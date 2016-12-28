Россия пересмотрела итоги холодной войны в свою пользу

Ровно 25 лет назад СССР был окончательно распущен, что долгие годы считалось следствием победы США в холодной войне. Так Вашингтон стал столицей единственной оставшейся сверхдержавы. Но теперь этот его статус покачнулся: американцы признают, что Россия настолько увеличила свое влияние внутри самих США, что итоги холодной войны уже не выглядят столь однозначно.Несмотря на то, что холодная война традиционно преподносилась в школьных учебниках и СМИ как борьба двух идеологий – коммунистической и капиталистической, в основе ее лежало, в первую очередь, противостояние двух сверхдержав, боровшихся за глобальное доминирование на планете. При этом то, что именовалось марксизмом-ленинизмом, потерпело крах значительно раньше исчезновения Советского Союза с политической карты мира: с начала 1980-х годов даже жители Страны Советов, оказавшись перед пустеющими полками магазинов, перестали воспринимать сказки о всеобщем равенстве, изобилии и светлом будущем. За пределами СССР и Восточного блока в них продолжали верить лишь левацкие криминально-террористические группировки в Европе и странах Третьего мира, а также коммунистические партии ряда западных государств. Для последних, впрочем, это был не столько вопрос веры, сколько бизнеса, ибо их деятельность щедро финансировалась КПСС.Тем не менее инструментальную роль идеологии не стоит недооценивать. Либеральные ценности, ассоциируемые многими с высоким уровнем жизни и предложенные Западом советскому обществу во второй половине 1980-х годов в качестве альтернативы марксизму, ускорили процесс распада СССР, что президент РФ Владимир Путин однажды назвал «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». Так с «мировой шахматной доски» был убран главный политический и военный конкурент США. Один из ведущих американских теоретиков международных отношений Роберт Гилпин считает, что тем самым Вашингтон достиг одной из главных целей, преследуемых всяким государством, которое занимает доминирующее положение на международной арене, а именно – привел политику других государств в соответствие со своими интересами. Разумеется, в первую очередь это относится к России как к единственной стране, все еще способной бросить вызов США в военной области, а также влиять на ситуацию на постсоветском пространстве, в том числе вопреки интересам Запада.В 1990-е годы, в период так называемого стратегического партнерства между США и Россией, Москва вассально следовала в кильватере политики Вашингтона, «сдав» режим Наджибуллы талибам в Афганистане, сокращая стратегические вооружения и довольно пассивно реагируя на расширение НАТО на Восток. Однако в 2000-х годах ситуация изменилась. Вначале Москва перестала поддерживать внешнеполитический курс Вашингтона, подвергнув критике действия США на Ближнем Востоке. Затем восприняла в штыки поддерживаемые Америкой «цветные революции», в том числе в бывших советских республиках – Грузии и на Украине. А в конце концов перешла в контрнаступление, отбив нападение Грузии на Южную Осетию, вернув Крым, поддержав президента Сирии Башара Асада и начав программу модернизации собственных вооруженных сил. Попутно возобновилось и противостояние в идеологической сфере – Москва все резче критикует стремление Вашингтона построить однополярный мир под своим руководством.Неспособность США обеспечить мир и стабильность в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, отсутствие видимых успехов в борьбе с исламским терроризмом (в первую очередь с ИГИЛ*), провал политики Вашингтона по переводу Украины на рельсы либерального и демократического развития подвели под критику со стороны России достаточно прочную основу. Эту критику стали разделять даже союзники Вашингтона по блоку НАТО, в частности Турция. Так, представителей США не пригласили на встречу, состоявшуюся в минувший вторник между главами МИД и Минобороны Турции, России и Ирана, в ходе которой обсуждались пути решения сирийского кризиса. Не были приглашены американцы и на прошедшие в Анкаре в начале декабря переговоры между представителями России и сирийских повстанческих группировок. Результатом той встречи стало соглашение о прекращении огня в Алеппо с последующей эвакуацией жителей этого города.Отношения между Россией и США все чаще стали сравнивать с новой холодной войной. Но для того чтобы стать «классической», этой холодной войне не хватало важнейшего компонента – попыток повлиять на соперника изнутри с тем, чтобы изменить его внешнюю политику. По мнению российского руководства, США все-таки пытались это сделать через НКО, деятельность которых была ограничена в России соответствующим законом, принятым еще в 2012-м. Как бы там ни было, эффективность ответного хода Москвы была куда более очевидна.