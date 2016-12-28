Военкор «Маг» о ситуации в ДНР
Блог chervonec_001 опубликовал очередную недельную сводку военкора «Маг» о ситуации в Донецкой республике.
В сводке, в частности, говорится:
«9.12.16, понедельник.
С самого утра и на протяжении всего дня в понедельник на светлодарской дуге шли тяжелые бои, снова были зафиксированы попытки ВСУ прорвать нашу оборону и захватить высоты.
07:50 с самого утра в районе ЯБП идут позиционные бои и минометные дуэли.
08:10 четыре 120-мм мины, выпущенные с позиций ВСУ в поселке Пески, упало на территории Аэропорта – норма для утра.
09:50 начался массированный обстрел наших высот на Светлодарской дуге. Сначала работали минометы и БМП. Завязались бои и минометные дуэли. Через полчаса ВСУ подключили гаубицы Мста-Б 152-мм.
11:00 попытка ВСУ группами до взвода пехоты, при поддержке БМП-1 и сильного минометного обстрела продвинуться между нашими высотками.
15:00 начались бои и обстрелы в районе Докучаевского района, ЯБП, в районе поселка Зайцево и очередная атака на светлодарской дуге. Работает, как стрелковое, так и минометы и артиллерия.
17:00 под обстрелом донецкая фильтровальная станция, один боеприпас попал в здание фильтров, два упали перед зданием. В момент обстрела сотрудники станции находились на рабочих местах, но продолжили выполнять свои обязанности. В настоящее время ДФС работает в штатном режиме.
Донецкая фильтровальная станция находится между оккупированной Авдеевкой и Ясиноватой. За время конфликта многократно оказывалась под обстрелом. С весны этого года территория вокруг ДФС считается одной из наиболее «горячих точек» на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По причине постоянных обстрелов, работники станции регулярно спускаются в бомбоубежища.
ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы силовиками.
18:00 бои обстрелы продолжались по всему фронту от Докучаевска и до Горловки. На светлодарском направлении попытки ВСУ прорвать линию обороны продолжаются с перерывами на сильные обстрелы. Основной вид вооружения, используемый в боях – к/к пулеметы, снайперские винтовки, БМП-1,2 и минометы.
21:00 продолжаются бои в районах поселка Калиновка. Наши по наступающим группам ВСУ работают минометами калибров 82-мм и 120-мм. Также с обеих сторон применяется артиллерия.
21:10 Вольцо-центр и Аэропорт под минометным обстрелом. Обстрел ведется, как с поселка Пески, так и с поселка Опытное.
21:20 к обстрелу Аэропорта и Куйбышевского района ВСУ подключили гаубицы 122-мм.
За первый день недели нас обстреляли 1579 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 407 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 69 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 8 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
20.12.16, вторник.
В 2 часа ночи из Артемовска в Светлодарск ВСУ перебросили подкрепление в составе: 4 танка Т-64, 8 БМП-1, 20 Уралов и до 300 солдат.
Точно такая же ситуация, как и в предыдущие дни. С самого утра позиционные бои и минометные дуэли – от Докучаевска до Дебальцево. Основные районы боев – Докучаевск, ЯБП, светлодарская дуга.
10:00 и до вечера новые попытки ВСУ овладеть несколькими высотами и приблизиться к району, где лежат убитые и раненые солдаты после не удачных предыдущих попыток.
15:50 бои и обстрелы идут в районе Аэропорта, ЯБП, Горловки, Дебальцево.
17:50 бои и обстрелы на тех же направлениях. На южном фронте тихо, на западе Донецка также тихо. Основные бои остается ЯБП и светлодарская дуга.
19:10 началась новая атака ВСУ на наши позиции на свтелодарской дуге. ВСУ атакуют двумя группами, в каждой до роты пехоты, под прикрытием двух БМП-1,2. Также эти группы прикрывают минометы 120-мм и артиллерия всех калибров. Снаряды прилетают в поля, видно, что у ВСУ проблемы с разведкой.
19:20 наша артиллерия начинает огонь на подавление огневых точек. Те, что стояли в полях - подавлены, но есть огневые позиции в районе пригорода Светлодарска. После каждого такого арт налета, ВСУ бежит в ближайшие жилые дома.
19:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался минометный и артобстрел.
До глубокой ночи гремела светлодарская дуга. Основные потери с обеих сторон от минометного и артиллерийского огня.
