BAE Systems протестирует израильский «Железный кулак» на голландской технике

Компания BAE Systems подписала контракт с Минобороны Нидерландов на установку и тестирование системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак») на бронемашинах CV9035.Согласно сообщению пресс-службы компании, «BAE Systems установит на одну из БМП CV9035 систему активной защиты Iron Fist производства израильской компании IMI Systems, а также протестирует ее эффективность для защиты бронетехники от противотанковых гранат и ракет». Если военное ведомство Нидерландов признает испытания успешными, то «в 2018 году будет подписан контракт на серийную установку Iron Fist на голландские БМП CV9035».Упомянутая система была разработана специалистами IMI в 2006 г. для защиты тяжелых БМП Namer. Благодаря модульности ее стали затем использовать на других видах боевых машин.По данным из открытых источников, «Iron Fist включает в себя несколько подсистем защиты – в ее состав входят: модуль радиоэлектронной борьбы для создания помех радиоуправляемым снарядам; система отстрела дымовых гранат для маскировки; система обнаружения и отслеживания противотанковых ракет и гранат, способная за доли секунды просчитать траекторию полета боеприпаса и, если он нацелен на машину, выпустить ему навстречу фугасный заряд».CV90 – шведская БМП, разработанная фирмой Hägglunds (входит в состав BAE Systems). Серийное производство машины начато в 1993 г. Всего за это время было выпущено около 1200 единиц в различных модификациях.