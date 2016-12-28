08:12 28 декабря

Ту-154 МО РФ. В плену у версий

25 декабря при взлёте из аэропорта Адлер (Сочи) потерпел крушение авиалайнер Ту-154, принадлежавший министерству обороны Российской Федерации. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Самолёт, как известно, направлялся в сирийскую Латакию (на российскую авиабазу «Хмеймим») с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи борт приземлился для осуществления дозаправки, причём внепланово. Плановая дозаправка должна была проводиться в Моздоке, однако в связи с плохими метеоусловиями, Ту-154 был перенаправлен именно в Адлер. Осуществив дозаправку - с пассажирами на борту (в полном соответствии с регламентом – наличием дополнительного трапа, открытыми дверями и пожарными бригадами в непосредственной близости от борта) - и без пополнения дополнительным грузом, борт осуществил взлёт. Однако в течение минуты после взлёта с экипажем была потеряна связь – самолёт упал в море в нескольких морских милях от побережья Хостинского района Сочи.

Ту-154 МО РФ. В плену у версий


При отсутствии на момент подготовки материала итоговых официальных сообщений о причинах крушения Ту-154 МО РФ делать публикации относительно такого рода выводов, как минимум, некорректно. Однако в связи с появлением в отдельных СМИ, да и в комментариях определённых читателей «Военного обозрения» материалов, в которых «уже всё решено», причём решено даже до окончательной расшифровки информации главного бортового самописца, тему всё же стоит рассмотреть до выводов работающей комиссии. Важно: без каких-либо претензий на то, что публикация ставит своей целью донести какую-то единственно «правильную» точку зрения.


Что обратило на себя внимание: если так можно выразиться, хор голосов, заявляющий нечто в стиле «если это не теракт, тогда что?» Причём вопрос ставится так, что сами же вопрошающие пытаются на него и ответить: мол, ну всё же ясно как божий день – спецслужбы "не досмотрели", кто-то пронёс на борт «адскую машинку», а затем привёл в действие. Мол, терактом и только терактом можно объяснить тот факт, что опытные лётчики (а лётчики действительно были опытными) не успели сообщить диспетчеру о нештатной ситуации на борту. Мол, посла в Анкаре застрелили, самолёт, вылетевший из Шарм-эль-Шейха в прошлом году, взорвали, российские войска в Сирии действуют – а потому, «конечно, теракт» - вот же «доказательства»... Нам, как бы, «все мстят за всё». И, как бы, спецслужбы в России «дырка на дырке» - любой террорист может себе позволить взорвать всё, что угодно – хоть борт МО РФ, хоть само МО РФ, если, захочет...

Итак, таинственные террористы, которые в кои-то веки не берут на себя ответственности за «теракт», судя по публикациям отдельных персон, решили не искать себе лёгких путей. «Дали» самолёту не просто взлететь с аэродрома Чкаловский и подняться в небо, но и долететь до места дозаправки. Терпение, совсем не характерное для террористов дня сегодняшнего...

Если же «адскую машинку», как считают «уже знающие причины крушения эксперты», подкладывали (передавали в качестве «посылки» в "Хмеймим") в Сочи, то, уж простите за сарказм не к месту, «таинственные террористы», видимо, ещё и проконсультировались с предсказателями будущего, ибо только они изначально могли знать, что самолёт будет дозаправляться не в Моздоке, а в Сочи.

Теперь – очень важно! Следственная группа вовсе не отвергает версию о возможности террористического акта. О нулевой вероятности теракта не говорит сейчас никто. Повторю: никто! Представители следственной группы, позицию которой выразил министр транспорта Максим Соколов, рассматривают и её (версию теракта), но только на данный момент она не в числе приоритетных. Причём, вполне возможно, по тем самым причинам, которые указаны выше. Хотя неприоритетная версия – тоже версия, и отметать её никто не собирается.

Главный довод тех, кто помимо версии о террористическом акте и идее о «тотальной вендетте против России», не готов видеть ничего вокруг, примерно следующий: «это был самолёт министерства обороны, им управляли опытнейшие лётчики, дозаправку совершали не менее опытные сотрудники Сочинского аэропорта, делаем выводы...»

Откровенно говоря, сложно себе представить то, чтобы подобные авиарейсы осуществлял неопытный экипаж. И одновременно трудно найти в печальной истории авиакатастроф последних нескольких лет массовую статистику, говорящую о том, что самолёты падали в результате именно неопытности экипажа. Случаи, безусловно, были, но они по-настоящему единичны. Как уже было сказано: никаких попыток притянуть за уши причины – только факты. А факт в том, что авиакатастрофы, к величайшему сожалению, случаются даже тогда, когда самолётом управляют мастера пилотирования с огромным опытом такового, а дозаправку совершают мастера технического обслуживания с не менее огромным опытом.

Об опыте экипажа Ту-154 говорит то, что командир воздушного судна майор Роман Волков имел за плечами более 3 тыс. часов налёта, и то, что штурман – подполковник Александр Петухов - в 2011 году приложил в составе другого экипажа все усилия, чтобы посадить небезызвестный «танцующий» Ту-154. Стоит напомнить, что тогда у взлетевшего с аэродрома Чкаловский авиалайнера появился существенный крен вправо. Самолёт выровняли, набрали высоту, но он стал заваливаться уже в левосторонний крен. Александр Петухов дал рекомендацию командиру экипажа выполнить посадку с обратным курсом. Но тогда шёл интенсивный радиообмен с диспетчерами. А тут – в эфире тишина. Полная тишина... Мог ли экипаж в последние роковые секунды полёта говорить, выполнять какие-то действия? Если да, то почему диспетчер не уловил ни слова, ни шума, ни вероятных криков об опасности? Если мог и молчал – ещё больше вопросов. Вплоть до вопроса о реальном внезапном отказе систем связи, что, конечно, оспаривают те, кто проводил техническое обслуживание борта Минобороны. Было ли время выходить на "внешнюю" связь - отдельный вопрос.

Безусловно, молчание экипажа Ту-154 МО РФ может добавлять конспирологии, но история авиации знает подобные трагические истории - без "руки террористов " и без иных "тёмных сил" - со вполне физически объяснимыми причинами. Одна из таких катастроф произошла в ночь с 7 на 8 июля далёкого уже 1980 года в Алма-Ате. Тогда самолёт «Аэрофлота» выполнял рейс в Симферополь со 156 пассажирами и 10 членами экипажа на борту. Если сегодня говорят о «старости» самолёта, упавшего в Чёрное море – 33 года, то тот борт был новейшими – всего год эксплуатации. Командир воздушного судна – 46-летний Алексей Кулагин имел богатый опыт пилотирования – почти 2,7 тыс. часов налёта. О терроризме и угонах лайнеров тогда знали, разве что, из телепрограммы «Международная панорама»...

Из сводки, опубликованной после тщательно проведённого расследования:
В 00:38 по местному времени Ту-154 совершил взлёт из аэропорта Алма-Аты с магнитным курсом 230° и начал набор высоты. На высоте 120 метров при скорости 320 км/ч экипаж начал убирать механизацию крыла. На высоте 150 метров закрылки были выпущены на 5°, предкрылки на 12°, стабилизатор на -1°, шасси убраны. Самолёт начал неожиданное быстрое снижение, появился правый крен в 18°. Экипаж начал действия по устранению крена, однако предотвратить потерю высоты не удалось. Менее чем через две минуты после начала разбега, несмотря на максимальную тягу двигателей, самолёт с тангажом +6° на скорости 400 км/ч и с вертикальной скоростью 2—3 м/с столкнулся с поверхностью земли на пшеничном поле в 3396 метрах юго-западнее торца ИВПП в 60 метрах правее её створа. Отскочив от земной поверхности и повернув вправо на 8°, самолёт пролетел 86 метров и упал второй раз. Проскользив по полю 63 метра, авиалайнер опять оторвался от земли и пролетел 80 метров, а затем упал на землю. В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, самолёт упал в овраг глубиной 3 метра и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага (339 м от места первого касания земли), самолёт развернулся влево на 10° и разрушился. Отделившаяся средняя часть фюзеляжа с фрагментом крыла ударилась о склон и подлетела вверх, после чего, пролетев 370 метров, врезалась в отвесный склон высотой 8 метров и взорвалась. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева на восточной окраине Алма-Аты. С момента отрыва от ВПП до разрушения самолёта прошло около 100 секунд.


Если бы та катастрофа произошла в нашу эпоху – эпоху Интернета, то, конечно же, штатные конспирологи уже на следующие сутки после аварии выдали бы тонну материалов из серии: «от нас по любому что-то скрывают, и что по любому была бомба, или же лётчики сознательно повели самолёт по смертельной траектории, ничего не сообщая диспетчеру».

