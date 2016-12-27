00:51 28 декабря

В Казахстан поставлена вторая партия Су-30СМ

ВВС Казахстана получили вторую партию российских истребителей Су-30СМ, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны страны.

В Казахстан поставлена вторая партия Су-30СМ


«Боевой состав Вооруженных Сил пополнился очередной партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения "4++"», – говорится в релизе ведомства.


В пресс-службе напомнили, что первая партия Су-30СМ поступила в республику в 2015 г согласно договоренности между Минобороны двух стран.

В Казахстан поставлена вторая партия Су-30СМ


«Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 44
  1. cniza Вчера, 16:43
    В пресс-службе напомнили, что первая партия Су-30СМ поступила в республику в 2015 г согласно договоренности между Минобороны двух стран.


    Наши союзники и прикрывают большой кусок границы. Успехов.
    cniza
    1. 210окв Вчера, 16:51
      Что бы там все прикрыть надо и самолетов и другой техники ого го...Это просто капля в море.Им в первую очередь нужны современные системы ПВО..
      Цитата: cniza
      В пресс-службе напомнили, что первая партия Су-30СМ поступила в республику в 2015 г согласно договоренности между Минобороны двух стран.


      Наши союзники и прикрывают большой кусок границы. Успехов.
      210окв
      1. cniza Вчера, 16:59
        Истребители тоже составляющие ПВО.
        cniza
        1. bouncyhunter Вчера, 19:22
          Всему своё время . ПВО у казахов сейчас на первом месте . Если ошибаюсь - казахские коллеги , поправьте hi
          bouncyhunter
          1. Касым Вчера, 21:37
            МиГ-31 составляли одно из главных звеньев ПВО. Но в последнее время начали поступать С-300 (не помню сколько дивизионов в общем) с России. Мы их давно просили, с 98г., даже за деньги. А с СССР только Алма-Ата была ими прикрыта.
            Если судить по закупкам, то в приоритете ПВО и ВВС. Контракты на Торы, Ми-35, Су-30СМ осуществляются на данный момент. Ремонтируются, как я понял, 2 Ил-76. Интерес проявлялся к С-400, МиГ-35, Су-35 и различного рода модернизации, стоящего на вооружении.
            БТТ тоже без внимания не остается. Свой ремонтный завод помогает и сидит на оборонзаказе. Появился завод по выпуску БТР с ЮАР. Строится патронный с Канадой. Оптика в Астане с турками. hi
            Касым
      2. СТАРПЕР Вчера, 17:00
        Ну что братья казахи , полетаем на совместных учениях? Похулиганим...))) Надеюсь они у вас не только для парадов...Хорошая новость!
        СТАРПЕР
        1. Сергей Ф Вчера, 21:26
          Ок! Поддерживаю!
          Чем больше нашего вооружения у союзников, тем больше шансов выжить!
          Сергей Ф
        2. nemo778 Сегодня, 00:19
          Какой же я редкий!!! drinks А Старпер меткий!!! Уже полкан! В маршалы!!!!!! Рвется!!! negative Не стыдно!!!! Чувачек!!!Ты на мои, служивые дни на сайте посмотри!!!!!Чувачек!!!Выпендриш!!! hi
          nemo778
      3. ГШ-18 Вчера, 19:45
        В Казахстан поставлена вторая партия Су-30СМ
        От души поздравляю Казахов с наступающим новым годом и этим новогодним подарком от России good
        Теперь и у вас есть эти шедевральные машины от Сухого. Пусть трясутся от страха Ваши враги, и наши то же good С наступающим, друзья казахи! drinks
        ГШ-18
        1. Касым Вчера, 21:21
          СПАСИБО, ГШ-18!!! drinks И ВАС С НАСТУПАЮЩИМ И СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!!! hi
          Касым
  2. Siniy Вчера, 16:43
    Надо поосторожней быть с продажей техники за рубеж, не известно не используют ли в будущем ее против России
    Siniy
    1. KnightRider Вчера, 17:02
      Цитата: Siniy
      Надо поосторожней быть с продажей техники за рубеж, не известно не используют ли в будущем ее против России

