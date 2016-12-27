В прошлом году Россия заняла 3 место в мире по продаже вооружений

Согласно докладу исследовательской службы американского Конгресса, в 2015 г бесспорное лидерство по количеству заключенных военных контрактов осталось за Соединенными Штатами.Всего США поставили вооружений в другие страны на $ 40 млрд. Эта сумма составила примерно 40 % от мирового объема поставок оружия в 2015 г.На втором месте, по данным исследователей, находится Франция. Следующие строчки рейтинга заняли Россия и Китай. Далее идут Швеция, Италия, ФРГ, Турция, Великобритания и Израиль.При этом в докладе отмечается, что уровень мировой торговли оружием по сравнению с 2014г снизился на 10 %.Самыми крупными покупателями вооружений стали Катар ($ 17 млрд.), Египет (12 млрд.) и Саудовская Аравия (8 млрд.).В денежном выражении мировые объемы торговли оружием упали на $ 9 млрд. (с 89 млрд. в 2014-ом до 80 млрд. в 2015 г). Однако Соединенным Штатам и Франции в 2015 г удалось увеличить свои продажи, что привело к росту их выручки на 9 млрд. и 4 млрд., соответственно.