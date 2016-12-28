Враг государства номер один. Его называли самым опасным преступником Франции

История Франции богата на преступников, приобретших мировую известность. Это и знаменитая «банда Бонно», и анархист Равашоль, имя которого стало нарицательным, и маньяк-убийца времен Второй мировой войны Марсель Петио. Однако, сомнительную честь зваться главным французским преступником ХХ столетия заслужил Жак Мерин. 28 декабря ему исполнилось бы восемьдесят лет — при удачном стечении обстоятельств он мог бы жить и в наши дни.Пожалуй, редко какой преступник может встречать такие противоречивые оценки. Кто-то называет Жака Мерина кровавым убийцей и уголовником, а кто-то видит в нем революционера — анархиста, отрицавшего систему. В фигуре Жака Мерина есть что-то от его более ранних собратьев по кровавому ремеслу — Равашоля и Бонно. Когда в далеком 1936 году в местечке Клиши, что недалеко от Парижа, родился мальчик Жак-Рене, его родители, конечно же, не могли себе представить, что их сын станет через четверть века одним из самых серьезных французских преступников. Они, наверное, как и многие родители желали своему сыну совершенно другой судьбы. Впрочем, первые «звоночки» зазвенели для Жака-Рене уже в отрочестве. В элитной католической школе Коллеж де Жуйн, куда отдали учиться мальчика, он слыл сорванцом. В конце концов, юный Жак сломал ухо одному из учителей, после чего был исключен из школы. Карьеры чиновника, предпринимателя или ученого у Мерина так и не сложилось. Молодого человека куда больше интересовали деньги, женщины и разгульный образ жизни.Как и положено «уличному сорвиголове», Жак рано женился — в 1955 году, еще до достижения двадцатилетнего возраста, а в следующем году был призван в армию и отправился воевать в Алжир. В это время Франция вела сложную войну в своей главной североафриканской колонии. Опыт армейской службы впоследствии достаточно помог Мерину. По крайней мере, к планированию своих действий он подходил с военной четкостью. В 1959 году, после трех лет службы в Алжире, Жак Мерин вернулся на родину. Он разошелся с первой женой Лидией де Соуса и женился на Марии де ла Салидад. В браке с этой женщиной у Мерина родились трое детей — дочь Сабрина и сыновья Борис и Бруно. Казалось бы, чего еще хотеть — счастливый отец, живи, радуйся да зарабатывай на многочисленное семейство. Но Жак Мерин не хотел «скучной жизни» заурядного французского обывателя. Он мечтал о быстрых и легких деньгах. Мерин занялся кражами и ограблениями, а в 1961 году получил свой первый небольшой срок — за хранение огнестрельного оружия.Уже в 1962 году 25-летнего Жака Мерина арестовали — вместе с тремя друзьями Тони Феррейро, Джоной Лучано и Жозефом Перре он пытался совершить ограбление банка в Ньюбурге. Экспроприация сорвалась. Но молодого человека не стали карать строго — приговорили его к восемнадцати месяцам тюремного заключения. Освободился Мерин в 1963 году и первое время попытался зарабатывать на жизнь честным трудом, устроившись в одну из архитектурных контор. Однако, уже в 1964 году Мерина сократили — и мужчина, не найдя ничего лучше, решил вернуться к преступному промыслу. Так началась жизнь Мерина — преступника. В 1965 году его арестовали второй раз — за попытку ограбления дачи военного губернатора в Пальма-де-Майорка. Испанские власти дали Мерину шесть месяцев заключения. Поскольку Мерин пытался украсть секретные военные документы, власти Испании заподозрили Мерина в работе на французскую разведку. Но эти обвинения также остались недоказанными.В 1966 году, освободившись из тюрьмы, Жак Мерин решил заняться бизнесом. Он открыл собственный небольшой ресторанчик на Канарских островах. Но либо дела не пошли, либо Мерину вновь захотелось острых ощущений. В течение только одного декабря 1966 года Мерин ограбил ювелирный магазин в Женеве, затем — отель в Шамони, а в 1967 году — магазин модной одежды в Париже. Поскольку на след Мерина вышла полиция, в декабре 1968 года он бежал в Канаду — к этому времени мужчина уже бросил свою семью и проживал с новой возлюбленной Жанной Шнайдер. В Канаде Мерин работал поваром и водителем у местного предпринимателя Жоржа Делорье. Но работа на Делорье Мерину не нравилась — и вскоре, вместе с Жанной Шнайдер, он попытался организовать похищение Делорье с целью выкупа. Но