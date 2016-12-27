00:47 28 декабря

В прошлом году Россия заняла 3 место в мире по продаже вооружений

Согласно докладу исследовательской службы американского Конгресса, в 2015 г бесспорное лидерство по количеству заключенных военных контрактов осталось за Соединенными Штатами.

В прошлом году Россия заняла 3 место в мире по продаже вооружений


Всего США поставили вооружений в другие страны на $ 40 млрд. Эта сумма составила примерно 40 % от мирового объема поставок оружия в 2015 г.


На втором месте, по данным исследователей, находится Франция. Следующие строчки рейтинга заняли Россия и Китай. Далее идут Швеция, Италия, ФРГ, Турция, Великобритания и Израиль.

При этом в докладе отмечается, что уровень мировой торговли оружием по сравнению с 2014г снизился на 10 %.

Самыми крупными покупателями вооружений стали Катар ($ 17 млрд.), Египет (12 млрд.) и Саудовская Аравия (8 млрд.).

В денежном выражении мировые объемы торговли оружием упали на $ 9 млрд. (с 89 млрд. в 2014-ом до 80 млрд. в 2015 г). Однако Соединенным Штатам и Франции в 2015 г удалось увеличить свои продажи, что привело к росту их выручки на 9 млрд. и 4 млрд., соответственно.

Использованы фотографии: РИА Новости. Евгений Биятов
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76
  1. 210окв Вчера, 17:11
    По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?
    210окв
    1. Muvka Вчера, 17:19
      Мне интересна цифра Франции. Больше 15 млрд? Вряд ли.
      Muvka
      1. Pirogov Вчера, 17:41
        Цитата: Muvka
        Мне интересна цифра Франции. Больше 15 млрд? Вряд ли.

        А меня удивило 5 место шведов и 8 британии,вот вам и свеи!
        Pirogov
        1. alexmach Вчера, 17:43
          Ну шведы то известный производитель.
          alexmach
          1. Pirogov Вчера, 18:12
            Цитата: alexmach
            Ну шведы то известный производитель.

            Согласен известный ,но опередить ФРГ и бритов да и Израиль как эти Киты такое допустили ?
            Pirogov
            1. alexmach Вчера, 19:49
              Ну к примеру закупая шведские пушки и снаряды в том числе для немецких БМП?
              alexmach
              1. cniza Вчера, 21:58
                Главное нам темпы не сбавлять , мы берем качеством и умеренной ценой - Победа будет за нами.
                cniza
            2. Арон Заави Вчера, 20:11
              Цитата: Pirogov
              Цитата: alexmach
              Ну шведы то известный производитель.

              Согласен известный ,но опередить ФРГ и бритов да и Израиль как эти Киты такое допустили ?

              Шведы спокойно работают на арабских рынках, которые полностью закрыты для Израиля.
              Арон Заави
              1. Pirogov Вчера, 20:30
                Цитата: Арон Заави
                Шведы спокойно работают на арабских рынках, которые полностью закрыты для Израиля.

                Так ясно сша прёт туда ,всё что угодно ,КУДА СМОТРИТ ваше лоби в сша ? Или вы теперь с саудами ,Катаром ,Иорданией , ОАЭ и т.д. братья навек ? И все против Ирана ! Как только у саудов появится ЯО дружба резко закончится.
                Pirogov
          2. mvg Вчера, 18:53
            5.4 лярда в Бразилию только...
            mvg
      2. donavi49 Вчера, 18:23
        Да.

        Катару на 7млрд.
        Египту на 8млрд+.

        Еще + Индия (но ее наверное уже в этот год будут считать), да и мелочь всякая.
        donavi49
      3. mvg Вчера, 18:52
        Индия, Катар много взял Дассо + обслуживание, Скорпены в Австралию.. не хило так
        mvg
      4. Че за Вчера, 22:01
        За счет мистралей вылезли
        Че за
    2. 97110 Вчера, 17:21
      Видимо они французов с Мистралями считали, Он - без Севастополя и Владика. Да и как Холланда считать - даже неприлично...
      97110
    3. UralЧел Вчера, 17:30
      Цитата: 210окв
      По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?

