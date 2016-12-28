Строители против спецназа, или Гренадское позорище

Рассказывать об американском вторжении на остров Гренада я не планировал. Но читатели нашего издания высказали такое желание в комментариях к другой статье ("Страна с трагической судьбой. Война в Анголе"). Не планировал потому, что эта операция, кроме позора для американского спецназа, ничего существенного не принесла. Да и мощь американской армии против государства с населением в 90 тысяч человек сравнивать как-то глупо. Армия Гренады численностью 1000 человек против сил вторжения, в 5 раз больших по численности. Это официальные данные. По другим же данным, тоже американским, но уже из суда, в 30 раз больше.Большинство из читателей без поисковика и не найдет этот остров в Карибском море. Огромный... 344 квадратных километра площадью. Чтобы понять, что это такое, можно сравнить площадь любого нашего города с населением 500-800 тысяч человек. Ростов, к примеру, на 10 квадратных километров больше. Так что противника себе американцы выбрали достойного.А с другой стороны, что было делать американцам? Страна в глубокой "задумчивости" после Вьетнама. Голливуд штампует героические фильмы о подвигах спецназа США. Разрекламированная высадка американских морпехов в Ливан закончилась гибелью одновременно 241 американца (при общей численности морпехов в 1000 человек) после атаки смертника из "Хизбаллы" в октябре 1983 года казармы на заминированном автомобиле.Президент Рейган, сам в прошлом актер, прекрасно понимает, что необходима реальная победа. Любая, но победа. Где? Куба? Вполне возможно. Только стоить такая победа США будет не одной тысячи гробов. Слишком хорошо американцы знают мощь и силу духа кубинцев. А необходима была именно "киношная" победа. При минимуме погибших американских солдат. С демонстрацией миру американской военной мощи. С использованием самых подготовленных и разрекламированных подразделений.Вообще, конец 70-х — начало 80-х для Центральной Америки — время революционных бурлений. Сандинисты в Никарагуа, левые партизаны в Сальвадоре, свержение правительства Эрика Гейри и приход к власти Мориса Бишопа в Гренаде.И везде кубинцы, а значит, и СССР. С марта 1979 года Бишоп стал активно сотрудничать именно с Кубой и СССР. Перевооружил армию. Да так, что новая армия Гренады стала самой боеспособной в восточной части Карибского моря... Только с Советским Союзом Бишоп заключил три военных соглашения на общую сумму 58 млн. долларов. Даже КНДР по соглашению должна была поставить Гренаде военного имущества на 12 млн. долларов.Первые "ласточки" возможного вторжения США отмечены в марте 1983 года. США объявили бойкот Гренаде. Запретили своим туристам посещать остров и провели учения вблизи гренадских территориальных вод. Понимание близости войны было у всех. 26 марта правительство Гренады привело армию в боевую готовность и мобилизовало часть полицейских (от 1,5 до 3 тыс. чел).В стране начали действовать многочисленные антиправительственные организации. Американцы стали готовить заговор. Но наибольшую тревогу у Рейгана вызвало строительство нового гражданского аэропорта в Пойнт-Салинас. Дело в том, что такой аэропорт должен был обладать трехкилометровой полосой для приема самолетов всех типов. А значит, вполне мог использован и для посадки военных бортов. В том числе и стратегических бомбардировщиков. Президент США неоднократно заявлял, что под видом гражданского аэропорта Куба и СССР строят новую военную базу.Официально строительством аэропорта занималась английская фирма. Но строители были наняты на Кубе. Именно этим и объясняется присутствие кубинцев на острове. По некоторым данным, кубинцев в Гренаде было 784 человека. Из них 636 строителей, 44 врача и учителя, 43 военнослужащих (охрана строительства). Вооружение кубинской охраны было только стрелковым. Но в армейской охране аэропорта были крупнокалиберные пулеметы и советские 23-мм автоматические пушки.