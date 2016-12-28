Госдеп: "Мы не поставляем ПЗРК умеренной оппозиции в Сирии"

Мы не предоставляем ПЗРК сирийским оппозиционерам. Мы слышали заявления подобного рода и раньше.

После заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что разрешённые Вашингтоном поставки вооружений так называемым сирийским повстанцам могут усугубить и без того сложнейшую обстановку в Сирии, в Госдепе решили дать комментарий по этому вопросу. Основная тема заочной дискуссии связана с тем, что Вашингтон был готов поставлять боевикам переносные зенитные ракетные комплексы.Официальный представитель Госдепартамента США объявил, что поставок ПЗРК «умеренной оппозиции» Штаты не осуществляют.Марк Тонер:На сегодняшний день такого рода поставки могли бы обернуться катастрофой для самих США. Ведь, как прекрасно известно, помимо российских и сирийских военных самолётов в небе Сирии действуют и самолёты так называемой американской коалиции. При этом не всякий «умеренный оппозиционер», заполучив в свои руки ПЗРК, будет разбираться в том, чей именно самолёт пролетает над его головой на высоте нескольких километров. А потому американские военные самолёты в случае вооружения «умеренных оппозиционеров» вполне могут начать падать в Сирии.Напомним, что ранее такой человек как Джон Кирби стращал Россию заявлениями о «мешках для тел российских военнослужащих». Теперь, видимо, прикинули, что зарекаться от таких мешков уже для американских военных не нужно, учитывая тот факт, что США сами расписались в том, что никакую «умеренную оппозицию» они в Сирии не контролируют.