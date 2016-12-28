14:30 28 декабря

Военкор «Маг» о ситуации в ДНР

Блог chervonec_001 опубликовал очередную недельную сводку военкора «Маг» о ситуации в Донецкой республике.

Военкор «Маг» о ситуации в ДНР


В сводке, в частности, говорится:


«9.12.16, понедельник.
С самого утра и на протяжении всего дня в понедельник на светлодарской дуге шли тяжелые бои, снова были зафиксированы попытки ВСУ прорвать нашу оборону и захватить высоты.
07:50 с самого утра в районе ЯБП идут позиционные бои и минометные дуэли.
08:10 четыре 120-мм мины, выпущенные с позиций ВСУ в поселке Пески, упало на территории Аэропорта – норма для утра.
09:50 начался массированный обстрел наших высот на Светлодарской дуге. Сначала работали минометы и БМП. Завязались бои и минометные дуэли. Через полчаса ВСУ подключили гаубицы Мста-Б 152-мм.
11:00 попытка ВСУ группами до взвода пехоты, при поддержке БМП-1 и сильного минометного обстрела продвинуться между нашими высотками.
15:00 начались бои и обстрелы в районе Докучаевского района, ЯБП, в районе поселка Зайцево и очередная атака на светлодарской дуге. Работает, как стрелковое, так и минометы и артиллерия.
17:00 под обстрелом донецкая фильтровальная станция, один боеприпас попал в здание фильтров, два упали перед зданием. В момент обстрела сотрудники станции находились на рабочих местах, но продолжили выполнять свои обязанности. В настоящее время ДФС работает в штатном режиме.

Донецкая фильтровальная станция находится между оккупированной Авдеевкой и Ясиноватой. За время конфликта многократно оказывалась под обстрелом. С весны этого года территория вокруг ДФС считается одной из наиболее «горячих точек» на линии соприкосновения сторон в Донбассе. По причине постоянных обстрелов, работники станции регулярно спускаются в бомбоубежища.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы силовиками.

18:00 бои обстрелы продолжались по всему фронту от Докучаевска и до Горловки. На светлодарском направлении попытки ВСУ прорвать линию обороны продолжаются с перерывами на сильные обстрелы. Основной вид вооружения, используемый в боях – к/к пулеметы, снайперские винтовки, БМП-1,2 и минометы.
21:00 продолжаются бои в районах поселка Калиновка. Наши по наступающим группам ВСУ работают минометами калибров 82-мм и 120-мм. Также с обеих сторон применяется артиллерия.
21:10 Вольцо-центр и Аэропорт под минометным обстрелом. Обстрел ведется, как с поселка Пески, так и с поселка Опытное.
21:20 к обстрелу Аэропорта и Куйбышевского района ВСУ подключили гаубицы 122-мм.

За первый день недели нас обстреляли 1579 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 407 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 69 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 8 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

20.12.16, вторник.
В 2 часа ночи из Артемовска в Светлодарск ВСУ перебросили подкрепление в составе: 4 танка Т-64, 8 БМП-1, 20 Уралов и до 300 солдат.
Точно такая же ситуация, как и в предыдущие дни. С самого утра позиционные бои и минометные дуэли – от Докучаевска до Дебальцево. Основные районы боев – Докучаевск, ЯБП, светлодарская дуга.

10:00 и до вечера новые попытки ВСУ овладеть несколькими высотами и приблизиться к району, где лежат убитые и раненые солдаты после не удачных предыдущих попыток.
15:50 бои и обстрелы идут в районе Аэропорта, ЯБП, Горловки, Дебальцево.
17:50 бои и обстрелы на тех же направлениях. На южном фронте тихо, на западе Донецка также тихо. Основные бои остается ЯБП и светлодарская дуга.
19:10 началась новая атака ВСУ на наши позиции на свтелодарской дуге. ВСУ атакуют двумя группами, в каждой до роты пехоты, под прикрытием двух БМП-1,2. Также эти группы прикрывают минометы 120-мм и артиллерия всех калибров. Снаряды прилетают в поля, видно, что у ВСУ проблемы с разведкой.
19:20 наша артиллерия начинает огонь на подавление огневых точек. Те, что стояли в полях - подавлены, но есть огневые позиции в районе пригорода Светлодарска. После каждого такого арт налета, ВСУ бежит в ближайшие жилые дома.
19:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался минометный и артобстрел.

