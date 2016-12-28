Проект «ЗЗ». Новогодний вызов Западу
Под Новый год выяснилось: Россия одерживает победы в новой холодной войне с помощью западного оружия. Либеральные лозунги отобраны у противника и направлены против него. Русские неудержимо наступают; американскому лидерству пришёл конец; полосатый флаг обвис. Таков лейтмотив западной прессы — даже в «Вашингтон Пост» об этом пишут.
Ричард Коэн в «Вашингтон Пост» напоминает, что на днях Турция, Иран и Россия встречались в Москве по поводу разрешения кризиса на Ближнем Востоке, а Соединённые Штаты даже не просили о встрече.
Упомянув именитых западных политиков прошлого (Рузвельта и Черчилля), Коэн дал понять, что Б. Х. Обама — нечто совсем иное. По сути, это политическая фигурка двадцать первого века, которая не смогла усвоить уроки века двадцатого.
Этот человек, похоже, счастлив от того факта, что США потеряли мировое влияние. Нынешнее американское влияние — это то же, что куча камней вместо города Алеппо. Русские показали там свою мощь, защитили сирийский режим, а Соединённые Штаты не смогли даже понять, как сделать то же самое для повстанцев, указывает автор. Америка, «представлявшая некогда значительную силу в регионе, не сделала практически ничего».
Кстати, именно Обама предсказывал, что Башар аль-Асад будет свергнут. Правда, он же говорил, что Соединённые Штаты не собираются снова увязать «в какой-то ближневосточной трясине». Америка дважды вела войны в Ираке; Штаты потеряли морских пехотинцев в Ливане. В конце концов, никто никогда не рекомендовал вытоптать сапогами сирийскую землю. Такова соломенная тактика Обамы. Прав ли он? Это покажет время. С другой стороны, «покажет время» — не более чем тупое клише.
Аналитик не считает, что «соломенный» Обама поступил правильно. Коэн, как и многие другие, считал, что Соединённые Штаты могли бы «ограничить кровопускание» в Сирии. Обама мог бы инициировать создание бесполётной зоны: в тех районах сирийские правительственные вертолёты не смогли бы бомбить своими бочковыми бомбами. Обама также мог бы организовать безопасные зоны для беженцев.
Русские сумели сделать то, что сделать хотели. Почему не смогли этого Соединённые Штаты?
Ответ на этот вопрос аналитику был «всегда ясен»: Обама не проявил достаточной активности. Он не указывал ни России, ни Ирану, что им надо держаться подальше от Сирии. Коэн допускает, что мистер Обама «эмоционально холоден». Поэтому он не намерен был ввязываться в бой.
Эмоции же избранного президента Трампа — налицо. Он ничего не скрывает. Кстати, Хиллари потому и проиграла Трампу — ей пришлось защищать «холодную» администрацию. К тому же Клинтон не из тех, кто откровенничает. Ни Клинтон, ни Обаме не требуется великая Америка, им и так хорошо.
«Прохладное» настроение Обамы породило натуральный геополитический кризис на Западе. Вместо того чтобы сплотить Соединённые Штаты и Европу, вмешаться в ситуацию в Сирии и заодно избежать кризиса беженцев, дестабилизировавшего Европу, Обама умыл руки.
После окончания Второй мировой войны, напоминает автор, американское лидерство служило необходимой цели — «поддержанию мира во всём мире». «Нравилось нам это или нет, но мы были мировым полицейским, — пишет Коэн. — И в ту пору не было другого полицейского в патруле. Теперь то лидерство ушло. И всё больше и больше признаков того, что уйдёт и мир».
Лилия Шевцова (Lilia Shevtsova), научный сотрудник программы «Россия и Евразия» в Чатэм-Хаусе (Chatham House), пишет в «Financial Times», что Россия вернулась на мировую арену, и не только как противник Запада, но и как государство, стремящееся повлиять на внутренние события в западных сообществах. Москва создала «новый интеллектуальный и геополитический вызов», считает эксперт.
