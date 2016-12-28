08:13 28 декабря

"Командир, мы падаем!"

В сети появились первые данные о расшифровке бортового самописца Ту-154, потерпевшего крушение в нескольких километрах от сочинского побережья. Данные, полученные при расшифровке, представлены в эфире LifeNews. Расшифровка дала комиссии, расследующей причины трагедии, сведения о переговорах членов экипажа за мгновения до трагедии. Последними словами, произнесёнными экипажем, были слова: «Командир, мы падаем!»
Из расшифровки (чтобы не иметь проблем с Роскомнадзором, «ВО» предупреждает о ненормативной лексике):
…Скорость 300…
Забрал стойки, командир.
(Неразборчиво.)
Ух, ё-мое!
(Звук резкого сигнала.)
Закрылки, с…, что за ...!
Высотометр!
Нам… (Неразборчиво.)
(Звук сигнала об опасном сближении с землёй)
(Неразборчиво.)
Командир, мы падаем!
"Командир, мы падаем!"

Экспертная комиссия, занимающаяся расследованием, сообщает о том, что делать окончательные выводы всё же рано. Важные материалы будут получены при расшифровке данных параметрического бортового самописца. Отмечается, что если причина в закрылках и их несинхронной работе, то вероятной причиной может быть отказ техники.
Напомним, что самолёт МО РФ упал в море в течение минуты после взлёта из Сочинского аэропорта Адлер. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. Операция по обнаружению фрагментов лайнера и тел погибших продолжается. На месте трагедии работают группы водолазов и глубоководные аппараты.

Использованы фотографии: https://vk.com/mil

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 47
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:30
    Опять техника подвела?
    a.s.zzz888
    1. himRa Сегодня, 06:34
      Скорее всего трагическое сложение факторов:
      Декабрь по статистике самый аварийный месяц
      Взлет производился рано утром когда процессы в организме замедленны+только по приборам
      ,,Опытность,, пилота или атмосфера в отряде не позволяла ,,проявить слабость,, и доложить во время (время исчислялось секундами)
      Перегруз или не центрованный груз(до этого все было норм топливо усилило )
      Идеальная погода (расслабляющий фактор)
      Море в плане воздушных потоков приносит сюрпризы
      Ну главное это отказ техники
      himRa
    2. askort154 Сегодня, 07:14
      a.s.zzz888........Опять техника подвела?


      99% , что так. Асинхронная уборка закрылков. Либо не равномерно убирались, либо один убрался, а второй "завис". Самолёт разворачивает в сторону не убравшегося с потерей скорости и разницы подъёмных сил на "плоскостях". Уборка закрылков производится на высоте 120 м. и скорости 320 км. Теоретически может быть другой вариант. Ошибка 2-го пилота, при уборке закрылков, вместо "уборка 0" поставил кран на "выпуск 45". У меня был случай, 2-й пилот, вместо "шасси" убрал "закрылки" ( на 10 м). - "еле вытащил из просадки" благодаря не полной взлётной массе.
      Здесь, кто-то и крикнул (скорее штурман) - "Закрылки, с...ка, что за х.....! И загудела "аварийная сирена". Здесь экипажу не до выхода в "эфир", они боролись за жизнь самолёта, пассажиров и свою.
      Но высота и скорость малы, чтобы выйти из этой аварийной ситуации.
      Не в моих правилах делать выводы до решения комиссии, но здесь явный "вариант".
      askort154
      1. himRa Сегодня, 07:30
        еле вытащил из просадки


        askort154 ПМСМ это ключевая фраза в вашем рассказе!
        Вы среагировали во время!
        himRa
    3. heruv1me Сегодня, 08:07
      Думаю перепутали шасси с закрылками, органы управления рядом у ту-154, вот тебе и:
      Забрал стойки, командир.
      (Неразборчиво.)
      Ух, ё-мое!
      (Звук резкого сигнала.)
      Закрылки, с…, что за ...!
      heruv1me
  2. Siniy Сегодня, 06:31
    Кто нибудь поверит выводам официальной комиссии? ИКАО будет участвовать в расследовании?
    Siniy
    1. himRa Сегодня, 06:35
      нет -это дело не гражданской авиации !
      himRa
      1. Titsen Сегодня, 06:50
        Цитата: himRa
        нет -это дело не гражданской авиации !


        Ну,, почему же?

        Только по причине принадлежности?

        Обычный гражданский лайнер!

        Я сам являюсь заместителем председателя комисси по расследованию "НЕХОРОШИХ СЛУЧАЕВ И ПРОИСШЕСТВИЙ" и с уверенностью могу сказать - написать можно любые выводы подведя к ним НУЖНЫЕ, НО ДЕЙСТВУЮЩИЕ буквы инструкций!

        Не даром говорят - закн что дышло...

        Поэтому мнение компетентных специалистов, пусть и гражданских, должно иметь место!

        Ведь ГЛАСНОСТЬ, ПЛЮРАЛИЗМ, наконец, ГЕЙ-ТОЛЕРАНТНОСТЬ!
        Titsen
        1. himRa Сегодня, 06:55
          Смысл расследования не в том чтобы опубликовать версию или причину
          Смысл расследования сделать выводы!
          У военных все по другому и выводы бывают жесткими!
          himRa
          1. Sirocco Сегодня, 07:41
            Цитата: himRa
            Смысл расследования сделать выводы!

            Авиация существует не один век уже, а выводы каждый раз делаем, и на ошибках не учимся, у нас ведь только умные учатся на чужих ошибках, что то не встречал я таких умных. В свое время, мне говорил преподаватель РЛЭ написаны кровью, и мол можешь первые 500 часов летать не боясь совершить ошибку, так как в это время вы исполняете так как написано в РЛЭ, А аварии и ошибки как правило совершают опытные пилоты и летчики. Если соврал препод соврал и я.
            А правду, я думаю нам не озвучат, может это и правильно, Выводы выводы, сделают ли? думаю нет, человеческий фактор как всегда рулит.
            Вот схема по которой взлетал самолет, самолет взлетает против ветра, и падение происходит в тот момент когда он переходит на полет по ветру.
            Для тех кто не знаком с авиацией.
            Перед началом взлета летательный аппарат обязательно должен быть развернут против ветра. При этом перед ним должно оставаться достаточно большое пространство для разбега, с которого и начинается каждый взлет. При взлете на попутном ветре самолету требуется больший разбег и скорость разгона. Кроме того, если машина поднимается в воздух, может возникнуть помпаж, который довольно часто приводит к плачевным последствиям.

            Помпаж – это срывной режим работы авиадвигателя, а также нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся хлопками в воздухозаборнике из-за противотока газов. Из-за этого происходит резкое падение тяги и мощная вибрация всего самолета, появляется дым из выхлопа двигателя. При этом воздушный поток, обтекающий лопатки рабочего колеса, после резко меняет направление, в результате чего внутри турбины появляются турбулентные завихрения.

            Подъемная сила крыла зависит от квадрата скорости набегающего потока воздуха. При взлете против ветра к собственной скорости самого самолета добавляется еще и скорость ветра. А набегающий навстречу воздушный поток позволяет увеличить подъемную силу крыла, за счет чего уменьшается минимальная скорость самолета относительно земли для удержания себя в воздухе.
            Sirocco
            1. himRa Сегодня, 08:09
              Первый наезд автотранспортом на человека был более 220 лет назад это исторический факт, на людей наезжают до сих пор... даже раньше чем существует авиация!
              о чем это говорит?до сих пор сукины дети не сделали выводов! laughing
              И вообще все пропало! шеф клиент уезжает гипс снимают!
              himRa
        2. Sirocco Сегодня, 07:11
          Что то мне изначально вся эта авария, и сопутствующее молчание, и отрицание теракта напомнило случай с Египтом, там так же до конца утверждали что нет теракта, ну и второй случай, это 1981 год. В авиакатсрофе 7 февраля 1981 погиб весь командный состав Тихоокеанского флота.
          Причина по которой положение самолета после отрыва, вставшего «крестом», только лишний раз убеждает, что центровка превышала предельно-заднюю. Экипаж при этом бессилен. Еще один минус той трагедии, это тот факт что КВС любил эффектно взлетать, резко вверх свечей.
          Ни чего не напоминает из дня сегодняшнего.
          Sirocco
      2. Titsen Сегодня, 07:00
        Цитата: himRa
        Ну главное это отказ техники


        А как же свидетельство одиного пограничника с катера, который описывает падение как выполнение фигуры ВП "Кобра Пугачёва"?
        Titsen
        1. himRa Сегодня, 07:10
          Как раз это только подтверждает!если вы хоть немного знаете о авиации
          himRa
    2. Сергей Ф Сегодня, 06:40
      Нет. ИКАО не расследует катастрофы на технике, принадлежащей МО.
      Но помочь в расследовании могут, если их пригласят.
      Страшную минуты пережили ребята...
      Светлая им память...
      Сергей Ф
      1. Titsen Сегодня, 07:06
        Цитата: Сергей Ф
        Но помочь в расследовании могут, если их пригласят.


        Так я про приглашение и говорю - ПРИГЛАСИТЕ!
        Titsen
        1. Сергей Ф Сегодня, 07:29
          Толку?
          Они уже расследовали сбитый над Донбассом Боинг, и что нарасследовали?
          Сергей Ф
    3. samoletil18 Сегодня, 06:42
      Вас только терракт устроил бы? Или что? Борт военный, ИКАО тут не должна быть. Привлекли в комиссию по расследованию Минтранс, что итак об открытости максимально возможной свидетельствует. И в поисковой операции кроме МО: МЧС, РГО и пр. Об абхазах не упомянул.
      samoletil18
      1. Titsen Сегодня, 07:13
        Цитата: samoletil18
        Вас только терракт устроил бы?


