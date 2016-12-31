Алексей Чириков – великий русский мореплаватель

Капитан-командор Чириков известен как исследователь северо-западного побережья Северной Америки и человек, внесший большой вклад в освоение и укрепление Дальнего ВостокаАлексей Ильич Чириков родился 13 (24) декабря 1703 года в Тульской земле в дворянской семье. Жил в Москве у своего дяди, в 12 лет поступил в Школу математических и навигационных наук – первое российское военно-морское учебное заведение.Среди известных преподавателей школы - Леонтий Магницкий, по «Арифметике» которого училось не одно поколение русских моряков. Кроме арифметики и геометрии, учащиеся изучали навигацию, географию, геодезию, фортификацию, астрономию, иностранные языки и другие дисциплины.В числе лучших учеников Чириков был переведен для продолжения обучения в Петербургскую морскую академию, помимо теории, академия большое место уделяла практике – астрономическим наблюдениям, кораблевождению, артиллерийской и стрельбе из мушкета, постановке парусов, такелажным работам. По окончании академии и производства в унтер-офицеры Алексей Ильич получил назначение на Балтийский флот, здесь он прослужил недолго, его назначили преподавателем в Морскую академию.Как отличный специалист Чириков был включен в состав экспедиции Витуса Беринга, интересно, что руководство Академии, было против такого назначения, Академия теряла талантливого преподавателя, «гардемарин обучать было некому».Экспедиция, организованная по указанию Петра I, ставила перед собой не только географические цели, но и геополитические – укрепление восточных рубежей России.Чириков был назначен помощником Беринга, опытного мореплавателя, к тому времени уже двадцать лет состоявшему на службе у России.Экспедиция выехала из Петербурга 25 января 1725 года, в Тобольске была сделана остановка, здесь заготовили канаты, пеньку, лес, и когда открылась речная навигация, отправились по Иртышу в путь. До Якутска экспедиция добиралась по рекам, частично по суше, а после Якутска – в основном пришлось идти по бездорожью.В Якутске Чириков руководил отправкой грузов в Охотск, его журнал сохранил заметки о городе, по наблюдениям Алексея Ильича в городе находилось 300 русских дворов, а его окрестностях – 30 тысяч якутов-кочевников.В Охотске было построено два бота «Фортуна» и «Святой Гавриил», на последнем Беринг, Чириков и другие члены экипажа числом 44 человека 13 июля 1728 года вышли в море. Чириков вел судовой журнал первой российской морской научной экспедиции, в нем записаны не только сведения о маршруте, но произведено описание обитателей моря, которые попадались на глаза путешественникам – киты, сивучи, моржи и т.д.Во время плавания на карту были нанесены полуостров Камчатка, открыты Камчатский и Карагинский заливы с островом Карагинский, залив Креста, бухта Провидения и остров Святого Лаврентия. Карты, составленные Берингом и Чириковым, получили высокую оценку других путешественников, в частности Джеймса Кука.Дойдя до 67° 24' северной широты, Беринг стал держать совет с экипажем, как поступать дальше. Во время совета Чириков высказывался за продолжение экспедиции, он предлагал идти дальше, к устью Колымы. Но капитан экспедиции принял решение повернуть назад.Одна из главных задач, поставленных перед экспедицией – выяснить, есть ли перешеек между Азией и Америкой, была выполнена. Открытие, произведенное русским мореплавателем Семёном Дежнёвым еще в 1648 году, но к тому времени позабытое, было подтверждено.Впоследствии Ломоносов выразит сожаление, что Беринг развернул корабль, если бы он продолжил путь на восток, то очень скоро обнаружил бы берега Америки.Но берегов Америки датский мореплаватель достигнет во время следующей экспедиции.По возвращении в Нижнекамчатск команда занималась ремонтом бота и пополнением запасов продовольствия. В 1729 году Беринг и Чириков вернулись в Петербург, где Беринг держал доклад о результатах экспедиции. На основании доклада Сенат и Адмиралтейская коллегия приняли решение снарядить Вторую Камчатскую экспедицию.