За сутки нас обстреляли 699 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 269 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 11 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм и снарядами 122-мм и 152-мм 215 раз.
21.12.16, среда.
00:30 ВСУ обстреляла 120-мм минами КПП Майорск.00:50 после перерыва снова разгорелись бои и минометные дуэли в районах: ЯБП, Зайцево, светлодарская дуга. Работает также техника.
02:00 на всем фронте наступила тишина.
07:00 обстрел Дебальцево артиллерией калибра 122-мм и 152-мм, впервые со времени освобождения в феврале 2015 года.
08:45 в районе ЯБП наши позиции подвергаются артобстрелу, огонь ведется со стороны Авдеевки.
11:00 обстрел поселка Спартак артиллерией калибра 152-мм.
15:30 - 15:40 в районе авдеевской промзоны работает наша артиллерия.
15:35 в районе Зайцево сильный бой с применением минометов, артиллерии и техники.
17:00 началась очередная попытка ВСУ улучшить свои позиции, путем захвата серой зоны и выбивания сил ЛНР с оставшихся высоток. Работают все виды вооружения – стрелковое, РПГ, АГС, СПГ-9, техника. Минимальное расстояние между атакующими и обороняющимися составляет 400 метров.
17:10 по линии фронта Аэропорт – ЯБП сильные прилеты снарядов тяжелой артиллерии. ВСУ работают гаубицами Мста-б 152-мм.
17:30 на светлодарской дуге очень сильный бой, в направлении высот в близи поселка Калиновка опять ВСУ пытаются атаковать наши позиции. ВСУ и армии ДНР и ЛНР в больших количествах используют минометы и артиллерию.
18:50 в районе Саханки зафиксирован обстрел снарядами 155-мм НАТОвского образца.
18:50 ВСУ ведут обстрел минами и снарядами наших позиций на ЯБП.
18:50 сильный обстрел поселка Зайцево. Также начались бои в районе Широкой балки.
18:50 обстрел Дебальцево артиллерией. Тем временем бои на светлодарской дуге не прекращаются.
19:50 на светлодарской дуге ВСУ проводит новые атаки и новый обстрел артиллерией ВСУ.
20:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются минометные и арт обстрелы.
23:30 бои и обстрелы продолжаются в районах: Аэропорт – Спартак – ЯБП – Горловка – Дебальцево. Применяются к/к пулеметы, минометы калибра 82-мм и 120-мм, артиллерия, техника и РСЗО "Град".
23:40 после короткого перерыва снова начались обстрелы минами и артой в районе поселка Зайцево.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так, в селах Тоненькое и Первомайское (в 10 км от фронта), выявлено местонахождение трех САУ "Гвоздика" 122-мм, четырех САУ "Акация" 152-мм. В поселке Ивановка (37 км от фронта) обнаружено 15 единиц РСЗО "Град".
За сутки нас обстреляли 968 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 297 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 67 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 12 раз, реактивными снарядами калибра 122-мм – более 80 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм 300 раз и снарядами 122-мм и 152-мм 130 раз.
22.12.16, четверг.
09:00 как обычно утренние обстрелы Аэропорта и ЯБП. ВСУ применяют 120-мм мины.
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций сил ДНР на южном участке фронта.
"Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями – густым туманом", – заявил Басурин. И добавил, что попытка оказалась неудачной.
11:40 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и светлодарской дуге работают минометы и арта ВСУ.
15:55 начался бой и короткий обстрел минами 120-мм Аэропорта.
16:55 бой продолжается в районе Аэропорта, обстрел прекратился.
18:45 бой в районе поселка Зайцево.
18:55 три часа бои и обстрелы в районе Аэропорта и ЯБП.
20:20 продолжаются бои в районе поселка Зайцево. Предпринята попытка ДРГ продвинуться через наши позиции.
21:40 бои на светлодарской дуге прекратились, минометные и арт обстрелы продолжаются до сих пор.
Украинский Генеральный штаб направил в зону так называемой "АТО" комиссию для выяснения обстоятельств больших потерь в подразделениях ВСУ в районе Дебальцево. Об этом рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
"По данным, полученным от наших источников в штабе "АТО", в связи с огромными безвозвратными потерями ВСУ при проведении так называемой наступательной операции на Дебальцевском направлении, в зону ответственности 54-й бригады направлена комиссия Генерального штаба во главе с командующим отдельно-тактической группы ОТГ "Донецк" Сергеем Попко для выяснения обстоятельств потерь среди подразделений вооруженных сил Украины", – рассказал майор.
