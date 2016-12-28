Эрдоган: "США - пособник ИГИЛ"

Они (США) обвиняли нас в поддержке ИГИЛ. Сейчас они потворствуют террористическим группировкам, в том числе ИГ, YPG ("Отряды народной самообороны") и ПДС ("Курдский демократический союз"). Это явно. У нас есть подтверждённые доказательства, включая фотографии и видео.

Президент Турции Эрдоган сделал заявление, которое вызвало бурную реакцию в Соединённых Штатах Америки. По словам турецкого руководителя, у него есть доказательства поддержки Вашингтоном террористических группировок на Ближнем Востоке, включая группировку ИГИЛ (запрещена в РФ).Заявление Эрдогана:В Госдепе США не оставили без комментариев заявление Эрдогана, который позволил себе самый резкий демарш в отношении США за все годы своего нахождения у власти. Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства США Марк Тонер назвал заявления Эрдогана «нелепыми» и «не имеющими под собой объективной почвы».После этого в других ведомствах США заявили, что заявленные Эрдоганом фото и видео в качестве доказательств "никто не видел". Интересное заявление... То есть когда в самих Штатах говорят о том, что "у нас есть доказательства, но мы вам их не покажем, так как они секретные", это, по логике Вашингтона, нормально. Когда примерно по тому же принципу в отношении уже США решил действовать Эрдоган, в Штатах возмутились...При этом сам Эрдоган до сих пор не объяснился по поводу того, кто же в Турции занимается поддержкой террористов, отправляя в Сирию колонны с вооружением?