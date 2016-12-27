Авианосец «Ляонин» вышел в спорные воды Южно-Китайского моря

Китайский авианосец «Ляонин», сопровождаемый шестью кораблями, зашел в спорные воды Южно-Китайского моря.По данным Reuters, «через пролив Баши, расположенного между Тайванем и Филиппинами, корабль прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня». Как отметили в Минобороны КНР, «авианосная группа проведет учения в западной части Тихого океана».Сообщается, что в группе сопровождения авианосца – «два эсминца проекта 052C, один эсминец проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А».Напомним, недавно Пекин выразил протест в связи с планами США продолжить военно-техническое сотрудничество с Тайванем. Такое намерение китайские власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны.Первый выход китайского авианосца в открытый океан был зафиксирован японскими ВМС. Комментируя это событие, генсек кабмина Японии Есихидэ Суга отметил, что данный шаг «указывает на расширение военно-морского потенциала Китая».