"Вчера (21 декабря) в ходе провалившихся с треском наступательных действий в районе населенного пункта Калиновка, не дождавшись артиллерийской подготовки, подразделение 54-й бригады вооруженных сил Украины под командованием капитана Подолянина выдвинулось в "серую зону" и попало под огонь собственной артиллерии, вследствие чего понесло огромные потери, которые составили 11 человек убитыми и восемь ранеными.
Как и в случае с неудачно проведенной атакой подразделениями ВСУ в районе высоты отметкой 200, так и в этом случае командование вооруженных сил Украины продолжает скрывать свои неудачи и потери личного состава. Официально в Министерстве обороны Украины сообщается лишь о двух погибших и восьми раненых военнослужащих ВСУ за сутки", – констатировал он.
За сутки нас обстреляли 671 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 219 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 72 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм 162 раза и снарядами 122-мм и 152-мм 48 раз.
23.12.16, пятница.
09:50 утренние минометные обстрелы Аэропорта и ЯБП.
До обеда было относительно тихо.
14:50 ВСУ обстреляли Дебальцево, выпустим 10 снарядов 152-мм. Пострадала инфраструктура, жертв среди мирного населения нет.
15:20 бой и минометные дуэли начались в районе поселка Калиново (ЛНР).
18:50 в районе Озеряновки позиционные бои, применяется снайперские винтовки и к/к пулеметы.
20:25 по всему фронту гремят бои и обстрелы, от Аэропорта и до Светлодарска, особенно жарко в районе светлодарской дуги, там уже шесть дней днем и ночью идут бои и обстрелы артиллерией.
21:00 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП под сильным арт огнем.
21:00 бой в районе поселка Калиново (ЛНР).
21:10 очень сильный обстрел наших высоток на светлодарской дуге. Наши также отвечают.
21:30 под артобстрелом южный фронт в районе поселков Коминтерново и Саханка.
21:50 восточнее Светлодарска гремят бои и обстрелы, ВСУ не прицельно обстреливают по квадратам поля и посадки ЛНР.
22:30 пригороды Горловки под обстрелом украинской 152-мм артиллерии, снаряды летят с Дзержинска.
23:00 по всему фронту идет артобстрел, наши отвечают. Применяется стрелковое, гранатометы, минометы, артиллерия, техника и РСЗО.
"Украинские силовики перебросили к участку фронта вблизи Дебальцево, где всю неделю велись ожесточенные бои, самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава", – рассказал Эдуард Басурин.
За сутки нас обстреляли 3002 раза! Рекорд за три года войны.
Из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 1822 раза, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 114 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 13 раз, реактивными снарядами калибра 122-мм – 16 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
24.12.16, суббота.
01:05 весь вечер и до глубокой ночи жители Горловки слышат обстрел. САУ «гвоздика» стреляют 122-мм снарядами из района позиций ВСУ под Дзержинском. Под обстрелом поселки Озеряновка, Михайловка0 Широкая балка.09:00 несколько прилетов мин в районе Докучаевска, Аэропорта, ЯБП.
12:00 в районе Широкой балки позиционные бои и обстрелы минами.
До вечера было тихо, даже на Светлодарской дуге стало тише.
20:00 на Светлодарской дуге начались вечерни бои и обстрелы.
21:00 начался минометный обстрел Аэропорт, ВСУ применяют 82-мм и 120-мм минометы, бьют по квадратам.
"Есть данные, что в связи с произволом военнослужащих 46 батальона 10 горно-штурмовой бригады, в поселке Новолуганское вынуждены были покинуть свои дома более 40 местных жителей", – сказал Басурин. Замкомандующего отметил, что украинское руководство по-прежнему своим приоритетом считает разрешение конфликта агрессивными методами, в том числе путем нарушения базовых прав собственного народа.
За сутки нас обстреляли 224 раза, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 76 раз, снарядами 122-мм и 152-мм – 24 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
25.12.16, воскресенье.
09:00 четыре 120-мм мины разорвались в Аэропорту. ДНР не отвечает и придерживается перемирия с 00:00 24 декабря.
