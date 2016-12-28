14:30 28 декабря

Проект «ЗЗ». Новогодний вызов Западу

Под Новый год выяснилось: Россия одерживает победы в новой холодной войне с помощью западного оружия. Либеральные лозунги отобраны у противника и направлены против него. Русские неудержимо наступают; американскому лидерству пришёл конец; полосатый флаг обвис. Таков лейтмотив западной прессы — даже в «Вашингтон Пост» об этом пишут.

Проект «ЗЗ». Новогодний вызов Западу

Фото: Pavel Kazachkov. Источник


Ричард Коэн в «Вашингтон Пост» напоминает, что на днях Турция, Иран и Россия встречались в Москве по поводу разрешения кризиса на Ближнем Востоке, а Соединённые Штаты даже не просили о встрече.


Упомянув именитых западных политиков прошлого (Рузвельта и Черчилля), Коэн дал понять, что Б. Х. Обама — нечто совсем иное. По сути, это политическая фигурка двадцать первого века, которая не смогла усвоить уроки века двадцатого.

Этот человек, похоже, счастлив от того факта, что США потеряли мировое влияние. Нынешнее американское влияние — это то же, что куча камней вместо города Алеппо. Русские показали там свою мощь, защитили сирийский режим, а Соединённые Штаты не смогли даже понять, как сделать то же самое для повстанцев, указывает автор. Америка, «представлявшая некогда значительную силу в регионе, не сделала практически ничего».

Кстати, именно Обама предсказывал, что Башар аль-Асад будет свергнут. Правда, он же говорил, что Соединённые Штаты не собираются снова увязать «в какой-то ближневосточной трясине». Америка дважды вела войны в Ираке; Штаты потеряли морских пехотинцев в Ливане. В конце концов, никто никогда не рекомендовал вытоптать сапогами сирийскую землю. Такова соломенная тактика Обамы. Прав ли он? Это покажет время. С другой стороны, «покажет время» — не более чем тупое клише.

Аналитик не считает, что «соломенный» Обама поступил правильно. Коэн, как и многие другие, считал, что Соединённые Штаты могли бы «ограничить кровопускание» в Сирии. Обама мог бы инициировать создание бесполётной зоны: в тех районах сирийские правительственные вертолёты не смогли бы бомбить своими бочковыми бомбами. Обама также мог бы организовать безопасные зоны для беженцев.

Русские сумели сделать то, что сделать хотели. Почему не смогли этого Соединённые Штаты?

Ответ на этот вопрос аналитику был «всегда ясен»: Обама не проявил достаточной активности. Он не указывал ни России, ни Ирану, что им надо держаться подальше от Сирии. Коэн допускает, что мистер Обама «эмоционально холоден». Поэтому он не намерен был ввязываться в бой.

Эмоции же избранного президента Трампа — налицо. Он ничего не скрывает. Кстати, Хиллари потому и проиграла Трампу — ей пришлось защищать «холодную» администрацию. К тому же Клинтон не из тех, кто откровенничает. Ни Клинтон, ни Обаме не требуется великая Америка, им и так хорошо.

«Прохладное» настроение Обамы породило натуральный геополитический кризис на Западе. Вместо того чтобы сплотить Соединённые Штаты и Европу, вмешаться в ситуацию в Сирии и заодно избежать кризиса беженцев, дестабилизировавшего Европу, Обама умыл руки.

После окончания Второй мировой войны, напоминает автор, американское лидерство служило необходимой цели — «поддержанию мира во всём мире». «Нравилось нам это или нет, но мы были мировым полицейским, — пишет Коэн. — И в ту пору не было другого полицейского в патруле. Теперь то лидерство ушло. И всё больше и больше признаков того, что уйдёт и мир».

Лилия Шевцова (Lilia Shevtsova), научный сотрудник программы «Россия и Евразия» в Чатэм-Хаусе (Chatham House), пишет в «Financial Times», что Россия вернулась на мировую арену, и не только как противник Запада, но и как государство, стремящееся повлиять на внутренние события в западных сообществах. Москва создала «новый интеллектуальный и геополитический вызов», считает эксперт.

Несмотря на то, что Россия сегодня намного слабее былого Советского Союза, она, тем не менее, обладает большей способностью «озорничать» на мировой арене, чем это когда-либо позволяла себе «коммунистическая империя». Запад же лишь сотрясает воздух «дебатами», проявляя полную беспомощность. Такая ситуация не имеет исторического прецедента, полагает автор.

