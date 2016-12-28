Враг государства номер один. Его называли самым опасным преступником Франции
История Франции богата на преступников, приобретших мировую известность. Это и знаменитая «банда Бонно», и анархист Равашоль, имя которого стало нарицательным, и маньяк-убийца времен Второй мировой войны Марсель Петио. Однако, сомнительную честь зваться главным французским преступником ХХ столетия заслужил Жак Мерин. 28 декабря ему исполнилось бы восемьдесят лет — при удачном стечении обстоятельств он мог бы жить и в наши дни.
Пожалуй, редко какой преступник может встречать такие противоречивые оценки. Кто-то называет Жака Мерина кровавым убийцей и уголовником, а кто-то видит в нем революционера — анархиста, отрицавшего систему. В фигуре Жака Мерина есть что-то от его более ранних собратьев по кровавому ремеслу — Равашоля и Бонно. Когда в далеком 1936 году в местечке Клиши, что недалеко от Парижа, родился мальчик Жак-Рене, его родители, конечно же, не могли себе представить, что их сын станет через четверть века одним из самых серьезных французских преступников. Они, наверное, как и многие родители желали своему сыну совершенно другой судьбы. Впрочем, первые «звоночки» зазвенели для Жака-Рене уже в отрочестве. В элитной католической школе Коллеж де Жуйн, куда отдали учиться мальчика, он слыл сорванцом. В конце концов, юный Жак сломал ухо одному из учителей, после чего был исключен из школы. Карьеры чиновника, предпринимателя или ученого у Мерина так и не сложилось. Молодого человека куда больше интересовали деньги, женщины и разгульный образ жизни.
Как и положено «уличному сорвиголове», Жак рано женился — в 1955 году, еще до достижения двадцатилетнего возраста, а в следующем году был призван в армию и отправился воевать в Алжир. В это время Франция вела сложную войну в своей главной североафриканской колонии. Опыт армейской службы впоследствии достаточно помог Мерину. По крайней мере, к планированию своих действий он подходил с военной четкостью. В 1959 году, после трех лет службы в Алжире, Жак Мерин вернулся на родину. Он разошелся с первой женой Лидией де Соуса и женился на Марии де ла Салидад. В браке с этой женщиной у Мерина родились трое детей — дочь Сабрина и сыновья Борис и Бруно. Казалось бы, чего еще хотеть — счастливый отец, живи, радуйся да зарабатывай на многочисленное семейство. Но Жак Мерин не хотел «скучной жизни» заурядного французского обывателя. Он мечтал о быстрых и легких деньгах. Мерин занялся кражами и ограблениями, а в 1961 году получил свой первый небольшой срок — за хранение огнестрельного оружия.
Уже в 1962 году 25-летнего Жака Мерина арестовали — вместе с тремя друзьями Тони Феррейро, Джоной Лучано и Жозефом Перре он пытался совершить ограбление банка в Ньюбурге. Экспроприация сорвалась. Но молодого человека не стали карать строго — приговорили его к восемнадцати месяцам тюремного заключения. Освободился Мерин в 1963 году и первое время попытался зарабатывать на жизнь честным трудом, устроившись в одну из архитектурных контор. Однако, уже в 1964 году Мерина сократили — и мужчина, не найдя ничего лучше, решил вернуться к преступному промыслу. Так началась жизнь Мерина — преступника. В 1965 году его арестовали второй раз — за попытку ограбления дачи военного губернатора в Пальма-де-Майорка. Испанские власти дали Мерину шесть месяцев заключения. Поскольку Мерин пытался украсть секретные военные документы, власти Испании заподозрили Мерина в работе на французскую разведку. Но эти обвинения также остались недоказанными.
В 1966 году, освободившись из тюрьмы, Жак Мерин решил заняться бизнесом. Он открыл собственный небольшой ресторанчик на Канарских островах. Но либо дела не пошли, либо Мерину вновь захотелось острых ощущений. В течение только одного декабря 1966 года Мерин ограбил ювелирный магазин в Женеве, затем — отель в Шамони, а в 1967 году — магазин модной одежды в Париже. Поскольку на след Мерина вышла полиция, в декабре 1968 года он бежал в Канаду — к этому времени мужчина уже бросил свою семью и проживал с новой возлюбленной Жанной Шнайдер. В Канаде Мерин работал поваром и водителем у местного предпринимателя Жоржа Делорье. Но работа на Делорье Мерину не нравилась — и вскоре, вместе с Жанной Шнайдер, он попытался организовать похищение Делорье с целью выкупа. Но эта попытка не удалась и 26 июня 1969 года молодые люди бежали в Соединенные Штаты Америки. Перед отъездом они убили Эвелин Ле Бутхиллер — пожилую канадку, которая могла предоставить им ночлег.