Из Авдеевки в Красноармейск (расстояние между этими, занятыми украинскими военными, городами Донбасса – около 50 километров) 25 декабря, в 10 часов утра, выехала колонна в составе пяти армейских тягачей. Каждый из тягачей тащил за собой нечто похожее на артиллерийское орудие, укрытое брезентом. Вскоре удалось установить, что тягачи украинской армии тащат на буксире не пушки, а сделанные из дерева бутафорские макеты гаубиц Д-30.
Представление с бутафорией командованию ВСУ понадобилось, чтобы изобразить выполнение Минских договоренностей, в которых украинскую сторону обязали отвести тяжелые вооружения от линии фронта на расстояние, превышающее предельную дальность тяжелых артиллерийских залпов. Бутафорским отводом тяжелой артиллерии командование украинской армии не случайно занялось в преддверии Новогодних праздников, чтобы показным миролюбием снова пустить пыль в глаза международным наблюдателям и масс-медиа.
Между тем, разведке армии ДНР известно, что на самом деле настоящие артиллерийские орудия и боевую технику командование ВСУ именно сейчас не отводит, а наоборот, расставляет вдоль всей линии фронта, укрывая ее от посторонних глаз средствами зимней маскировки.
20:00 западнее и севернее Горловки позиционные бои и минометные обстрелы.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так, в поселке Ласточкино (9 км от фронта) для усиления 58-й отдельной мотопехотной бригады прибыл гаубичный самоходный артдивизион из состава 55-й отдельной артиллерийской бригады, в составе 14 САУ "Акация" 152-мм, а в поселке Тоненькое (9 км от фронта) выявлены дежурные позиции трех ЗРК "Оса". Кроме того, под Горловку, в поселок Вершина (12 км от фронта), ВСУ стянули пять САУ «Акация» 152-мм, а в поселке Семигорье под Дебальцево (7 км от фронта) обнаружены огневые позиции семи буксируемых гаубиц Д-30 122-мм. На южном фронте в поселке Мирное (11 км от фронта) для усиления позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие до 200 человек личного состава из состава националистического батальона Украины "Сич".
За последние сутки недели нас обстреляли 189 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 34 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
По информации группы «GO, группа оповещения» за неделю в районе Дебальцево – Светлодарск с обеих сторон погибло более 200 человек, ранено примерно 700. Это с обеих сторон.
Всем терпения и здоровья!».
В сводке, в частности, говорится:
«9.12.16, понедельник.
С самого утра и на протяжении всего дня в понедельник на светлодарской дуге шли тяжелые бои, снова были зафиксированы попытки ВСУ прорвать нашу оборону и захватить высоты.
07:50 с самого утра в районе ЯБП идут позиционные бои и минометные дуэли.
08:10 четыре 120-мм мины, выпущенные с позиций ВСУ в поселке Пески, упало на территории Аэропорта – норма для утра.
09:50 начался массированный обстрел наших высот на Светлодарской дуге. Сначала работали минометы и БМП. Завязались бои и минометные дуэли. Через полчаса ВСУ подключили гаубицы Мста-Б 152-мм.
11:00 попытка ВСУ группами до взвода пехоты, при поддержке БМП-1 и сильного минометного обстрела продвинуться между нашими высотками.
15:00 начались бои и обстрелы в районе Докучаевского района, ЯБП, в районе поселка Зайцево и очередная атака на светлодарской дуге. Работает, как стрелковое, так и минометы и артиллерия.
17:00 под обстрелом донецкая фильтровальная станция, один боеприпас попал в здание фильтров, два упали перед зданием. В момент обстрела сотрудники станции находились на рабочих местах, но продолжили выполнять свои обязанности. В настоящее время ДФС работает в штатном режиме.
Донецкая фильтровальная станция находится между оккупированной Авдеевкой и Ясиноватой. За время конфликта многократно оказывалась под обстрелом. С весны этого года территория вокруг ДФС считается одной из наиболее «горячих точек» на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По причине постоянных обстрелов, работники станции регулярно спускаются в бомбоубежища.
ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы силовиками.
18:00 бои обстрелы продолжались по всему фронту от Докучаевска и до Горловки. На светлодарском направлении попытки ВСУ прорвать линию обороны продолжаются с перерывами на сильные обстрелы. Основной вид вооружения, используемый в боях – к/к пулеметы, снайперские винтовки, БМП-1,2 и минометы.
21:00 продолжаются бои в районах поселка Калиновка. Наши по наступающим группам ВСУ работают минометами калибров 82-мм и 120-мм. Также с обеих сторон применяется артиллерия.