До глубокой ночи гремела светлодарская дуга. Основные потери с обеих сторон от минометного и артиллерийского огня.

За сутки нас обстреляли 699 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 269 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 11 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм и снарядами 122-мм и 152-мм 215 раз.

21.12.16, среда.
00:30 ВСУ обстреляла 120-мм минами КПП Майорск.00:50 после перерыва снова разгорелись бои и минометные дуэли в районах: ЯБП, Зайцево, светлодарская дуга. Работает также техника.
02:00 на всем фронте наступила тишина.
07:00 обстрел Дебальцево артиллерией калибра 122-мм и 152-мм, впервые со времени освобождения в феврале 2015 года.
08:45 в районе ЯБП наши позиции подвергаются артобстрелу, огонь ведется со стороны Авдеевки.
11:00 обстрел поселка Спартак артиллерией калибра 152-мм.
15:30 - 15:40 в районе авдеевской промзоны работает наша артиллерия.
15:35 в районе Зайцево сильный бой с применением минометов, артиллерии и техники.
17:00 началась очередная попытка ВСУ улучшить свои позиции, путем захвата серой зоны и выбивания сил ЛНР с оставшихся высоток. Работают все виды вооружения – стрелковое, РПГ, АГС, СПГ-9, техника. Минимальное расстояние между атакующими и обороняющимися составляет 400 метров.
17:10 по линии фронта Аэропорт – ЯБП сильные прилеты снарядов тяжелой артиллерии. ВСУ работают гаубицами Мста-б 152-мм.
17:30 на светлодарской дуге очень сильный бой, в направлении высот в близи поселка Калиновка опять ВСУ пытаются атаковать наши позиции. ВСУ и армии ДНР и ЛНР в больших количествах используют минометы и артиллерию.
18:50 в районе Саханки зафиксирован обстрел снарядами 155-мм НАТОвского образца.
18:50 ВСУ ведут обстрел минами и снарядами наших позиций на ЯБП.
18:50 сильный обстрел поселка Зайцево. Также начались бои в районе Широкой балки.
18:50 обстрел Дебальцево артиллерией. Тем временем бои на светлодарской дуге не прекращаются.
19:50 на светлодарской дуге ВСУ проводит новые атаки и новый обстрел артиллерией ВСУ.
20:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются минометные и арт обстрелы.
23:30 бои и обстрелы продолжаются в районах: Аэропорт – Спартак – ЯБП – Горловка – Дебальцево. Применяются к/к пулеметы, минометы калибра 82-мм и 120-мм, артиллерия, техника и РСЗО "Град".
23:40 после короткого перерыва снова начались обстрелы минами и артой в районе поселка Зайцево.

Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так, в селах Тоненькое и Первомайское (в 10 км от фронта), выявлено местонахождение трех САУ "Гвоздика" 122-мм, четырех САУ "Акация" 152-мм. В поселке Ивановка (37 км от фронта) обнаружено 15 единиц РСЗО "Град".

За сутки нас обстреляли 968 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 297 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 67 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 12 раз, реактивными снарядами калибра 122-мм – более 80 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм 300 раз и снарядами 122-мм и 152-мм 130 раз.

22.12.16, четверг.
09:00 как обычно утренние обстрелы Аэропорта и ЯБП. ВСУ применяют 120-мм мины.
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций сил ДНР на южном участке фронта.
"Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями – густым туманом", – заявил Басурин. И добавил, что попытка оказалась неудачной.

