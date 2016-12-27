15:52 27 декабря

Авианосец «Ляонин» вышел в спорные воды Южно-Китайского моря

Китайский авианосец «Ляонин», сопровождаемый шестью кораблями, зашел в спорные воды Южно-Китайского моря.

Авианосец «Ляонин» вышел в спорные воды Южно-Китайского моря


По данным Reuters, «через пролив Баши, расположенного между Тайванем и Филиппинами, корабль прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня». Как отметили в Минобороны КНР, «авианосная группа проведет учения в западной части Тихого океана».


Сообщается, что в группе сопровождения авианосца – «два эсминца проекта 052C, один эсминец проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А».

Напомним, недавно Пекин выразил протест в связи с планами США продолжить военно-техническое сотрудничество с Тайванем. Такое намерение китайские власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны.

Первый выход китайского авианосца в открытый океан был зафиксирован японскими ВМС. Комментируя это событие, генсек кабмина Японии Есихидэ Суга отметил, что данный шаг «указывает на расширение военно-морского потенциала Китая».

Использованы фотографии: http://novosti-n.org
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Комментарии 23
  1. Пиджак Сегодня, 15:19
    Не дымит как , Кузя. wink
    Пиджак
    1. Вадим237 Сегодня, 15:25
      У Кузи котлы умирают, а вместе с ними турбо зубчатый агрегат.
      Вадим237
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:28
        Авианосец «Ляонин» вышел в спорные воды Южно-Китайского моря

        Китайцы решили побряцать оружием у Тайваня , а заодно и матрасам намекнуть кто здесь хозяин .
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:33
          Авианосец «Ляонин»

          Это по китайски "Ленин"? smile
          СРЦ П-15
          1. nnm Сегодня, 15:39
            "Путин" ))))))
            nnm
          2. Инжeнeр Сегодня, 15:40
            Цитата: СРЦ П-15
            Ляонин

            Провинция в Китае
            Инжeнeр
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:43
              Цитата: Инжeнeр
              Провинция в Китае

              Ну вот, такой облом! А я-то грешным делом обрадовался, что уже почти знаю китайский язык! laughing
              СРЦ П-15
          3. kapitan92 Сегодня, 15:50
            Цитата: СРЦ П-15
            Это по китайски "Ленин"?

            辽宁 - LIAONING - ЛЯОНИН-провинция на востоке Китая.
            Ваще молодцы китаезы! За 25 лямов $ купили в 98-ом у окраины "Варяг", 5 лямов "перегонка" в Китай. В 2002 г поставили на капиталку, в 2012г приняли в состав флота. "Брат" нашего "Кузи".
            kapitan92
      2. Pirate Сегодня, 15:40
        На нём много что умирает, судя по сообщениям. Да и не авианосец это всё-таки.
        Pirate
    2. ekebastus Сегодня, 15:38
      Там пятьсот китайцев педали крутят...
      ekebastus
    3. vovanpain Сегодня, 15:51
      Китайский авианосец «Ляонин»,

      Эх "Варяг" продали украинцы по цене металлолома,теперь "Ляонин" зовется. what
      vovanpain
  2. саняджан Сегодня, 15:22
    Гнать надо ов отовсюду, а то империя сша нас почему-то империей обзывает)))
    саняджан
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:23
    Однако, китайский дракон решил размять крылышки. Поди ему возрази wassat
    Горный стрелок
    1. valersvet Сегодня, 15:42
      ласты с крылышками.
      valersvet
  4. Сергей Ф Сегодня, 15:33
    Кому спорные территории, а кому бесспорные.
    Как посмотреть. Китайцы решили показать свою силу!
    Флаг им в руки! Лишь бы до войны у них там не зашло!
    Сергей Ф
  5. ваняватный Сегодня, 15:38
    и ведь никто не ответил за то , что над ним не наш стяг реет ... am
    ваняватный
  6. KGB WATCH YOU Сегодня, 15:38
    Неплохая группировка у них собралась (из открытых источников):
    Авианосец "Ляонин"
    Эсминец тип 052С "Чжэнчжоу"
    Эсминец тим 052С "Хайкоу"
    Эсминец тип 052D "Чанша"
    Фрегат УРО проекта 054 "Яньтай"
    Корабль комплексного снабжения проекта 903A
    Фрегат УРО проекта 054 "Линьи"
    Корвет типа 056 "Чжучжоу"
    KGB WATCH YOU
    1. san4es Сегодня, 15:49
      А до Гибралтара сбегать слабо? soldier
      san4es
    2. Greenwood Сегодня, 15:50
      Ага, и всё новенькое, с иголочки. И выглядит аккуратно. А на нашу престарелую флотилию без слёз не взглянешь.
      Greenwood
    3. donavi49 Сегодня, 15:52
      Могут себе позволить же. Тем более Тип-001А уже под спуск готовят. В течении 3 месяцев будет торжественный спуск на воду (а впервые его сфотографировали - когда можно определить тип судна лишь в октябре 2015 года).


      Плюс они в целом довольно неплохо развиваются. Уже 5 эсминец 052D собираются принимать досрочно. Еще 9 таких строят. Плюс суперэсминец/крейсер 055 стыкуют, там будет 100+ ячеек.

      Ну и они таки начали испытания быстроходного судна комплексного снабжения в дальней океанской зоне. Китайская Березина кстати стала самым большим кораблем в этом классе во всем мире. Ибо американцы своих мастоднотов в 58-60к списали.
      donavi49
  7. ГСВГ 86-88 Сегодня, 15:46
    Фото конечно эффектное,только не понятно как самолеты садиться на палубу будут?
    ГСВГ 86-88
  8. GEV67 Сегодня, 15:49
    Молодцы китайцы имеют свой авианосец ...
    GEV67
  9. Холуай Сегодня, 15:51
    Японский ВМФ сильней, и в случае войны потопит Китайский без особых проблем...
    Холуай

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