      ------------------
      чем хвастаем...чем убивают
      -----
      уровнем жизни похвастались бы
      но увы мы на 61 месте
      UralЧел
      1. 210окв Вчера, 17:36
        Да,это так.Продаем мы машины для убийства..Нов то же время ОПК является и кормильцем тех кто там работает и центром передовых технологий у нас в стране
        Цитата: UralЧел
        Цитата: 210окв
        По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?

        ------------------
        чем хвастаем...чем убивают
        -----
        уровнем жизни похвастались бы
        но увы мы на 61 месте
        210окв
        1. Force Вчера, 23:35
          Каких передовых? Все технологии которые достались от СССР. Нового почти ничего. Вот Китай купит Су-35 и начнет их сам клепать. Это был последний самолет который их интересовал в плане технологий.
          Force
      2. trenitron Вчера, 17:40
        Цитата: UralЧел
        Цитата: 210окв
        По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?

        ------------------
        чем хвастаем...чем убивают
        -----
        уровнем жизни похвастались бы
        но увы мы на 61 месте

        Так не вопрос, это Вам на другой сайт, инет изобилует сайтами об экономике
        trenitron
      3. svp67 Вчера, 17:41
        Цитата: UralЧел
        уровнем жизни похвастались бы
        но увы мы на 61 месте

        Правильно и для этого надо что бы сейчас перешли на второе место, что бы поднять уровень жизни. Увы, но пока иного у нас мало на продажу, но ВПК может очень нам помочь, вытянув и остальные отрасли экономики...
        svp67
        1. UralЧел Вчера, 17:52
          Цитата: svp67
          Увы, но пока иного у нас мало на продажу, но ВПК может очень нам помочь, вытянув и остальные отрасли экономики...

          ------
          что? при СССР -вытянули?
          не стройте иллюзий...военная машина не пашет...
          не стоит думать что ВПК потянет за собой ту часть промышленности для поднятия жизненного уровня людей....да часть работающих в ВПК будут иметь... пример у нас Маяк...жировали при СССР
          ----------
          ВПК это чиряк на здоровом теле....
          это тот волк в отаре
          -----------------
          гранату положите на тарелку?...
          UralЧел
          1. СРЦ П-15 Вчера, 18:08
            Цитата: UralЧел
            гранату положите на тарелку?...

            Вот нам бы и положили гранату на тарелку, но чужую, если бы у нас не был развит ВПК.
            СРЦ П-15
          2. svp67 Вчера, 18:13
            Цитата: UralЧел
            не стройте иллюзий...военная машина не пашет...

            Это если в голове разруха.
            А так, для военного дела необходимо:
            - передовая наука, для этого соответственно образование ВСЕОБЩЕЕ на высоком уровне.
            - передовое производство, причем СВОЕ
            -передовая МЕДИЦИНА.
            И это так на вскидку.
            Так, что при правильном и грамотном подходе ВПК - отличный локомотив. Мировых примеров этого ПРЕДОСТАТОЧНО.
            Цитата: UralЧел
            ВПК это чиряк на здоровом теле....

            Сходите в русскую баню, да хорошенько попарьтесь, может тогда всякие "чиряки" Вас перестанут беспокоить, а мысли как то заработают в нужном направлении, а не в направлении - все пропало...
            Цитата: UralЧел
            при СССР -вытянули?

            А вот и не надо повторять его ошибки, а именно . Произведенное у нас оружие продаваемое в чужие страны должно приносить нам ПРИБЫЛЬ, продвигая вслед за собой и наши интересы, в том числе и в бизнесе.
            -достижения ВПК, надо не прятать, а адоптировать для населения.
            svp67
          3. 210окв Вчера, 18:32
            ВПК СССР "тянул"гражданку не хило..Вы что,хотите сказать что из за расходов на оборону сгинуло государство?Причины другие..
            Цитата: UralЧел
            Цитата: svp67
            Увы, но пока иного у нас мало на продажу, но ВПК может очень нам помочь, вытянув и остальные отрасли экономики...

            ------
            что? при СССР -вытянули?
            не стройте иллюзий...военная машина не пашет...
            не стоит думать что ВПК потянет за собой ту часть промышленности для поднятия жизненного уровня людей....да часть работающих в ВПК будут иметь... пример у нас Маяк...жировали при СССР
            ----------
            ВПК это чиряк на здоровом теле....
            это тот волк в отаре
            -----------------
            гранату положите на тарелку?...
            210окв
            1. UralЧел Вчера, 18:44
              Цитата: 210окв
              Вы что,хотите сказать что из за расходов на оборону сгинуло государство?Причины другие..