11:40 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и светлодарской дуге работают минометы и арта ВСУ.
15:55 начался бой и короткий обстрел минами 120-мм Аэропорта.
16:55 бой продолжается в районе Аэропорта, обстрел прекратился.
18:45 бой в районе поселка Зайцево.
18:55 три часа бои и обстрелы в районе Аэропорта и ЯБП.
20:20 продолжаются бои в районе поселка Зайцево. Предпринята попытка ДРГ продвинуться через наши позиции.
21:40 бои на светлодарской дуге прекратились, минометные и арт обстрелы продолжаются до сих пор.

Украинский Генеральный штаб направил в зону так называемой "АТО" комиссию для выяснения обстоятельств больших потерь в подразделениях ВСУ в районе Дебальцево. Об этом рассказал на брифинге в ЛуганскИнформЦентре официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"По данным, полученным от наших источников в штабе "АТО", в связи с огромными безвозвратными потерями ВСУ при проведении так называемой наступательной операции на Дебальцевском направлении, в зону ответственности 54-й бригады направлена комиссия Генерального штаба во главе с командующим отдельно-тактической группы ОТГ "Донецк" Сергеем Попко для выяснения обстоятельств потерь среди подразделений вооруженных сил Украины", – рассказал майор.

"Вчера (21 декабря) в ходе провалившихся с треском наступательных действий в районе населенного пункта Калиновка, не дождавшись артиллерийской подготовки, подразделение 54-й бригады вооруженных сил Украины под командованием капитана Подолянина выдвинулось в "серую зону" и попало под огонь собственной артиллерии, вследствие чего понесло огромные потери, которые составили 11 человек убитыми и восемь ранеными.

Как и в случае с неудачно проведенной атакой подразделениями ВСУ в районе высоты отметкой 200, так и в этом случае командование вооруженных сил Украины продолжает скрывать свои неудачи и потери личного состава. Официально в Министерстве обороны Украины сообщается лишь о двух погибших и восьми раненых военнослужащих ВСУ за сутки", – констатировал он.

За сутки нас обстреляли 671 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 219 раз, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 72 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

Территорию в зоне ответственности ЛНР, в районе Дебальцево обстреляли минами 82-мм, 120-мм 162 раза и снарядами 122-мм и 152-мм 48 раз.

23.12.16, пятница.
09:50 утренние минометные обстрелы Аэропорта и ЯБП.
До обеда было относительно тихо.

14:50 ВСУ обстреляли Дебальцево, выпустим 10 снарядов 152-мм. Пострадала инфраструктура, жертв среди мирного населения нет.
15:20 бой и минометные дуэли начались в районе поселка Калиново (ЛНР).
18:50 в районе Озеряновки позиционные бои, применяется снайперские винтовки и к/к пулеметы.
20:25 по всему фронту гремят бои и обстрелы, от Аэропорта и до Светлодарска, особенно жарко в районе светлодарской дуги, там уже шесть дней днем и ночью идут бои и обстрелы артиллерией.
21:00 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП под сильным арт огнем.
21:00 бой в районе поселка Калиново (ЛНР).
21:10 очень сильный обстрел наших высоток на светлодарской дуге. Наши также отвечают.
21:30 под артобстрелом южный фронт в районе поселков Коминтерново и Саханка.
21:50 восточнее Светлодарска гремят бои и обстрелы, ВСУ не прицельно обстреливают по квадратам поля и посадки ЛНР.
22:30 пригороды Горловки под обстрелом украинской 152-мм артиллерии, снаряды летят с Дзержинска.
23:00 по всему фронту идет артобстрел, наши отвечают. Применяется стрелковое, гранатометы, минометы, артиллерия, техника и РСЗО.

"Украинские силовики перебросили к участку фронта вблизи Дебальцево, где всю неделю велись ожесточенные бои, самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава", – рассказал Эдуард Басурин.

