Россия планирует увеличить авиагруппу, дислоцированную на военной базе в Таджикистане

Российские и таджикские военные обсуждают возможность наращивания авиагруппировки в Таджикистане, а также вопросы совместного использования авиабазы, сообщил агентству Reuters посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.Более детальной информации посол не представил.Как отмечает агентство, «Россия, на военной базе которой в Таджикистане дислоцированы около 7.000 военнослужащих, в прошлом году разместила на военном аэродроме Айни четыре вертолета».Издание напоминает, что Таджикистан граничит с Афганистаном, и рассматривается Россией и Западом как «возможный перевалочный пункт для боевиков-исламистов и для контрабандистов наркотиков».Риск распространения экстремизма в Таджикистане увеличился в связи с выводом из Афганистана основных сил НАТО.