      Это вы про Казахстан или вообще? fool
      KnightRider
    2. Дулат Вчера, 17:17
      Цитата: Siniy
      Китай наш друг, пусть покупает и Су-35 и С-400 и даже С-500
      Китайцы ничего плохого против России не замышляют

      Ваши слова ранее
      Дулат
      1. kapitan92 Вчера, 18:20
        Цитата: Дулат
        Цитата: Siniy
        Надо поосторожней быть с продажей техники за рубеж, не известно не используют ли в будущем ее против России
        Это вы про Казахстан или вообще?

        Цитата: Дулат
        Цитата: Siniy
        Китай наш друг, пусть покупает и Су-35 и С-400 и даже С-500
        Китайцы ничего плохого против России не замышляют
        Ваши слова ранее

        Да уж! Что-то Вы товарищ Siniy перемудрили!?
        kapitan92
        1. bouncyhunter Вчера, 21:10
          Да уж! Что-то Вы товарищ Siniy перемудрили!?

          Вячеслав , не напоминает двойные стандарты западных вообще и залужных "партнёров" в частности ? hi
          bouncyhunter
          1. kapitan92 Вчера, 21:22
            Цитата: bouncyhunter
            Да уж! Что-то Вы товарищ Siniy перемудрили!?

            Вячеслав , не напоминает двойные стандарты западных вообще и залужных "партнёров" в частности ? hi

            Думается, все гораздо проще. Не обращайте внимание. hi
            kapitan92
  3. PValery53 Вчера, 17:01
    Будем надеяться, что казахи не проявят себя в роли Брута, ведь они - наши братья?.
    PValery53
    1. СТАРПЕР Вчера, 17:29
      Цитата: PValery53
      Будем надеяться, что казахи не проявят себя в роли Брута, ведь они - наши братья?.

      Да наши ,наши...Без России Казахстан просто разорвут (без обиды казахи)...Просто еще Назарбаев это знал и был против развала СССР до последнего...Но увы это случилось и сейчас нам нужно держаться вместе..! (а попытки нас стравить и поджечь Казахстан постоянно идут..)
      СТАРПЕР
    2. семург Вчера, 17:41
      Цитата: PValery53
      Будем надеяться, что казахи не проявят себя в роли Брута, ведь они - наши братья?.

      мы не братья , мы соседи . Если вы у нас не начнете искать" исконные русские земли " то и не получите Брута .
      семург
      1. igor1981 Вчера, 19:31
        Цитата: семург
        Если вы у нас не начнете искать" исконные русские земли " то и не получите Брута .



        Если вы не начнёте, как в некоторых странах, скакать и кричать "Казахстан понад усе" и ущемлять русских в Казахстане по разным направлениям, то мы " НЕ вспомним" про "ваши" некоторые северные приграничные территории.
        С уважением Вежливый русский. hi soldier
        igor1981
      2. ГШ-18 Вчера, 19:53
        Цитата: семург
        мы не братья , мы соседи . Если вы у нас не начнете искать" исконные русские земли " то и не получите Брута .

        Да боже упаси. У нас своих земель хватает.
        Главное, не уподобляйтесь кастрюлеголовым майдаунам и шпротам из прибалтики yes
        ГШ-18
        1. семург Вчера, 20:45
          Цитата: ГШ-18

          Да боже упаси. У нас своих земель хватает.
          Главное, не уподобляйтесь кастрюлеголовым майдаунам и шпротам из прибалтики yes

          в связи с демографией казахов будет все больше и больше а русских все меньше и от этого оставшимся русским но в душе не принявшим независимость казахстана будет все более не комфортно жить в казахстане. Это можно назвать хоть басмачами хоть калбитами хоть шпротами хоть мпйдаунами , для себя это дело называю казахизация Казахстана . как по вашему это достаточный повод для поиска " исконно русских земель " в Казахстане ?
          семург
    3. igor1981 Вчера, 19:22
      Цитата: PValery53
      Будем надеяться, что казахи не проявят себя в роли Брута, ведь они - наши братья?



      Послушайте , хорош уже везде братьев и сестёр искать. Они наши хорошие соседи и торговые партнёры. И ничего больше. Не надо никого преувеличивать.
      igor1981
      1. Касым Вчера, 21:08
        В РФ живет почти 700 000 коренных казахов. Посмотрите например на южный Урал, Астрахань и др. пограничные территории. Входят в десятку самых многочисленных народов России. В тоже время, в РК около 4 мил. славян. Как с этим быть? Как быть со смешанными браками? Мы вышли с одной страны - образование, мировосприятие и т.д. одно. Как с этим быть? Экономика с этими трубопроводами - как братья-близнецы. Как с этим быть? Различий также хватает, но задачи и цели лидерами наших стран ставятся одни, на то и этот ЕАЭС.
        И о чем это они говорили в Питере? НАН туда за пару суток прилетел, про авиакатастрофу там увидел. Тут читал одного аналитика, что за междун. финансовый центр в Астане разговоры идут. КНР поддержал. Смысл - убрать банковских посредников, которые накручивают свои проценты. Льготы на 10 лет, посреднические проценты - 0, прямой выход на инветоров (с них снимут все налоги)... За гуманитарку для Сирии говорили, за эти переговоры в Астане также.
        Короче говоря, если Запад так пресовал Россию за последние лет 18 (начиная от Чечни и заканчивая Украиной), то ... из остальных республик по подобному сценарию остались бы "рожки да ножки"... по одиночки, без всяких проблем...даже та Германия с Францией легли под ... Вывод: вместе надо держаться - Россия выстояла с ВВП; другие не смогут, лягут, как Киев сейчас. Я бы тему межнац. отношений не поднимал бы - всегда "с.рачь" начинается. Но я бы так сказал. Россияне и казахстанцы братья. А вот казах и русский братья - пусть решает каждый сам, из своего жизненного опыта, и будет пусть всем счастье?! hi
        Касым
        1. igor1981 Вчера, 21:33
          Касым Здравствуйте. Всё ,что Вы написали выше правильно. Наши страны и так дружат и надеюсь будут дружить и дальше.
          igor1981
        2. avt Вчера, 23:45
          Цитата: Касым
          И о чем это они говорили в Питере? НАН туда за пару суток прилетел,

          Терли за Бацку, который согласовав Таможенный Кодекс на уровне исполнителей и который должны были торжественно подписать, о чём загодя объявили , в сухом остатке на встречу не полетел и на ТК забил болт , вот киргиза насилу уломали, тоже чего то хотел сверху.
          Цитата: Касым
          Тут читал одного аналитика, что за междун. финансовый центр в Астане разговоры идут. КНР поддержал.

