14:27 28 декабря

Месть за выборы: В Вашингтоне завершается подготовка антироссийских санкций

Уже на этой неделе администрация США может огласить санкции против РФ «за вмешательство в выборы».

Месть за выборы: В Вашингтоне завершается подготовка антироссийских санкций


«Согласно официальным лицам в США, администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, включая экономические санкции и порицание по дипломатической линии. Официальные лица говорят, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. Объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе», – пишет The Washington Post.


Санкционная часть пакета будет оформлена в виде указа американского президента. «Этот указ дает главе государства полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах», – отмечает газета и напоминает, что «угроза использования этих мер помогла США в прошлом добиться от руководства КНР уступок в сфере кибербезопасности».

Ранее избранный президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что заявления о вмешательстве Москвы в президентские выборы для его поддержки являются «смехотворными». В свою очередь Владимир Путин отмечал, что истерия, нагнетаемая вокруг американских выборов, в первую очередь направлена на то, чтобы отвлечь внимание общественности от их содержания.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 46
  1. Spartanez300 Сегодня, 09:46
    Вопль собственного бессилия и некомпетентности со стороны проигравших выборы .
    Spartanez300
    1. cniza Сегодня, 09:53
      Обама тужится и пытается сделать последний " пук " перед уходом , но может случиться непредвиденная неприятность.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 10:01
        Все санкции, которые США могли ввести относительно безболезненно для себя, уже действуют.
        Zibelew
        1. САА Сегодня, 10:08
          На самом деле, это не совсем так. Не будем лукавить: наша зависимость от них на порядки превосходит их зависимость от нас, тут даже сравнивать нечего.

          Другое дело, что Обаме сейчас бы барахлецо в коробочку собирать, фикус, там, паковать. А он как-будто мстит всем за свои неудачи.
          САА
          1. Тралл Сегодня, 10:17
            Убегать?
            Канать, обрываться.
            Правильно. Говорить неправду?
            Фуфло толкать.
            Хорошо?
            Тики-так.
            Пивная?
            Тошниловка.
            Ограбление?
            Гоп-стоп.
            Нехороший человек?
            Обама.
            Тралл
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
              Бананофюреру всё неймётся , якорь ему в шпигат ( и плевать , что не влезет ) . Он и раньше-то интеллектом не блистал , а уж под пенсию и вовсе . Может , он по примеру Петюни синячить втихаря начал ? Уж больно симптомчики схожи ! lol
              bouncyhunter
        2. WKS Сегодня, 10:48
          Это не поддаётся логике! Ввести санкции против России за то, что американский народ избрал президентом Трампа, а не Клинтоншу.
          WKS
      2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:29
        Скорее бы уже отобрали у макаки ядерный чемоданчик.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    2. сибиралт Сегодня, 09:59
      До 19 января 2017 можно бы еще ввести санкции за вмешательство Путина в погоду Северной Америки. laughing
      сибиралт
      1. Oleg NSK Сегодня, 10:03
        Да ... это всё сделали русские


        Oleg NSK
    3. vovanpain Сегодня, 10:03
      Ранее избранный президент Трамп заявил телеканалу Fox News, что заявления о вмешательстве Москвы в президентские выборы для его поддержки являются «смехотворными»

      Спокойствие и только спокойствие.Черногривый гамадрил сейчас гадит по полной,да и нас рать то на него. fellow
      vovanpain
      1. Azim77 Сегодня, 11:03
        Классика в тему:
        Пришли полицейские в дом к мужику изымать самогонный аппарат, завели на него дело и судят за самогоноварение. Мужик уверяет, что никогда не гнал самогон, но судья неумолим:
        - Раз у Вас есть аппарат, значит гоните самогон!
        Тогда мужик встаёт, снимает штаны и говорит:
        - Раз уж так, тогда и за изнасилование судите меня!
        Судья смотрит на мужика, как на ненормального и говорит:
        - Вы, что кого-то изнасиловали?
        Мужик:
        - Нет, но аппарат-то есть!
        Azim77
    4. Зяблицев Сегодня, 10:03
      Обама жги! 20 января не за горами...Интересно Главнигра от бессильной злобы наворотит кучу посреди Овального кабинета для "блестящего" завершения своего абсолютно провального правления... laughing
      Зяблицев
    5. RussianRoulette Сегодня, 10:04
      Кудесники...Им по-моему ничего не стоит придумать восмикрылый семичлен, внести его в красную книгу, написать о нём статью в Википедии и упомянуть в ней дедушку Джонса, который лично содержит это животное и кормит его казинаками. :)))
      RussianRoulette
    6. To be or not to be Сегодня, 10:48
      А если подать правительству РФ на данное решение иск в суд США и суд ВТО. ????
      To be or not to be
  2. Балу Сегодня, 09:55
    Слава русским хакерам tongue wassat drinks
    Балу
    1. himRa Сегодня, 09:57
      героям слава!
      одна проститутка поясняет другой надписи на транспорантах:
      карл маркс и фридрих энгельс это два мужика!
      -а слава кпсс вовсе не мужик!
      По существу тела ... ээ дела
      не можешь доказать -не плач!
      himRa
    2. Zibelew Сегодня, 10:04
      Цитата: Балу
      Слава русским хакерам