16 июля 1969 года Мерина и Жанну Шнайдер арестовала американская полиция в штате Арканзас. За совершение преступления на территории Канады молодых людей экстрадировали и передали канадским властям. Мерина приговорили к десяти годам лишения свободы за организацию попытки похищения Жоржа Делорье. Однако в тюрьме Мерин не задержался — через несколько недель он бежал, но уже на следующий день после побега был арестован. В 1971 году Жак Мерин и Жанна Шнайдер были признаны невиновными в убийстве Эвелин Ле Бутхиллер, однако 21 августа 1971 года вместе с пятью сокамерниками Мерин бежал из канадской тюрьмы Сен-Венсан-Де-Поль. Беглым уголовникам потребовались деньги, поэтому Мерин вернулся к старому любимому делу — стать грабить банки. Он действовал вместе с франко-канадским преступником Жаном-Полем Мерсье, который отбывал наказание за убийство. В наиболее удачные дни грабители «брали» сразу два банка. Тем не менее, полиция Квебека буквально сбивалась с ног, пытаясь задержать Жака Мерина и его сообщника Мерсье. Но усилия полицейских оказывались тщетными.
3 сентября они пытались помочь совершить группе заключенных побег из тюрьмы Сен-Венсан-Де-Поль. Разработчиком плана побега был Жак Мерин. Он снял в Монреале несколько квартир по поддельным документам, привез в квартиры продукты и лекарства — чтобы заключенные могли питаться и оказывать себе медицинскую помощь, если она понадобится. Кроме того, Мерин купил несколько пистолетов. Вместе с Мерсье он приехал к тюрьме с целью забросить оружие заключенным. В непосредственной близости от тюрьмы были спрятаны и два автомобиля для участников побега. Однако, когда Мерин и Мерсье прибыли к тюрьме, они поняли, что охрана пенитенциарного учреждения серьезно усилена. Подозрительных мужчин заметили дежурившие у тюрьмы полицейские. Началась перестрелка. Мерину и Мерсье пришлось отступить и отказаться от плана проведения побега. Побег организовать не удалось, но Мерин и Мерсье избежали ареста и продолжали совершать нападения на монреальские банки. Жертвами сообщников стали и двое лесников. В конце 1971 года Мерин и Мерсье нелегально перебрались в Венесуэлу, где был куда менее сильный полицейский контроль.
Однако, уже в конце 1972 года странствие Мерина по Новому свету закончилось. Он вернулся во Францию и приступил к ограблениям банков. 8 марта 1973 года его арестовали. Как всегда, «врага государства» спас случай. К тому времени, когда 6 июня 1973 года Мерина доставили во Дворец Правосудия, его уже ждал подарок от друзей — пистолет. Мерин изобразил, что у него постоянная диарея, и регулярно отпрашивался в туалет. В один из «заходов» он и забрал спрятанный за бачком пистолет. Когда Мерин вышел выступать перед судом, он достал пистолет, набросился на судью и захватил его в заложники. Полицейские открыли по Мерину огонь, но он сумел добежать до автомобиля, также приготовленного друзьями, и покинул Париж. Бросив первый автомобиль, он тут же угнал другую машину и на ней добрался до специально подготовленного убежища. Однако, на свободе Жак Мерин был недолго. Вскоре его вновь арестовали. Его поместили в тюрьму Ля Санте, которая считалась самой серьезной тюрьмой особого режима во Франции. Из Санте еще никто не сбегал. 18 мая 1977 года Мерина приговорили к двадцати годам лишения свободы. Между тем, находясь в заключении, Мерин начал писать книгу «Смертельный инстинкт». Когда он ее закончил, друзья Мерина тайно вывезли рукопись из тюрьмы и издали ее. В книге Мерин рассказывал о своей жизни в присущей для себя манере самовосхваления и преувеличения количества совершенных преступлений, включая убийства. Большинство из тех преступлений, которые Мерин приписал себе в книге, он в действительности не совершал.
