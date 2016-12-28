14:30 28 декабря

Мария Захарова рассказала о приглашённых на переговоры по Сирии в Астану

В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о том, что идёт согласование переговоров по Сирии, которые пройдут в столице Казахстана. По словам Марии Захаровой, переговоры в Астане будут отличаться от женевских тем, что уже направлены приглашения представителям тех сил, которые называют себя умеренной оппозицией, и которые отмежевались от террористических группировок, признанных таковыми в Совбезе ООН.

Мария Захарова рассказала о приглашённых на переговоры по Сирии в Астану


Мария Захарова отметила, что переговоры в Астане не являются заменой переговорному процессу в Женеве, но при этом подчеркнула, что Россия надеется на повышение эффективности процесса по мирному урегулированию в САР именно в результате многосторонних переговоров в Казахстане.


Мария Захарова ответила на вопрос журналистов о том, когда именно пройдёт встреча в Астане:
Это не вопрос ближайших дней. Это планы на среднесрочную перспективу.


Напомним, что выразили готовность принять участие в переговорном процессе помимо России Иран и Турция.

Накануне турецкий президент Эрдоган отметил, что было бы неплохо, если бы к переговорному процессу в Астане подключились Саудовская Аравия и Катар. По словам Эрдогана, принципиально нет особого смысла в ведении переговоров с представителями вооружённой оппозиции без участия в процессе Дохи и Эр-Рияда. Тем самым Эрдоган фактически называет те государства, которые помимо самой Турции имеют непосредственное влияние на различного рода вооружённые группировки в Сирии, и которые фактически и принимают решения об активности террористических групп в САР. Напомним, что чуть ранее Эрдоган назвал США пособником террористов.

Использованы фотографии: cont.ws
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Комментарии 24
  1. cniza Сегодня, 08:21
    Мария Захарова отметила, что переговоры в Астане не являются заменой переговорному процессу в Женеве, но при этом подчеркнула, что Россия надеется на повышение эффективности процесса по мирному урегулированию в САР именно в результате многосторонних переговоров в Казахстане.


    Дипломатично отправили США в очередь , в зал ожидания , для включения в кандидаты на переговоры.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 08:56
      good Едкое но верное замечание ! беспокоит что
      если бы к переговорному процессу в Астане подключились Саудовская Аравия и Катар.

      арабских твердолобых!
      himRa
      1. Махмут Сегодня, 09:25
        Катару и Саудитам незачем идти на компромиссы во время переговоров. Они ничем не рискуют и ничего не теряют от продолжения войны. Пусть решение принимают непосредственно их подопечные. Сирийцам решать, понадобятся ли им саудовские тугрики на том свете.
        Махмут
        1. himRa Сегодня, 10:05
          У Саудовской Аравии как у государства не все так хорошо как это кажется!
          himRa
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:53
            Дипломатично отправили США в очередь , в зал ожидания , для включения в кандидаты на переговоры.

            Вы по процедурному вопросу ? Обождите ! laughing
            bouncyhunter
            1. Дрюня2 Сегодня, 11:40
              belay request
              http://kerzak-1.livejournal.com/4495421.html#comm
              ents
              от кержака
              появилась версия - что эти банды не согласились на перемирие а согласились на участие в переговорах в Астане, что тоже не мало но куда меньше, чем сделка, понятное дело.

              Ахрара аль Шам и Нураддин аль Зинки подписали соглашение предложенное Россией
              то есть я так понимаю - перемирие
              предполагается, что боевики, подписавшие соглашения будут признаваться чем то вроде милиции и будут обязаны воевать с нусрой и даиш
              вот такие дела...

              пока источник один - так что утверждать что новость достоверна - рано
              но логика понятна - это ровно то чего мы добивались от США два года
              и что после потери Алеппо дает хоть какой то шанс бандитам на выживание
              в развитие темы
              банды которые НЕ попадают в списки на перемирие
              -JFS Nusra AQ
              -Jund Aqsa (ISIS)
              -Jaysh Khaled Bin Al-Waleed (ISIS)
              Итак, после того как Турки и зеленые банды дожмут (если дожмут) Баб, они пойдут в Идлиб валить там Нусру
              У Нусры в Идлибе порядка 15 тыс бандосов и зеленые будут Нусру валить с поддержкой ВКС РФ
              САА и союзники в этом участвовать не будут, вероятно только расширят зону контроля на юге - по трассе Итрия Ханассер Алеппо
              Тут есть вероятность что Нусра в таком раскладе может попытаться объединиться с даиш. Чего из этого получится - вопрос. Отдельно отмечу что если Турция будет жестко отсекать все потоки оружия на поддержку Нусры - то перспектива тут есть
              И по курдам - они могут быть включены в делегацию Дамаска, но всего скорее это будут не ПИД и ЮПГ, а какие то проАсадовские курды, которые турок вполне устраивают, как барзанисты в Ираке.
              ======
              ещё комменты по ссылке почитать интересно what
              Дрюня2
    2. ЛукичЪ Сегодня, 09:07
      Цитата: cniza
      Дипломатично отправили США в очередь , в зал ожидания