        Отнюдь!

        Просто голая ничем не прикрытая правда!

        И соответствующи выводы, чтобы число таких трагедий стремилось нулю!
        Titsen
        1. himRa Сегодня, 07:35
          вы как
          Я сам являюсь заместителем председателя комисси по расследованию "НЕХОРОШИХ СЛУЧАЕВ И ПРОИСШЕСТВИЙ" и с уверенностью могу сказать

          что вам волноваться и сомневаться?
          нет необходимости!
          И вы уже должны все знать! tongue
          himRa
  3. himRa Сегодня, 06:31
    Анализируя статью можно делать вывод что версия правдивая
    himRa
    1. Orionvit Сегодня, 06:49
      Какая версия? Что кто то из экипажа сказал, что самолёт падает? Это что, новость? Где официальное заявление комиссии?
      Orionvit
      1. himRa Сегодня, 06:51
        Да уже не теракт!Официальное заявление комиссии не может быть скоропалительным и не обоснованным!Без сомнений!
        himRa
        1. Orionvit Сегодня, 06:59
          До официального заявления, все равно не поверю, что на взлёте, в хорошую погоду, упал совершенно исправный самолёт, с опытным экипажем. Остаётся добавить, что все прекрасно знали кто находится на борту, и об общественно-политическом резонансе данного рейса. Так что ни о каком расслаблении экипажа не может быть и речи, все чувствовали ответственность. Остаётся добавить, что версия теракта просто не выгодна для официальной позиции Москвы.
          Orionvit
          1. himRa Сегодня, 07:04
            Возражаю.
            Для военной комиссии все равно какой резонанс
            объективность вот главный критерий есть,был,и будет иначе армия будет терпеть поражение
            himRa
          2. alexneg Сегодня, 07:15
            Да задолбали Вы уже своим терактом! То теракт, то вбpocы на выборах. Сколько можно шизофренить? Может хватит либерастничать, пора уже и переобуться. Мир меняется и не в пользу пoдпиндocoвикoв. Не зря либерал стало ругательным словом.
            alexneg
            1. rasputin17 Сегодня, 07:38
              Цитата: alexneg
              Не зря либерал стало ругательным словом.


              Скорее уже матерным!! wink
              rasputin17
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    делать окончательные выводы всё же рано

    Вопрос - почему в сети появляются данные раньше времени? Повсеместно идет утечка информации и, как мне кажется, не бесплатно. Такое наблюдается при катастрофах, возбуждении резонансных уголовных дел. До окончания работы и заключения комиссии просто необходимо пресекать такие действия. А т.н. "источники" жестко наказывать.
    rotmistr60
    1. himRa Сегодня, 06:43
      Все это понятно и правильно Вы пишите:
      есть даже такая песня -ну что сказать,ну что сказать,устроены так люди!желают знать желают,знать что будет!
      himRa
    2. кеп Сегодня, 06:44
      Цитата: rotmistr60
      До окончания работы и заключения комиссии просто необходимо пресекать такие действия. А т.н. "источники" жестко наказывать.


      Я с Вами согласен.Нах...делать шоу,на горе.У людей есть дети соседи и каждый прет с "новостями". Не по православному эта муть.hi
      кеп
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:53
        Вот, вот и я о том же. Но рейтинги СМИ превыше совести и человеческого сострадания. hi
        rotmistr60
        1. himRa Сегодня, 07:15
          Да при чем тут рейтинги!тем более совесть, не пишите чепухи,не помните вы советское время,тогда о событии можно было узнать только через годы!
          СМИ для этого и нужны чтобы выдвигать версии,вовремя разнюхать факты,и выложить это для людей все! даже слухи
          himRa
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:21
            А вы не подумали о том, как чувствуют себя родственники погибших, которые ежедневно слышат различные версии из различных источников.
            это для людей все! даже слухи

            У меня к вам, как к любителю "желтухи" даже вопросов нет.
            rotmistr60
            1. himRa Сегодня, 07:41
              Не любитель я ,,желтухи,, я это писал ВАМ на
              Не по православному эта муть.hi