За сутки нас обстреляли 3002 раза! Рекорд за три года войны.
Из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 1822 раза, снарядами калибра 122-мм и 152-мм – 114 раз, танковыми снарядами калибра 125-мм – 13 раз, реактивными снарядами калибра 122-мм – 16 раз, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

24.12.16, суббота.
01:05 весь вечер и до глубокой ночи жители Горловки слышат обстрел. САУ «гвоздика» стреляют 122-мм снарядами из района позиций ВСУ под Дзержинском. Под обстрелом поселки Озеряновка, Михайловка0 Широкая балка.09:00 несколько прилетов мин в районе Докучаевска, Аэропорта, ЯБП.
12:00 в районе Широкой балки позиционные бои и обстрелы минами.

До вечера было тихо, даже на Светлодарской дуге стало тише.

20:00 на Светлодарской дуге начались вечерни бои и обстрелы.
21:00 начался минометный обстрел Аэропорт, ВСУ применяют 82-мм и 120-мм минометы, бьют по квадратам.

"Есть данные, что в связи с произволом военнослужащих 46 батальона 10 горно-штурмовой бригады, в поселке Новолуганское вынуждены были покинуть свои дома более 40 местных жителей", – сказал Басурин. Замкомандующего отметил, что украинское руководство по-прежнему своим приоритетом считает разрешение конфликта агрессивными методами, в том числе путем нарушения базовых прав собственного народа.

За сутки нас обстреляли 224 раза, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 76 раз, снарядами 122-мм и 152-мм – 24 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

25.12.16, воскресенье.
09:00 четыре 120-мм мины разорвались в Аэропорту. ДНР не отвечает и придерживается перемирия с 00:00 24 декабря.
Из Авдеевки в Красноармейск (расстояние между этими, занятыми украинскими военными, городами Донбасса – около 50 километров) 25 декабря, в 10 часов утра, выехала колонна в составе пяти армейских тягачей. Каждый из тягачей тащил за собой нечто похожее на артиллерийское орудие, укрытое брезентом. Вскоре удалось установить, что тягачи украинской армии тащат на буксире не пушки, а сделанные из дерева бутафорские макеты гаубиц Д-30.

Представление с бутафорией командованию ВСУ понадобилось, чтобы изобразить выполнение Минских договоренностей, в которых украинскую сторону обязали отвести тяжелые вооружения от линии фронта на расстояние, превышающее предельную дальность тяжелых артиллерийских залпов. Бутафорским отводом тяжелой артиллерии командование украинской армии не случайно занялось в преддверии Новогодних праздников, чтобы показным миролюбием снова пустить пыль в глаза международным наблюдателям и масс-медиа.

Между тем, разведке армии ДНР известно, что на самом деле настоящие артиллерийские орудия и боевую технику командование ВСУ именно сейчас не отводит, а наоборот, расставляет вдоль всей линии фронта, укрывая ее от посторонних глаз средствами зимней маскировки.

20:00 западнее и севернее Горловки позиционные бои и минометные обстрелы.

Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так, в поселке Ласточкино (9 км от фронта) для усиления 58-й отдельной мотопехотной бригады прибыл гаубичный самоходный артдивизион из состава 55-й отдельной артиллерийской бригады, в составе 14 САУ "Акация" 152-мм, а в поселке Тоненькое (9 км от фронта) выявлены дежурные позиции трех ЗРК "Оса". Кроме того, под Горловку, в поселок Вершина (12 км от фронта), ВСУ стянули пять САУ «Акация» 152-мм, а в поселке Семигорье под Дебальцево (7 км от фронта) обнаружены огневые позиции семи буксируемых гаубиц Д-30 122-мм. На южном фронте в поселке Мирное (11 км от фронта) для усиления позиций 56-й отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие до 200 человек личного состава из состава националистического батальона Украины "Сич".

За последние сутки недели нас обстреляли 189 раз, из них: минами калибра 82-мм и 120-мм – 34 раза, остальные обстрелы производились из гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

По информации группы «GO, группа оповещения» за неделю в районе Дебальцево – Светлодарск с обеих сторон погибло более 200 человек, ранено примерно 700. Это с обеих сторон.

Всем терпения и здоровья!».