              -------------
              да когда же народ снимет розовые очки...да не дурите вы себя
              ----
              ржавый гвоздь в новом заборе....надолго?
              ------
              снимите очки
              UralЧел
              1. 210окв Вчера, 18:47
                Снимите очки?И оденьте госдеповские? fool
                Цитата: UralЧел
                Цитата: 210окв
                Вы что,хотите сказать что из за расходов на оборону сгинуло государство?Причины другие..

                -------------
                да когда же народ снимет розовые очки...да не дурите вы себя
                ----
                ржавый гвоздь в новом заборе....надолго?
                ------
                снимите очки
                210окв
            2. мамука Вчера, 18:52
              спор на тему - пистолет зло или добро? давно уже решили, что оценивать нужно того, кто его в руке держит
              мамука
            3. opus Вчера, 21:22
              Цитата: 210окв
              ы что,хотите сказать что из за расходов на оборону сгинуло государство?

              Не в целом, но в ОСНОВНОМ ДА




              + незавершенка( она примерно под 70% от оборонки кушала ежегодно)
              + всякие голодранцы из компартий и прочей прогрессивной части человечества
              +СЭВ(поляки,болгары и ко)
              + РН "Энергия"
              opus
              1. saturn.mmm Вчера, 21:58
                Цитата: opus
                Не в целом, но в ОСНОВНОМ ДА

                Ситуация по большей части была создана искусственно, КПСС с этим могла справиться (что то заморозить, кого то посадить на диету, а о ком то забыть) но к развалу был толчок от встречи Горбачева с Рейганом в 1986 году, а потом Мишу понесло, голубя мира.
                Кстати, СЭВ была не такая уж ущербная контора.
                saturn.mmm
                1. opus Вчера, 22:15
                  Цитата: saturn.mmm
                  Ситуация по большей части была создана искусственно,

                  Экономика+ производительность труда...
                  15% от ВВП -это кирдык

                  КНДР в прошлом году потратила на оборону около 7 миллиардов 600 миллионов долларов в год, что составляет от 16 до 22 % валового внутреннего продукта (ВВП) Северной Кореи.
                  Какова житуха в КНДР -думаю пояснять не стоит
                  Цитата: saturn.mmm
                  КПСС с этим могла справиться (что то заморозить, кого то посадить на диету, а о ком то забыть)

                  чего ж не справились?
                  Олухи? Старые ?
                  Я то помню воении(сам работал).
                  Цитата: saturn.mmm
                  но к развалу был толчок от встречи Горбачева с Рейганом в 1986 году,

                  Есть хорошая книженция:

                  там все это(оборонка сожрала и про остальное доступно написано)
                  Цитата: svp67
                  Так, что при правильном и грамотном подходе ВПК - отличный локомотив

                  Военные консервативны,им не нужен пентиум 10,windows 10 и нанометры.
                  Им стабильность нужна.
                  БОЛЬШИНСТВО продукции ВПК не может быть использовано в НХ (сверхдорого,неэффективно,старо,мелкосерийно)
                  кому нах нужен RAD750 за 200 тыс $ штука?

                  Оборудование/остнастка -сверхдорогое и как правило мелкосерийное(ну кроме патронов ессно).
                  Для гражданки(коммерции) его ни один думающий/считающий не купит-не окупится.
                  opus
                  1. saturn.mmm Сегодня, 00:38
                    Цитата: opus
                    чего ж не справились?
                    Олухи? Старые ?

                    Так никто и не хотел справляться, при Андропове была попытка, Черненко не долго протянул а потом перестройка, наша страна поле войны восстановилась и спутник в конце 50-ых запустили, после встречи с Рейганом Политбюро уже не собиралось спасать страну они начали делить ее, многие дорогостоящие проекты могли заморозит,ь вон Нахимов 15 лет ждал ремонта, дождался.
                    Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины.
                    saturn.mmm
          4. 210окв Вчера, 18:35
            Чирьяк у Вас в голове!А про гранату на тарелку...Вам наверное ее и надо,раз не в состоянии на хлеб с маслом заработать..
            Цитата: UralЧел
            Цитата: svp67
            Увы, но пока иного у нас мало на продажу, но ВПК может очень нам помочь, вытянув и остальные отрасли экономики...

