Не родись красивой

Широко известна "крылатая фраза" авиаконструктора А.Н. Туполева (хотя, иногда ее приписывают А.С. Яковлеву и даже О.К. Антонову): "Некрасивые самолеты не летают" (вариант: "Хорошо летают только красивые самолеты"). Ее часто цитируют, когда хотят похвалить тот или иной красивый, по мнению цитирующего, летательный аппарат, либо - наоборот, поругать некрасивый. Между тем, если вдуматься, смысла в этой фразе нет никакого.Во-первых, красота - понятие относительное и целиком зависящее от эстетических предпочтений оценщика. Как говорится, одному нравится поп, другому - попадья, а третьему - арбуз или свиной хрящик. А Во-вторых, эстетика и аэродинамика - понятия, никак между собой не связанные. И далеко не всегда то, что кажется красивым, одновременно имеет высокие летные качества. Или - наоборот.А вспомнил я об этом сегодня, потому что ровно 80 лет назад, 21 декабря 1936 года, впервые поднялся в воздух прототип самолета "Юнкерс" Ju.88, который мало кто считает эталоном красоты и изящества. Однако эта машина стала одним из лучших и наиболее успешных бомбардировщиков Второй мировой войны. В 1940 году у нас в НИИ ВВС проходил испытания закупленный в Германии экземпляр Ju.88. И в отчете об этих испытаниях есть довольно необычная для подобных документов фраза: "Самолет выглядит уродливо, но при этом хорошо летает и легко управляется". Как видно, довлело над нашими инженерами и испытателями туполевское заблуждение (хотя сам Туполев уже сидел в "шарашке"), а его несоответствие с реальностью вызвало у них когнитивный диссонанс.Между тем, дальнейшим развитием Ju.88 стал принятый на вооружение в 1943 году "головастик" Ju.188, выглядевший еще более нелепо и неказисто, но при этом обладавший еще более высокими летно-тактическими характеристиками. В общем, красота в авиации - дело далеко не главное.Первый прототип Ju.88V-1 в испытательном полете.Третий прототип Ju.88V-3.Серийный Ju.88A-1, проходивший испытания в НИИ ВВС.Ju.188.