эта попытка не удалась и 26 июня 1969 года молодые люди бежали в Соединенные Штаты Америки. Перед отъездом они убили Эвелин Ле Бутхиллер — пожилую канадку, которая могла предоставить им ночлег.16 июля 1969 года Мерина и Жанну Шнайдер арестовала американская полиция в штате Арканзас. За совершение преступления на территории Канады молодых людей экстрадировали и передали канадским властям. Мерина приговорили к десяти годам лишения свободы за организацию попытки похищения Жоржа Делорье. Однако в тюрьме Мерин не задержался — через несколько недель он бежал, но уже на следующий день после побега был арестован. В 1971 году Жак Мерин и Жанна Шнайдер были признаны невиновными в убийстве Эвелин Ле Бутхиллер, однако 21 августа 1971 года вместе с пятью сокамерниками Мерин бежал из канадской тюрьмы Сен-Венсан-Де-Поль. Беглым уголовникам потребовались деньги, поэтому Мерин вернулся к старому любимому делу — стать грабить банки. Он действовал вместе с франко-канадским преступником Жаном-Полем Мерсье, который отбывал наказание за убийство. В наиболее удачные дни грабители «брали» сразу два банка. Тем не менее, полиция Квебека буквально сбивалась с ног, пытаясь задержать Жака Мерина и его сообщника Мерсье. Но усилия полицейских оказывались тщетными.3 сентября они пытались помочь совершить группе заключенных побег из тюрьмы Сен-Венсан-Де-Поль. Разработчиком плана побега был Жак Мерин. Он снял в Монреале несколько квартир по поддельным документам, привез в квартиры продукты и лекарства — чтобы заключенные могли питаться и оказывать себе медицинскую помощь, если она понадобится. Кроме того, Мерин купил несколько пистолетов. Вместе с Мерсье он приехал к тюрьме с целью забросить оружие заключенным. В непосредственной близости от тюрьмы были спрятаны и два автомобиля для участников побега. Однако, когда Мерин и Мерсье прибыли к тюрьме, они поняли, что охрана пенитенциарного учреждения серьезно усилена. Подозрительных мужчин заметили дежурившие у тюрьмы полицейские. Началась перестрелка. Мерину и Мерсье пришлось отступить и отказаться от плана проведения побега. Побег организовать не удалось, но Мерин и Мерсье избежали ареста и продолжали совершать нападения на монреальские банки. Жертвами сообщников стали и двое лесников. В конце 1971 года Мерин и Мерсье нелегально перебрались в Венесуэлу, где был куда менее сильный полицейский контроль.Однако, уже в конце 1972 года странствие Мерина по Новому свету закончилось. Он вернулся во Францию и приступил к ограблениям банков. 8 марта 1973 года его арестовали. Как всегда, «врага государства» спас случай. К тому времени, когда 6 июня 1973 года Мерина доставили во Дворец Правосудия, его уже ждал подарок от друзей — пистолет. Мерин изобразил, что у него постоянная диарея, и регулярно отпрашивался в туалет. В один из «заходов» он и забрал спрятанный за бачком пистолет. Когда Мерин вышел выступать перед судом, он достал пистолет, набросился на судью и захватил его в заложники. Полицейские открыли по Мерину огонь, но он сумел добежать до автомобиля, также приготовленного друзьями, и покинул Париж. Бросив первый автомобиль, он тут же угнал другую машину и на ней добрался до специально подготовленного убежища. Однако, на свободе Жак Мерин был недолго. Вскоре его вновь арестовали. Его поместили в тюрьму Ля Санте, которая считалась самой серьезной тюрьмой особого режима во Франции. Из Санте еще никто не сбегал. 18 мая 1977 года Мерина приговорили к двадцати годам лишения свободы. Между тем, находясь в заключении, Мерин начал писать книгу «Смертельный инстинкт». Когда он ее закончил, друзья Мерина тайно вывезли рукопись из тюрьмы и издали ее. В книге Мерин рассказывал о своей жизни в присущей для себя манере самовосхваления и преувеличения количества совершенных преступлений, включая убийства. Большинство из тех преступлений, которые Мерин приписал себе в книге, он в действительности не совершал.Разумеется, Мерин вновь стал планировать побег — проводить следующие двадцать лет жизни в тюрьме особого режима ему совсем не хотелось. О планах Мерина бежать из Санте стало известно администрации учреждения, но в это никто не поверил. Мерина поместили в самое охраняемое крыло тюрьмы. Около 10 часов утра 8 мая Мерин и двое его сокамерников бежали из самой охраняемой тюрьмы Франции. Оружие им пронес сотрудник службы безопасности тюрьмы, получивший за это вознаграждение. Мерин и его подельники связали сотрудников охраны и переоделись в их форму. После этого беглецы воспользовались веревкой и крюком и бежали с территории тюрьмы. За пределами замка Ля Санте Мерин и его сокамерник Франсуа Бесс поймали автомобиль и скрылись. Так состоялся первый побег в истории самой охраняемой французской тюрьмы.