            ------
            что? при СССР -вытянули?
            не стройте иллюзий...военная машина не пашет...
            не стоит думать что ВПК потянет за собой ту часть промышленности для поднятия жизненного уровня людей....да часть работающих в ВПК будут иметь... пример у нас Маяк...жировали при СССР
            ----------
            ВПК это чиряк на здоровом теле....
            это тот волк в отаре
            -----------------
            гранату положите на тарелку?...
            210окв
            1. UralЧел Вчера, 18:51
              Цитата: 210окв
              !А про гранату на тарелку...Вам наверное ее и надо,раз не в состоянии на хлеб с маслом заработать..

              тротил себе намажьте... на хлеб, за щеку положите....на АПЛ пашите океян...может шо и вырастет-- гемор точно, СУшками- облака разгоняйте- при засухе....всяко польза
              ------------
              а на хлеб я себе зарабатываю...таких лохов как Вы развожу
              UralЧел
          5. Горный стрелок Вчера, 19:35
            Категорически неверное суждение. ВПК всегда тянет науку и технологии, и производство станков ( средств производства), причём наиточнейших - а ведь под санкциями ничего не продают!
            Ну и народ, что не хочет кормить свою армию ...
            Оружия продали на 14 млрд, а сх продукции - на 17! И оружие сейчас мы ПРОДАЁМ, выгодно, и удешевляя его производство для себя, а СССР оружие дарил, продавая его по кредитам, которые сам и выдавал.
            Горный стрелок
            1. alexmach Вчера, 19:47
              ВПК всегда тянет науку и технологии, и производство станков ( средств производства), причём наиточнейших - а ведь под санкциями ничего не продают!


              Кто это вам такое сказал? Санкции касаются только продукции военного и двойного назначения. Точного машиностроения они какраз-таки не касаются. Точное машиностроение и СВИФТ это именно то за что санкции называют игрушечными...
              alexmach
          6. Серый брат Вчера, 20:24
            Цитата: UralЧел
            ВПК это чиряк на здоровом теле....

            чиряки утворюються в результаті попадання під шкіру стафілококів чи стрептококів. За своїм виглядом вони чимось нагадують звичайні прищі, хіба що тільки великі і дуже хворобливі. Неприємні відчуття проходять тільки після виходу гною назовні, коли шкіра стоншується і проривається під тиском внутрішнього вмісту.
            Якщо ви не можете терпіти біль, а народні методи лікування не приносять позитивного ефекту, то сходіть на прийом до хірурга. Лікар допоможе вам вирішити вашу проблему, зробивши всього один невеликий надріз шкіри. Після чого ви відчуєте, що неприємні распирающие і хворобливі відчуття почали слабшати.
            Серый брат
      4. RUSIVAN Вчера, 17:43
        А ты для правоты уж ГОСДОЛГ сравни,а потом уже и сравнивай, если Россия не выплачивала бы долги как США,то и жили бы в 61 раз лучше...но ведь США даже и не думают выплачивать,так,что прежде чем сравнивать смотри в детали.
        RUSIVAN
        1. UralЧел Вчера, 19:03
          Цитата: RUSIVAN
          А ты для правоты уж ГОСДОЛГ сравни,а потом уже и сравнивай, если Россия не выплачивала бы долги как США,то и жили бы в 61 раз лучше...но ведь США даже и не думают выплачивать,так,что прежде чем сравнивать смотри в детали.

          ----------------
          во где собака то порыта....
          нас лохов разводят на тухло
          а мы всё туда....ума палата
          америкосы нас разводят ....а мы добренькие
          госдолг типа гасим....
          эгээгэ....так кто нас в гос долги втянул? ааа?
          каждый день ярды за бугор отваливаются...замечу это не госдолги....а реальные наши бабки...там наверху сидят и на этом лапки греют...
          -------
          а Вы тут нам о госдолге втюхать хотите
          хохотал со стула упал....живот болит до сих пор
          UralЧел
    4. НЕКСУС Вчера, 17:41
      Цитата: 210окв
      По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?

