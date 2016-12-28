08:12 28 декабря

Эрдоган: "США - пособник ИГИЛ"

Президент Турции Эрдоган сделал заявление, которое вызвало бурную реакцию в Соединённых Штатах Америки. По словам турецкого руководителя, у него есть доказательства поддержки Вашингтоном террористических группировок на Ближнем Востоке, включая группировку ИГИЛ (запрещена в РФ).

Эрдоган: "США - пособник ИГИЛ"


Заявление Эрдогана:


Они (США) обвиняли нас в поддержке ИГИЛ. Сейчас они потворствуют террористическим группировкам, в том числе ИГ, YPG ("Отряды народной самообороны") и ПДС ("Курдский демократический союз"). Это явно. У нас есть подтверждённые доказательства, включая фотографии и видео.


В Госдепе США не оставили без комментариев заявление Эрдогана, который позволил себе самый резкий демарш в отношении США за все годы своего нахождения у власти. Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства США Марк Тонер назвал заявления Эрдогана «нелепыми» и «не имеющими под собой объективной почвы».

После этого в других ведомствах США заявили, что заявленные Эрдоганом фото и видео в качестве доказательств "никто не видел". Интересное заявление... То есть когда в самих Штатах говорят о том, что "у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, так как они секретные", это, по логике Вашингтона, нормально. Когда примерно по тому же принципу в отношении уже США решил действовать Эрдоган, в Штатах возмутились...

При этом сам Эрдоган до сих пор не объяснился по поводу того, кто же в Турции занимается поддержкой террористов, отправляя в Сирию колонны с вооружением?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 19
  1. Ихрек Сегодня, 06:48
    Наконец то хоть кто-то признал это ещё кроме России. Хотя и сами турки также поддерживают тех же террористов. Слышать такое заявление от турок не спроста, видать песенка у игил спета.
    Ихрек
    1. Titsen Сегодня, 06:56
      Цитата: Ихрек
      Наконец то хоть кто-то признал это ещё кроме России.


      США - просто основатель, а Турция и с нею - пособники!

      Это будет правильнее!
      Titsen
    2. Летунъ Сегодня, 07:03
      Цитата: Ихрек
      Слышать такое заявление от турок не спроста, видать песенка у игил спета.

      Да не, песенка спета у чёрного обезьяныча. Походу Эрдоган пытается переобуться на бегу.
      Летунъ
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:06
      Ихрек -кто что признал???один лицемер и преступник решил попытаться подмоченную свою репутацию спасти???Чем этот пес лучше банана баракового???
      Изгоняющий либероидов
    4. Зяблицев Сегодня, 07:54
      Эрдоган - турецкий Капитан Очевидность... laughing
      Зяблицев
  2. 501Legion Сегодня, 06:48
    Однако неожиданно слышать от него такое. ведь кто пособник ИГ мы знаем все прекрасно. Если Турция откажется от планов что она в жизнь так усердно воплощала, то в Сирии действительно может наступить переломный момент
    501Legion
  3. Копчёный Сегодня, 06:50
    Рыжий, рыжий, конопатый, убил бабушку лопатой...
    Копчёный
  4. алекс-сп Сегодня, 06:51
    Началось перекладывание задымившихся шапок с одной головы на другую?
    алекс-сп
  5. ВСЗМК Сегодня, 06:53
    У нас есть подтверждённые доказательства, включая фотографии и видео.

    Обама в обнимку с аль-Багдади.
    ВСЗМК
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:01
    Точно, подпишет себе турок смертный приговор досрочно -сша не простят ему такого.
    Изгоняющий либероидов
    1. татарин 174 Сегодня, 07:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Точно, подпишет себе турок смертный приговор досрочно -сша не простят ему такого.

      Пытались уже, не получилось, турок знает это и потому сразу же про доказательства сказал.
      татарин 174
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    Да, турецкий человек очень сильно обиделся на черненького (в прямом и переносном смысле)человека коль решился сказать правду, которая по сути многим известна. Ждем дальнейшего развития событий.
    rotmistr60
  8. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:10
    А американцы вывалят доказуху о торговле нефтью с бармалеями Эрдогана и Ко в ответ. Совокупление жабы и гадюки.
    Ушлый_башкорт
    1. raki-uzo Сегодня, 08:08
      Цитата: Ушлый_башкорт
      А американцы вывалят доказуху о торговле нефтью с бармалеями Эрдогана и Ко в ответ. Совокупление жабы и гадюки.

      Вы все очень плохо помните. США уже официально извинилась, что обвиняла Турцию неуместно по отношению нефтоторговля.
      http://www.ntv.com.tr/dunya/cia-turkiyeden-ozur-d
      iledi,OD2d2CUlGkqMdj2GmprOYA
      raki-uzo
  9. Сергей Ф Сегодня, 07:27
    Нового ничего нет.
    Обычная грызня - кто кого перелает.
    Курды - союзники США (по крайней мере они так считают), для турков - это террористы. ИГИЛ типа общий враг. Поэтому собрав всю кучу го..на бросаются ею друг в друга.
    Сергей Ф
  10. samarin1969 Сегодня, 07:36
    Как только закончится противостояние с проамериканскими гюленовцами (с любым результатом) Турция (не обязательно Эрдоган) сменит риторику а-ля Дутерте...Турция - это государство НАТО. Идлиб и Латакию они постараются удержать под контролем.
    samarin1969
  11. anna1980 Сегодня, 07:36
    Это ещё раз подтверждает у Турок семь пятниц на недели, осторожно с ими нужно.
    anna1980
  12. Злой 55 Сегодня, 07:43
    Странно это..Пособники и родоначальники террористов обвиняют друг-друга в пособничеству терроризму..Видать, Россия ввела новый тренд и хэш"#бармалеямнет" ...
    Злой 55
  13. Paranoid50 Сегодня, 08:00
    Да,эрдоганище, похоже "жизнь разносилась как туфля, из потолка растёт петля... и тело приберёт земля". А у матрасов в "период безвластия" в ещё недавно подконтрольных регионах(ЮВА,БВ, да и ЕС) полные разброд и шатания. Один(Дутерте) в открытую матом посылает, другой(Эрдоган) в пособничестве упырям обвиняет,грозя доказухой. А из европы тупо потянулись за деньгами, ЗА СВОИМИ деньгами. Немцы забрали из матрасии 200 тонн золота. Иными словами :"Пассажиры поезда Вашингтон-Филадельфия поняли, что что-то пошло не так , когда по вагонам прошёл Стивен Сигал с напряжённым лицом." yes
    Paranoid50

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