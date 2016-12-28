Спецназ "Хезболлы" ликвидирует главарей террористических группировок в Идлибе

Из Сирии приходят сообщения о том, что отряды специального назначения ливанской «Хезболлы» перешли к действиям по ликвидации главарей бандгрупп, называющих себя «умеренной оппозицией». Речь идёт об операциях в провинциях Идлиб, куда из Алеппо выехало наибольшее число террористов. Отмечается, что в провинции за последние несколько часов уничтожены трое главарей бандитских группировок.В минувшие выходные был ликвидирован один из одиозных полевых командиров террористической группы «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) по имени Абу Удэй. Он был взорван в своём автомобиле.В материалах говорится о том, что информацию о местах нахождения лидеров террористических группировок «Хезболла» получает от сирийской военной разведки, а также от военнослужащих специальных подразделений Ирана, действующих на сирийской территории.Ликвидация главарей крупных бандитских группировок приводит к тому, что эти группировки теряют полноценное управление, часть бандитов решает сложить оружие. В целом это явно облегчит задачу сирийской армии в том случае, если она собирается в скором времени начать операцию по очищению провинции Идлиб от террористов. На данный момент этот сирийский регион находится под полным контролем боевиков, включая террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).На этом фоне поступает информация о том, что группировка ИГИЛ (так же запрещена в РФ) начала новое наступление на позиции сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор.