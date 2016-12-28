Ядерный центр в Сарове выполнил Гособоронзаказ - 2016

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ) в Сарове полностью выполнил оборонзаказ 2016 года, сообщил руководитель центра Валентин Костюков.«Мы получили высокую оценку президента РФ – Верховного главнокомандующего ВС РФ, председателя правительства РФ, министра обороны, государственной корпорации "Росатом", Российской Академии наук. Основа этих оценок – наша практическая работа. Мы с удовлетворением отмечаем, что получены серьезные значимые результаты по всем видам деятельности», – сказал Костюков.По его словам, «успешно завершены запланированные работы в области неядерных вооружений и суперкомпьютерных технологий; разработаны новые технологии и проекты для высокотехнологичных отраслей экономики России».«Новые ориентиры стратегии развития связаны с переходом от лидерства в ядерных оружейных технологиях к лидерству в инновациях. Развитие вычислительной, экспериментальной и производственной баз, наличие компетенций дает нам возможность смело смотреть в будущее», – подчеркнул директор.О некоторых достижениях ученых рассказал научный руководитель центра академик Радий Илькаев: «13 декабря в РФЯЦ установлен мировой рекорд степени сжатия дейтериевой плазмы. Экспериментально подтверждена возможность разрушения астероидов в космосе на безопасном расстоянии от Земли. Удвоилось представительство РФЯЦ в РАН, центр получил премию академии за лучшие работы по популяризации науки».Напомним, РФЯЦ – старейшее предприятие ядерной отрасли. В Сарове оно существует с 1946 г, первое название центра – КБ-11. Позже объект был известен как Арзамас-16. Основное направление деятельности предприятия – разработка и производство ядерных боеприпасов.