Как же выглядела операция на бумаге?Операция "Вспышка ярости" предусматривала одновременную высадку морского и воздушного десанта с целью захвата административных и военных объектов. Север острова был удобен для морского десанта. Юг — для воздушного.Основные силы обоих десантов составляли рейнджеры и морпехи США. А развивать успех высадки должны были десантники из 82-й десантной дивизии.Разведку местности и объектов предстоящих атак осуществляли местные сторонники США и авиация. На конечном этапе к этому делу подключались разведывательно-диверсионные группы (до 50 человек), которые планировалось перебрасывать на вертолетах.Очень интересны силы, которые США направляли в Гренаду. Просто перечислю некоторые. Из состава 2-го флота ВМС США, сухопутных войск и ВВС были сформированы две группы. Авианосная и амфибийная, в составе 12 боевых кораблей ВМФ США.В состав авианосной группы входил авианосец "Индепенденс" и 6 кораблей сопровождения. От ВВС прикомандированы 8 истребителей F-15, самолеты радиоэлектронной борьбы ЕС-130, 3 самолета дальнего радиолокационного обнаружения, почти 60 военно-транспортных самолетов. Численность десанта была 5000 человек из двух батальонов 75-го полка рейджеров и двух бригад 82-й ВДД.В амфибийной группе было 5 кораблей ВМФ США. Для высадки использовались более трех десятков вертолетов. Более 20 катеров. Состав десанта был более однороден. Это наиболее подготовленные штурмовые отряды 22 батальона морской пехоты США. С тяжелой техникой и вооружением.Начало операции назначено на 5:00 25 октября 1983 года. Поводом для начала десантной операции должно стать заявление американских студентов о нападении и угрозе их жизни.Описывать саму операцию смысла нет. В чем американцы преуспевают всегда, так это в описании своих подвигов. Описания эти вполне в духе вышеизложенного плана. Мне же, да и читателям, более интересны косяки, о которых предпочитают молчать вашингтонские стратеги. А косяков этих выявилось множество. И если бы не громадное превосходство сил, победа была бы под большим вопросом.Итак, журналистов допустили на Гренаду только 28 числа, когда военные "подчистили" за собой. Однако, как не прячь ошибки, специалисты их видят сразу. Вот об ошибках и поговорим.Важнейшей целью первой волны вторжения был аэродром. Именно туда и была брошена знаменитая "Дельта". 35 бойцов "Дельты" совершили затяжной прыжок и сумели скрытно десантироваться на аэродром. Однако спецы просчитались. Кубинцы бойцы опытные, смогли увидеть часть десантников. И началось…6 спецназовцев было убито еще в воздухе. 22 ранено. Остальных прижали огнем к взлетной полосе и не давали даже поднять головы. Советский АК был на голову выше спецназовских пистолетов и бесшумных автоматов. Спаслись "дельтовцы" только потому, что вызвали авиацию. Именно удар штурмовиков и вертолетов позволил оставшимся бойцам уйти с взлетной полосы.Хваленые американские рейнджеры чудили точно так же. У русских военных есть старая, ещё со царских времен, поговорка. У хренового солдата всегда перед атакой понос. В современной интерпретации, ломается техника, оружие и оборудование.На головном самолете десанта случился как раз такой "понос". Сломалась навигационная система. И вся группа кругами летала над островом, разыскивая место для высадки десанта. Ну и долетались до советского ДШК. Оружие проверенное и для десантных машин идеально приспособленное. В эфире началась паника. "Мы попали под сильный зенитный огонь и меняем курс..."Короче, часть десанта выбросили в каком-то отдаленном углу острова. Куда точно, сведений нет. Но то, что они там "воевали" до конца операции — факт. С кем — непонятно. Да и случай этот стал известен только из-за того, что после операции командование десанта подало в суд (!) на ВВС. Правда, дело замяли.