      Без саудитов и Катара матрассы окажутся даже не на третьем месте...при этом видимо закупки катарцев и Саудовской Аравии надо ставить в графу - Поддержка террористов (ИГИЛ,Ан-Нусра итд),тк те в свою очередь ,большую часть из закупаемого у матрассов оружия ,переправляют в Сирию,Ирак и тд...
      НЕКСУС
    5. alexmach Вчера, 17:42
      Мистрали видимо существенно подправили статистику
      alexmach
      1. СТАРПЕР Вчера, 18:03
        Россия создает оружие для боевых действий, простое и качественное...Опыт у нас огромнейший! А для парадов и чисто попугать это запад... (умеют они впаривать дорогие и блестящие игрушки..)...Так что мужики ничего удивительного... hi Думаю за нашим вооружением будущее, особенно ПВО (но при нашем контроле и спецами нашими, да дорого..Но Россия берет обязательства за "чистое небо")
        СТАРПЕР
      2. donavi49 Вчера, 18:22
        Нет. Они стоят копейки. Вот эти корветы в рамках того же заказа, стоят дороже:


        Франция за счет Рафалей ворвалась в топ. Все же два мегаконтракта:
        1) Египетский суммарно на 8 млрд - базовый 6млрд + допки на 600млн + спутник на 1,4млрд.
        2) Катару на 7 млрд.
        donavi49
      3. аксакал Вчера, 22:10
        Цитата: alexmach
        Мистрали видимо существенно подправили статистику

        + плюс гигантская сделка по Рафалям в Индию. Она состоится навряд ли, скорее всего, вместо Рафалей опять Сушки будут, но лярды то в зачет пошли lol Вот и вышла Франция на второе место. Хотя уверен в некорректности расчета - Россия как была на втором месте, так и есть.
        аксакал
    6. kapitan92 Вчера, 18:42
      Цитата: 210окв
      По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?

      Разные показатели закладываются в рейтинг. Существует цифра поставок, т.е реализованных контрактов, а есть цифра подписанных контрактов.
      Как отмечают британские аналитики, ростом спроса на военном рынке воспользовались прежде всего оружейники Франции: с 2014 по 2015 год они увеличили свой портфель заказов с 36 до 55 млрд долларов. «Этот рост означает, что Франция обгонит Россию и Германию, занимающих второе и третье места в списке крупнейших экспортеров вооружений», — отмечается в докладе института IHS-Jane's. Второе после США место в списке стран-экспортеров военной техники и технологий Франция может занять уже в 2018 году.
      По результатам 2015 года Франция заняла четвертое место. По подсчетам британского института, в течение двух последних лет Франция продала вооружений на 26 млрд долларов: на 8 млрд — в 2014 году и на 18 млрд — в 2015.
      В этом году французский государственный военный концерн DCNS подписал «контракт века» на поставку Австралии 12 подводных лодок. Контракт оценивается в 34 млрд евро. Франция ранее подписала контракты на продажу боевых самолетов Rafale Египту и Катару. Египет также купил у Парижа вертолетоносцы «Мистраль» (построенные для России, но не переданные ей), а также фрегаты Fremm.
      http://vpk.name/news/157561_ekspertyi_franciya_ob
      gonit_rossiyu_po_eksportu_oruzhiya_v_2018_godu.ht
      ml?new
      kapitan92
    7. Jovanni Вчера, 18:47
      Цитата: 210окв
      По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?

      Да по ходу французы! Небось "Мистрали" два раза посчитали.... fellow
      Jovanni
    8. nadezhiva Вчера, 21:13
      Цитата: 210окв
      По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?
      Есть одна фишка:
      Согласно докладу исследовательской службы американского Конгресса, в 2015 г бесспорное лидерство по количеству заключенных военных контрактов осталось за Соединенными Штатами
      Так вот, заключенные контракты и реализованные контракты это как бы совсем разные вещи/цифры. Американский Конгресс пляшет от заключенных. Все остальные - от цифр "по факту" wink
      nadezhiva
    9. SPB.RU Вчера, 22:54
      Тут берется 2015 год,а не пятилетка)))
      SPB.RU
    10. perepilka Вчера, 23:10
      Кто косячит?
      Всего США поставили вооружений в другие страны на $ 40 млрд.

