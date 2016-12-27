00:49 28 декабря

В Индии испытана баллистическая ракета «Агни-5»

Пуск баллистической ракеты «Агни-5» проведен в понедельник, примерно в 8:30 мск с мобильной пусковой установки на острове Уилер (штат Одиша), сообщила газета Times of India.

В Индии испытана баллистическая ракета «Агни-5»
Архивное фото

«Изучаются параметры тестового пуска ракеты, которая была запущена с расчетом на полную дальность. Потребуется время, чтобы сказать, были ли пуск успешным или нет», – привела газета слова своего источника в правительстве Индии.


Издание напоминает, что «Агни-5» – 3-ступенчатая ракета класса «земля-земля» с дальностью полета более 5-ти тыс. км, имеет длину 17,5 м и вес – около50 т, способна нести ядерную боеголовку массой около тонны.

Использованы фотографии: http://warsonline.info
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Комментарии 20
  1. Горный стрелок Вчера, 16:21
    Термояд у Индии - есть. 5 тыс.км - это против кого? Неужели против Пакистана?
    Горный стрелок
    1. Серый брат Вчера, 16:26
      Цитата: Горный стрелок
      Неужели против Пакистана?

      Против Китая.
      Серый брат
      1. cniza Вчера, 16:45
        В первую очередь против США , для гарантии не нападения.
        cniza
        1. faiver Вчера, 16:51
          это в каком месте расстояние от индии до сша составляет 5тыс. км?
          faiver
        2. Pirogov Вчера, 17:48
          Цитата: cniza
          В первую очередь против США , для гарантии не нападения.

          Моё мнение Вы не правы ,у Индии враг это Пакистан и его союзник Китай. А с сша с начала двухтысячных у них полная идиллия .
          Pirogov
          1. bouncyhunter Вчера, 19:19
            Насчёт Пакистана и Китая - абсолютно верно . А вот США ... Ну да , дружат . Но , как говорится , на Кришну надейся , а ишака привязывай . Индусы - крайне недоверчивые товарисчи . Да и хитрованы не хуже китайцев .
            bouncyhunter
          2. neri73-r Вчера, 23:47
            Цитата: Pirogov
            Цитата: cniza
            В первую очередь против США , для гарантии не нападения.

            Моё мнение Вы не правы ,у Индии враг это Пакистан и его союзник Китай. А с сша с начала двухтысячных у них полная идиллия .

            Это пока! Всё переменчиво, тем более позиция СГА!
            neri73-r
    2. НЕКСУС Вчера, 17:05
      Цитата: Горный стрелок
      Термояд у Индии - есть. 5 тыс.км - это против кого? Неужели против Пакистана?

      5000 км это в случае того,если БЧ будет массой в одну тонну...а если ЯБЧ будет 500 кг, то она и до Штатов спокойно достанет. Такая же история и с нашими Искандерами.Максимальная масса БЧ позволяет ей бить на 500 км,а если она будет меньше в двое,да еще и с ЯБЧ килотонн так на 50,куда она улетит?...
      НЕКСУС
      1. Ruslan67 Вчера, 17:10
        Цитата: НЕКСУС
        а если она будет меньше в двое,да еще и с ЯБЧ килотонн так на 50,куда она улетит?...

        На склад yes После чего пролежав положенный срок будет утилизирована crying
        Ruslan67
        1. злой партизан Вчера, 19:34
          Цитата: Ruslan67
          На склад После чего пролежав положенный срок будет утилизирована

          Ага. Методом потеряния. Вы тут, Коллега, своими прапорщицкими замашками тут народ не развращайте! am
          Привет, полировщик 2-го разряда! drinks
          злой партизан
      2. opus Вчера, 18:16
        Цитата: НЕКСУС
        .а если ЯБЧ будет 500 кг, то она и до Штатов спокойно достанет.

        1.У неё и так ЯБЧ,вес "ПН" =1100кг,"Полезная нагрузка" и так уменьшена на 400кг (по сравнению с Агни-3),а ступень добавлена

        2.ЯБЧ в 500кТ нет у Индии :Shakti I- 2х ступенчатый ЯБЗ =45кТ ...может быть(если преодолеют трудности) до 200кТ
        тем более это MIRVы у них

        3.Пока не сможет. БИП рассчитан на 1000сек полетного времени
        4.И так проблем было выше головы,с тем же носовым обтекателем: 5000 градусов по Цельсию при входе в атмосферу, а функционирование БРЭ не выше +50
        Mr. Chander целую статью накатал,как сами решили
        пример DF-31

        =======================================
        Ждите Агни -6 ( 8000 км +). До Аляски достанет
        opus
    3. дядя Мурзик Сегодня, 00:34
      срочно вести санкции как против КНДР!! wassat
      дядя Мурзик
  2. garnik Вчера, 16:26
    Молодцы! Рад за их успехи. Надо крепче дружить.Думаю что союзниками они были бы верными. Да и их окружение заставляет искать себе союзника адекватного, т.е. постоянного.
    garnik
    1. НЕКСУС Вчера, 17:47
      Цитата: garnik
      Молодцы! Рад за их успехи. Надо крепче дружить.Думаю что союзниками они были бы верными. Да и их окружение заставляет искать себе союзника адекватного, т.е. постоянного.

      А вы на историю то гляньте...Россия ни разу не воевала против Индии.
      НЕКСУС
      1. garnik Вчера, 17:52
        Историю я не плохо знаю ,поэтому и пишу что Индия может быть стратегическим союзником.И друг другу не представляем угрозу.
        Отсюда и рад успехам индийцев.
        garnik
  3. 210окв Вчера, 16:27
    Теперь есть повод-ПРО в Европе против Индии...Ну не против России конечно.. lol
    210окв
    1. Сергей Ф Вчера, 21:30
      А если и против России, то что теперь - плакать?
      Нет такой ПРО, которая не была бы нацелена на Россию!
      А потому любое противодействие от союзников ли, или от нейтралитета - это только плюс нашей обороне!
      Сергей Ф
  4. demiurg Вчера, 16:34
    Богато они могут теперь добро рассылать, вплоть до Европы и Японии.
    demiurg
  5. Старый26 Вчера, 19:07
    Цитата: cniza
    В первую очередь против США , для гарантии не нападения.

    А расстояние по карте до США не судьба посмотреть?
    Гарантия ненападения? Да Индия с США сотрудничают в военной сфере, американцы продают Индии. О каком нападении речь?

    Цитата: НЕКСУС
    5000 км это в случае того,если БЧ будет массой в одну тонну...а если ЯБЧ будет 500 кг, то она и до Штатов спокойно достанет. Такая же история и с нашими Искандерами.Максимальная масса БЧ позволяет ей бить на 500 км,а если она будет меньше в двое,да еще и с ЯБЧ килотонн так на 50,куда она улетит?...

    Не достанет. Зависимость не линейная
    Старый26
  6. Баракуда Вчера, 23:15
    Цитата: Ruslan67
    Цитата: НЕКСУС
    а если она будет меньше в двое,да еще и с ЯБЧ килотонн так на 50,куда она улетит?...

    На склад yes После чего пролежав положенный срок будет утилизирована crying

    На НАТОвский склад smile И утилизирована вместе со складом и окружающими демократами. А вот сколько долей секунд "пролежит" ?, надо у Шойгу спросить.
    Баракуда

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