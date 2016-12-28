Шведская армия выбрала самоходные минометы Mjölner



Единственное официальное изображение самоходного миномета BAE Mjölner



Ранее опубликованные варианты компоновки перспективной бронемашины



Экспериментальная спаренная минометная установка с системой дульного заряжания

По материалам сайтов:

http://baesystems.com/

http://fmv.se/

http://defence.pk/

http://cornucopia.cornubot.se/

http://bmpd.livejournal.com/

Стали известны некоторые планы командования шведской армии, касающиеся обновления парка самоходной артиллерии. После неудачи с предыдущими проектами подобного рода было принято решение о закупке нового вида бронетехники с артиллерийским вооружением. Подобные планы уже привели к подписанию контракта с фирмой-подрядчиком, которая выполнит проектирование, а затем освоит серийный выпуск нового образца. При этом, однако, на данный момент некоторые технические подробности перспективного проекта достоверно неизвестны.23 декабря управление закупок шведского военного ведомства Försvarets Мaterielverk и корпорация BAE Systems объявили о подписании контракта на завершение разработки и последующее строительство серийных бронемашин нового типа в интересах вооруженных сил Швеции. Согласно условиям контракта, в начале 2019 года BAE Systems передаст заказчику первые машины нового типа из 40 заказанных. Благодаря выполнению недавно подписанного договора шведская армия сможет заметным образом обновить парк самоходных минометов, не прибегая к неприемлемо высоким расходам.Перспективный самоходный миномет для Швеции получил название Mjölner («Мьёльнир» – молот скандинавского бога-громовержца Тора). В составе шведской армии эта техника будет эксплуатироваться под официальным обозначением Granatkastarpansarbandvagn 90120 (Grkpbv 90120). Стоимость недавно подписанного контракта составляет 575 млн шведских крон – около 68 млн долларов США. Таким образом, цена одного миномета была определена в 14,4 млн крон или 1,7 млн долларов.Недавно подписанный контракт стал итогом конкурса, проводившегося в течение нескольких последних лет. Претендентами на попадание в армию были машина Mjölner, доработанный самоходный миномет AMOS, финская система Patria NEMO (упрощенный одноствольный вариант AMOS), а также проект установки 120-мм миномета в боевом отделении бронемашины CV 90 с крупным люком в крыше. По результатам изучения четырех предложений армия выбрала проект Mjölner. Предложенная архитектура машины позволяет получить достаточно высокие характеристики при сравнительной простоте конструкции.В рамках выполнения подписанного контракта шведская сторона и корпорация BAE Systems должны организовать совместное предприятие HB Utveckling AB, являющееся «дочкой» компаний BAE Systems Bofors AB и BAE Systems Hägglunds AB. Основной задачей совместного предприятия будет установка нового оборудования и вооружения на существующие гусеничные шасси. Таким образом, новый проект Mjölner предусматривает максимально возможную локализацию производства.Заказ самоходных минометов BAE Mjölner может поставить точку в затянувшейся истории с выбором и закупкой техники подобного назначения. Программа создания перспективного самоходного миномета с повышенными характеристиками, предназначенного для шведской армии, стартовала еще в середине девяностых годов. Тогда компания BAE Systems Hägglunds совместно с финской Patria начали работу по проекту AMOS. Перспективный миномет должен был иметь ряд характерных особенностей, однако доводка этой системы серьезно затянулась. В итоге серийное производство ограничилось выпуском 18 орудийных башен для финской армии и нескольких опытных изделий для Швеции.Изначально предполагалось, что Швеция приобретет 40 самоходных минометов AMOS на гусеничном шасси CV 90. Тем не менее, сложности с реализацией проекта привели к тому, что в 2009 году от подобных планов отказались. Построенные шасси, так и не оснащенные башнями с оружием, были отправлены на хранение. При этом, однако, необходимость в закупке самоходных минометов не пропала, из-за чего в дальнейшем был дан старт нескольким новым проектам, в том числе «Мьёльниру». В среднесрочной перспективе этот проект должен привести к началу перевооружения артиллерийских подразделений.На данный момент компанией-разработчиком были оглашены некоторые сведения о техническом облике перспективного самоходного миномета. В то же время, значительная часть данных не раскрывается. Кроме того, часть ранее опубликованных данных может противоречить друг другу. В подобных условиях точное определение облика новой боевой машины является непростой задачей. Интересно, что некоторые имеющиеся данные о системе Mjölner позволяют предполагать использование идей, ранее предлагавшихся для применения в проекте AMOS.На данный момент с уверенностью можно говорить только о типе шасси, предлагаемого для использования в качестве базы для самоходного миномета. Минометы Mjölner будут строиться на основе доработанных шасси гусеничной боевой машины пехоты CV 90, созданной BAE Systems в начале девяностых годов. Четыре десятка таких машин в прошлом были построены для реализации программы AMOS, однако отказ от этого проекта оставил технику не у дел. Теперь остающиеся на хранении шасси планируется использовать в новом проекте.CV 90 или Stridsfordon 90 представляет собой гусеничную боевую машину пехоты с боевой массой до 25 т. Машина строится по стандартной для такой техники компоновке с передним расположением моторного отсека и кормовым десантным отделением. Используются дизельные двигатели мощностью до 810 л.с., в зависимости от модификации. Корпус машины способен защитить экипаж от различных угроз, вплоть до снарядов 30-мм автоматических пушек. БМП для шведской армии оснащались башнями с 40-мм автоматическими пушками. Экспортная техника несет 30- и 35-мм орудия.