Использованы фотографии: http://chervonec-001.livejournal.com
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Комментарии 24
  1. Zibelew Сегодня, 09:30
    От киевской гоп-компании здесь уже ничего не зависит. Они могут только обострить ситуацию, убить еще немало людей. Но стратегически они проиграли. Народ Донбасса по факту отстоял свою свободу.
    Zibelew
    1. сибиралт Сегодня, 09:56
      Общие потери с обеих сторон, оно конечно надо, а лучше знать по отдельности. hi
      сибиралт
    2. vovanpain Сегодня, 09:56
      Спасибо,Сергей за сводку,когда хоть вразумят этих укрокарателей. negative
      vovanpain
    3. Владыка Ситх Сегодня, 10:48
      Приветствую читателей! Как всегда, полную сводку с фото и видео материалом можно найти в блоге Червонца.
      http://chervonec-001.livejournal.com/1717438.html
      Владыка Ситх
      1. Лелёк Сегодня, 11:09
        Цитата: Владыка Ситх
        Владыка Ситх


        Привет, Сергей.
        Как всегда обилен и подробен. Сколько же килотонн железа на вашей многострадальной земле. В ГД РФ идут дебаты о выдаче гражданам ЛНР и ДНР российских паспортов и признании независимости республик. Каковы настроения в "массах" по этому поводу?
        Ну, держитесь там, мужики, и с наступающим Новым Годом, надеюсь он будет лучше старого 2016-го.
        Лелёк
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:13
          Приветствую, ну у нас все надежды на положительное решение в отношении нас! А мое мнение в конце мая все уже будет ясно)
          Владыка Ситх
          1. Лелёк Сегодня, 11:21
            Цитата: Владыка Ситх
            А мое мнение в конце мая все уже будет ясно


            Дай-то Бог. Лишь бы наши яйцеголовые витии не "заговорили" вопрос, как уже было не единожды. "А что скажет княгиня Марья Алексевна?" - эта оглядка присуща нашим "творцам".
            Лелёк
      2. Paranoid50 Сегодня, 11:29
        Цитата: Владыка Ситх
        Как всегда,

        И как всегда спасибо,Владыка! Да, 23-го укропы мин насыпали на три дня вперёд. И периодически мелькает калибр 155 мм. Какой-нибудь "Белый Паладдин"? request
        Paranoid50
        1. Владыка Ситх Сегодня, 12:01
          Польская Krab 155-мм по лицензии производят. Первые снаряды 155-мм были выпущены по Горловке в 2015 году. А у нас по Аэропорту чуть позже. Сейчас у нас я ее не слышу и не вижу фото фактов. Но по сводкам под Мариуполем теперь работает.
          Владыка Ситх
  2. Сергей Ф Сегодня, 09:31
    Кто же угомонит эту банду, называемую украинской армией!
    Провоцируют постоянно, прикрываясь ложью и обманом собственного населения!
    Хочется очень верить в то, что Донбасс готов отстоять свою свободу и защитить своих жителей от этой напасти!
    Ребята, мы с вами!
    Сергей Ф
  3. Spartanez300 Сегодня, 09:43
    Этой бойне конца и края не видно , в 21 веке в Европе идет война , люди с ума посходили .
    Spartanez300
  4. макс702 Сегодня, 09:57
    Ничего сверх естественного в ближайшее время не будет.. хоть у России сейчас на руках карт бланш для действий на украине ничего там менять не будут.. Будет такая же вяло текущая война с перемалыванием сил и средств, но кардинальных мер не будет! Ждут нового презика США и того на сколько изменится политика в отношении украины.. Вот тогда и будут окончательно решать этот вопрос.. А пока увы будет литься кровь и гибнуть люди..
    макс702
    1. Ююка Сегодня, 12:05
      Ничего сверх естественного в ближайшее время не будет..