21:10 Вольцо-центр и Аэропорт под минометным обстрелом. Обстрел ведется, как с поселка Пески, так и с поселка Опытное.
21:20 к обстрелу Аэропорта и Куйбышевского района ВСУ подключили гаубицы 122-мм.
За первый день недели нас обстреляли 1579 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 407 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 69 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 8 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
20.12.16, вторник.
В 2 часа ночи из Артемовска в Светлодарск ВСУ перебросили подкрепление в составе: 4 танка Т-64, 8 БМП-1, 20 Уралов и до 300 солдат.
Точно такая же ситуация, как и в предыдущие дни. С самого утра позиционные бои и минометные дуэли – от Докучаевска до Дебальцево. Основные районы боев – Докучаевск, ЯБП, светлодарская дуга.
10:00 и до вечера новые попытки ВСУ овладеть несколькими высотами и приблизиться к району, где лежат убитые и раненые солдаты после не удачных предыдущих попыток.
15:50 бои и обстрелы идут в районе Аэропорта, ЯБП, Горловки, Дебальцево.
17:50 бои и обстрелы на тех же направлениях. На южном фронте тихо, на западе Донецка также тихо. Основные бои остается ЯБП и светлодарская дуга.
19:10 началась новая атака ВСУ на наши позиции на свтелодарской дуге. ВСУ атакуют двумя группами, в каждой до роты пехоты, под прикрытием двух БМП-1,2. Также эти группы прикрывают минометы 120-мм и артиллерия всех калибров. Снаряды прилетают в поля, видно, что у ВСУ проблемы с разведкой.
19:20 наша артиллерия начинает огонь на подавление огневых точек. Те, что стояли в полях - подавлены, но есть огневые позиции в районе пригорода Светлодарска. После каждого такого арт налета, ВСУ бежит в ближайшие жилые дома.
19:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался минометный и артобстрел.
До глубокой ночи гремела светлодарская дуга. Основные потери с обеих сторон от минометного и артиллерийского огня.
За сутки нас обстреляли 699 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 269 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 11 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм и снарядами 122-мм и 152-мм 215 раз.
21.12.16, среда.
00:30 ВСУ обстреляла 120-мм минами КПП Майорск.00:50 после перерыва снова разгорелись бои и минометные дуэли в районах: ЯБП, Зайцево, светлодарская дуга. Работает также техника.
02:00 на всем фронте наступила тишина.
07:00 обстрел Дебальцево артиллерией калибра 122-мм и 152-мм, впервые со времени освобождения в феврале 2015 года.
08:45 в районе ЯБП наши позиции подвергаются артобстрелу, огонь ведется со стороны Авдеевки.
11:00 обстрел поселка Спартак артиллерией калибра 152-мм.
15:30 - 15:40 в районе авдеевской промзоны работает наша артиллерия.
15:35 в районе Зайцево сильный бой с применением минометов, артиллерии и техники.
17:00 началась очередная попытка ВСУ улучшить свои позиции, путем захвата серой зоны и выбивания сил ЛНР с оставшихся высоток. Работают все виды вооружения – стрелковое, РПГ, АГС, СПГ-9, техника. Минимальное расстояние между атакующими и обороняющимися составляет 400 метров.
17:10 по линии фронта Аэропорт – ЯБП сильные прилеты снарядов тяжелой артиллерии. ВСУ работают гаубицами Мста-б 152-мм.
17:30 на светлодарской дуге очень сильный бой, в направлении высот в близи поселка Калиновка опять ВСУ пытаются атаковать наши позиции. ВСУ и армии ДНР и ЛНР в больших количествах используют минометы и артиллерию.
18:50 в районе Саханки зафиксирован обстрел снарядами 155-мм НАТОвского образца.
18:50 ВСУ ведут обстрел минами и снарядами наших позиций на ЯБП.
18:50 сильный обстрел поселка Зайцево. Также начались бои в районе Широкой балки.
18:50 обстрел Дебальцево артиллерией. Тем временем бои на светлодарской дуге не прекращаются.
19:50 на светлодарской дуге ВСУ проводит новые атаки и новый обстрел артиллерией ВСУ.
20:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются минометные и арт обстрелы.