Россия не смогла преобразиться в либеральное государство. По горькой иронии, именно российские либералы сыграли важную роль в имитации процесса обновления «личной власти». Система сбросила коммунизм, однако либеральные стандарты и партнёрство с Западом были лишь сымитированы. Позднее все эти фальсификации были направлены против Запада.

Тем временем Запад, лишившийся идеологического конкурента (СССР), проложил себе «путь для самоуспокоения».

Это не значит, что Россия перестала быть соперником Западу. Но как сдерживать того, кто оперирует твоими же либеральными лозунгами? Этот вопрос требует «идеологической ясности».

Дальше — больше. Этот хитрый соперник сумел создать создал «мощные лоббистские сети внутри западных обществ». Наряду с этим соперник «использует ядерный шантаж».

Сдерживание России становится ещё более проблематичным, когда Москва действует с миролюбивой позиции. «Мы не хотим конфронтации, — настаивает Путин. — Нам нужны друзья».

Получается, что Кремль пытается найти новый баланс между противостоянием и партнёрством с Западом. Москва уже готова к новой «большой сделке» и выдвинула ясные требования. Она хочет не только «Новой Ялты», но и западного одобрения права России толковать глобальные правила так, как она «считает нужным». Новый мировой порядок должен учитывать баланс интересов всех игроков.

Но что Запад получит взамен? Этот вопрос очень волнует эксперта. Если Кремль откажется от «менталитета» силы, которая направлена на Запад как на врага, то Кремлю придётся убедительно продемонстрировать факт восприимчивости Запада к российскому влиянию.

В свою очередь, Запад не сможет ответить на этот вопрос, пока не решит, что делать с механизмами поддержки нелиберальных систем вроде российской, которая уже утвердилась.

Эксперт не видит выхода из тупика. Политические элиты в России и на Западе пока не демонстрируют умения управлять «антагонистическими отношениями в эпоху глобализации».

Другие эксперты видят точки сближения Запада и России. Начать можно было бы с объединения усилий в борьбе с исламистами на Ближнем Востоке.

Том Танкредо в издании «Breitbart» высказывает следующую мысль: «столкновение цивилизаций» требует от США союза с Россией.

О новом альянсе мог бы договориться с Путиным Дональд Трамп после принятия присяги в качестве президента Соединённых Штатов. Пригласить президента России на встречу и обсудить скоординированную кампанию против «ИГ» (запрещено в РФ) — вот его первейшее дело. Радикальный ислам объявил войну и России, и США, поэтому союз двух государств должен быть направлен на устранение этой угрозы. На это указывает здравый смысл.

Только глупец сегодня может отрицать, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с радикальным исламом.

И удивительно, как много людей забыли о победе над Гитлером во Второй мировой войне. Разве это сделали американцы в одиночку? Нет, Соединённые Штаты и Великобритания присоединились в борьбе к Сталину с целью победить общего врага — Третий Рейх.

Сегодня радикальный ислам представляет такую же угрозу для Соединённых Штатов, какую представлял Адольф Гитлер в 1941 году. И больше того: Гитлер вовсе не напал на Соединённые Штаты в 1941 году, а радикальный ислам уже проводил атаки много раз.

Россия тоже сражается с радикальным исламом — внутри своих границ и в других регионах, в т. ч. на Ближнем Востоке. Недавно террористом был убит посол России в Турции. Он был убит потому, что Россия поддерживает войну сирийского правительства против «ИГ» в Сирии.

США должны создать альянс против радикального ислама. Это, по сути, столкновение цивилизаций. Не следует думать о союзе с Россией как о каком-то политическом шоке. Речь идёт о победе над общим врагом. Холодная война закончилась, Россия больше не идейный враг Соединённых Штатов, напоминает аналитик. «Нет, Путин нам не друг, но он и не смертельный враг, которого нужно избегать при любых обстоятельствах», — рассуждает Танкредо.

Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт встречались со Сталиным дважды во время Второй мировой войны: в Потсдаме и Ялте. Именно потому встречались, что у троих «был общий враг». Никсон отправлялся в Китай, чтобы встретиться с Мао Цзэдуном и сформировать альянс «против большой угрозы со стороны Советского Союза». «Трамп может и должен встретиться с Путиным, чтобы сформировать альянс против нашего общего врага, радикального ислама», — указывает автор. Альянс для достижения этой конкретной цели вовсе не помешает американской приверженности НАТО. Пропагандистские страшилки следует забыть.

