. По ее словам, «там безопасно, понятный язык и есть работа». Вот такой неожиданный поворот...."
        Источник: http://whoswhos.org/168701-savchenko-zayavila-cht
        o-uezzhaet-zhit-v-rossiyu
        СРЦ П-15
    4. Dimontius Сегодня, 15:30
      руина создала руну для руинцев
      Dimontius
    5. INVESTOR Сегодня, 15:34
      Кто ей интересно деньги дает на все эти движухи??
      INVESTOR
    6. vkl.47 Сегодня, 15:37
      Ага.руна.уж не "РУсскаяНАдя"подумают в сбу?
      vkl.47
  2. bouncyhunter Сегодня, 14:50
    Надя покакала wassat
    bouncyhunter
    1. kapitan92 Сегодня, 15:07
      Цитата: bouncyhunter
      Надя покакала wassat

      Павел, зачем Вы так о "революционерке "Наде? Кем она была, казарменной шлюшкой, а теперь глядишь и в президенты окраины пойдет. Российская тюрьма, как старт в большую политику. Вот Ходорковский, отмотал 10 лет за воровство и неуплату налогов, а теперь на Западе уважаемый бизнесмен.Создать некое общественное движение несложно, но ведь кто-то финансирует его и обеспечивает рекламу и сопровождение в СМИ?
      kapitan92
  3. Vladimir_1980 Сегодня, 14:52
    (Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путём ЭВОЛЮЦИИ осуществить, в конце концов, ту РЕВОЛЮЦИЮ, которая нужна Украине.) Взять наконец то палку, развести костер и придумать колесо. СТОП где то это уже было, ааааа да это же ЭВОЛЮЦИЯ от обезьяны к человеку. Значит что, все прошло мимо кастрюлеголовых. Вот и поставлены все точки над И..
    Vladimir_1980
  4. звезда44 Сегодня, 14:59
    Кажется, в названии забыли одну букву - "И". Должно быть "руИна"... В принципе как всегда...
    звезда44
  5. Комментарий был удален.
  6. GEV67 Сегодня, 15:02
    Новая "газовая" бомба.
    GEV67
  7. Стройбат запаса Сегодня, 15:04
    Смех смехом, а соображает Гадя. Потроха сливают, значит хозяева потребуют поставить нового "лидера", который "херой" но "не с потрохом". И эта застарелая алкоголичка вполне подходит на новую роль.
    Стройбат запаса
  8. Смог Сегодня, 15:05
    Ай да Надька, ай да сукин сын!!!!!!!
    Смог
  9. razved Сегодня, 15:08
    "Откуда деньги, Зин!" (В.С.Высоцкий)
    razved
  10. lav67 Сегодня, 15:09
    Руина уж тогда
    lav67
    1. Копчёный Сегодня, 15:19
      Руины если точнее
      Копчёный
  11. kervin78 Сегодня, 15:11
    Стеб стебом...Но может это новый проект Кремля, мозги ей промыли и направили на путь истинный который нужен.Так Надя и раскачает лодку в сторону России.Ведь быстро такие дела не делают.
    kervin78
  12. Василенко Владимир Сегодня, 15:13
    Путин Гений
    я был среди тех кто осуждал его за то, что выпустил эту убогую, но он такую свинью с ней украм подложил
    Василенко Владимир
  13. maxxdesign Сегодня, 15:15
    Савченко создала на Украине движение "РУНА"

    "И" посередине пропустила!)
    maxxdesign
  14. Appraiser Сегодня, 15:20
    Видно ей недолго осталось жить в Украине........ good
    Appraiser
  15. AID.S Сегодня, 15:29
    Лучше было создать движение "УКРЫИННА"
    AID.S
  16. птс-м Сегодня, 15:31
    Далее глядишь и Российские либералы в лице продажного экс-министра Касьянова и в купе с ним попросятся под знамёна сей РУиНы.
    птс-м
  17. Сергей Ф Сегодня, 15:31
    "Рух", так "Рух"! Главное, чтобы не рухнул!
    А если еще и нациков одолеет, цены не будет!
    Сергей Ф
  18. NMPanfil Сегодня, 15:33
    Ни одно движение, ни одна партия или объединение не может быть создано без денюжек..Это так, информация к размышлению .Ну а если последить за поведением и действиями Надюхи, создается впечатление полностью неадекватного человека, как бы не знающего чего хочет и чего добивается. То она нападает на Россию (в силу настоящей своей сущности), а то делает шаги совсем не в русле необандеровской идеологии.. Все эти метания от одного края к другому как бы разрывают ее на две части, взаимоисключающие части... Что или скорее кто за этими метаниями стоит определить трудно, но похоже управление внешнее...а неадекват наваливается в минуты просветления..Мдя...
    NMPanfil
  19. костя андреев Сегодня, 15:42
    Мне пофигу на все партии, посмотрите какие у неё дойки, я бы ей вдул!!!!!
    костя андреев
    1. alavrin Сегодня, 15:50
      Мужика с дойками не видел?
      alavrin
  20. Shuttle Сегодня, 15:45
    И снова на грабли
    Теперь с новым "рухом"
    А может не грабить?
    Кругом же разруха.

    Чего только нету
    Сейчас в Незалежной
    Ни толку, ни проку,
    Ни воли железной.
    Shuttle

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