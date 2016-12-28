Мария Захарова рассказала о приглашённых на переговоры по Сирии в Астану

Это не вопрос ближайших дней. Это планы на среднесрочную перспективу.

В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о том, что идёт согласование переговоров по Сирии, которые пройдут в столице Казахстана. По словам Марии Захаровой, переговоры в Астане будут отличаться от женевских тем, что уже направлены приглашения представителям тех сил, которые называют себя умеренной оппозицией, и которые отмежевались от террористических группировок, признанных таковыми в Совбезе ООН.Мария Захарова отметила, что переговоры в Астане не являются заменой переговорному процессу в Женеве, но при этом подчеркнула, что Россия надеется на повышение эффективности процесса по мирному урегулированию в САР именно в результате многосторонних переговоров в Казахстане.Мария Захарова ответила на вопрос журналистов о том, когда именно пройдёт встреча в Астане:Напомним, что выразили готовность принять участие в переговорном процессе помимо России Иран и Турция.Накануне турецкий президент Эрдоган отметил, что было бы неплохо, если бы к переговорному процессу в Астане подключились Саудовская Аравия и Катар. По словам Эрдогана, принципиально нет особого смысла в ведении переговоров с представителями вооружённой оппозиции без участия в процессе Дохи и Эр-Рияда. Тем самым Эрдоган фактически называет те государства, которые помимо самой Турции имеют непосредственное влияние на различного рода вооружённые группировки в Сирии, и которые фактически и принимают решения об активности террористических групп в САР. Напомним, что чуть ранее Эрдоган назвал США пособником террористов.