Когда-то Обама совершил свой первый зарубежный визит в Каир с целью «похвалить» «Братьев-мусульман», иронизирует публицист.

Танкредо надеется, что Трамп не станет «нянчиться» с исламистами и откажется от «наследия» Обамы.

Трудно сказать, добавим, какую внешнюю политику в 2017 году начнёт проводить мистер Трамп. Люди из его команды уверяли недавно, что он готов отменить чуть ли не семьдесят процентов указов Б. Х. Обамы.

Сам же Обама тем временем изо всех сил старается навредить гипотетическому альянсу России и США. Время для этого у него ещё есть.

Администрация Белого дома хочет успеть ввести против России санкции под ярлычком «За вмешательство в выборы в США». Санкции будут состоять из двух уровней: экономических и дипломатических. Вероятно, Обама объявит о новых мерах до конца текущей недели. Мало того, помимо экономических и дипломатических мер, мистер Обама решил открыто объявить и о третьем ударе по России. Такой удар специалисты нанесут в киберпространстве. Вероятно, это та самая «тайная операция» Вашингтона, о которой недавно предупреждал Россию престарелый мистер Байден.

* * *


Это последний выпуск «Проекта «ЗЗ» в уходящем 2016 году, дорогие читатели.

Автор поздравляет вас с наступающим Новым годом! Будьте здоровы, любимы, счастливы и удачливы в 2017-м! Мира вам и вашим близким, покоя и радости! Дед Мороз непременно принесёт вам в мешке и положит под ёлку долгожданные подарки. Не забудьте проверить утром 1 января.

И да сбудутся ваши самые сокровенные желания!
Автор: Олег Чувакин


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21
  1. GrBear Сегодня, 09:04
    Запад не сможет ответить на этот вопрос, пока не решит, что делать с механизмами поддержки нелиберальных систем вроде российской, которая уже утвердилась.
    , т.е. Запад не считает, что Россия соответствует либеральным "стандартам", уничтожая при этом население "нелиберальных" стран и разрушая их государственность, вгоняет в средневековье — это есть либерализация fool
    Но политики "закрутились", Да и трудно петь ласковые песни, стоя на своем яйце.
    hi
    GrBear
    1. Лелёк Сегодня, 11:28
      Цитата: GrBear
      Да и трудно петь ласковые песни, стоя на своем яйце.


      Однако стоят и поют:

      А Олегу успехов в творчестве, здоровья и побольше позитивов. С наступающим Новым Годом.
      Лелёк
      1. Диана Ильина Сегодня, 14:00
        Только глупец сегодня может отрицать, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с радикальным исламом.
        Только глупец может не видеть самого очевидного, а именно того, что США это и есть главный вдохновитель, организатор и спонсор мирового терроризма. По факту США это и есть главный террорист в мире на сегодняшний день!
        И удивительно, как много людей забыли о победе над Гитлером во Второй мировой войне. Разве это сделали американцы в одиночку?
        А вот это вообще повеселило...! laughing А что, США имеют к разгрому Третьего рейха какое то мало мальски серьезное отношение?! С учетом того, что они вели торговлю с Германией вплоть до высадки в Нормандии, когда итог войны был ясен даже самому тупому. И присоединились то они только с одной целью, не дать СССР захватить всю Европу целиком.
        Вот в этом и есть вся их лживая суЧность и вот в этом вся их лживая натура! Англо-саксонский мир - это ложь на лжи и ложью погоняет!
        "Иксперды" блин!
        Диана Ильина
  2. rvRomanoff Сегодня, 09:08
    Прочел этот опус о "либеральном оружии России", вошедший в качестве эпиграфа в данную статью. Очередной раз убедился, что все эти "пониматели" и "трактователи" России на западе понимают в нашей действительности не больше, чем мы в западной. Так что пока очередного горбача не подсунули, можно не переживать.
    rvRomanoff
  3. Диванный эксперт Сегодня, 09:11
    Олег, спасибо и вас с наступающим!!
    Диванный эксперт
  4. arkadack Сегодня, 09:39
    «Трамп может и должен встретиться с Путиным, чтобы сформировать альянс против нашего общего врага, радикального ислама»

