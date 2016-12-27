В Индии испытана баллистическая ракета «Агни-5»

Пуск баллистической ракеты «Агни-5» проведен в понедельник, примерно в 8:30 мск с мобильной пусковой установки на острове Уилер (штат Одиша), сообщила газета Times of India.«Изучаются параметры тестового пуска ракеты, которая была запущена с расчетом на полную дальность. Потребуется время, чтобы сказать, были ли пуск успешным или нет», – привела газета слова своего источника в правительстве Индии.Издание напоминает, что «Агни-5» – 3-ступенчатая ракета класса «земля-земля» с дальностью полета более 5-ти тыс. км, имеет длину 17,5 м и вес – около50 т, способна нести ядерную боеголовку массой около тонны.