В проекте AMOS предлагалось лишать существующее шасси стандартной башни и десантного отделения. На крыше корпуса предлагалось монтировать поворотную башню с двуствольным минометом. Центральный и кормовой отсеки корпуса в связи с этим отдавались под боевое отделение и укладки боеприпасов. В новом проекте BAE Mjölner, как следует из имеющихся данных, будет использоваться схожая компоновка. Вероятно, геометрические и компоновочные особенности боевого модуля нового типа определялись в соответствии с параметрами предыдущего проекта, благодаря чему башни «Мьёльнир» смогут монтироваться на уже построенных шасси.Ранее компанией BAE Systems были опубликованы несколько изображений перспективного самоходного миномета. В то же время, пока речь идет только о схемах и рисунках. Полноценный опытный образец машины Mjölner еще не был построен, из-за чего производитель попросту не может предоставить его фотографии.На имеющихся рисунках и схемах изображается боевая машина на гусеничном шасси, оснащенная крупной башней либо рубкой. Башня может иметь наклонную лобовую часть, а также центральный и кормовой отсек большого объема. В лобовой части башни / рубки должна находиться орудийная установка. Кормовая ниша может использоваться для размещения укладок боекомплекта. Свободные объемы боевого отделения выделяются для размещения экипажа. Имеющиеся данные позволяют предполагать, что минометчикам не положены сиденья, и им придется работать стоя. Такие особенности эргономики боевого отделения прямо связаны с необычным подходом, примененным при создании вооружения и вспомогательных систем.Одной из главных проблем предыдущего проекта AMOS была неприемлемая сложность конструкции артиллерийской системы и средств управления ими. Из-за этого техническое задание к проекту Mjölner предусматривает максимально возможное упрощение всех основных элементов боевого отделения. Так, предложено использовать ручные приводы поворота башни и вертикального наведения орудийной установки. Перезарядку минометов так же предлагается осуществлять вручную. Наконец, предложено использование некой упрощенной системы управления огнем. В чем именно заключается ее упрощение, однако, не уточняется.Желание заказчика упростить конструкцию боевой машины привело к появлению оригинальных идей и необычной аппаратуры. Основным оружием машины «Мьёльнир» должны стать спаренные минометы калибра 120 мм. Два подобных орудия предлагается устанавливать бок о бок на общих креплениях и оснащать объединенными противооткатными устройствами. Средства монтажа оружия должны оснащаться ручными приводами вертикальной наводки. Дульная часть стволов, выходящая за пределы боевого отделения, может быть прикрыта крупным кожухом характерной угловатой формы, задачей которого является защита самого оружия и его дополнительных агрегатов.Вопреки очевидным идеям и решениям, в проекте BAE Mjölner предлагается использовать дульное заряжание минометов. Для этого оба орудия должны оснащаться специальными средствами подачи боеприпасов к дульной части стволов. Таким образом, задачей экипажа будет переноска мины из укладки на лоток или подвижный элемент системы заряжания, которая после этого будет осуществлять подачу выстрела в ствол. Как именно будет реализована эта методика и какими будут приводы заряжания – пока не уточнялось.Следует отметить, что подобные системы заряжания изучались шведскими специалистами еще в середине девяностых годов, на ранних этапах проекта AMOS. Тогда в целях проведения испытаний была собрана опытная установка с двумя минометами дульного заряжания и средствами подачи мин. Над стволами были помещены две длинные направляющие в форме лотков, по бокам от них – поворотные оси с цилиндрическими устройствами для транспортировки боеприпаса. Большинство элементов такой системы имело ручные приводы. Принцип работы систем был достаточно простым. Мину предлагалось укладывать на лоток, после чего соответствующий механизм подавал ее вперед и выводил за пределы боевого отделения, где она с лотка попадала в цилиндр. Затем поворот оси перемещал цилиндр с миной к стволу, после чего боеприпас под собственным весом падал в орудие.В полноценном проекте AMOS было решено использовать только механизированные и автоматизированные системы, тогда как ручные не представляли интереса для заказчика. Тем не менее, в ходе испытаний и доводки были выявлены определенные проблемы автоматики, что в итоге стало одной из причин для отказа от подобной техники. С учетом такого опыта, соответственно, новый самоходный миномет Mjölner должен иметь максимально возможное число систем с ручным управлением.В 2019 году совместное предприятие двух шведских отделений корпорации BAE Systems должно передать заказчику первые самоходные минометы из 40 требуемых. В рамках серийного строительства с нуля будут производиться только башни с вооружением и некоторые другие устройства. Их планируется монтировать на существующие гусеничные шасси, являющиеся «наследием» неудачного проекта AMOS. Вся эта техника имеется в наличии и в настоящее время находится на хранении.Самоходные минометы Mjölner / Grkpbv 90120 планируется свести в батареи по восемь машин в каждой. По одному такому подразделению будет присутствовать в составе пяти тяжелых маневренных мотопехотных батальонов. Эксплуатация такой техники начнется после выполнения текущих планов, касающихся реформирования структуры армии. Сроки завершения поставок четырех десятков самоходных минометов пока не уточнялись. По-видимому, поставки техники завершатся не ранее середины следующего десятилетия.В настоящее время армия Швеции не располагает самоходными минометами калибра 120 мм, продолжая эксплуатацию сравнительно многочисленных буксируемых систем. В середине девяностых годов была предпринята попытка создания требуемой техники с высокими характеристиками, однако почти полтора десятилетия работ не привели к требуемому результату. В итоге армия была вынуждена отказаться от проекта AMOS и позже выдать обновленные технические требования, переработанные в сторону упрощения.Недавно армия Швеции завершила анализ четырех предложений, по результатам которых выбрала технику для будущих закупок. В течение нескольких следующих лет корпорация BAE Systems и ее структурные подразделения должны будут завершить разработку проекта, а затем подготовиться к серийному производству минометов Mjölner. Первые машины нового типа будут переданы заказчику в конце текущего десятилетия.