Прежде всего, на российский телеканал Russia Today (RT), доводящий до западной аудитории точку зрения РФ на внутрироссийские и международные события, стали работать ведущие журналисты и политические обозреватели США, включая Ларри Кинга и Эда Шульца, ранее подвергавшего действия Москвы и лично президента Путина довольно серьезной критике. Начало сотрудничества подобных медийных «тяжеловесов» с данным телеканалом способствовало росту его популярности в США. При этом мнение Москвы о ключевых внешнеполитических проблемах современности разделил такой патриарх американской дипломатии, как Генри Киссинджер. В интервью уже упомянутому телеканалу RT в 2014-м он фактически поддержал позицию Москвы по украинскому кризису, назвав ошибочной политику США и Европы в отношении Киева. Тут важно учитывать, что Кинг, Шульц и Киссинджер – это очень известные люди, для которых личная и профессиональная репутация стоит на первом месте, а потому вряд ли они стали бы выступать на стороне РФ, если б подобная деятельность могла уронить их авторитет в глазах американской и международной аудитории.Некоторые граждане США, обладающие не только национальной, но и мировой популярностью, не ограничились выражением симпатий. Боксер-тяжеловес Рой Джонс-младший и киноактер, мастер боевых искусств Стивен Сигал попросили российское гражданство и получили его. Их шаги можно рассматривать как поддержку не только России, но и лично президента Путина, который, как известно, увлекается единоборствами и имеет имидж решительного и волевого человека, что особенно выделяется на фоне нынешнего главы Белого дома Барака Обамы. Можно вспомнить, что аналогичным способом поддержали Россию и европейские кинозвезды мировой величины, включая француза Жерара Депардье, которому вручили паспорт РФ в 2013 году, и итальянку Орнеллу Мути, по некоторым данным, тоже подавшую документы на получение российского гражданства.А легендарный голливудский кинорежиссер и обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун даже снял о Путине документальный фильм. Говоря о российско-американских отношениях, Стоун обвинил США в нарушении целого ряда договоренностей с РФ, в том числе договора по ПРО и обещания не расширять НАТО на восток, а также отметил, что в настоящее время Россия и, может быть, Китай – это единственные страны, которые могут противостоять Вашингтону.Столь статусными симпатизантами на территории соперника Советский Союз не мог похвастаться даже на пике своего могущества. Но воздействие России на американскую политику «изнутри» с целью придания ей более удобной для Москвы направленности этим не ограничилось.В сентябре 2015 года специальный агент ФБР Адрин Хокинс связался с Национальным комитетом Демократической партии и сообщил его сотрудникам, что по крайней мере в один из компьютеров, принадлежащих комитету, якобы проникли российские хакеры из группы, которую агенты ФБР условно назвали «Герцоги». Специалисты по кибербезопасности США утверждают, что данная группа, занимающаяся сбором разведданных, существует уже 7 лет и связана с российским правительством.Дальнейшие события хорошо известны. Вначале представители демократов обвинили Россию в том, что ее хакеры выкрали компрометирующие материалы из компьютеров партии и передали их Wikileaks с целью скомпрометировать Хиллари Клинтон, а после стали утверждать, что те же хакеры смогли повлиять на подсчет голосов в ходе президентских выборов с тем, чтобы исказить результаты в пользу Дональда Трампа.Возможно, версия о попытках русских повлиять на исход американских выборов возникла в США в том числе потому, что сама Америка, по признанию газеты Washington Post, уже неоднократно пыталась сделать то же самое в отношении других стран. Однако если похищение информации из компьютеров Демпартии хотя бы осуществимо технически (по крайней мере, американская фирма CrowdStrike, специализирующаяся на кибербезопасности, якобы установила, что это сделали хакеры из российской военной разведки), то возможность повлиять таким образом на исход голосования была отвергнута американскими компьютерными специалистами.Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, первоначально не веривший в победу Трампа, считает, что секрет успеха миллиардера кроется в его способности понять, что ждут от будущего главы государства фермеры из штатов Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, так что русские хакеры здесь совершенно ни при чем. Но слова Макконнелла не были услышаны теми, кто стал активно раскручивать маховик теории «российского заговора». Помимо версии о хакерских атаках, СМИ и политики США стали активно продвигать идею о том, что Москва (в первую очередь с помощью сетевых СМИ) организовала грандиозную «промывку мозгов» американцев, заставив их поверить в нечистоплотность и коррумпированность Клинтон. В этой связи совершенно не важно, насколько реальны российские хакеры. Важно, что сами американские элиты поверили в их могущество. Как и в случае со статусными симпатизантами, СССР о подобных «лаврах» не мог даже мечтать.