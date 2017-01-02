08:15 02 января

Не родись красивой

Не родись красивой


Широко известна "крылатая фраза" авиаконструктора А.Н. Туполева (хотя, иногда ее приписывают А.С. Яковлеву и даже О.К. Антонову): "Некрасивые самолеты не летают" (вариант: "Хорошо летают только красивые самолеты"). Ее часто цитируют, когда хотят похвалить тот или иной красивый, по мнению цитирующего, летательный аппарат, либо - наоборот, поругать некрасивый. Между тем, если вдуматься, смысла в этой фразе нет никакого.

Во-первых, красота - понятие относительное и целиком зависящее от эстетических предпочтений оценщика. Как говорится, одному нравится поп, другому - попадья, а третьему - арбуз или свиной хрящик. А Во-вторых, эстетика и аэродинамика - понятия, никак между собой не связанные. И далеко не всегда то, что кажется красивым, одновременно имеет высокие летные качества. Или - наоборот.


А вспомнил я об этом сегодня, потому что ровно 80 лет назад, 21 декабря 1936 года, впервые поднялся в воздух прототип самолета "Юнкерс" Ju.88, который мало кто считает эталоном красоты и изящества. Однако эта машина стала одним из лучших и наиболее успешных бомбардировщиков Второй мировой войны. В 1940 году у нас в НИИ ВВС проходил испытания закупленный в Германии экземпляр Ju.88. И в отчете об этих испытаниях есть довольно необычная для подобных документов фраза: "Самолет выглядит уродливо, но при этом хорошо летает и легко управляется". Как видно, довлело над нашими инженерами и испытателями туполевское заблуждение (хотя сам Туполев уже сидел в "шарашке"), а его несоответствие с реальностью вызвало у них когнитивный диссонанс.

Между тем, дальнейшим развитием Ju.88 стал принятый на вооружение в 1943 году "головастик" Ju.188, выглядевший еще более нелепо и неказисто, но при этом обладавший еще более высокими летно-тактическими характеристиками. В общем, красота в авиации - дело далеко не главное.

Не родись красивой


Первый прототип Ju.88V-1 в испытательном полете.

Не родись красивой


Третий прототип Ju.88V-3.

Не родись красивой


Серийный Ju.88A-1, проходивший испытания в НИИ ВВС.

Не родись красивой


Ju.188.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/574647.html


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
    Был еще у немцев самолет-рама FW-189...тоже чрезвычайно живучий самолет не блиставший красотой но полностью соответствующий своему предназначению.


    Немецкая инженерная и конструкторская мысль в 30-40 года была наполнена массой интересных изобретений.
    Удивительный скачок человеческого гения...учитывая что ГЕРМАНИЯ перенесла недавно тяжелейшую первую мировую войну и годы унижения после капитуляции ...наверно в этом есть какая то неизученная закономерность природы.
    Тот же ЛЕХА
  2. svp67 Сегодня, 06:38
    "Некрасивые самолеты не летают" (вариант: "Хорошо летают только красивые самолеты"). Ее часто цитируют, когда хотят похвалить тот или иной красивый, по мнению цитирующего, летательный аппарат, либо - наоборот, поругать некрасивый. Между тем, если вдуматься, смысла в этой фразе нет никакого.
    Правильно - на вкус и цвет товарища нет. Как можно оценивать красоту? У каждого народа свои предпочтения. А вот законы эргономики и аэродинамики общие для всех. Так, что не стоит подходить к оценке авиационной техники с точки "красиво-не красиво". Там иные критырии
    svp67
    1. амурец Сегодня, 07:59
      Цитата: svp67
      А вот законы эргономики и аэродинамики общие для всех. Так, что не стоит подходить к оценке авиационной техники с точки "красиво-не красиво". Там иные критырии

      А как вы отнесётесь к вот этим словам Туполева? К сожалению я не смог скопировать, но цитирую так как в тексте.Широкорад "Флот, который уничтожил Хрущёв"Страница 239. О посещении Туполевым филиала ОКБ-155 и осмотреим ракеты КСЩ. <<Анрей Николаевич долго молча ходил вокруг ракеты,а потом сказал:" Это произведение мало похоже на ракету. Это аэродинамический ." У заинтересованных лиц поникли головы. Все ждали, что мэтр ещё что-нибудь скажет. И он сказал:" Да! . Но летать будет!">> К сожалению одно слово в характеристике ракеты не проходит.
      амурец
  3. novobranets Сегодня, 07:36
    На начало войны, Ю-88 был одним из лучших бомбардировщиков своего класса. А оснащенный тормозными щитками, он еще и неплохо показал себя как пикирующий. Ну и на мой взгляд, не так уж он и уродлив. Кстати при проектировании советских бомбардировщиков, некоторые технические решения были взяты с Ю-88.
    novobranets
  4. Штык Сегодня, 07:49
    Не вижу ничего уродливого в 88-м . Хороший самолет для своего времени. Вот английские точно красотой не блещут smile .
    Штык
  5. Штык Сегодня, 07:58
    В течение первых месяцев 1944г основной упор был сделан на выпуск разведывательного варианта самолета. Hа базе Ju.188a выпускались два варианта разведчика - Ju.188d-1 и D-2. Передняя пушка при этом снималась, а экипаж был сокращен до трех человек. При максимальном взлетном весе 15200кг, с полной заправкой топливом и с подвесными баками Ju.188d мог пролететь на скорости 475км/ч и высоте 6000м - 3375км. Максимальная скорость на высоте 6200м достигала 535км/ч. Предусматривались несколько вариантов разведывательного оборудования. Для полета днем ставились две фотокамеры Rb-50/30 или Rb-75/30, а для разведки ночью - две NRb-40/25 или NRb-50/25. Ju.188d-2 был морским разведчиком с локатором "Хохентвиль".
    Штык

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня