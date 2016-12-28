14:28 28 декабря

Ядерный центр в Сарове выполнил Гособоронзаказ - 2016

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ) в Сарове полностью выполнил оборонзаказ 2016 года, сообщил руководитель центра Валентин Костюков.

Ядерный центр в Сарове выполнил Гособоронзаказ - 2016
Экспонаты в музее ядерного оружия ВНИИЭФ в Сарове

«Мы получили высокую оценку президента РФ – Верховного главнокомандующего ВС РФ, председателя правительства РФ, министра обороны, государственной корпорации "Росатом", Российской Академии наук. Основа этих оценок – наша практическая работа. Мы с удовлетворением отмечаем, что получены серьезные значимые результаты по всем видам деятельности», – сказал Костюков.


По его словам, «успешно завершены запланированные работы в области неядерных вооружений и суперкомпьютерных технологий; разработаны новые технологии и проекты для высокотехнологичных отраслей экономики России».

«Новые ориентиры стратегии развития связаны с переходом от лидерства в ядерных оружейных технологиях к лидерству в инновациях. Развитие вычислительной, экспериментальной и производственной баз, наличие компетенций дает нам возможность смело смотреть в будущее», – подчеркнул директор.

О некоторых достижениях ученых рассказал научный руководитель центра академик Радий Илькаев: «13 декабря в РФЯЦ установлен мировой рекорд степени сжатия дейтериевой плазмы. Экспериментально подтверждена возможность разрушения астероидов в космосе на безопасном расстоянии от Земли. Удвоилось представительство РФЯЦ в РАН, центр получил премию академии за лучшие работы по популяризации науки».

Напомним, РФЯЦ – старейшее предприятие ядерной отрасли. В Сарове оно существует с 1946 г, первое название центра – КБ-11. Позже объект был известен как Арзамас-16. Основное направление деятельности предприятия – разработка и производство ядерных боеприпасов.

Использованы фотографии: Сергей Куксин/РГ
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Комментарии 10
  1. Сергей Ф Сегодня, 08:56
    Фу... Есть еще толковые новости с информационных лент!
    Сергей Ф
    1. cniza Сегодня, 09:09
      Напомним, РФЯЦ – старейшее предприятие ядерной отрасли. В Сарове оно существует с 1946 г, первое название центра – КБ-11. Позже объект был известен как Арзамас-16. Основное направление деятельности предприятия – разработка и производство ядерных боеприпасов.


      Успехов , лишь бы не пришлось на практике использовать эти изделия.
      cniza
  2. 210окв Сегодня, 09:07
    Ну и замечательно..Наука потихоньку двигается...
    210окв
  3. Копчёный Сегодня, 09:13
    Да нифига, Америка то на месте.
    Копчёный
  4. Kaliostro Сегодня, 09:32
    ЗНАЙ НАШИХ !!!
    Kaliostro
  5. Paranoid50 Сегодня, 09:48
    декабря в РФЯЦ установлен мировой рекорд степени сжатия дейтериевой плазмы. Экспериментально подтверждена возможность разрушения астероидов в космосе на безопасном расстоянии от Земли.
    Что ж, в России нет Голливуда, и фильм "армагеддон" не снимали. Просто тихо и скромно делают всё,чтобы этот армагеддон не случился "в реале". Не удивлюсь,если бюджет этих исследований и экспериментов в разы меньше бюджета голливудского продукта. За новость спасибо. hi И ещё момент: весьма предусмотрительно подписали фото, и это правильно, от греха-то подальше. yes
    Paranoid50
    1. waitknait Сегодня, 09:55
      Ну поскольку я там работаю, хочу сказать что верхушка/топ менеджмент такие сливки снимает, что янки завидует по черному! А "простым" работягам чтобы этот заказ выполнить приходилось работать все выходные без отдыха. Мои отец к примеру работал все выходные первые полгода. А откажешься работать с тебя все премии/регалии снимут. Так что есть обратная сторона таких громких заявлений...Но так впрочем всегда.

      Кстати нужно четко понимать что это простые люди работают за идею, эффективные менеджеры работают за деньги!
      waitknait
      1. Paranoid50 Сегодня, 10:06
        Цитата: waitknait
        Кстати нужно четко понимать что это простые люди работают за идею, эффективные менеджеры работают за деньги!

        А про "аффективных" я даже не заикаюсь, их тут,как говорится,не стояло.
        Цитата: Paranoid50
        Просто тихо и скромно делают всё,

        Именно о таких,как Вы и Ваш отец, я и упоминал. От души,спасибо. hi Что же до "обратной стороны", то
        Цитата: waitknait
        так впрочем всегда.
        и везде, сам "пуганый" не раз. А что до различных манагеров,то тут часто путают эффектное с эффективным,почти как в футболе. Ещё раз спасибо(и отцу передайте обязательно), удачи и успехов! hi
        Paranoid50
  6. инженер74 Сегодня, 10:36
    Экспериментально подтверждена возможность разрушения астероидов в космосе на безопасном расстоянии от Земли.

    Если "в космосе на безопасном расстоянии", то в соседнем полушарии задачи по разрушению точно решим! fellow Спасибо, РФЯЦ! good
    инженер74
  7. татарин 174 Сегодня, 12:13
    Экспериментально подтверждена возможность разрушения астероидов в космосе на безопасном расстоянии от Земли.

    Теперь только осталось установить на Луне и Марсе мощные радары для их обнаружения и надеяться, что до этого момента нас никакой астероид не грохнет.
    татарин 174

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