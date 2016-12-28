В США подали в суд на ЦРУ, ФБР и АНБ за "вмешательство русских хакеров" в выборы

Тот факт, что Демократическая партия США никак не может смириться с поражением, подтверждается в очередной раз. Теперь в США обозначились «активисты», которые решили подать в суд на американские спецслужбы, проморгавшие «нашествие русских хакеров» во время предвыборной гонки. Этими активистами выступают аспирант иp Массачусетса Райен Шапиро и журналист Джейсон Леопольд. Они подали искb, в частности, против ЦРУ, ФБР, АНБ и министерства государственной безопасности.Обращает на себя внимание тот факт, что в США до сих пор не нашлось активиста, который бы подал в суд на Демократическую партию, фактически «слившую» своего кандидата Берни Сандерса в пользу Хиллари Клинтон в результате внутрипартийного сговора. О том, что в Демпартии плели интриги, использовали коррупционные схемы и нарушали законодательство США, активисты предпочитают помалкивать. Зато влияние «русских хакеров» их очень заботит.Леопольд и Шапиро потребовали от федерального суда в округе Колумбия обязать спецслужбы США рассмотреть их запроси предоставить документы по «вмешательству русских хакеров в выборы». Видимо, Леопольд и Шапиро никак не могут взять в толк, что если бы у ФБР, ЦРУ и других спецведомств США были хоть какие-то доказательства, они давно были бы предъявлены широкой общественности.А пока ещё не успели «нафотошопить»...