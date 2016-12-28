14:29 28 декабря

Россия планирует увеличить авиагруппу, дислоцированную на военной базе в Таджикистане

Российские и таджикские военные обсуждают возможность наращивания авиагруппировки в Таджикистане, а также вопросы совместного использования авиабазы, сообщил агентству Reuters посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

Россия планирует увеличить авиагруппу, дислоцированную на военной базе в Таджикистане


Более детальной информации посол не представил.


Как отмечает агентство, «Россия, на военной базе которой в Таджикистане дислоцированы около 7.000 военнослужащих, в прошлом году разместила на военном аэродроме Айни четыре вертолета».

Издание напоминает, что Таджикистан граничит с Афганистаном, и рассматривается Россией и Западом как «возможный перевалочный пункт для боевиков-исламистов и для контрабандистов наркотиков».

Риск распространения экстремизма в Таджикистане увеличился в связи с выводом из Афганистана основных сил НАТО.

Использованы фотографии: Сергей Александров / «Коммерсантъ»
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Комментарии 6
  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:33
    Блин это "ЖЖЖЖжжж" неспроста...
    Alex_Rarog
    1. cniza Сегодня, 08:35
      Конечно, оттуда в любую минуту могут попереть бармалеи , подстрекаемые США.
      cniza
    2. Сергей Ф Сегодня, 08:54
      Кто кроме России защитит Россию!
      Да - расходы, да - накладно, но безопасность дороже!
      Афганистан - еще то гнездо, которое америкосы только разворошили, а убирать за ними некому, кроме России. Впрочем, не впервой.
      Сергей Ф
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
      Alex_Rarog Сегодня, 08:33 Новый
      Блин это "ЖЖЖЖжжж" неспроста...


      Пока только "планируют" и "обсуждают".
      a.s.zzz888
  2. лысова Сегодня, 09:22
    Нужное дело, причём усилить нужно в разы! От соседей в Таджикистане можно всего ожидать. Оно и будет хоть откуда (Киргизия, Узбекистан, Афганистан, Пакистан) - Китай думаю наш! - winked
    лысова
  3. Alexey-74 Сегодня, 10:44
    Давно пора, Средняя Азия сейчас и в ближайшем будущем может заполыхать новой волной экстремизма и стать рассадником новоявленных, или переформатированных ИГИЛ...это направление важное , и усиливать группировку т.б. авиацию необходимо.
    Alexey-74

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