      а в зале, в самый дальний угол
      ЛукичЪ
  2. Сергей Ф Сегодня, 08:25
    Мария Захарова отметила, что переговоры в Астане не являются заменой переговорному процессу в Женеве

    Конечно нет!
    Но как бы - да!
    Сергей Ф
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:09
      как в арифметике, два пишем, три в уме smile
      ЛукичЪ
      1. Сергей Ф Сегодня, 09:10
        Ага, так и есть! Умный ответ Марии З. заслуживает самой высокой оценки!
        Очень дипломатично!
        Сергей Ф
  3. rasputin17 Сегодня, 08:32
    Напомним, что чуть ранее Эрдоган назвал США пособником террористов.

    Вот Америку открыл!!

    По словам Эрдогана, принципиально нет особого смысла в ведении переговоров с представителями вооружённой оппозиции без участия в процессе Дохи и Эр-Рияда.

    Решать судьбу детей без их родителей бесполезно!
    rasputin17
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:10
      Цитата: rasputin17
      Решать судьбу детей без их родителей бесполезно!

      родителей лишить прав, детей в приют. ну или в другую семью на перевоспитание
      ЛукичЪ
    2. Лелёк Сегодня, 11:54
      Цитата: rasputin17
      Решать судьбу детей без их родителей бесполезно!


      ИМХО. Приглашать Доху и Эр-Рияд на эти переговоры, значит заранее обречь их (переговоры) на пустопорожние дебаты с воплями в духе восточного базара. Ясно, что саудиты своих (ДАИШ) не сдадут и будут талдычить об уходе Асада. Да и турки в этом процессе положительную роль не сыграют, но уж тут придётся считаться с их мнением. yes
      Лелёк
  4. GrBear Сегодня, 08:46
    Российская дипломатия "ставит" коалицию, во главе с американцами, в роковое положение, вынуждая доказывать на деле, что они не "борцуны" с терроризмом. При этом оставляя "дырочку", через члена НАТО — Турцию.
    Далее. Саудиты и К° или примут приглашение на "птичьих" правах, или признают перед всем миром участие во всех грехах, связанных с ИГИЛ.
    Да и Трампу придется предпринимать реальные шаги, т.к. "Черный брат" наделал столько "узелков", что их не развязывать надо, а разрубать.
    Воистину: "Дипломатия — "мягкая" лапа Армии".
    GrBear
    1. himRa Сегодня, 08:59
      drinks good Ваш комментарий можно будет проверить довольны быстро по времени пол года -год максимум!
      himRa
    2. Познающий Сегодня, 08:59
      Цитата: GrBear
      Российская дипломатия "ставит" коалицию, во главе с американцами, в роковое положение, вынуждая доказывать на деле, что они не "борцуны" с терроризмом. При этом оставляя "дырочку", через члена НАТО — Турцию.

      Больше-бы подошло "Российская дипломатия "ставит" коалицию, во главе с американцами, в рАковое положение..." ИМХО. hi
      Познающий
    3. Касым Сегодня, 09:29
      Катару и СА сейчас важна пауза, связанная с Трампом. Как он себя поведет, так и повернут нос по ветру. Хотя Доха сделала определенный жест с покупкой акций Роснефти. СА хуситы поджимают - им может вообще не до Сирии стать. Эти сейчас все более договороспособными становятся. Могут вообще у разбитого корыта остаться. hi
      Касым
      1. himRa Сегодня, 10:03
        + плюс у них огромный дефицит бюджета вырисовывается!
        drinks
        himRa
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
    Напомним, что чуть ранее Эрдоган назвал США пособником террористов.


    Не простят ему этого мерикатосы.
    a.s.zzz888
  6. raki-uzo Сегодня, 09:41
    Если ты не приглашен на стол, то обязательно посмотри в менью - не тебя ли хотят съесть. Дела тут тонкие.
    raki-uzo
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:18
    Главный "неприглашенный" сейчас из кожи вон лезет, чтобы успеть как можно больше навредить России и своему приемнику.
    rotmistr60
  8. Alexey-74 Сегодня, 10:47
    Думаю после прихода Трампа, США тоже запросятся на переговоры.
    Alexey-74
  9. sgazeev Сегодня, 11:18
    Цитата: himRa
    good Едкое но верное замечание ! беспокоит что
    если бы к переговорному процессу в Астане подключились Саудовская Аравия и Катар.

    арабских твердолобых!

    Скорее упёртых ишаков. hi
    sgazeev
  10. -=ANTRAX=- Сегодня, 13:49
    хочешь сделать дело - делай его сам.
    -=ANTRAX=-

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