Несмотря на то, что Россия сегодня намного слабее былого Советского Союза, она, тем не менее, обладает большей способностью «озорничать» на мировой арене, чем это когда-либо позволяла себе «коммунистическая империя». Запад же лишь сотрясает воздух «дебатами», проявляя полную беспомощность. Такая ситуация не имеет исторического прецедента, полагает автор.
Россия не смогла преобразиться в либеральное государство. По горькой иронии, именно российские либералы сыграли важную роль в имитации процесса обновления «личной власти». Система сбросила коммунизм, однако либеральные стандарты и партнёрство с Западом были лишь сымитированы. Позднее все эти фальсификации были направлены против Запада.
Тем временем Запад, лишившийся идеологического конкурента (СССР), проложил себе «путь для самоуспокоения».
Это не значит, что Россия перестала быть соперником Западу. Но как сдерживать того, кто оперирует твоими же либеральными лозунгами? Этот вопрос требует «идеологической ясности».
Дальше — больше. Этот хитрый соперник сумел создать создал «мощные лоббистские сети внутри западных обществ». Наряду с этим соперник «использует ядерный шантаж».
Сдерживание России становится ещё более проблематичным, когда Москва действует с миролюбивой позиции. «Мы не хотим конфронтации, — настаивает Путин. — Нам нужны друзья».
Получается, что Кремль пытается найти новый баланс между противостоянием и партнёрством с Западом. Москва уже готова к новой «большой сделке» и выдвинула ясные требования. Она хочет не только «Новой Ялты», но и западного одобрения права России толковать глобальные правила так, как она «считает нужным». Новый мировой порядок должен учитывать баланс интересов всех игроков.
Но что Запад получит взамен? Этот вопрос очень волнует эксперта. Если Кремль откажется от «менталитета» силы, которая направлена на Запад как на врага, то Кремлю придётся убедительно продемонстрировать факт восприимчивости Запада к российскому влиянию.
В свою очередь, Запад не сможет ответить на этот вопрос, пока не решит, что делать с механизмами поддержки нелиберальных систем вроде российской, которая уже утвердилась.
Эксперт не видит выхода из тупика. Политические элиты в России и на Западе пока не демонстрируют умения управлять «антагонистическими отношениями в эпоху глобализации».
Другие эксперты видят точки сближения Запада и России. Начать можно было бы с объединения усилий в борьбе с исламистами на Ближнем Востоке.
Том Танкредо в издании «Breitbart» высказывает следующую мысль: «столкновение цивилизаций» требует от США союза с Россией.
О новом альянсе мог бы договориться с Путиным Дональд Трамп после принятия присяги в качестве президента Соединённых Штатов. Пригласить президента России на встречу и обсудить скоординированную кампанию против «ИГ» (запрещено в РФ) — вот его первейшее дело. Радикальный ислам объявил войну и России, и США, поэтому союз двух государств должен быть направлен на устранение этой угрозы. На это указывает здравый смысл.
Только глупец сегодня может отрицать, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с радикальным исламом.
И удивительно, как много людей забыли о победе над Гитлером во Второй мировой войне. Разве это сделали американцы в одиночку? Нет, Соединённые Штаты и Великобритания присоединились в борьбе к Сталину с целью победить общего врага — Третий Рейх.
Сегодня радикальный ислам представляет такую же угрозу для Соединённых Штатов, какую представлял Адольф Гитлер в 1941 году. И больше того: Гитлер вовсе не напал на Соединённые Штаты в 1941 году, а радикальный ислам уже проводил атаки много раз.
Россия тоже сражается с радикальным исламом — внутри своих границ и в других регионах, в т. ч. на Ближнем Востоке. Недавно террористом был убит посол России в Турции. Он был убит потому, что Россия поддерживает войну сирийского правительства против «ИГ» в Сирии.
США должны создать альянс против радикального ислама. Это, по сути, столкновение цивилизаций. Не следует думать о союзе с Россией как о каком-то политическом шоке. Речь идёт о победе над общим врагом. Холодная война закончилась, Россия больше не идейный враг Соединённых Штатов, напоминает аналитик. «Нет, Путин нам не друг, но он и не смертельный враг, которого нужно избегать при любых обстоятельствах», — рассуждает Танкредо.
Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт встречались со Сталиным дважды во время Второй мировой войны: в Потсдаме и Ялте. Именно потому встречались, что у троих «был общий враг». Никсон отправлялся в Китай, чтобы встретиться с Мао Цзэдуном и сформировать альянс «против большой угрозы со стороны Советского Союза». «Трамп может и должен встретиться с Путиным, чтобы сформировать альянс против нашего общего врага, радикального ислама», — указывает автор. Альянс для достижения этой конкретной цели вовсе не помешает американской приверженности НАТО. Пропагандистские страшилки следует забыть.
Когда-то Обама совершил свой первый зарубежный визит в Каир с целью «похвалить» «Братьев-мусульман», иронизирует публицист.
Танкредо надеется, что Трамп не станет «нянчиться» с исламистами и откажется от «наследия» Обамы.
Трудно сказать, добавим, какую внешнюю политику в 2017 году начнёт проводить мистер Трамп. Люди из его команды уверяли недавно, что он готов отменить чуть ли не семьдесят процентов указов Б. Х. Обамы.
Сам же Обама тем временем изо всех сил старается навредить гипотетическому альянсу России и США. Время для этого у него ещё есть.
Администрация Белого дома хочет успеть ввести против России санкции под ярлычком «За вмешательство в выборы в США». Санкции будут состоять из двух уровней: экономических и дипломатических. Вероятно, Обама объявит о новых мерах до конца текущей недели. Мало того, помимо экономических и дипломатических мер, мистер Обама решил открыто объявить и о третьем ударе по России. Такой удар специалисты нанесут в киберпространстве. Вероятно, это та самая «тайная операция» Вашингтона, о которой недавно предупреждал Россию престарелый мистер Байден.
Это последний выпуск «Проекта «ЗЗ» в уходящем 2016 году, дорогие читатели.
Автор поздравляет вас с наступающим Новым годом! Будьте здоровы, любимы, счастливы и удачливы в 2017-м! Мира вам и вашим близким, покоя и радости! Дед Мороз непременно принесёт вам в мешке и положит под ёлку долгожданные подарки. Не забудьте проверить утром 1 января.
И да сбудутся ваши самые сокровенные желания!
Фото: Pavel Kazachkov. Источник
Ричард Коэн в «Вашингтон Пост» напоминает, что на днях Турция, Иран и Россия встречались в Москве по поводу разрешения кризиса на Ближнем Востоке, а Соединённые Штаты даже не просили о встрече.
Упомянув именитых западных политиков прошлого (Рузвельта и Черчилля), Коэн дал понять, что Б. Х. Обама — нечто совсем иное. По сути, это политическая фигурка двадцать первого века, которая не смогла усвоить уроки века двадцатого.
Этот человек, похоже, счастлив от того факта, что США потеряли мировое влияние. Нынешнее американское влияние — это то же, что куча камней вместо города Алеппо. Русские показали там свою мощь, защитили сирийский режим, а Соединённые Штаты не смогли даже понять, как сделать то же самое для повстанцев, указывает автор. Америка, «представлявшая некогда значительную силу в регионе, не сделала практически ничего».
Кстати, именно Обама предсказывал, что Башар аль-Асад будет свергнут. Правда, он же говорил, что Соединённые Штаты не собираются снова увязать «в какой-то ближневосточной трясине». Америка дважды вела войны в Ираке; Штаты потеряли морских пехотинцев в Ливане. В конце концов, никто никогда не рекомендовал вытоптать сапогами сирийскую землю. Такова соломенная тактика Обамы. Прав ли он? Это покажет время. С другой стороны, «покажет время» — не более чем тупое клише.
Аналитик не считает, что «соломенный» Обама поступил правильно. Коэн, как и многие другие, считал, что Соединённые Штаты могли бы «ограничить кровопускание» в Сирии. Обама мог бы инициировать создание бесполётной зоны: в тех районах сирийские правительственные вертолёты не смогли бы бомбить своими бочковыми бомбами. Обама также мог бы организовать безопасные зоны для беженцев.
