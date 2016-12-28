В районе крушения самолёта Ту-154 обнаружены ещё несколько тел погибших

Штаб поисковой операции сообщает о том, что в районе крушения Ту-154 МО РФ обнаружены ещё три тела жертв катастрофы, и общее число обнаруженных тел достигло 16. Ранее поднятые на берег тела уже направлены в Москву для проведения процедуры опознания.Кроме того, в материале говорится об обнаружении многочисленных фрагментов тел. Их (фрагментов тел) извлечено из воды более 160.Напомним, что жертвами катастрофы стали 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых журналисты трёх федеральных каналов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты Ансамбля песни и пляски им.Александрова. Борт направлялся в Сирию.Сегодня же приходят сообщения об обнаружении в Чёрном море крупных обломков потерпевшего крушение авиалайнера. Один из обломков представляет собой часть фюзеляжа самолёта. Его длина – около 60 метров. Извлечены из воды с помощью специального крана обломки меньшего размера: от 2,5 до 5 метров длиной. Это фрагменты хвостовой части и крыльев.Ранее в средствах массовой информации появились сведения о расшифровке данных бортового самописца Ту-154. В расшифрованной записи экипаж сообщает о проблемах с закрылками. В ближайшее время в Люберцах - в ЦНИИ ВВС РФ - начнётся расшифровка данных параметрических "чёрных ящиков" потерпевшего крушение лайнера.