Были ещё и "чудики" из элитного подразделения боевых пловцов США. "Navy Seals" действительно вполне подготовленные бойцы. Именно как РДГ морского базирования. А командование решило использовать их как штурмовое подразделение десанта.С транспортных самолетов "Геркулес" должны были быть сброшены две лодки с командами пловцов. Как это происходит, большинство представляет по советскому ещё фильму "Случай в квадрате...". Первый сброс окончился трагически. Лодка вместе с экипажем вместо того, чтобы всплыть, "нырнула". О судьбе экипажа точных сведений нет. Но понятно, что выжить в такой ситуации достаточно проблематично.Второй сброс был удачен. Лодка всплыла. Даже мотор завели и двинулись к берегу. И... Увидев какой-то корабль, "тюлени" (американское название боевых пловцов) решают в целях маскировки (интересное решение для дня и прекрасной видимости) заглушить мотор и переждать. Переждали. Но так стремились соблюдать маскировку, что мотор заглушили навечно. Так и болталась лодка с элитным морским спецназом двое суток в открытом море. Благо рядом проходил корабль ВМС США.Но были и реальные бои "тюленей". Так на севере острова спецназовцы все-таки выбрались на берег и нарвались на бдительных жандармов. Более суток жандармы давали боевым пловцам "прикурить" не выпуская с пляжа.Примерно так же "тюлени" побеждали и при освобождении английского представителя П. Скуна. 20 боевых пловцов с легким вооружением попали под огонь БТР-60 кубинцев. Погоняли их знатно. Спасли штурмовики.Но самый интересный бой был за тюрьму Ричмонд-Хилл. "Дельта" на 6 вертолетах должна была десантироваться по канатам и захватить тюрьму. Для вертолетов был только один путь. Между тюрьмой и гарнизонной казармой. Армия Гренады в этом бою "играла в войну". В пристрелянном "проеме" появляется вертолет. Из него по тросам спускаются спецназовцы. Их расстреливают как в тире. А пулеметчики сбили ещё и вертолет.Если говорить в целом, то американцы показали действительно всю мощь и дебилизм своей армии. Встречая любое сопротивление, даже если это был один человек, целые подразделения успешно прятались и вызывали авиацию. Это не единичные случаи, а повсеместная практика американской армии. А пытаясь разбомбить штаб гренадской армии, воины США успешно "штурманули" психбольницу рядом. Кстати, красиво "отмазались" потом от этого преступления. Якобы гренадцы перевесили флаг со здания штаба на психбольницу.Там же был ещё один боевой эпизод. Когда несколько часов рейнджеры и морпехи палили друг в друга. И при этом оба подразделения по американской традиции просили авиацию. Ну и выпросили. Дружественный огонь... А удары по своим для авиации США случай не единичный, а скорее, типичный.Естественно, вызывают сомнения и сведения о потерях армии США в этой операции. Официально американцы потеряли всего 18 человек. Кроме этого, ранены 116 человек. Точно так же вызывают сомнения и потери противоположной стороны. Кубинцы потеряли 25 человек и 600 попали в плен. Гренадцы — 45 погибших и 24 мирных жителя.Единственная правдивая цифра поступила от... Советского Союза. В ходе операции американцы дважды обстреляли посольство СССР. Якобы ошибочно. Один из сотрудников был тяжело ранен.Для внимательного читателя, даже если он не может найти правдивую информацию о какой-то операции, всегда есть "лазейки". Именно там и лежат правдивые более или менее сведения. Просто надо правильно их раскопать и понять. Так вот, о масштабе операции "Вспышка ярости" прекрасно скажет одна цифра. Более 8 000 американских военных были награждены за эту высадку. Маленький остров. Игрушечная армия и кубинцы-строители намылили холку хваленым американским спецназовцам и десантникам. Намылили так, что в воспоминаниях одного бойца "Дельты", участвовавшего в высадке на аэродром написаны прямым текстом такие слова: "Они нас почти что "поимели".А мне кажется, что "почти что" — явно лишние слова... Просто поимели, и всё.