В Казахстан поставлена вторая партия Су-30СМ

ВВС Казахстана получили вторую партию российских истребителей Су-30СМ, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны страны.«Боевой состав Вооруженных Сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения "4++"», – говорится в релизе ведомства.В пресс-службе напомнили, что первая партия Су-30СМ поступила в республику в 2015 г согласно договоренности между Минобороны двух стран.«Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования», – говорится в сообщении.