Разумеется, Мерин вновь стал планировать побег — проводить следующие двадцать лет жизни в тюрьме особого режима ему совсем не хотелось. О планах Мерина бежать из Санте стало известно администрации учреждения, но в это никто не поверил. Мерина поместили в самое охраняемое крыло тюрьмы. Около 10 часов утра 8 мая Мерин и двое его сокамерников бежали из самой охраняемой тюрьмы Франции. Оружие им пронес сотрудник службы безопасности тюрьмы, получивший за это вознаграждение. Мерин и его подельники связали сотрудников охраны и переоделись в их форму. После этого беглецы воспользовались веревкой и крюком и бежали с территории тюрьмы. За пределами замка Ля Санте Мерин и его сокамерник Франсуа Бесс поймали автомобиль и скрылись. Так состоялся первый побег в истории самой охраняемой французской тюрьмы.
Нелегально покинув Францию, Мерин бежал на Сицилию, затем перебрался в Алжир, оттуда — в Великобританию и потом в Бельгию. В ноябре 1978 года Мерин вновь попытался похитить судью. Он вернулся к нападениям на банки и ювелирные магазины, попутно приторговывая оружием. Сам Жак Марин любил приукрасить свои криминальные похождения и хвастался тем, что смог убить 39 человек.
У Мерина были фальшивые документы на разные имена, что позволяло ему легко уходить от полиции и проходить контроль на границе. Где брал преступник поддельные паспорта, до сих пор остается загадкой. Ряд авторов утверждает, что Мерина снабжали фальшивыми документами террористические организации, орудовавшие в 1960-е — 1970-е годы во Франции и сотрудничавшие с криминальным миром. Одной из самых известных «акций» Мерина стало похищение 21 июня 1979 года Анри Лельевра — преуспевающего предпринимателя, миллионера. За Анри Мерину заплатили шесть миллионов франков. Сам Мерин всячески поддерживал многочисленные мифы о себе как о «враге государства номер один». Хотя Мерин был тривиальным уголовником, занимавшимся ограблениями банков и магазинов, он пытался представить себя идейным противником французской власти и мотивировать свои преступные действия анархическими убеждениями. На самом деле, куда больший интерес имела для Мерина сама возможность «жить на хорошую ногу» — кутить по ресторанам, наслаждаться обществом красивых женщин. В этом он видел смысл жизни, считал именно такую жизнь максимально престижной, соответствующей его представлениям о том, как должен вести себя настоящий мужчина.
И все же определенные убеждения у Мерина были. Он считал себя убежденным противником тюрем, особенно тюрем особого режима, находившихся под серьезной охраной государства. После последнего побега Мерин решил начать кампанию против тюрем особого режима и для этого стал угрожать похищением французским судьям. Затем он заявил, что будет убивать судей до тех пор, пока правительство Франции не примет официальное решение о закрытии всех тюрем особого режима. В подтверждение своих слов он решил похитить судью Пети, но эта акция сорвалась. Впрочем, и здесь Мерину удалось буквально чудом скрыться от полицейских.
В августе 1979 г. министр внутренних дел Франции Кристиан Боннет распорядился выследить и задержать Мерина. Около двух месяцев ушло на установление места пребывания известного преступника. 31 октября у дома, где проживал Жак Мерин, было установлено полицейское наблюдение. 2 ноября 1979 года Жак Мерин, вместе с девушкой, вышел из своей квартиры примерно в 10.30 по местному времени. Пара села в автомобиль BMW. В местечке Порт-де-Клинанкурт, что в окрестностях Парижа, перед автомобилем Мерина остановился грузовик полиции. Полицейские открыли по BMW «врага государства номер один» огонь. Пятнадцать пуль достигли цели. Жак-Рене Мерин был убит, а его подруга Сильвия Жанжак тяжело ранена.
Впоследствии о Мерине было написано много книг и статей, снята картина «Враг государства № 1», в которой повествовалось о почти двадцатилетнем криминальном пути Жака Мерина. 13 ноября 2008 года премьера фильма про Жака Мерина прошла и в Российской Федерации. Роль Мерина в фильме сыграл известный французский актер Венсан Кассель, а режиссером картины стал Жан-Франсуа Рише, снявший далеко не один фильм о жизни уличных банд и криминальном мире Франции.
«Аристократ от преступного мира», Мерин вызывал неподдельное уважение даже у полицейских, непосредственно занимавшихся его поимкой. Известна история, как Мерин во время одного из задержаний сумел выторговать у полицейских достаточное количество минут, чтобы привести себя в порядок, побриться, красиво одеться и встретить прибывшего задерживать комиссара полиции с бутылкой дорогого шампанского и сигарами. Тогда Мерин молвил — «поздравляю Вас, мсье комиссар, с победой в этом раунде». В историю Франции Жак Мерин вошел как один из последних криминальных романтиков, для которых их «имидж», «фирменный стиль» играл не менее, а то и более важную роль, чем добываемые преступным путем деньги.
