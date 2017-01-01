07:43 01 января

Туполевский бриллиант

Туполевский бриллиант


22 декабря 1930 года впервые поднялся в воздух самолет ТБ-3 (АНТ-6), ставший одним из наивысших достижений довоенного советского авиастроения. Первый серийный цельнометаллический четырехмоторный бомбардировщик, сделанный по схеме свободнонесущего моноплана, одновременно являлся одним из крупнейших в мире самолетов на тот момент. С его появлением СССР уверенно вошел в число ведущих авиационных держав.

Еще одним существенным достижением было то, что СССР сумел построить более 800 таких машин и к началу Второй мировой войны обладал крупнейшим в мире стратегическим воздушным флотом. Правда, к тому времени ТБ-3 морально устарел, но еще вполне годился для применения в качестве ночного бомбардировщика и десантно-транспортного самолета. Постройка армады тяжелых бомбовозов обошлась далеко не богатому Советскому Союзу очень недешево и вынуждала экономить на многом другом, но претензии на мировое лидерство требовали подобных затрат.


На заставке - гражданский вариант АНТ-6, оборудованный для эксплуатации в полярных широтах.

Туполевский бриллиант


Первый прототип ТБ-3 на испытательном аэродроме.

Туполевский бриллиант


А.Н. Туполев и И.В. Сталин, спускающийся по крылу ТБ-3 после осмотра кабины бомбардировщика.

Туполевский бриллиант


ТБ-3 во время визита во Францию в ходе демонстрационного турне по Европе, 1935 год.

Туполевский бриллиант


"Самолет-звено" - ТБ-3 в варианте летающего авианосца с двумя подвешенными под крылом истребителями И-16.

Туполевский бриллиант


Советские полярники И.Д. Папанин и О.Ю. Шмидт на фоне самолета АНТ-6 "Авиаарктика", доставившего их на Северный полюс.

Туполевский бриллиант


Свкерху вниз:
ТБ-3 с моторами М-17 в камуфляжной окраске 1941 года.
ТБ-3 с моторами М-34 китайских ВВС.
Самолет "Авиаарктика" на лыжном шасси. Колеса укреплены под фюзеляжем.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/575158.html


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Комментарии 1
  1. Комбитор Сегодня, 07:15
    <<но претензии на мировое лидерство требовали подобных затрат>>
    Причём здесь "мировое лидерство"? Стране нужна была военная авиация и бомбардировщики в том числе.
    Господин Кондратьев, гляньте на политическую карту мира того времени. Или вы думаете, что Сталин в 30-е годы грезил Мировой революцией?
    Автор без ложки дёгтя не обошёлся...
    Комбитор

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