          laughing Я Вам за этот центр давно говорил - Не будет никакого ,,Лондон сити" в Астане! Китайцам конечно в радость , как державе с официальной резервной валютой , получить под обеспечение юаня деривативы ЕАЭС , а вот нам - вопрос дискуссионный . Просто так они кредитовать не бу-ду-т ,только под залог ,а Казахстану им предложить нечего , нам как то лучше не надо. Да и центров у них на всех хватит мирового уровня - Шанхай и Гонконг.Свое платёжное средство тоже не введут - не договорятся о едином эмиссионном центре, о чём я так же не раз говорил , хотя Розны мне доказывал , что введут в 2015 году.Так что эмиссионный центр это
          Сиди, как сидишь!
          Ты отсюда не двинешься, Боб.
          Мне неприятно тебе это говорить,
          но место есть только для одного.
          Боливар выдохся, двоих ему
          не выдержать.
          Точно так же как и трон в Кремле. Как был картельный сговор ещё при Таможенном Союзе , так и остался.Ну а аэропланы ... как то Вы спрашивали после первой партии , ну где мол. Я тогда написал - наверное делают. Ну не ошибся , так что сделают даст Бог весь заказ , а там может и МиГ-35 плотно на крыло встанет - прикупите.
          avt
  4. KnightRider Вчера, 17:05
    Кстати, нет новостей про поставки новых СМок морской авиации Северного флота?
    KnightRider
  5. Холуай Вчера, 18:10
    НОАК пройдёт весь Казахстан без особых проблем...
    Холуай
    1. Касым Вчера, 19:24
      Да привыкли мы к тому, что нас все китайцами пугают. Но за все времена что-то у Пекина ни разу не получилось, а вот у кочевников получалось там династии создавать. Или Вы думаете, что тогда китайцев было меньше кочевников? lol
      Думаю, что если полезут, то без СУАР останутся. hi
      Касым
      1. Громобой Вчера, 20:29
        Цитата: Холуай
        НОАК пройдёт весь Казахстан без особых проблем..

        Казахстан находится с нами в оборонительном союзе и под защитой нашего ядерного зонтика.Да,действительно,местность и климат благоприятствуют глубоким танковым рейдам при занятии ключевых позиций для нападения.Но опять же---выйдя в оренбургские степи НОАК не сможет решить ни одной стратегической задачи,т.к. кроме того,что неизбежно окажется под ударами на всём протяжении своего пути,но и закрепиться или дойти до Москвы никто ему не позволит.Война будет перенесена на территорию самого Китая со скоростью разведённых боевых блоков наших "Ярсов".
        Стоит ли такая овчинка выделки?При стабильной внутренней обстановке в России и Казахстане можно не только всю народно-освободительную армию вторжения потерять,но и стать как Антарктида или Гренландия--- страной с рекордно низкой плотностью населения.
        Китай постарается совместно с Пакистаном оседлать Афганистан(одна из причин почему США с союзниками сохраняют там своё военное присутствие) и может быть затронут суверенитет соседних с Афганом стран.Не обязательно прямым китайским вторжением:подкуп элит,сепаратизм,терроризм,местные отряды сопротивления.Вот для этого и оттачивается южная группировка ОДКБ---чтобы на корню пресечь любую угрозу с жаркого юга и загадочного востока.
        Громобой
        1. Холуай Вчера, 22:42
          Ярс межконтинентальная баллистическая ракета. Ярсами по Китаю? Дописалися Хе-х

          А вот у Китая как раз полно Ракет Средней дальности в отличии от нас.Так что ЯО это не вариант.И НОАК не пойдёт в Оренбург. Они Пойдут через Самару на Москву..
          Холуай
    2. ГШ-18 Вчера, 19:55
      Цитата: Холуай
      НОАК пройдёт весь Казахстан без особых проблем...

      Слазьте с конопли и бендеровский сайтов.
      ГШ-18
  6. ленивый Вчера, 18:29
    и казахстан выбрал Су а не Миг хотя при их размерах им и Мига хватило бы, да и дешевле. надеюсь тут не будут видетьв этом злую волю Погосяна?
    ленивый
    1. Касым Вчера, 19:44
      Я думаю, что Вы имели в виду не МиГ-31, которые у нас тоже есть. Вообще-то дальности действия МиГ-29 не хватит чтобы РК хотя бы в самом широком месте пролететь (около 2000км), я уже не говорю по длине(3000). Ну а судя по природным богатствам и географическому положению, то лучше иметь весь спектр истребительной авиации - что итак есть, но староват и маловат. И исходя из нашей политики закупок вооружений - ждем войсковых испытаний МиГ-35. Тем более, что пишут про 16 мил.дол. за единицу - внутренняя цена России, по которой и нам "отпускают". Пусть со всеми "наворотами" даже 20 мил. - лучшей цены просто не существует - 4-5единиц против 1 Рафаля или 3 МиГ-35 против 1 Ф-16.
      На мой взгляд, для РК необходимо: 1 полк МиГ-31, 1-2полка Су и 3-4 полка МиГ-35. Но нас окружают дружественные страны - РФ, ЦА и КНР, по Каспию Иран и Азербайджан. Вот наш 01 особо и не торопится. Кстати на военной выставке в Астане в 16г. НАН лично подходил к МиГ-35 и разговаривал с конструкторами и летчиками. hi
      Касым
      1. ленивый Вчера, 19:54
        спасибо за информацию
        ленивый
    2. ГШ-18 Вчера, 19:57
      Цитата: ленивый
      и казахстан выбрал Су а не Миг хотя при их размерах им и Мига хватило бы, да и дешевле. надеюсь тут не будут видетьв этом злую волю Погосяна?