Русские сумели сделать то, что сделать хотели. Почему не смогли этого Соединённые Штаты?
Ответ на этот вопрос аналитику был «всегда ясен»: Обама не проявил достаточной активности. Он не указывал ни России, ни Ирану, что им надо держаться подальше от Сирии. Коэн допускает, что мистер Обама «эмоционально холоден». Поэтому он не намерен был ввязываться в бой.
Эмоции же избранного президента Трампа — налицо. Он ничего не скрывает. Кстати, Хиллари потому и проиграла Трампу — ей пришлось защищать «холодную» администрацию. К тому же Клинтон не из тех, кто откровенничает. Ни Клинтон, ни Обаме не требуется великая Америка, им и так хорошо.
«Прохладное» настроение Обамы породило натуральный геополитический кризис на Западе. Вместо того чтобы сплотить Соединённые Штаты и Европу, вмешаться в ситуацию в Сирии и заодно избежать кризиса беженцев, дестабилизировавшего Европу, Обама умыл руки.
После окончания Второй мировой войны, напоминает автор, американское лидерство служило необходимой цели — «поддержанию мира во всём мире». «Нравилось нам это или нет, но мы были мировым полицейским, — пишет Коэн. — И в ту пору не было другого полицейского в патруле. Теперь то лидерство ушло. И всё больше и больше признаков того, что уйдёт и мир».
Лилия Шевцова (Lilia Shevtsova), научный сотрудник программы «Россия и Евразия» в Чатэм-Хаусе (Chatham House), пишет в «Financial Times», что Россия вернулась на мировую арену, и не только как противник Запада, но и как государство, стремящееся повлиять на внутренние события в западных сообществах. Москва создала «новый интеллектуальный и геополитический вызов», считает эксперт.
Несмотря на то, что Россия сегодня намного слабее былого Советского Союза, она, тем не менее, обладает большей способностью «озорничать» на мировой арене, чем это когда-либо позволяла себе «коммунистическая империя». Запад же лишь сотрясает воздух «дебатами», проявляя полную беспомощность. Такая ситуация не имеет исторического прецедента, полагает автор.
Россия не смогла преобразиться в либеральное государство. По горькой иронии, именно российские либералы сыграли важную роль в имитации процесса обновления «личной власти». Система сбросила коммунизм, однако либеральные стандарты и партнёрство с Западом были лишь сымитированы. Позднее все эти фальсификации были направлены против Запада.
Тем временем Запад, лишившийся идеологического конкурента (СССР), проложил себе «путь для самоуспокоения».
Это не значит, что Россия перестала быть соперником Западу. Но как сдерживать того, кто оперирует твоими же либеральными лозунгами? Этот вопрос требует «идеологической ясности».
Дальше — больше. Этот хитрый соперник сумел создать создал «мощные лоббистские сети внутри западных обществ». Наряду с этим соперник «использует ядерный шантаж».
Сдерживание России становится ещё более проблематичным, когда Москва действует с миролюбивой позиции. «Мы не хотим конфронтации, — настаивает Путин. — Нам нужны друзья».
Получается, что Кремль пытается найти новый баланс между противостоянием и партнёрством с Западом. Москва уже готова к новой «большой сделке» и выдвинула ясные требования. Она хочет не только «Новой Ялты», но и западного одобрения права России толковать глобальные правила так, как она «считает нужным». Новый мировой порядок должен учитывать баланс интересов всех игроков.
Но что Запад получит взамен? Этот вопрос очень волнует эксперта. Если Кремль откажется от «менталитета» силы, которая направлена на Запад как на врага, то Кремлю придётся убедительно продемонстрировать факт восприимчивости Запада к российскому влиянию.
В свою очередь, Запад не сможет ответить на этот вопрос, пока не решит, что делать с механизмами поддержки нелиберальных систем вроде российской, которая уже утвердилась.
Эксперт не видит выхода из тупика. Политические элиты в России и на Западе пока не демонстрируют умения управлять «антагонистическими отношениями в эпоху глобализации».
Другие эксперты видят точки сближения Запада и России. Начать можно было бы с объединения усилий в борьбе с исламистами на Ближнем Востоке.
Том Танкредо в издании «Breitbart» высказывает следующую мысль: «столкновение цивилизаций» требует от США союза с Россией.
О новом альянсе мог бы договориться с Путиным Дональд Трамп после принятия присяги в качестве президента Соединённых Штатов. Пригласить президента России на встречу и обсудить скоординированную кампанию против «ИГ» (запрещено в РФ) — вот его первейшее дело. Радикальный ислам объявил войну и России, и США, поэтому союз двух государств должен быть направлен на устранение этой угрозы. На это указывает здравый смысл.
Только глупец сегодня может отрицать, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с радикальным исламом.
И удивительно, как много людей забыли о победе над Гитлером во Второй мировой войне. Разве это сделали американцы в одиночку? Нет, Соединённые Штаты и Великобритания присоединились в борьбе к Сталину с целью победить общего врага — Третий Рейх.
Сегодня радикальный ислам представляет такую же угрозу для Соединённых Штатов, какую представлял Адольф Гитлер в 1941 году. И больше того: Гитлер вовсе не напал на Соединённые Штаты в 1941 году, а радикальный ислам уже проводил атаки много раз.
Россия тоже сражается с радикальным исламом — внутри своих границ и в других регионах, в т. ч. на Ближнем Востоке. Недавно террористом был убит посол России в Турции. Он был убит потому, что Россия поддерживает войну сирийского правительства против «ИГ» в Сирии.
США должны создать альянс против радикального ислама. Это, по сути, столкновение цивилизаций. Не следует думать о союзе с Россией как о каком-то политическом шоке. Речь идёт о победе над общим врагом. Холодная война закончилась, Россия больше не идейный враг Соединённых Штатов, напоминает аналитик. «Нет, Путин нам не друг, но он и не смертельный враг, которого нужно избегать при любых обстоятельствах», — рассуждает Танкредо.
Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт встречались со Сталиным дважды во время Второй мировой войны: в Потсдаме и Ялте. Именно потому встречались, что у троих «был общий враг». Никсон отправлялся в Китай, чтобы встретиться с Мао Цзэдуном и сформировать альянс «против большой угрозы со стороны Советского Союза». «Трамп может и должен встретиться с Путиным, чтобы сформировать альянс против нашего общего врага, радикального ислама», — указывает автор. Альянс для достижения этой конкретной цели вовсе не помешает американской приверженности НАТО. Пропагандистские страшилки следует забыть.
Когда-то Обама совершил свой первый зарубежный визит в Каир с целью «похвалить» «Братьев-мусульман», иронизирует публицист.
Танкредо надеется, что Трамп не станет «нянчиться» с исламистами и откажется от «наследия» Обамы.
Трудно сказать, добавим, какую внешнюю политику в 2017 году начнёт проводить мистер Трамп. Люди из его команды уверяли недавно, что он готов отменить чуть ли не семьдесят процентов указов Б. Х. Обамы.
Сам же Обама тем временем изо всех сил старается навредить гипотетическому альянсу России и США. Время для этого у него ещё есть.
Администрация Белого дома хочет успеть ввести против России санкции под ярлычком «За вмешательство в выборы в США». Санкции будут состоять из двух уровней: экономических и дипломатических. Вероятно, Обама объявит о новых мерах до конца текущей недели. Мало того, помимо экономических и дипломатических мер, мистер Обама решил открыто объявить и о третьем ударе по России. Такой удар специалисты нанесут в киберпространстве. Вероятно, это та самая «тайная операция» Вашингтона, о которой недавно предупреждал Россию престарелый мистер Байден.
* * *
Это последний выпуск «Проекта «ЗЗ» в уходящем 2016 году, дорогие читатели.
Автор поздравляет вас с наступающим Новым годом! Будьте здоровы, любимы, счастливы и удачливы в 2017-м! Мира вам и вашим близким, покоя и радости! Дед Мороз непременно принесёт вам в мешке и положит под ёлку долгожданные подарки. Не забудьте проверить утром 1 января.
И да сбудутся ваши самые сокровенные желания!
Автор: Олег Чувакин