08:16 28 декабря

Спецназ "Хезболлы" ликвидирует главарей террористических группировок в Идлибе

Из Сирии приходят сообщения о том, что отряды специального назначения ливанской «Хезболлы» перешли к действиям по ликвидации главарей бандгрупп, называющих себя «умеренной оппозицией». Речь идёт об операциях в провинциях Идлиб, куда из Алеппо выехало наибольшее число террористов. Отмечается, что в провинции за последние несколько часов уничтожены трое главарей бандитских группировок.

В минувшие выходные был ликвидирован один из одиозных полевых командиров террористической группы «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) по имени Абу Удэй. Он был взорван в своём автомобиле.

В материалах говорится о том, что информацию о местах нахождения лидеров террористических группировок «Хезболла» получает от сирийской военной разведки, а также от военнослужащих специальных подразделений Ирана, действующих на сирийской территории.


Спецназ "Хезболлы" ликвидирует главарей террористических группировок в Идлибе


Ликвидация главарей крупных бандитских группировок приводит к тому, что эти группировки теряют полноценное управление, часть бандитов решает сложить оружие. В целом это явно облегчит задачу сирийской армии в том случае, если она собирается в скором времени начать операцию по очищению провинции Идлиб от террористов. На данный момент этот сирийский регион находится под полным контролем боевиков, включая террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

На этом фоне поступает информация о том, что группировка ИГИЛ (так же запрещена в РФ) начала новое наступление на позиции сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор.

Использованы фотографии: inforeactor.ru
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Комментарии 10
  1. samarin1969 Сегодня, 07:40
    В заголовке надо было ставить двойные кавычки wink
    samarin1969
    1. himRa Сегодня, 07:53
      Я было winked уже собрался хлопать в ладоши и крикнуть ,,наша школа,,
      himRa
  2. Сергей Ф Сегодня, 07:41
    Если эта инфа достоверная, то это радует!
    Любая помощь от союзников пойдет в общий котел в борьбе с терроризмом!
    Сергей Ф
  3. rasputin17 Сегодня, 07:53
    Парадокс конечно но факт остается фактом! "Хезболлу" многие на западе и израиль считают террористической группировкой и выходит одни террористы мочат других!
    rasputin17
    1. romandostalo Сегодня, 07:57
      Кого вообще волнует, что там считают многие на западе? Они там живут в какой то своей параллельной вселенной!
      romandostalo
      1. rasputin17 Сегодня, 08:02
        Нас их мнение меньше всего сейчас интересует! И потом они со своими проблемами не могут справиться но при этом в упор не хотят видеть очевидное выдавая за него желаемое что им продиктуют свыше! Вот такая сейчас там демократия! Оправдывая всю мерзость как высшее благо!!
        rasputin17
    2. himRa Сегодня, 08:02
      Это наш сукин сын!
      himRa
      1. rasputin17 Сегодня, 08:04
        Цитата: himRa
        Это наш сукин сын!

        Типа свое гмо не воняет слаще пряников! laughing
        rasputin17
    3. user1212 Сегодня, 08:06
      Цитата: rasputin17
      Парадокс конечно но факт остается фактом! "Хезболлу" многие на западе и израиль считают террористической группировкой и выходит одни террористы мочат других!

      На заре становления Израиля некоторые еврейские организации тоже считались террористическими. Позже они стали частью ЦАХАЛ
      user1212
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:10
    Не важно кто, главное результат. А он есть.
    rotmistr60

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