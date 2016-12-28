"Командир, мы падаем!"
В сети появились первые данные о расшифровке бортового самописца Ту-154, потерпевшего крушение в нескольких километрах от сочинского побережья. Данные, полученные при расшифровке, представлены в эфире LifeNews. Расшифровка дала комиссии, расследующей причины трагедии, сведения о переговорах членов экипажа за мгновения до трагедии. Последними словами, произнесёнными экипажем, были слова: «Командир, мы падаем!»
Из расшифровки (чтобы не иметь проблем с Роскомнадзором, «ВО» предупреждает о ненормативной лексике):
…Скорость 300…
Забрал стойки, командир.
(Неразборчиво.)
Ух, ё-мое!
(Звук резкого сигнала.)
Закрылки, с…, что за ...!
Высотометр!
Нам… (Неразборчиво.)
(Звук сигнала об опасном сближении с землёй)
(Неразборчиво.)
Командир, мы падаем!
Экспертная комиссия, занимающаяся расследованием, сообщает о том, что делать окончательные выводы всё же рано. Важные материалы будут получены при расшифровке данных параметрического бортового самописца. Отмечается, что если причина в закрылках и их несинхронной работе, то вероятной причиной может быть отказ техники.
Напомним, что самолёт МО РФ упал в море в течение минуты после взлёта из Сочинского аэропорта Адлер. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. Операция по обнаружению фрагментов лайнера и тел погибших продолжается. На месте трагедии работают группы водолазов и глубоководные аппараты.
Из расшифровки (чтобы не иметь проблем с Роскомнадзором, «ВО» предупреждает о ненормативной лексике):
…Скорость 300…
Забрал стойки, командир.
(Неразборчиво.)
Ух, ё-мое!
(Звук резкого сигнала.)
Закрылки, с…, что за ...!
Высотометр!
Нам… (Неразборчиво.)
(Звук сигнала об опасном сближении с землёй)
(Неразборчиво.)
Командир, мы падаем!
Экспертная комиссия, занимающаяся расследованием, сообщает о том, что делать окончательные выводы всё же рано. Важные материалы будут получены при расшифровке данных параметрического бортового самописца. Отмечается, что если причина в закрылках и их несинхронной работе, то вероятной причиной может быть отказ техники.
Напомним, что самолёт МО РФ упал в море в течение минуты после взлёта из Сочинского аэропорта Адлер. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. Операция по обнаружению фрагментов лайнера и тел погибших продолжается. На месте трагедии работают группы водолазов и глубоководные аппараты.
Использованы фотографии: https://vk.com/mil