08:13 28 декабря

В США подали в суд на ЦРУ, ФБР и АНБ за "вмешательство русских хакеров" в выборы

Тот факт, что Демократическая партия США никак не может смириться с поражением, подтверждается в очередной раз. Теперь в США обозначились «активисты», которые решили подать в суд на американские спецслужбы, проморгавшие «нашествие русских хакеров» во время предвыборной гонки. Этими активистами выступают аспирант иp Массачусетса Райен Шапиро и журналист Джейсон Леопольд. Они подали искb, в частности, против ЦРУ, ФБР, АНБ и министерства государственной безопасности.

Обращает на себя внимание тот факт, что в США до сих пор не нашлось активиста, который бы подал в суд на Демократическую партию, фактически «слившую» своего кандидата Берни Сандерса в пользу Хиллари Клинтон в результате внутрипартийного сговора. О том, что в Демпартии плели интриги, использовали коррупционные схемы и нарушали законодательство США, активисты предпочитают помалкивать. Зато влияние «русских хакеров» их очень заботит.

Леопольд и Шапиро потребовали от федерального суда в округе Колумбия обязать спецслужбы США рассмотреть их запроси предоставить документы по «вмешательству русских хакеров в выборы». Видимо, Леопольд и Шапиро никак не могут взять в толк, что если бы у ФБР, ЦРУ и других спецведомств США были хоть какие-то доказательства, они давно были бы предъявлены широкой общественности.


В США подали в суд на ЦРУ, ФБР и АНБ за "вмешательство русских хакеров" в выборы


А пока ещё не успели «нафотошопить»...

Использованы фотографии: Emaze
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Комментарии 11
  1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:16
    Когда у них уже генералы начнут выбрасываться из окон с криками "Русские идут!"? Маккартизм воскресить еще не собираются?
    Ушлый_башкорт
    1. Тралл Сегодня, 07:25
      "Русские хакеры" пришли на смену "советскому стройбату"
      Для захвата США достаточно одного хакбатаsmile
      Тралл
  2. Злой 55 Сегодня, 07:19
    Ушастый обезьян просто не может больше ничего придумать, чем ещё нагадить России..
    Злой 55
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Они подали искb, в частности, против ЦРУ, ФБР, АНБ и министерства государственной безопасности

    Мощно, два "активных" демократы против спецслужб Сша. Инициаторы просто сами хотят пропиариться. Этим живет Америка. Посмотрим хватит ли у этих активистов денег, чтобы в итоге оплатить судебные издержки и компенсацию спецслужбам.
    rotmistr60
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:37
    Ну и как-то так, на скорую руку:
    Ушлый_башкорт
  5. Сергей Ф Сегодня, 07:39
    Детский сад, ей-богу!
    Пиар, не пиар - а так, черт знает что!
    Чем бы дитя не тешилось...
    Сергей Ф
  6. Starik72 Сегодня, 07:45
    Совсем с ума сошли эти "демократы" в США. Приведу им русскую поговорку: Если ВАМ мерещится то креститесь,чур МЕНЯ,чур МЕНЯ,может поможет.
    Starik72
  7. Homo Сегодня, 07:48
    "...рассмотреть их запроси предоставить документы по «вмешательству русских хакеров в выборы»."
    А если таких нет, то состряпать? belay
    Homo
  8. кеп Сегодня, 08:03
    Видимо, Леопольд и Шапиро никак не могут взять в толк, что если бы у ФБР, ЦРУ и других спецведомств США были хоть какие-то доказательства, они давно были бы предъявлены широкой общественности.


    Готовят импичмент(а вдруг выгорит) потихоньку.Д.Трампа из-за таких деятелей,будут трясти все четыре года. Трампу надо быть настороже постоянно.Правда кое-что он уже сделал,охранять будет( в составе американского), в том числе и русский спецназ.
    кеп
  9. densar Сегодня, 08:04
    Ребята, очень много ошибок синтаксических в статье. Я понимаю, что в комментариях мы ошибаемся, но это комментарии. А это статья для официального сайта.

    А по статье - в США как и в любой демократической стране, любят деньги. Поэтому на "раскрутке", что в победе республиканцев виновата Россия, можно и попиариться, и заработать.
    densar
  10. romandostalo Сегодня, 08:10
    Интересно, а нарваться на встречный иск эти "активисты" не боятся? Если что , жизни не хватит расплатится!
    romandostalo

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