      А что здесь удивительного? ОКБ "Сухой" общепризнанный законодатель ударной фронтовой авиации не только в РФ good
      ГШ-18
      1. Касым Вчера, 20:21
        Друзья, на момент развала в КазССР семейство Су-27 не было. Те что есть МиГ-31 в РК (кроме РФ и РК его нигде нет), они тоже в "независимость" пришли, около 4 десятков. Некоторые прошли ремонт (уж не знаю про модернизацию), около эскадрилии. hi
        Касым
  7. мамука Вчера, 18:47
    вот если честно, задолбала "очередная партия" - сидишь, пытаясь новость оценить, и думаешь - эт про 2 самолёта или про 10, или про 24? согласитесь, есть разница? почему обозревателям военного обозрения не написать количество? или новость из разряда "слышал звон, да не знаю где он?" - вроде где то когда то сколько то в Казахстан поставили, вроде
    мамука
    1. Касым Вчера, 19:50
      1 партий - 4 самолета Су-30СМ,
      2 партия - 2 самолета.
      Общий контракт на полк, 36 самолетов. Цена внутрироссийская. Как только ее дала Москва, тогда и был подписан этот контракт. hi
      Осенью "Коммерсант" писал, что у Сухого в производстве для РК находилось 7 единиц. Как видим 2 сделали.
      Касым
  8. Zaurbek Вчера, 19:36
    Сухие используются на 50%. Когда появятся прицельные контейнеры? Чипы делаем, камеры и тепловизоры делаем, когда соберут в кучу...
    Zaurbek
    1. ГШ-18 Вчера, 20:04
      Цитата: Zaurbek
      Сухие используются на 50%.

      Где вы эту дурь услышали? Сравните эффективность работы нашей группы ВКС в Сирии и "Коалиции"? Какие на 50%?
      Цитата: Zaurbek
      Когда появятся прицельные контейнеры?

      Вы не понимаете, у наших самолётов всё необходимое уже зашито в корпус в отличие от папердосских. Контейнеры сейчас для Сухих проходят испытания. Но они не необходимы, как например для тех же Ф-15, Ф-16! Эти контейнеры для Су придадут отдельным самолётам свойства СТЕЛЛС, АВАКС или воздушных штабных машин.
      ГШ-18
      1. Zaurbek Вчера, 20:09
        Учите мат часть. Какое то подобие зашито в Су-34 и 24... У Су-30 прекрасные перспективы но по земле он сильно урезан, пока не появятся прицельные контейнеры. У индусов они есть, кстати. Французские кажись.
        Zaurbek
      2. Zaurbek Вчера, 22:28
        Не нам учить американцев бомбить... а поучиться у них! Таких операций , какие проводили США во 2 мировую, в Корее, Вьетнаме и далее у нас не было. Был опыт в Афганистане, хороший, но не такого уровня, как у США.
        Zaurbek
        1. samoletil18 Вчера, 23:15
          Завод широкоподшипников на 5000 работников с миллионным городом разбомбить... Учиться чему? Решимости мирные глушить без угрызений совести? Или чему?
          samoletil18

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