Пожалуй, редко какой преступник может встречать такие противоречивые оценки. Кто-то называет Жака Мерина кровавым убийцей и уголовником, а кто-то видит в нем революционера — анархиста, отрицавшего систему. В фигуре Жака Мерина есть что-то от его более ранних собратьев по кровавому ремеслу — Равашоля и Бонно. Когда в далеком 1936 году в местечке Клиши, что недалеко от Парижа, родился мальчик Жак-Рене, его родители, конечно же, не могли себе представить, что их сын станет через четверть века одним из самых серьезных французских преступников. Они, наверное, как и многие родители желали своему сыну совершенно другой судьбы. Впрочем, первые «звоночки» зазвенели для Жака-Рене уже в отрочестве. В элитной католической школе Коллеж де Жуйн, куда отдали учиться мальчика, он слыл сорванцом. В конце концов, юный Жак сломал ухо одному из учителей, после чего был исключен из школы. Карьеры чиновника, предпринимателя или ученого у Мерина так и не сложилось. Молодого человека куда больше интересовали деньги, женщины и разгульный образ жизни.
Как и положено «уличному сорвиголове», Жак рано женился — в 1955 году, еще до достижения двадцатилетнего возраста, а в следующем году был призван в армию и отправился воевать в Алжир. В это время Франция вела сложную войну в своей главной североафриканской колонии. Опыт армейской службы впоследствии достаточно помог Мерину. По крайней мере, к планированию своих действий он подходил с военной четкостью. В 1959 году, после трех лет службы в Алжире, Жак Мерин вернулся на родину. Он разошелся с первой женой Лидией де Соуса и женился на Марии де ла Салидад. В браке с этой женщиной у Мерина родились трое детей — дочь Сабрина и сыновья Борис и Бруно. Казалось бы, чего еще хотеть — счастливый отец, живи, радуйся да зарабатывай на многочисленное семейство. Но Жак Мерин не хотел «скучной жизни» заурядного французского обывателя. Он мечтал о быстрых и легких деньгах. Мерин занялся кражами и ограблениями, а в 1961 году получил свой первый небольшой срок — за хранение огнестрельного оружия.
Уже в 1962 году 25-летнего Жака Мерина арестовали — вместе с тремя друзьями Тони Феррейро, Джоной Лучано и Жозефом Перре он пытался совершить ограбление банка в Ньюбурге. Экспроприация сорвалась. Но молодого человека не стали карать строго — приговорили его к восемнадцати месяцам тюремного заключения. Освободился Мерин в 1963 году и первое время попытался зарабатывать на жизнь честным трудом, устроившись в одну из архитектурных контор. Однако, уже в 1964 году Мерина сократили — и мужчина, не найдя ничего лучше, решил вернуться к преступному промыслу. Так началась жизнь Мерина — преступника. В 1965 году его арестовали второй раз — за попытку ограбления дачи военного губернатора в Пальма-де-Майорка. Испанские власти дали Мерину шесть месяцев заключения. Поскольку Мерин пытался украсть секретные военные документы, власти Испании заподозрили Мерина в работе на французскую разведку. Но эти обвинения также остались недоказанными.
В 1966 году, освободившись из тюрьмы, Жак Мерин решил заняться бизнесом. Он открыл собственный небольшой ресторанчик на Канарских островах. Но либо дела не пошли, либо Мерину вновь захотелось острых ощущений. В течение только одного декабря 1966 года Мерин ограбил ювелирный магазин в Женеве, затем — отель в Шамони, а в 1967 году — магазин модной одежды в Париже. Поскольку на след Мерина вышла полиция, в декабре 1968 года он бежал в Канаду — к этому времени мужчина уже бросил свою семью и проживал с новой возлюбленной Жанной Шнайдер. В Канаде Мерин работал поваром и водителем у местного предпринимателя Жоржа Делорье. Но работа на Делорье Мерину не нравилась — и вскоре, вместе с Жанной Шнайдер, он попытался организовать похищение Делорье с целью выкупа. Но эта попытка не удалась и 26 июня 1969 года молодые люди бежали в Соединенные Штаты Америки. Перед отъездом они убили Эвелин Ле Бутхиллер — пожилую канадку, которая могла предоставить им ночлег.
