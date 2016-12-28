Месть за выборы: В Вашингтоне завершается подготовка антироссийских санкций

Уже на этой неделе администрация США может огласить санкции против РФ «за вмешательство в выборы».«Согласно официальным лицам в США, администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, включая экономические санкции и порицание по дипломатической линии. Официальные лица говорят, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. Объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе», – пишет The Washington Post.Санкционная часть пакета будет оформлена в виде указа американского президента. «Этот указ дает главе государства полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах», – отмечает газета и напоминает, что «угроза использования этих мер помогла США в прошлом добиться от руководства КНР уступок в сфере кибербезопасности».Ранее избранный президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что заявления о вмешательстве Москвы в президентские выборы для его поддержки являются «смехотворными». В свою очередь Владимир Путин отмечал, что истерия, нагнетаемая вокруг американских выборов, в первую очередь направлена на то, чтобы отвлечь внимание общественности от их содержания.