23:30 бои и обстрелы продолжаются в районах: Аэропорт – Спартак – ЯБП – Горловка – Дебальцево. Применяются к/к пулеметы, минометы калибра 82-мм и 120-мм, артиллерия, техника и РСЗО "Град".
23:40 после короткого перерыва снова начались обстрелы минами и артой в районе поселка Зайцево.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так, в селах Тоненькое и Первомайское (в 10 км от фронта), выявлено местонахождение трех САУ "Гвоздика" 122-мм, четырех САУ "Акация" 152-мм. В поселке Ивановка (37 км от фронта) обнаружено 15 единиц РСЗО "Град".
За сутки нас обстреляли 968 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 297 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 67 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 12 раз, реактивными снарядами калибра 122-мм – более 80 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм 300 раз и снарядами 122-мм и 152-мм 130 раз.
22.12.16, четверг.
09:00 как обычно утренние обстрелы Аэропорта и ЯБП. ВСУ применяют 120-мм мины.
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций сил ДНР на южном участке фронта.
"Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями – густым туманом", – заявил Басурин. И добавил, что попытка оказалась неудачной.
11:40 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и светлодарской дуге работают минометы и арта ВСУ.
15:55 начался бой и короткий обстрел минами 120-мм Аэропорта.
16:55 бой продолжается в районе Аэропорта, обстрел прекратился.
18:45 бой в районе поселка Зайцево.
18:55 три часа бои и обстрелы в районе Аэропорта и ЯБП.
20:20 продолжаются бои в районе поселка Зайцево. Предпринята попытка ДРГ продвинуться через наши позиции.
21:40 бои на светлодарской дуге прекратились, минометные и арт обстрелы продолжаются до сих пор.
Украинский Генеральный штаб направил в зону так называемой "АТО" комиссию для выяснения обстоятельств больших потерь в подразделениях ВСУ в районе Дебальцево. Об этом рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
"По данным, полученным от наших источников в штабе "АТО", в связи с огромными безвозвратными потерями ВСУ при проведении так называемой наступательной операции на Дебальцевском направлении, в зону ответственности 54-й бригады направлена комиссия Генерального штаба во главе с командующим отдельно-тактической группы ОТГ "Донецк" Сергеем Попко для выяснения обстоятельств потерь среди подразделений вооруженных сил Украины", – рассказал майор.
"Вчера (21 декабря) в ходе провалившихся с треском наступательных действий в районе населенного пункта Калиновка, не дождавшись артиллерийской подготовки, подразделение 54-й бригады вооруженных сил Украины под командованием капитана Подолянина выдвинулось в "серую зону" и попало под огонь собственной артиллерии, вследствие чего понесло огромные потери, которые составили 11 человек убитыми и восемь ранеными.
Как и в случае с неудачно проведенной атакой подразделениями ВСУ в районе высоты отметкой 200, так и в этом случае командование вооруженных сил Украины продолжает скрывать свои неудачи и потери личного состава. Официально в Министерстве обороны Украины сообщается лишь о двух погибших и восьми раненых военнослужащих ВСУ за сутки", – констатировал он.
За сутки нас обстреляли 671 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 219 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 72 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм 162 раза и снарядами 122-мм и 152-мм 48 раз.
23.12.16, пятница.
09:50 утренние минометные обстрелы Аэропорта и ЯБП.
До обеда было относительно тихо.
14:50 ВСУ обстреляли Дебальцево, выпустим 10 снарядов 152-мм. Пострадала инфраструктура, жертв среди мирного населения нет.
15:20 бой и минометные дуэли начались в районе поселка Калиново (ЛНР).
18:50 в районе Озеряновки позиционные бои, применяется снайперские винтовки и к/к пулеметы.
20:25 по всему фронту гремят бои и обстрелы, от Аэропорта и до Светлодарска, особенно жарко в районе светлодарской дуги, там уже шесть дней днем и ночью идут бои и обстрелы артиллерией.
21:00 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП под сильным арт огнем.
21:00 бой в районе поселка Калиново (ЛНР).
21:10 очень сильный обстрел наших высоток на светлодарской дуге. Наши также отвечают.
21:30 под артобстрелом южный фронт в районе поселков Коминтерново и Саханка.
21:50 восточнее Светлодарска гремят бои и обстрелы, ВСУ не прицельно обстреливают по квадратам поля и посадки ЛНР.
22:30 пригороды Горловки под обстрелом украинской 152-мм артиллерии, снаряды летят с Дзержинска.