Нелегально покинув Францию, Мерин бежал на Сицилию, затем перебрался в Алжир, оттуда — в Великобританию и потом в Бельгию. В ноябре 1978 года Мерин вновь попытался похитить судью. Он вернулся к нападениям на банки и ювелирные магазины, попутно приторговывая оружием. Сам Жак Марин любил приукрасить свои криминальные похождения и хвастался тем, что смог убить 39 человек.У Мерина были фальшивые документы на разные имена, что позволяло ему легко уходить от полиции и проходить контроль на границе. Где брал преступник поддельные паспорта, до сих пор остается загадкой. Ряд авторов утверждает, что Мерина снабжали фальшивыми документами террористические организации, орудовавшие в 1960-е — 1970-е годы во Франции и сотрудничавшие с криминальным миром. Одной из самых известных «акций» Мерина стало похищение 21 июня 1979 года Анри Лельевра — преуспевающего предпринимателя, миллионера. За Анри Мерину заплатили шесть миллионов франков. Сам Мерин всячески поддерживал многочисленные мифы о себе как о «враге государства номер один». Хотя Мерин был тривиальным уголовником, занимавшимся ограблениями банков и магазинов, он пытался представить себя идейным противником французской власти и мотивировать свои преступные действия анархическими убеждениями. На самом деле, куда больший интерес имела для Мерина сама возможность «жить на хорошую ногу» — кутить по ресторанам, наслаждаться обществом красивых женщин. В этом он видел смысл жизни, считал именно такую жизнь максимально престижной, соответствующей его представлениям о том, как должен вести себя настоящий мужчина.И все же определенные убеждения у Мерина были. Он считал себя убежденным противником тюрем, особенно тюрем особого режима, находившихся под серьезной охраной государства. После последнего побега Мерин решил начать кампанию против тюрем особого режима и для этого стал угрожать похищением французским судьям. Затем он заявил, что будет убивать судей до тех пор, пока правительство Франции не примет официальное решение о закрытии всех тюрем особого режима. В подтверждение своих слов он решил похитить судью Пети, но эта акция сорвалась. Впрочем, и здесь Мерину удалось буквально чудом скрыться от полицейских.В августе 1979 г. министр внутренних дел Франции Кристиан Боннет распорядился выследить и задержать Мерина. Около двух месяцев ушло на установление места пребывания известного преступника. 31 октября у дома, где проживал Жак Мерин, было установлено полицейское наблюдение. 2 ноября 1979 года Жак Мерин, вместе с девушкой, вышел из своей квартиры примерно в 10.30 по местному времени. Пара села в автомобиль BMW. В местечке Порт-де-Клинанкурт, что в окрестностях Парижа, перед автомобилем Мерина остановился грузовик полиции. Полицейские открыли по BMW «врага государства номер один» огонь. Пятнадцать пуль достигли цели. Жак-Рене Мерин был убит, а его подруга Сильвия Жанжак тяжело ранена.Впоследствии о Мерине было написано много книг и статей, снята картина «Враг государства № 1», в которой повествовалось о почти двадцатилетнем криминальном пути Жака Мерина. 13 ноября 2008 года премьера фильма про Жака Мерина прошла и в Российской Федерации. Роль Мерина в фильме сыграл известный французский актер Венсан Кассель, а режиссером картины стал Жан-Франсуа Рише, снявший далеко не один фильм о жизни уличных банд и криминальном мире Франции.«Аристократ от преступного мира», Мерин вызывал неподдельное уважение даже у полицейских, непосредственно занимавшихся его поимкой. Известна история, как Мерин во время одного из задержаний сумел выторговать у полицейских достаточное количество минут, чтобы привести себя в порядок, побриться, красиво одеться и встретить прибывшего задерживать комиссара полиции с бутылкой дорогого шампанского и сигарами. Тогда Мерин молвил — «поздравляю Вас, мсье комиссар, с победой в этом раунде». В историю Франции Жак Мерин вошел как один из последних криминальных романтиков, для которых их «имидж», «фирменный стиль» играл не менее, а то и более важную роль, чем добываемые преступным путем деньги.