      всегда хочется верить в лучшее... однако заявление Турчинова об освобождении Донбасса в 2017-м говорит о другом - о подготовке к другому сценарию. Сейчас противники Трампа наперегонки пытаются оставить ему в "наследство" как можно больше проблем и Украина в этом пытается играть роль лидера. Раскрученный маховик невозможно остановить сразу и в этом я с Владыкой Ситхом согласен что нескоро все прояснится... Возможно даже обострение до прихода Трампа к престолу, да и не будет у него в приоритете Украина... hi
      Ююка
  5. maxxdesign Сегодня, 10:15
    я думаю после 20го января парашке и компании придется линять за бугор... если Трамп не врет, то он отменит до 70% обезьянних указов, в том числе и поддержку руины и банду... но за эти 25 дней парашка еще много чего может натворить, так же как и макака уходящая с поста пытается больше насрать везде
    maxxdesign
  6. basil200 Сегодня, 10:17
    А где же ОБСЕ? Или они ушли?
    basil200
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:40
      А где же ОБСЕ?

      Рождественские каникулы у них. Устали не работать, да и врать в пользу ВСУ стало намного труднее.
      rotmistr60
  7. Alexey-74 Сегодня, 10:32
    ОБСЕ вы где? Или опять потом Россия будет виновата.....а мясник Порошенко со всей шушарой скоро завоют по другому....если их за поводок отдернут после прихода Трампа......кому они нужны будут, вот это для них сейчас глобальный вопрос...
    Alexey-74
  8. Siniy Сегодня, 11:10
    Не могу понять почему обе стороны конфликта не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными?
    недавно смотрел кадры с Донбасса, ополченцы ведут себя с украинскими военнопленными грубо, унижают их честь и достоинство.
    Siniy
    1. Ююка Сегодня, 11:56
      Не могу понять почему обе стороны конфликта не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными?
      недавно смотрел кадры с Донбасса, ополченцы ведут себя с украинскими военнопленными грубо, унижают их честь и достоинство.

      начало коммента хорошее, а вот вторая часть "с ушами" winked судя по вашему высказыванию обе стороны это ЛНР и ДНР request
      Ююка
      1. Siniy Сегодня, 12:02
        Обращение с военнопленными это большая проблема любой войны, за время конфликта у противоборствующих сторон накапливается ненависть друг к другу, появляется соблазн выместить все на безоружном пленном. Возможно решением было передача всех военнопленных третьей, нейтральной стороне, хотя бы в 21-веке надо прекратить жестокое обращение с пленными
        Siniy
  9. svp67 Сегодня, 11:25
    под обстрелом донецкая фильтровальная станция, один боеприпас попал в здание фильтров, два упали перед зданием. В момент обстрела сотрудники станции находились на рабочих местах, но продолжили выполнять свои обязанности. В настоящее время ДФС работает в штатном режиме.
    А ведь это военные преступления...
    svp67
  10. ИванИванов Сегодня, 12:49
    Будет продолжаться пока не признаем и не встанет армия. Так было в грузии и приднестровье. Разговаривать там не с кем и бесполезно
    ИванИванов
    1. ватник Сегодня, 13:24
      Когда уже всю эту киевскую компашку в лице Порошенко (Вальцмана) Яроша Гройсмана Берез и других нацистов "успокоят" уже достали всех не только на Донбассе но и у нас в стране.
      Надо выдавать жителям ДНР и ЛНР паспорта России или если уж на это наша власть не решится то дать им полную волю отвечать на обстрелы со стороны киевского режима и самое главное дать им оружие и оказать всемерную политическую поддержку.
      ватник
  11. рус-5819 Сегодня, 13:34
    Цитата: Alexey-74
    ОБСЕ вы где? Или опять потом Россия будет виновата.....а мясник Порошенко со всей шушарой скоро завоют по другому....если их за поводок отдернут после прихода Трампа......кому они нужны будут, вот это для них сейчас глобальный вопрос...

    Я этот вопрос задавал ещё в начале декабрьских событий, но от "еврогарантов" внятных телодвижений не последовало. Может затишье перед бурей? Скорее всего Европе сейчас не до 404й, свои бы штаны чистыми оставить, а то опять Путин "грозится" в Европе, как и laughing в Америке свои выборы провести, а хакеры у него та-а-а-кие злые!!!!!!! laughing am
    рус-5819

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