Вывод в этой ситуации только один и он, уж простите, банален донельзя: можно выдвигать сколько угодно «конспирологических» версий, но когда о разбеге и взлёте, о показаниях приборов, работе средств связи, о переговорах экипажа Ту-154 пока неизвестно фактически ничего, то реальный вывод о причинах крушения может совсем не совпасть с суждениями лиц, самостоятельно записавшихся в группу искателей «таинственного следа».
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: russianplanes.net/Светлана Балаева
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Комментарии 9
  1. сибирячок Сегодня, 06:10
    Написавший статью видимо спец по тому сколько терпения у террористов, а также когда и где именно могли заложить бомбу (это только версия). А вариант закладки груза в провозимое оборудования еще на этапе формирования рейса - чисто гепотетически не рассматривается? Музыканты - значит много музыкального оборудования - как вариант заложить туда. Но это так - отступление. В свете последних событий эти варианты отбрасывать тоже нельзя.
    Есть факты: 1.Самолет до Адлера долетел без малейших проблем. 2. Экипаж опытный (к вопросу об ошибке экипажа) - на мертвых списать можно все - Они стерпят. 3. Отсутствие тревожных сигналов с самолета на диспетчерский пост.
    Ну и на последок пресловутая яркая вспышка на горизонте.
    Это и не только это наводит на разные мысли. Думайте Сами.
    сибирячок
    1. svp67 Сегодня, 06:14
      Цитата: сибирячок
      Думайте Сами.

      Для этого нужны ТОЧНЫЕ и проверенные данные, а не домыслы. Так, что подождем выводов комиссии.
      А от себя скажу, пока у нас не начнется нормальная работа, а не штурмовщина, такие случаи будут повторяться с завидной регулярностью. Хватит гнать горячку.
      svp67
      1. сибирячок Сегодня, 06:19
        ТОЧНЫЕ данные - это просто замечательно Коллега, вот только вопрос, а зачем Вам знать все и делиться этими данными с Вами, со мной. Мы будем знать ровно столько- сколько нам будет дозволено из средств массовой информации. Так вот как то.
        сибирячок
        1. svp67 Сегодня, 06:22
          Цитата: сибирячок
          Мы будем знать ровно столько- сколько нам будет дозволено из средств массовой информации.

          Знаете, в этом случае обо всем можно будет судить по косвенным действиям. Усилят досмотры и контроль на посадках - явно был теракт, проведут внеплановые осмотры техники - техническая причина, ну и так далее. А эти действия скрыть не возможно.
          svp67
    2. Володин Сегодня, 06:50
      Цитата: сибирячок
      Написавший статью видимо спец по тому сколько терпения у террористов (...). А вариант закладки груза в провозимое оборудования еще на этапе формирования рейса чисто гепотетически не рассматривается?


      По той же логике выходит, что написавший комментарий, видимо, спец по закладке бомб в провозимое оборудование...
      Володин
      1. сибирячок Сегодня, 07:04
        Логика у Вас хромает Уважаемый hi
        сибирячок
        1. Комментарий был удален.
        2. Володин Сегодня, 07:20
          Действительно, куда уж тут до Вашей "логики".
          Володин
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    Ждём заключения комиссии...
    a.s.zzz888
  3. Alex_59 Сегодня, 07:43
    Для тех кто хочет понять как вообще работает авиация, как расследуются катастрофы, т.е. вникнуть в суть, а не просто потрепаться рекомендую зайти на сайт Международного авиационного комитета РФ в раздел "Расследования" и почитать хотя бы парочку отчетов. Сразу скажу - это нудно, скучно, можно уснуть. Собственно это и будет для вас барьером отсечки - если не осилите, значит вам эта тема не интересна, тогда и высказывать версии не стоит, тем более вслух. А если осилите, то надеюсь многое переосмыслите в плане "от нас скрывают", "на мертвых все спишут". За одно чтение отчетов потребует от вас освоить кое-какие понятия из мира авиации, как самолет вообще летает и т.д. и т.п. Человек который высказывает какие-то версии должен хотя бы в общих чертах представлять как самолет в воздухе держится, что такое угол тангажа, закрыли, предкрылки, глиссада, аэродинамическое качество, Су, Сх, и какие силы действуют на самолет в полете (я уже не говорю про такие вещи как чтение РЛЭ или техническое описание самолета). А то судя по 90% комментов никто этих вещей просто не знает, но выводы о происшествии делает уверенно.
    Alex_59

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