      Принятие законопроекта затянулось, так как документ с его текстом постоянно удаляют русские хакеры)
      Zibelew
      1. 34 регион Сегодня, 10:29
        10.04. Зибелев! Не знаю как у них принимаются и отменяются законы. Но ситуация интересная. Уходящий президент издаёт закон который будет отменён новым? Или они в игру играют? Смысл в издании закона если новый глава отменит его через три дня после вступления в должность?
        34 регион
        1. Ныробский Сегодня, 11:03
          Цитата: 34 регион
          10.04. Зибелев! Не знаю как у них принимаются и отменяются законы. Но ситуация интересная. Уходящий президент издаёт закон который будет отменён новым? Или они в игру играют? Смысл в издании закона если новый глава отменит его через три дня после вступления в должность?

          А Трамп, отменит. Уже была информация, что после 20 января пересмотру и отмене будут подвергнуты до 75% законом принятых Обамой. Ну-у а этот закон по санкциям за вмешательство в выборы, наверное падёт в числе первых, так как, если Трамп оставит его в действии, значит фактически признает то, что российские хакеры ему помогали. А он это не признает никогда и уже назвал сие "смехотворным".
          Ныробский
        2. Станислав Сегодня, 12:45
          Цитата: 34 регион
          Уходящий президент издаёт закон который будет отменён новым?
          Нет, это одно из искусственно созданных демократами оснований для отмены результатов выборов. Забавно, что выборы и толерантность - это вообще фишка демократов; согласно их политической доктрине, толерантность власти - это готовность признать поражение на выборах и уступить власть оппонентам. Ни у кого так слова с делом не расходятся: призывают всех к толерантности, забивая на неё громче других.
          Станислав
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:57
    У ушастого окончательно крыша отъехала. Бедный Трамп, сколько же ему разгребать придется. Успеет, за 4 года?
    Горный стрелок
    1. САА Сегодня, 10:14
      Цитата: Горный стрелок
      У ушастого окончательно крыша отъехала. Бедный Трамп, сколько же ему разгребать придется. Успеет, за 4 года?


      Это не совсем для Трампа. Это уже следующая предвыборная кампания демократов стартовала.
      САА
  4. GeorgeSev85 Сегодня, 09:57
    Черная Жаба спокойно уйти не может.
    GeorgeSev85
  5. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:02
    Где доказуха то? Может тоже объявим США виновными в чем-нибудь? В вымирании трипоукрской цивилизации, например laughing
    Ушлый_башкорт
    1. Siberia 9444 Сегодня, 10:26
      Они исключительные , им не обязательно факты hi
      Siberia 9444
  6. Million Сегодня, 10:04
    Это у них еще Чурова нет,а то бы Путин стал президентом США
    Million
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:10
    санкции против РФ «за вмешательство в выборы».

    Лишнее подтверждение тезиса: "Было бы желание, а причины для новых санкций всегда найдутся".
    rotmistr60
  8. САА Сегодня, 10:10
    Цитата: Зяблицев
    Обама жги! 20 января не за горами...Интересно Главнигра от бессильной злобы наворотит кучу посреди Овального кабинета для "блестящего" завершения своего абсолютно провального правления... laughing


    А как же! С самого дня благодарения терпит.
    САА
  9. _моё мнение Сегодня, 10:11
    в Вашингтоне завершается подготовка антироссийских санкций «за вмешательство в выборы»

    smile "бензоколонка" вмешивается в выборы мощнейшей державы ....ну либо "бензоколонка" не является таковой, либо мощнейшая держава вовсе не мощнейшая...а вероятнее всего и то и другое!
    а еще говорят : пуганная ворона и куста боится.
    _моё мнение
  10. ando_bor Сегодня, 10:16
    Да, никто не знал что Тамп победит, - кроме Путина с Примаковым.
    ando_bor
  11. кеп Сегодня, 10:23
    «Согласно официальным лицам в США, администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер, чтобы наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, включая экономические санкции и порицание по дипломатической линии. Официальные лица говорят[/b], что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, [b]будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве. Объявление о публичных мерах может состояться уже на этой неделе», – пишет The Wasinhgton Post.