      Ни кто. Просто если считать в тыс.шт. получится одна цифра, в кубометрах другая, а в долларах у США всё гораздо длиннее, потому что 38 попугаев wink
      perepilka
  2. Александр 3 Вчера, 17:22
    Потребность стран НАТО в вооружениях больше чем других стран.А основной поставщик вооружений это американцы.У нас вооружения покупают страны потенциальные противники НАТО.
    Александр 3
    1. Jovanni Вчера, 18:49
      Цитата: Александр 3
      Потребность стран НАТО в вооружениях больше чем других стран.А основной поставщик вооружений это американцы.У нас вооружения покупают страны потенциальные противники НАТО.

      Так надо это... Противников у НАТО чего-то маловато...
      Jovanni
  3. Altona Вчера, 17:44
    США видимо посчитали и продукцию двойного назначения-всякого рода электронику, оптику, тепловизионные матрицы и что то подобное. Также США имеет продукцию, которую не имеем мы. Например, беспилотники и конвертопланы. Тоже видимо посчитали в свой объем. Если так считать, то авиа и ракетные двигатели тоже надо засчитывать нам в актив.
    Altona
  4. Холуай Вчера, 17:53
    Жаль что у нас техника уходит по бросовым ценам отсталым странам, а если и не отсталым, то очень трудным...как Индия...и потенциальному противнику Китаю...
    Холуай
    1. saturn.mmm Вчера, 22:06
      Цитата: Холуай
      Жаль что у нас техника уходит по бросовым ценам отсталым странам, а если и не отсталым, то очень трудным...как Индия...и потенциальному противнику Китаю...

      Вы считаете истребитель за 83,3 миллиона это бросовая цена?
      saturn.mmm
  5. maksim Вчера, 17:57
    пора задуматься об экологической опасности которая нам угрожает,а не о бессмысленном вооружении...
    maksim
    1. samoletil18 Вчера, 22:18
      Правильно! Сделали чистые водные ресурсы, почку, леса, города, продукты питания вместо оружия....
      Вот, пусть нас тепленькими и берут. До кучи, экологически чистыми request
      Потом будем
      samoletil18
  6. Холуай Вчера, 17:59
    Шведы Удивляют уже не первый год...
    Холуай
  7. afrikanez Вчера, 18:03
    Понятно, что "исключительные" хотят остаться на лидирующих позициях! Но факт остается фактом, Пусть будет так, лишь бы они в это верили. fool
    afrikanez
    1. samoletil18 Вчера, 22:21
      Когда французы у них отпустят солидный кусок пирога на этом рынке, то "одними помидорами не отделаться". Майдан, как минимум.
      samoletil18
  8. Sovetskiy Вчера, 18:16
    Всего США поставили вооружений в другие страны на $ 40 млрд. Эта сумма составила примерно 40 % от мирового объема поставок оружия в 2015 г.

    А в "штучном" сравнении можно?
    Ведь если российские вооружения "догнать" до американской цены, то не факт что США были бы первыми lol
    Sovetskiy
    1. мамука Вчера, 18:55
      1. уверены, что наше оружие по американской цене купят?
      2. полагаю, продажа США такой массы оружия обусловлена их работой в политике по продавливанию контрактов в том же Катаре и пр.
      мамука
  9. Paranoid50 Вчера, 18:28
    Вот и новость в тему : Путин подписал указ о передаче РОСТЕХу 100% акций УВЗ. Создаётся "Единый бронетанковый холдинг".
    Paranoid50
  10. Siniy Вчера, 18:55
    А Россия у кого вооружения покупает?
    Siniy
    1. perepilka Вчера, 23:18
      Цитата: Siniy
      А Россия у кого вооружения покупает?

      Танковые прицелы у Белоруссии, "Сосна-У" на б третий
      perepilka
    2. мордвин 3 Вчера, 23:58
      Цитата: Siniy
      Россия у кого вооружения покупает?