    Взялся-то он откуда, этот радикальный ислам? Жили себе были мусульмане, коров доили, овец пасли, опий растили, в мечеть ходили, Коран читали. В каком месте они радикализировались? Нееет. Это не дождь и не снег, сам собой на голову не падает. Это проект. Его кто-то задумал, разработал, проплатил, нанял эффективных менеджеров, и т.д. и т.п. Обычное предприятие. Со своей миссией, экономикой, финансово-хозяйственной деятельностью. Обанкротить его и закрыть. Начать можно с увольнения эффективных менеджеров.
    arkadack
    1. 34 регион Сегодня, 10:02
      09.39. Аркадак! И надо сказать что этот проект был направлен ни на мирное развитие. Но казалось бы, радикалы всё у себя разрушили и война должна закончится от истощения ресурсов. Но нет. Есть волшебный горшочек который постоянно варит кашу для радикалов. Значит это кому то выгодно? Значит кто то с этого имеет плюшки? Но нас старательно уводят от этой темы. Почему? Видимо не хотят раскрывать карт и лицо Гюльчитай. А почему не хотят раскрывать? Да потому что тогда все увидят выгодополучателей от радикализма. Мир с усилием вылез из средневековой инквизиции, но навязали нацизм. Но он не прошёл. Теперь продавливают радикализацию. Суть этой стать не покаяние, а игра в поддавки. Лья слёзы в статье, реально точат топор. Достаточно посмотреть на призывы к перемириям которые затем заканчивались подтягиванием свежих сил и ударами. Таким статьям верить никак нельзя. Если начинают лить слёзы, значит тянут время и готовятся к удару. Неужели мы не наскакались на этих слезливых граблях? fool Хотя можно набрать в поиске БУХГАЛТЕРИЯ ТЕРРОРА Там немного о спонсорах. Но о плюшках от радикализации кажется не пишут ни где. Но плюшки конечно одним, а остальным стойло.
      34 регион
      1. arkadack Сегодня, 10:41
        Да спору нет. Я-то о том же. Устав любого предприятия: "ООО "Боевичек" создано для получения прибыли от торговли награбленным..." Ну или что-то в этом роде. Но думается мне и другое, что все эти перемирия - официальная, так сказать версия - прикрытие недостаточности сил и средств продолжать в том же духе. Боевики перегруппировываются, подтягивают силы, а нам че, не надо что ли? Ну не нам, - Сирийской армии. К тому же бои шли в городе, где сотни тысяч жителей. Одно дело случайные жертвы от Сирийской армии, совсем другое от российских бомб. Тогда б CNN одну и ту же девочку не надо было бы снимать как жертву и в Сирии, и в Ираке. Тогда б этих девочек граблями можно б было собирать на камеру с соответствующими комментариями. Так что статья, на мой взгляд, вполне себе.
        arkadack
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    Как всегда хорошая статья в цикле "33". good
    С наступающим Новым Годом, Олег! drinks Здоровья тебе, родным и близким, творческих успехов! love Ждём твои статьи в новом 2017 году! drinks
    a.s.zzz888
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    полосатый флаг обвис

    К концу года у них не только флаг обвис (хороший образ американской политики), а и все остальное.
    Олег спасибо за твои статьи и удачи в Новом году!
    rotmistr60
  7. АлеБорС Сегодня, 11:07
    Спасибо за статью! И вас с наступающим новым годом! Желаю здоровья,оптимизма,терпения и сил, вам и вашим близким!
    АлеБорС
  8. EvgNik Сегодня, 11:37
    Олег, и Вас с Новым годом!. hi Спасибо за статьи.
    EvgNik
  9. кеп Сегодня, 12:11
    Автор поздравляет вас с наступающим Новым годом! Будьте здоровы, любимы, счастливы и удачливы в 2017-м! Мира вам и вашим близким, покоя и радости! Дед Мороз непременно принесёт вам в мешке и положит под ёлку долгожданные подарки. Не забудьте проверить утром 1 января.