              и Вы с этим утверждением согласились!
              а это чепуха
              himRa
              1. rotmistr60 Сегодня, 08:03
                Я писал о совести и человеческом сострадании. А до этого об утечках конфиденциальной информации в СМИ.
                rotmistr60
    3. 501Legion Сегодня, 06:51
      потому-что в нынешнее время всем журналистам и ижи с ними наплевать на правила и нормы им лишь бы вбросить быстрей в интернет и в сми версии от "своих" источников. надо по рукам бить не только этим сми но и пендаля дать жесткого таким вот источникам которые сливают информацию
      501Legion
      1. kolyhalovs Сегодня, 07:05
        Дело в том, что источник в СМИ не обязательно должен что-то сливать. Он вообще может ничего не знать. Он вообще может не быть специалистом. Тут главное получить от кого-нибудь пустую болтовню (домыслы, вымыслы, ложь, не важно), НО НУЖНУЮ журналисту и зашифровать этого пустобрёха под словом "источник".
        Правда особо упоротые журналисты не заморачиваются и этим. Придумывают сами. Вот тебе и "источник".
        Если нет имени, фамилии и какое отношение имеет к вопросу, все эти "источники" "эксперты" "сообщества" и прочие "информированные граждане" - брехня первостатейная.
        kolyhalovs
        1. кеп Сегодня, 07:17
          Цитата: kolyhalovs
          Если нет имени, фамилии и какое отношение имеет к вопросу, все эти "источники" "эксперты" "сообщества" и прочие "информированные граждане" - брехня первостатейная.


          Не стесняются даже под гадостями подписываться,не буду даже фамилию упоминать,должен быть конкретный закон,телевизор жалко а в виртуальном пространстве жидкость не перемещается, пока кроме "тьфу",ничего не получается. am
          кеп
        2. himRa Сегодня, 07:25
          Все так, но люди оценивают работу СМИ и у тех кто страдает ,,брехливостью,, репутация желтой прессы
          himRa
  5. татарин 174 Сегодня, 07:00
    Любая техника может отказать в любой момент. Мы здесь все наверно являемся водителями и некоторые с большим и даже очень большим опытом, но это не застраховывает нас от поломок авто во время движения, так что тут только один совет поможет: Надо быть всегда внимательным и осторожным в пути, соблюдать все писаные и неписаные правила, следить за исправностью техники до выезда, если хотим дойти до пункта назначения, хотя и это не всегда может помочь. ...Вечная память погибшим.
    татарин 174
  6. Starik72 Сегодня, 07:08
    Что то мне не верится что техника подвела. Такой ответственный рейс и с такими пассажирами,да при посадке на аэродроме обслуживающий персонал с него пылинки сдували. Может быть при осмотре какой то негодяй или (террорист)увидел неисправность в закрылках и на одну винтку не докрутил,и на одну крутку не докрутил,как говорил Аркадий Райкин ,отсюда и произошла трагедия.Это моё мнение.Так что не надо обсуждать,подождём ВЫВОДЫ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ТРАГЕДИИ.
    Starik72
  7. umka571 Сегодня, 07:15
    Очень похоже на рассинхронизацию механизации крыла, но в любом случае надо дождаться выводов экспертной комиссии
    umka571
  8. ПолканОВ Сегодня, 07:28
    Цитата: Titsen
    Цитата: himRa
    нет -это дело не гражданской авиации !


    Ну,, почему же?

    Только по причине принадлежности?

    Обычный гражданский лайнер!

    Я сам являюсь заместителем председателя комисси по расследованию "НЕХОРОШИХ СЛУЧАЕВ И ПРОИСШЕСТВИЙ" и с уверенностью могу сказать - написать можно любые выводы подведя к ним НУЖНЫЕ, НО ДЕЙСТВУЮЩИЕ буквы инструкций!

    Не даром говорят - закн что дышло...

    Поэтому мнение компетентных специалистов, пусть и гражданских, должно иметь место!

    Ведь ГЛАСНОСТЬ, ПЛЮРАЛИЗМ, наконец, ГЕЙ-ТОЛЕРАНТНОСТЬ!

    ... борт принадлежал МО РФ. Так что военным и разбираться. Главное, что бы хватило чести сделать правильные выводы. И , потом, хватило чести понести груз ответственности. А с честью и ответственностью у нас прям беда ...
    ПолканОВ
  9. kolyhalovs Сегодня, 07:40
    Вот я в этой стенограмме не вижу ровным счётом ничего. Что она может доказать? Не понятно же ничего.
    Ну крикнул человек (а, кстати, какой член экипажа крикнул-то) слово закрылки. Что это значит? Разве это означает "закрылки работают несинхронно". Может он просто приказывает выпустить закрылки, чтобы увеличить подъёмную силу ввиду резко упавшей скорости? Ни на какие вопросы эта стенограмма не отвечает. Она так же ложится и на теорию теракта. Это моё мнение. Естесственно, я даже близко не специалист.
    kolyhalovs
  10. vitvit123 Сегодня, 07:44
    Какое же гнилье стал этот сайт ! Из за коментариев !
    vitvit123
    1. himRa Сегодня, 07:50
      не нравится -не ешь!
      himRa
  11. Million Сегодня, 08:12
    На птиц бы что ли вину свалили..
    Million

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