16 июля 1969 года Мерина и Жанну Шнайдер арестовала американская полиция в штате Арканзас. За совершение преступления на территории Канады молодых людей экстрадировали и передали канадским властям. Мерина приговорили к десяти годам лишения свободы за организацию попытки похищения Жоржа Делорье. Однако в тюрьме Мерин не задержался — через несколько недель он бежал, но уже на следующий день после побега был арестован. В 1971 году Жак Мерин и Жанна Шнайдер были признаны невиновными в убийстве Эвелин Ле Бутхиллер, однако 21 августа 1971 года вместе с пятью сокамерниками Мерин бежал из канадской тюрьмы Сен-Венсан-Де-Поль. Беглым уголовникам потребовались деньги, поэтому Мерин вернулся к старому любимому делу — стать грабить банки. Он действовал вместе с франко-канадским преступником Жаном-Полем Мерсье, который отбывал наказание за убийство. В наиболее удачные дни грабители «брали» сразу два банка. Тем не менее, полиция Квебека буквально сбивалась с ног, пытаясь задержать Жака Мерина и его сообщника Мерсье. Но усилия полицейских оказывались тщетными.
3 сентября они пытались помочь совершить группе заключенных побег из тюрьмы Сен-Венсан-Де-Поль. Разработчиком плана побега был Жак Мерин. Он снял в Монреале несколько квартир по поддельным документам, привез в квартиры продукты и лекарства — чтобы заключенные могли питаться и оказывать себе медицинскую помощь, если она понадобится. Кроме того, Мерин купил несколько пистолетов. Вместе с Мерсье он приехал к тюрьме с целью забросить оружие заключенным. В непосредственной близости от тюрьмы были спрятаны и два автомобиля для участников побега. Однако, когда Мерин и Мерсье прибыли к тюрьме, они поняли, что охрана пенитенциарного учреждения серьезно усилена. Подозрительных мужчин заметили дежурившие у тюрьмы полицейские. Началась перестрелка. Мерину и Мерсье пришлось отступить и отказаться от плана проведения побега. Побег организовать не удалось, но Мерин и Мерсье избежали ареста и продолжали совершать нападения на монреальские банки. Жертвами сообщников стали и двое лесников. В конце 1971 года Мерин и Мерсье нелегально перебрались в Венесуэлу, где был куда менее сильный полицейский контроль.
Однако, уже в конце 1972 года странствие Мерина по Новому свету закончилось. Он вернулся во Францию и приступил к ограблениям банков. 8 марта 1973 года его арестовали. Как всегда, «врага государства» спас случай. К тому времени, когда 6 июня 1973 года Мерина доставили во Дворец Правосудия, его уже ждал подарок от друзей — пистолет. Мерин изобразил, что у него постоянная диарея, и регулярно отпрашивался в туалет. В один из «заходов» он и забрал спрятанный за бачком пистолет. Когда Мерин вышел выступать перед судом, он достал пистолет, набросился на судью и захватил его в заложники. Полицейские открыли по Мерину огонь, но он сумел добежать до автомобиля, также приготовленного друзьями, и покинул Париж. Бросив первый автомобиль, он тут же угнал другую машину и на ней добрался до специально подготовленного убежища. Однако, на свободе Жак Мерин был недолго. Вскоре его вновь арестовали. Его поместили в тюрьму Ля Санте, которая считалась самой серьезной тюрьмой особого режима во Франции. Из Санте еще никто не сбегал. 18 мая 1977 года Мерина приговорили к двадцати годам лишения свободы. Между тем, находясь в заключении, Мерин начал писать книгу «Смертельный инстинкт». Когда он ее закончил, друзья Мерина тайно вывезли рукопись из тюрьмы и издали ее. В книге Мерин рассказывал о своей жизни в присущей для себя манере самовосхваления и преувеличения количества совершенных преступлений, включая убийства. Большинство из тех преступлений, которые Мерин приписал себе в книге, он в действительности не совершал.
Разумеется, Мерин вновь стал планировать побег — проводить следующие двадцать лет жизни в тюрьме особого режима ему совсем не хотелось. О планах Мерина бежать из Санте стало известно администрации учреждения, но в это никто не поверил. Мерина поместили в самое охраняемое крыло тюрьмы. Около 10 часов утра 8 мая Мерин и двое его сокамерников бежали из самой охраняемой тюрьмы Франции. Оружие им пронес сотрудник службы безопасности тюрьмы, получивший за это вознаграждение. Мерин и его подельники связали сотрудников охраны и переоделись в их форму. После этого беглецы воспользовались веревкой и крюком и бежали с территории тюрьмы. За пределами замка Ля Санте Мерин и его сокамерник Франсуа Бесс поймали автомобиль и скрылись. Так состоялся первый побег в истории самой охраняемой французской тюрьмы.