Задачами экспедиции были открытие морского пути в Америку, окончательное доказательство того, что Азия с Америкой разделены проливом, поиск удобных гаваней для создания в них военно-морских баз и исследование побережья Северного Ледовитого океана.Вторая экспедиция, как и первая имела целью, не только географические задачи, ее программа включала совокупность мероприятий по включению народов, на открытых русскими путешественниками землях, в жизнь Российского государства.Чиновники из Сената и Адмиралтейской коллегией составили план и инструкции для экспедиции, Чириков, ознакомившись с ними, внес в них замечания и предложения. Финальный вариант инструкций был принят с учетом его поправок.Начальником всех экспедиционных отрядов был назначен Беринг, а Чириков – его первым помощником. Предварительная часть экспедиции проходила в тяжелых условиях, второй помощник Беринга Шпанберг, «пилил» бюджетные деньги, тратил их на собственные нужды, а свое служебное положение использовал для личного обогащения, местные власти также не спешили содействовать экспедиции, хотя имели соответствующие указания из Петербурга. В какое-то время проект из-за нехватки средств чуть было не свернули.После трудного и долгого подготовительного периода экспедиция на построенных к тому времени ботах «Святой Петр» и «Святой Павел» 8 сентября 1740 года вышла к восточному побережью Камчатки.В районе Авачинской губы экспедиция осталась на зимовку, в честь святых, имена которых носили корабли, получили свое название удобная гавань и поселение, основанное как отправная точка морского путешествия - Петропавловск.Во время зимовки команда продолжила подготовку к предстоящей отправке к берегам Америки, параллельно Алексей Ильич занимался этнографическими и метеорологическими наблюдениями, сбором сведений о фауне и флоре, и исследованием геологических особенностей Камчатки.4 июня 1741 года корабли вышли из Петропавловской гавани и направились к берегам Америки, 20 июня в условиях шторма и тумана, суда потеряли друг друга и «Святой Павел», которым командовал Чириков, продолжил свой путь один.16 июля команда увидела землю: «В 2 часа пополудни впереди себя увидели землю, на которой горы высокие…», сейчас этот остров называется Бейкер.На следующий день Чичиков решил произвести разведку местности и отправил на сушу на ланг-боте десять человек во главе с Абрамом Дементьевым, но отряд к назначенному сроку не вернулся, как и второй, высадившийся на берег для поиска первого спустя несколько дней. Что произошло с 15 русскими моряками, неизвестно.Положение оставшихся на корабле было довольно затруднительным, запасы воды и пищи подходили к концу, а высадится на берег не предоставлялось возможным, лодок на борту корабля больше не было, к тому же вся команда болела цингой. Поэтому было принято решение о возвращении в Петропавловск. Из 68 членов команды в Петропавловск вернулось лишь 49 человек.В следующем году с целью отыскать пропавший корабль «Святой Петр» и команду Беринга, Чичиков предпринял путешествие, но отыскать людей ему не удалось.На обратном пути Чириков обнаружил остров, который нанес на карту остров и назвал Святым Иулианом (в этот день память мученика Иулиана Тарсийского, сейчас это остров Беринга), на котором и томилась экспедиция датчанина, но которую «Святой Павел» там не обнаружил.Отчет об экспедиции вместе с картой Чириков направил в Петербург. Позже он принимал участие в составлении итоговой карты русских открытий в северной части Тихого океана.Вернувшись в Петербург, возглавил Морскую академию. В сентябре 1747 года был переведен в Москву, где скончался от туберкулеза и последствий цинги, оставив много долгов. Алексей Ильич, отдавший 20 лет жизни на изучение Дальнего Востока, и очень много сделавший для Отечества, умер в большой нужде.«Капитан Алексей Ильич Чириков был лучшим офицером своего времени, краса и надежда флота, умный, образованный, скромный и твердый, человек», - такую характеристику ему дал Александр Соколов, историк, живший в XIX веке.Благодаря таким твердым и кротким людям – «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5) современная Россия стала великой державой, раскинувшейся на 1/6 земного шара.