В итоге Россия стала ключевым элементом американской политической жизни, причем оказывающим на эту жизнь деструктивное воздействие в таких масштабах, каких не было за всю американскую историю. Та же Клинтон объяснила свой проигрыш тем, что Путин якобы сводил с ней личные счеты. ФБР и ЦРУ заявили, что Россия пыталась вмешаться в процесс президентских выборов с целью помочь Трампу, но признали, что доказательств реального влияния хакеров на подсчет голосов у них нет и целью подобных попыток могло стать желание Москвы посеять в американцах недоверие к их же избирательной системе. А президент Обама, упомянув, что треть избирателей, голосовавших за Трампа, положительно относятся к Путину, подчеркнул, что такое стало возможно лишь потому, что Америка, расколовшись на демократов и республиканцев, стала беззащитна перед иностранной пропагандой. Позже глава Белого дома сообщил об угрозе ослабления американского общества со стороны России в том случае, если американцы откажутся от своих моральных ценностей.Между тем упомянутый Обамой раскол только усилился. Предполагаемое влияние России на исход выборов стало использоваться противниками Трампа в качестве обстоятельства, ставящего под сомнение его верность священному принципу всех президентов США: «Интересы Америки превыше всего!». Некоторые американские политологи называют его даже «младшим партнером Путина». При этом российский фактор (пусть бы даже и мнимый) явно осложнил отношения новоизбранного президента со многими политиками-республиканцами, а также ЦРУ и ФБР, выводы которых о российском влиянии на выборы он не пожелал принять.Таким образом, в обострившемся за последние несколько лет противостоянии с Россией Америка потерпела настоящий политический «Перл-Харбор», венцом которого стали президентские выборы. Их проведение и итоги заставили Соединенные Штаты усомниться в двух базовых ценностях, лежащих в основе их представления о себе как о мировом лидере, - в техническом и морально-нравственном превосходстве над побежденным в холодной войне противником, и вынудили в достаточно унизительной форме признать способность Москвы оказывать существенное воздействие на внутриполитическую жизнь Америки. Подобный «прогиб» Соединенных Штатов перед Россией оказал воздействие и на западноевропейских союзников США, заставив их опасаться того, что Россия начнет избирать пророссийски настроенных политиков уже на их территории.Интересно, что антироссийские политические силы в США, продолжая раздувать скандал вокруг прошедших выборов, достигают цели, прямо противоположной той, которую ставят перед собой. А именно – усиливают авторитет российской власти как в глазах россиян, так и среди жителей других государств. «Одержимость Запада Путиным, – подчеркивает газета The New York Times, – как раз и является источником недавно появившейся у российского президента «мягкой силы»... Привлекательность нынешней России кроется не в ее идеологии, а во впечатлении силы, которое она производит».Дальнейшее развитие российско-американских отношений пока прогнозировать сложно. На них будут оказывать влияние два главных фактора. С одной стороны, это условно пророссийски настроенный президент, с другой – довольно значительный антироссийский политический истеблишмент, жаждущий взять реванш за унижение Америки. И если второй фактор возьмет верх, то, возможно, придется вспомнить слова, приписываемые командовавшему японским флотом адмиралу Исороку Ямамото, которые он сказал после атаки на Перл-Харбор: «Боюсь, все, чего мы добились, – это разбудили спящего гиганта, наполнив его всесокрущающей решимостью». Тем более что Обама предупредил Россию о вероятности ответных действий со стороны США.Увы, в настоящее время Соединенные Штаты имеют возможность предпринять подобные действия в более широком диапазоне, чем хакерская атака, в период уже российских президентских выборов. Так, журнал Forbes напоминает, что Резервный фонд РФ измеряется в долларах, которые служат для поддержания курса рубля, причем доллары эти присутствуют там не в физической, а в электронной форме. Интегрированность данного фонда в западную банковскую систему дает возможность достаточно быстро и просто перекрыть доступ России к его средствам. Остается надеяться, что Трамп и его команда, настроенные на конструктивный диалог с Москвой, подобного развития событий не допустят. В любом случае, то, что произошло в российско-американских отношениях за последние пару лет, дает, по признанию американских же политологов, основания говорить о том, что Россия серьезно пересмотрела итоги холодной войны в свою пользу.