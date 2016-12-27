Савченко создала на Украине движение "РУНА"

Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия — это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм. После каждого Майдана нам умудряются заморочить голову и возвращают всё обратно. (...) Нам не нужно делать революцию в виде просто бунта беспощадного. Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путём ЭВОЛЮЦИИ осуществить, в конце концов, ту РЕВОЛЮЦИЮ, которая нужна Украине.

В ходе пресс-конференции во Львове Надежда Савченко не только подтвердила информацию о том, что больше не является членом партии «Батькивщина» и делегатом в ПАСЕ, но и о том, что она создала собственное общественное движение "РУНА". Савченко подчеркнула, что не считает новое движение политическим. По её словам, это исключительно общественная платформа, представляющая собой «естественное объединение людей».Савченко:Савченко расшифровала аббревиатуру «РУНА». По её словам, это "многогранное" понятие: «Рух украинского народа», «Реформы украинского народа» и «Революция украинского народа». В переводе с украинского, рух – движение. И это, кстати, далеко не первый «рух», появляющийся на Украине за последние четверть века. С предыдущими рухами вышло не всё ладно для украинского народа...