      Беспилотники у Израиля. crying
      мордвин 3
  11. muhomor Вчера, 19:24
    Тут двух мнений быть не может! stop Россию пытаются рить все кому не лень! Сколько государство существует, столько просвещённый запад пытается раздробить и схавать. am Под самыми благовидными предлогами. Уже для этого нужен мощный ВПК. И почему, если развитые западные страны продают оружие, то это хорошо, это правильно, выгодно и полезно. А если Россия достигла в этом деле "призового" места, то это экономически вредно, аморально и вообще-угроза миру во всём мире! belay
    muhomor
  12. afrikanez Вчера, 19:27
    Ну если принуждение. это с способ продажи, я даже и не удивлен.США в своём репертуаре, сначала запугать а потом "напичкать". Определённо в этом. что есть! lol
    afrikanez
  13. gal Вчера, 19:58
    Всего США поставили вооружений в другие страны на $ 40 млрд. Эта сумма составила примерно 40 % от мирового объема поставок оружия в 2015 г.
    В денежном выражении мировые объемы торговли оружием упали на $ 9 млрд. (с 89 млрд. в 2014-ом до 80 млрд. в 2015 г).
    Проблемы с математикой?
    gal
  14. 501Legion Вчера, 20:30
    Лягушатники загнали Российские мистрали Египту, вот вам и 2 место тем боле это данные на 15 год а не на 16
    501Legion
  15. Сергей Ф Вчера, 21:25
    Чтой-то и мне не особенно верится в рейтинги США! Тем более ихнего Конгресса!
    Не та дудка, в которую надо дуть... Нет, скорее под которую стоит плясать!
    Сергей Ф
  16. Million Вчера, 21:50
    Вот и вся наша экономика с ее ростом...
    Million
  17. KudrevKN Вчера, 22:02
    Да-а, маленькая Швеция размером с свердловскую и челябинскую области вместе и Израиль размером с Челябинскую, а какие молодцы! А огромная Россия и только третья? А по факту скоро позади Китая и Индии плестись будем, а впереди Рогозин с Медведевым на "лихом коне" или ... хромой кляче?
    KudrevKN
    1. Sergej1972 Сегодня, 00:35
      Швеция по площади относится к крупным государствам, пятая страна в Европе. Больше Свердловской и Челябинской областей, вместе взятых, в полтора раза. Израиль в четыре раза меньше Челябинской области. При этом и в Швеции, и в Израиле народу больше, чем в этих двух областях.
      Сравнивать территории некорректно. Надо сравнивать численность населения и размер экономики. Относительно небольшая по площади, но с почти 80-миллионным населением ФРГ имеет куда большую экономику по сравнению с Канадой, которая является вторым государством мира по площади, но в которой проживает всего 36 млн.
      Sergej1972
  18. Nirvanko Вчера, 22:15
    Для отдельных товарищей которые сильно топят за ВПК. Для сравнения пятерка ведущих стран эскпортеров автомобилей:
    Germany: US$152.7 billion (22.7% of total cars exports)
    Japan: $86.1 billion (12.8%)
    United States: $55.3 billion (8.2%)
    Canada: $44.9 billion (6.7%)
    South Korea: $41.8 billion (6.2%)

    150 миллиардов у Германии, нормальная цифра? Экспорт ВПК мизер по сравнению от экспорта гражданской продукции, которая тоже требует технологий и точного машиностроения. Так что танки танками, но и об гражданке не нужно забывать.
    Nirvanko
  19. мыслитель Вчера, 22:16
    Цитата: 210окв
    По данным амеров-мы третьи..По данным из Кремля-мы на втором месте..Кто косячит?

    Кто как считает, Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) определил России второе место.
    http://www.vestifinance.ru/articles/67810?page=2
    мыслитель
  20. bubalik Вчера, 22:31
    Камарады, вы мне напоминание собаку которой кинули кость, вкусно! Но от главного увели,я насчёт теракта в Сочи, почему нас кормят хором Александрова( низкий поклон им), смертью детскокого врача Доктора Лиза,,,но не говорят и таура нет о 10 погибших? кто они и чем занимались,есть инфо что натранспоре были и не учтенные лица,,,,
    bubalik
  21. vik71 Сегодня, 00:19
    Только уровень жизни россиян никак от этого не меняется. Мы можем десятилетиями продавать оружие, качать газ по новым потокам, гнать лес в поднебесную - зарплата не увеличится, а счета за газ и свет вырастут. fellow
    vik71
  22. Sergej1972 Сегодня, 00:39
    Непонятно, зачем на сайте регистрируются пацифисты, "зелёные" и самодовольные субъекты, "окучивающие лохов" (половина из которых фантазёры из числа прыщавых юнцов).
    Sergej1972

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