Нелегально покинув Францию, Мерин бежал на Сицилию, затем перебрался в Алжир, оттуда — в Великобританию и потом в Бельгию. В ноябре 1978 года Мерин вновь попытался похитить судью. Он вернулся к нападениям на банки и ювелирные магазины, попутно приторговывая оружием. Сам Жак Марин любил приукрасить свои криминальные похождения и хвастался тем, что смог убить 39 человек.
У Мерина были фальшивые документы на разные имена, что позволяло ему легко уходить от полиции и проходить контроль на границе. Где брал преступник поддельные паспорта, до сих пор остается загадкой. Ряд авторов утверждает, что Мерина снабжали фальшивыми документами террористические организации, орудовавшие в 1960-е — 1970-е годы во Франции и сотрудничавшие с криминальным миром. Одной из самых известных «акций» Мерина стало похищение 21 июня 1979 года Анри Лельевра — преуспевающего предпринимателя, миллионера. За Анри Мерину заплатили шесть миллионов франков. Сам Мерин всячески поддерживал многочисленные мифы о себе как о «враге государства номер один». Хотя Мерин был тривиальным уголовником, занимавшимся ограблениями банков и магазинов, он пытался представить себя идейным противником французской власти и мотивировать свои преступные действия анархическими убеждениями. На самом деле, куда больший интерес имела для Мерина сама возможность «жить на хорошую ногу» — кутить по ресторанам, наслаждаться обществом красивых женщин. В этом он видел смысл жизни, считал именно такую жизнь максимально престижной, соответствующей его представлениям о том, как должен вести себя настоящий мужчина.
И все же определенные убеждения у Мерина были. Он считал себя убежденным противником тюрем, особенно тюрем особого режима, находившихся под серьезной охраной государства. После последнего побега Мерин решил начать кампанию против тюрем особого режима и для этого стал угрожать похищением французским судьям. Затем он заявил, что будет убивать судей до тех пор, пока правительство Франции не примет официальное решение о закрытии всех тюрем особого режима. В подтверждение своих слов он решил похитить судью Пети, но эта акция сорвалась. Впрочем, и здесь Мерину удалось буквально чудом скрыться от полицейских.
В августе 1979 г. министр внутренних дел Франции Кристиан Боннет распорядился выследить и задержать Мерина. Около двух месяцев ушло на установление места пребывания известного преступника. 31 октября у дома, где проживал Жак Мерин, было установлено полицейское наблюдение. 2 ноября 1979 года Жак Мерин, вместе с девушкой, вышел из своей квартиры примерно в 10.30 по местному времени. Пара села в автомобиль BMW. В местечке Порт-де-Клинанкурт, что в окрестностях Парижа, перед автомобилем Мерина остановился грузовик полиции. Полицейские открыли по BMW «врага государства номер один» огонь. Пятнадцать пуль достигли цели. Жак-Рене Мерин был убит, а его подруга Сильвия Жанжак тяжело ранена.
Впоследствии о Мерине было написано много книг и статей, снята картина «Враг государства № 1», в которой повествовалось о почти двадцатилетнем криминальном пути Жака Мерина. 13 ноября 2008 года премьера фильма про Жака Мерина прошла и в Российской Федерации. Роль Мерина в фильме сыграл известный французский актер Венсан Кассель, а режиссером картины стал Жан-Франсуа Рише, снявший далеко не один фильм о жизни уличных банд и криминальном мире Франции.
«Аристократ от преступного мира», Мерин вызывал неподдельное уважение даже у полицейских, непосредственно занимавшихся его поимкой. Известна история, как Мерин во время одного из задержаний сумел выторговать у полицейских достаточное количество минут, чтобы привести себя в порядок, побриться, красиво одеться и встретить прибывшего задерживать комиссара полиции с бутылкой дорогого шампанского и сигарами. Тогда Мерин молвил — «поздравляю Вас, мсье комиссар, с победой в этом раунде». В историю Франции Жак Мерин вошел как один из последних криминальных романтиков, для которых их «имидж», «фирменный стиль» играл не менее, а то и более важную роль, чем добываемые преступным путем деньги.
Автор: Илья Полонский