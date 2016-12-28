14:27 28 декабря

В районе крушения самолёта Ту-154 обнаружены ещё несколько тел погибших

Штаб поисковой операции сообщает о том, что в районе крушения Ту-154 МО РФ обнаружены ещё три тела жертв катастрофы, и общее число обнаруженных тел достигло 16. Ранее поднятые на берег тела уже направлены в Москву для проведения процедуры опознания.
Кроме того, в материале говорится об обнаружении многочисленных фрагментов тел. Их (фрагментов тел) извлечено из воды более 160.
Напомним, что жертвами катастрофы стали 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых журналисты трёх федеральных каналов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты Ансамбля песни и пляски им.Александрова. Борт направлялся в Сирию.
В районе крушения самолёта Ту-154 обнаружены ещё несколько тел погибших

Сегодня же приходят сообщения об обнаружении в Чёрном море крупных обломков потерпевшего крушение авиалайнера. Один из обломков представляет собой часть фюзеляжа самолёта. Его длина – около 60 метров. Извлечены из воды с помощью специального крана обломки меньшего размера: от 2,5 до 5 метров длиной. Это фрагменты хвостовой части и крыльев.
Ранее в средствах массовой информации появились сведения о расшифровке данных бортового самописца Ту-154. В расшифрованной записи экипаж сообщает о проблемах с закрылками. В ближайшее время в Люберцах - в ЦНИИ ВВС РФ - начнётся расшифровка данных параметрических "чёрных ящиков" потерпевшего крушение лайнера.


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Комментарии 10
  1. himRa Сегодня, 10:11
    И что тут обсуждать!!?надо закрывать комменты!
    himRa
    1. Комментарий был удален.
    2. subsprite Сегодня, 10:31
      Один из обломков представляет собой часть фюзеляжа самолёта. Его длина – около 60 метров

      Откуда? Самолет сам длиной только 48 метров.
      subsprite
      1. Zibelew Сегодня, 10:49
        Самолету было больше 30 лет, а виноват как всегда будет экипаж. И главное как с разлетом обломков самолета на несколько километров. Какие штопоры в воздухе не крути на мелкие куски самолет при этом не разлетится. Чем-то напоминает расследование трагедии Курска . Тоже, тянули резину, вводили в заблуждение и написали под чью-то диктовку. Иностранные журналисты провели собственное расследование и по их мнению Курск преследовали 2 подводные лодки, одна из них таранила Курск. Темнят, всё это политика ...
        Zibelew
      2. роман66 Сегодня, 10:58
        вот прям мои слова а мы эту шнягу обсуждаем, а нам такое втюхивают
        роман66
      3. Штык Сегодня, 11:51
        Цитата: subsprite
        Откуда? Самолет сам длиной только 48 метров.

        Тоже обратил внимание на этот ляп. Откуда 60 метров request в воде разбух ?
        Штык
        1. demchuk.ig Сегодня, 13:04
          Ранее была инфа про обломок 6 м.
          demchuk.ig
  2. Комментарий был удален.
  3. Siniy Сегодня, 11:06
    Не могу понять почему некоторые в Украине так радуются крушению нашего самолета?
    Siniy
    1. Лелёк Сегодня, 11:42
      Цитата: Siniy
      Не могу понять почему некоторые в Украине так радуются крушению нашего самолета?


      Доморощенные не лучше. Тут появилась заметка о том, что паскудница Курицына (кликуха - Божена Рынска) арестована, но думается, что это фейк.

      Ну, и "щелкунчик"-Ксюша прокатила по "одноклубнице":
      Лелёк
  4. МВГ Сегодня, 11:47
    Не комментируйте эту тему, не надо.
    Царство им небесное.
    МВГ
  5. Не служил Сегодня, 11:57
    Закрылки....
    А могла быть проблема из-за обледенения? Не обработали, потому что в Москве наверняка обрабатывали ну и не стали.
    Не служил

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