    А как насчет сказанного,если рассматривать в плане вмешательства в дела
     и нарушения всяких там ранее обозначенных свобод?
    кеп
  12. Evgenijus Сегодня, 10:33
    Всем российским хакерам Обама объявит санкции. А пока не объявил - нужно запастись денежками с американских банков. Так сказать, антисанкции с упреждением ... wink
    Evgenijus
  13. dedBoroded Сегодня, 10:40
    Ещё подкину темы для санкций хромому гусю:
    1. Незаконная оккупация Аляски и Калифорнии в 19 веке.
    2. Незаконная торговля стратегическими товарами (пушнина и т.п. с будущими гражданами США без разрешения Белого Дома.
    3.Геноцид и нарушение прав коренных жителей Северной Америки (бесплатные гуманитарные поставки огненной воды и тифозных одеял.
    P.S. ну и за первого человека в космосе заодно.
    dedBoroded
  14. Антон Болдаков Сегодня, 10:51
    Если эти санкции будут введены, по получится совершенно бредовая ситуация - Трамп будет признан незаконно избранным. Раз ему помогли русские стать Президентом, значит он избран с нарушением закона о выборах. Это... слов нет из стиля ""охренеть", кричали гости. с центра пьяного стола"".
    Антон Болдаков
  15. vmo Сегодня, 11:03
    Некомпетентности со стороны проигравших выборы, Обамы и К*. А санкции пусть засунут в черный зад Обамы.
    vmo
  16. Digtoyou Сегодня, 11:03
    Это просто очередной сигнал для тех кто еще не понял. Санкции Америкосы не отменят никогда. Один президент или другой в корне политика США относительно нашей страны вряд ли поменяется.
    Digtoyou
  17. Rostislav Сегодня, 11:19
    "Ты виноват уж потому, что сильно хочется мне кушать".
    И не надоело им придумывать поводы, чтобы санкции против нас вводить? Давно ведь понятно всем, что причина санкций в том, что Россия свои интересы отстаивать начала. Себя только все больше и больше недоумками выставляют, изобретая смехотворные "причины".
    Тут к месту диагноз от Лаврова :"Д...ы, б...ь."
    Rostislav
  18. Тень тьмы Сегодня, 11:47
    "Ту-ту" - сказал мозг и покинул голову темнокожего американского президента. crying
    Тень тьмы
  19. 1536 Сегодня, 11:52
    Что всё из Обамы императора-то делать? Нашли Калигулу? Можно подумать, что он из личной неприязни или по-дурости делает те вещи, которые он делает. Обама, между прочим, стихи А.С.Пушкина любит, дочку свою Сашей назвал, или он ей имя сменил уже? Нет, не сменил. Просто он выражает волю части правящих кругов США, которые поняли, что с Россией при ВВП договориться не удастся (читай: при ВВП Россия не развалится) и потому работают на будущее, чтобы попытаться ограничить как можно больше влияние нашей страны в мире, создать невыносимые условия, озлобить людей. Те, кто стоит за Трампом, они еще думают, что процессом уничтожения РФ можно управлять, а, следовательно, вполне возможно организовать у нас "Перестройку 2.0" и завершить начатое четверть века назад. Но, когда трамписты поймут, то, что поняли обамовцы, их действия будут аналогичными, если не хуже.
    И вообще, после решения московского районного суда о том, что на Украине произошел госпереворот, нам пора санкции объявить против США, Европы и всех тех, кто в этом перевороте участвовал и помогал его осуществлению. Вот это было бы по-русски!
    1536
  20. Gun70 Сегодня, 12:08
    А вообще есть какие-нибудь вразумительные доказательства? Чё за моду взяли, голословно обвинять. Достали, блин. То же самое с допингом, да и кучей другого всякого.
    Gun70
  21. vladimirw Сегодня, 12:11
    черный барак пыжится напоследок и показывает свою тупость и бессилии. вот и борись за равенство рас.
    vladimirw
  22. Сергей956 Сегодня, 12:39
    Понимаю так, что у Обамы и Трампа разные задачи. Задача Обамы - ублажить военно-промышленный комплекс и как можно больше нагадить Трампу. Задача Трампа, как бизнесмена, отлично понимающего внутренние проблемы страны - навести в стране порядок и поднять уровень благосостояния народа. Военные расходы на войска в Европе - хорошо, но нужно и страной заниматься.
    Сергей956
  23. Siberian Сегодня, 13:22
    Надо в ответ вежливо ввести санкции на Кока/Пепси Колу - вообще выкинуть их с рынка. Пусть объясняются потом друг с другом.
    Польза будет двойнная - местные компании быстро нишу закроют (значит и налоги будут с них) и люди меньше травиться будут этой гадостью.
    Эх, еще бы взяться за других монстров (Проктер, Югилевер, Нестле).
    Siberian
    1. Станислав Сегодня, 14:15
      Цитата: Siberian
      вежливо ввести санкции на Кока/Пепси Колу - вообще выкинуть их с рынка.
      А ржавые болты как откручивать? WDшка дороже стоит smile
      Станислав
  24. дед_Костя Сегодня, 14:21
    Ждём санкций за "порчу", которую Путин наводил на Хиллари Клинтон во время её выступлений перед публикой: бедняга иногда падала в обморок.
    дед_Костя

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