    Олег ! Спасибо за проект и как говорится "Тем-же концом, по тому же месту" laughing
    кеп
  10. renics Сегодня, 12:32
    (Россия не смогла преобразиться в либеральное государство). А с какого бодуна Россия должна превращаться в такого же Западного болванчика псевдо свободы и псевдокомментарии. И навязывание политическим и экономическим давлением своих неолиберальных стандартов, государствам, которые к этому не стремятся разве это не служит доказательством, что в самом Западном мире нет ни свободы, ни демократии. А сам либерализм это всего лишь закамуфлированная форма управления государством мировыми олигархическими кланами, где народу отведено место как инструменту выполнения их замыслов. И всё, и хватит распространятся на эту мерзкую тему либерализма. Либерализм — это война и смерть.
    renics
  11. MainBeam Сегодня, 12:54
    Только глупец сегодня может отрицать, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с радикальным исламом.

    Если только не предположить, что он их создаёт.
    MainBeam
  12. слава1974 Сегодня, 13:09
    Ислам изначально внедрялся с целью притормозить цивилизационное развитие большой общности людей. Вспомните запреты в исламе на рисование людей и животных, запретов заниматься наукой и т.д. В настоящее время это перестало работать, и начинает внедряться радикальный ислам. Где он побеждает (радикальный ислам) эта страна перестает быть конкурентом для западного мира. Примеры последнего времени: Ирак, Ливия
    слава1974
  13. К-50 Сегодня, 13:20
    Этот человек (Баран Обака), похоже, счастлив от того факта, что США потеряли мировое влияние.

    Ну да наградить его орденом и отдать ККК на суд Линча. laughing
    Вместо того чтобы сплотить Соединённые Штаты и Европу, вмешаться в ситуацию в Сирии и заодно избежать кризиса беженцев, дестабилизировавшего Европу, Обама умыл руки.

    Как раз и вмешался, породил волну беженцев и усилил террористов, "подкормив" их снаряжением, оружием, боеприпасами и "советниками". fool
    Этот хитрый соперник сумел создать создал «мощные лоббистские сети внутри западных обществ»

    Может просто всем остобрыдло политка вранья и фальсификации в странах Западного Мира? Поэтому и "сети" сами организовались, не всем по приколу жить в вечной лжи! fool
    Наряду с этим соперник «использует ядерный шантаж»

    И кого за шантажировали? belay То, что имеется ядерное оружие так финансы и технологии позволяют. То, что обновляется, так это безопаснее, причём для всех, вы же не жрёте просроченные продукты, а здесь одним поносом не отделаешься, всем мало не будет, если не модернизировать и обновлять самое мощное оружие планеты! fool
    Только глупец сегодня может отрицать, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с радикальным исламом.

    Как знакомо! Сначала создадут трудности, вскормят их, выпестуют, а потом будут делать вид, что героически их преодолевают? laughing Убогенькая нация всех отщепенцев Мира!!! fool
    К-50
    1. trantor Сегодня, 14:29
      Цитата: К-50
      Как знакомо! Сначала создадут трудности, вскормят их, выпестуют, а потом будут делать вид, что героически их преодолевают? laughing Убогенькая нация всех отщепенцев Мира!!! fool

      Очень кстати одна почти цитата из их сериала "Нарко": если придуманная вами легенда уже "не катит", то нужно срочно придумывать другую, еще более одиозную... в общем, все по Геббельсу, ничего нового :)
      NB А сериал даже очень и очень, я даже немного поностальгировал по той, еще окончательно не скурвившейся и не съехавшей с катушек, Америке. Когда ее реально можно было уважать как сильного и адекватного врага
      trantor
  14. slovak007 Сегодня, 13:36
    После окончания Второй мировой войны, напоминает автор, американское лидерство служило необходимой цели — «поддержанию мира во всём мире». «Нравилось нам это или нет, но мы были мировым полицейским, — пишет Коэн. — И в ту пору не было другого полицейского в патруле. Теперь то лидерство ушло. И всё больше и больше признаков того, что уйдёт и мир».

    Выражусь современным языком: "А чувак конкретно гонит". Можно согласится еще за последние лет 20, но чтоб прям таки чтоб с окончания Второй мировой войны, это уж лишка! Да и функция полицейского, как защитника порядка, у них не особо вышла, скорее оборотень в пагонах!
    slovak007
  15. Ст.пропорщик Сегодня, 13:45
    Очень интересно, каким образом ФША развернут ситуацию и начнут колотить своё детище ИГИЛ? Я лично не представляю.
    Ст.пропорщик
  16. trantor Сегодня, 14:22
    Не пойму кто праздновать начал заблаговременно - Ричард Коэн или переводчик с обозревателем.
    Но в любом случае - закусывать нужно! :)
    trantor

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