23:00 по всему фронту идет артобстрел, наши отвечают. Применяется стрелковое, гранатометы, минометы, артиллерия, техника и РСЗО.
"Украинские силовики перебросили к участку фронта вблизи Дебальцево, где всю неделю велись ожесточенные бои, самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава", – рассказал Эдуард Басурин.
За сутки нас обстреляли 3002 раза! Рекорд за три года войны.
Из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 1822 раза, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 114 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 13 раз, реактивными снарядами калибра 122-мм – 16 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
24.12.16, суббота.
01:05 весь вечер и до глубокой ночи жители Горловки слышат обстрел. САУ «гвоздика» стреляют 122-мм снарядами из района позиций ВСУ под Дзержинском. Под обстрелом поселки Озеряновка, Михайловка0 Широкая балка.09:00 несколько прилетов мин в районе Докучаевска, Аэропорта, ЯБП.
12:00 в районе Широкой балки позиционные бои и обстрелы минами.
До вечера было тихо, даже на Светлодарской дуге стало тише.
20:00 на Светлодарской дуге начались вечерни бои и обстрелы.
21:00 начался минометный обстрел Аэропорт, ВСУ применяют 82-мм и 120-мм минометы, бьют по квадратам.
"Есть данные, что в связи с произволом военнослужащих 46 батальона 10 горно-штурмовой бригады, в поселке Новолуганское вынуждены были покинуть свои дома более 40 местных жителей", – сказал Басурин. Замкомандующего отметил, что украинское руководство по-прежнему своим приоритетом считает разрешение конфликта агрессивными методами, в том числе путем нарушения базовых прав собственного народа.
За сутки нас обстреляли 224 раза, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 76 раз, снарядами 122-мм и 152-мм – 24 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
25.12.16, воскресенье.
09:00 четыре 120-мм мины разорвались в Аэропорту. ДНР не отвечает и придерживается перемирия с 00:00 24 декабря.
Из Авдеевки в Красноармейск (расстояние между этими, занятыми украинскими военными, городами Донбасса – около 50 километров) 25 декабря, в 10 часов утра, выехала колонна в составе пяти армейских тягачей. Каждый из тягачей тащил за собой нечто похожее на артиллерийское орудие, укрытое брезентом. Вскоре удалось установить, что тягачи украинской армии тащат на буксире не пушки, а сделанные из дерева бутафорские макеты гаубиц Д-30.
Представление с бутафорией командованию ВСУ понадобилось, чтобы изобразить выполнение Минских договоренностей, в которых украинскую сторону обязали отвести тяжелые вооружения от линии фронта на расстояние, превышающее предельную дальность тяжелых артиллерийских залпов. Бутафорским отводом тяжелой артиллерии командование украинской армии не случайно занялось в преддверии Новогодних праздников, чтобы показным миролюбием снова пустить пыль в глаза международным наблюдателям и масс-медиа.
Между тем, разведке армии ДНР известно, что на самом деле настоящие артиллерийские орудия и боевую технику командование ВСУ именно сейчас не отводит, а наоборот, расставляет вдоль всей линии фронта, укрывая ее от посторонних глаз средствами зимней маскировки.
20:00 западнее и севернее Горловки позиционные бои и минометные обстрелы.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так, в поселке Ласточкино (9 км от фронта) для усиления 58-й отдельной мотопехотной бригады прибыл гаубичный самоходный артдивизион из состава 55-й отдельной артиллерийской бригады, в составе 14 САУ "Акация" 152-мм, а в поселке Тоненькое (9 км от фронта) выявлены дежурные позиции трех ЗРК "Оса". Кроме того, под Горловку, в поселок Вершина (12 км от фронта), ВСУ стянули пять САУ «Акация» 152-мм, а в поселке Семигорье под Дебальцево (7 км от фронта) обнаружены огневые позиции семи буксируемых гаубиц Д-30 122-мм. На южном фронте в поселке Мирное (11 км от фронта) для усиления позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие до 200 человек личного состава из состава националистического батальона Украины "Сич".
За последние сутки недели нас обстреляли 189 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 34 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
По информации группы «GO, группа оповещения» за неделю в районе Дебальцево – Светлодарск с обеих сторон погибло более 200 человек, ранено примерно 700. Это с обеих сторон.
Всем терпения и здоровья!».
Использованы фотографии: http://chervonec-001.livejournal.com