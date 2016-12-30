Полевая фортификация в Гражданскую – Каховский плацдарм и его оперативное значение. Часть 1

В годы Гражданской войны в России изменились условия ведения боевых действий и тактика применения фортификационных форм. Важное значение имели позиции, прикрывавшие переправы (Каховский плацдарм), дефиле (Перекоп) и кольцевые позиции, прикрывающие важные оперативные пункты (Уральск). Наиболее яркой и эффективной формой применения полевой фортификации было существование Каховского плацдарма.Русская армия, возродившаяся на Крымском полуострове из войск ВСЮР, реорганизовалась, пополнилась людьми и техникой. П. Н. Врангелю удалось добиться серьезных результатов - к весне 1920 г. его армия представляла собой хорошо сколоченный и снабженный боевой организм.Июньский удар по войскам красной 13-й армии был нанесен по двум направлениям одновременно. Правая группа – 1-й армейский корпус - высадила десант на северном берегу Азовского моря, захватила Мелитополь и стала наступать на север и северо-восток. Левая группа – 2-й армейский корпус и конница, выйдя из-за Перекопского вала, 7 июня атаковала красную перекопскую группу, врезалась между ее дивизиями и, разъединив их на две части, преследовала отходившие войска по двум направлениям: на север - на Черную долину и Каховку и северо-восток - на Агайман и Белозерку.Откат частей 13-й армии остановился на линии Белозерка, Михайловка, Б. Токмак. Но части перекопской группы, которые отходили от Перекопа на Каховку – Бериславль (52-я и Латышская стрелковые дивизии), оказались изолированы от остальных частей армии и, не имея возможности удержаться на левом берегу Днепра, переправились у г. Бериславля на правый берег.К 15 июня П. Н. Врангель, захватив северную Таврию, планировал захват Александровска и Донецкого бассейна. Нижнее течение Днепра от Никополя до устья белые решили использовать как естественное прикрытие своих коммуникаций, и, вытеснив красные части на правый берег, выставили на всем протяжении реки сильные пехотные и кавалерийские части с артиллерией и резервами в районах Серогозы и Чаплинка. Т. к. 52-я и Латышская дивизии, находящиеся на правом берегу, были отрезаны от 13-й армии, армейское командование объединило войска на правобережье в особую группу.Правобережная группа первоначально получила пассивную боевую задачу - охранять линию Днепра от устья до оз. Бабино.Т. о., на нижнем течении Днепра противники ограничились наблюдением и охраной берегов реки, тревожа друг друга налетами и разведывательными поисками.Жестокие бои, проходившие на главном направлении наступления Русской армии в июне - августе 1920 г. между восточным изгибом нижнего течения Днепра и Азовским морем, показали красному командованию, что фронтальное контрнаступление результатов не даст.Командование Южным фронтом выбирало направление для нанесения главного удара. Оно колебалось между направлениями: а) Бериславль – Чаплинка - Перекоп и б) Бериславль – Вознесенка - Мелитополь. Первое выводило к Перекопскому перешейку и угрожало Крыму. Второе выводило на коммуникации и в тыл главным силам белых, действовавшим в Александровском и Ореховском районах. Исходным пунктом для обоих направлений был г. Бериславль, где имелся плавучий мост (правда разрушенный) через Днепр.Было решено использовать оба направления - в зависимости от складывающейся обстановки. Но вначале войскам правобережной группы предстояла трудная задача - форсировать Днепр, укрепиться на его левом берегу, организовать надежные переправы и защитить их от ударов белых.Значение Бериславльской переправы белыми также было учтено – на этом участке Днепр оборонялся частями 2-го армейского корпуса Я. А. Слащева. В состав красной правобережной группы входили 52-я (до 3 тыс. бойцов), Латышская (до 5 тыс. бойцов) дивизии, херсонская группа и никопольский гарнизон (600 человек).Первая попытка форсировать Днепр произошла в начале июля.В боях 1-4-е июля у Бериславля с красной стороны участвовало две бригады 52-й дивизии и бригада Латышской дивизии. Переправившиеся на лодках через Днепр стрелки 156-й бригады и латыши оттеснили передовые заставы белых от плавней и заняли большую и малую Каховку и хут. Терны. Был починен бериславльский мост.В ночь на 4 июля белые, подтянув части Марковской дивизии, атаковали позиции латышских стрелков и вынудили их отступить на другой берег. После отхода мост был взорван.Одной из главных причин неудачи первой попытки захватить плацдарм (при условии достижения красными тактической внезапности), было неумелое управление переправившимися на левый берег частями - они не имели общего командования, и управление осуществлялось из Бериславля по телефонным проводам, протянутым через мост.Во время паузы херсонская группа и никопольский гарнизон были влиты в 52-ю дивизию. В состав правобережной группы были переданы 51-я и 15-я стрелковые дивизии. 51-я дивизия, прибывшая из Сибири, насчитывала до 11 тыс. бойцов и имела хорошую артиллерию. 15-я дивизия, понесшая большие потери в северной Таврии, была пополнена и имела до 5 тыс. бойцов. Командующим правобережной группой был назначен Р. П. Эйдеман.Ил. 1. Р. П. Эйдеман.Ил. 2. Южный фронт к августу 1920 г.Решение повторить переправу оказалось верным: белые не верили в возможность повторного удара красных в этом направлении.52-я дивизия, оставив один из своих полков на правом берегу Днепра, к 5 августу сосредоточилась в районе Бериславля. Сюда же была подтянута Латышская дивизия, смененная на своем участке 15-й дивизией. К 5 августа в Бериславль прибыли накануне выгрузившиеся на ст. Апостолово 2 дивизиона тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН) и парк 1-го понтонного батальона.Несмотря на меры предосторожности, белые получили сведения о сосредоточении красных частей у Бериславля. Прибывший на автомобилях в ночь на 4 августа в Бериславль штаб 52-й дивизии был обстрелян огнем батарей, бивших на звук моторов - по заранее пристреленным улицам. 5-6 августа над городом и окрестностями непрерывно носились 3-4 белых аэроплана-разведчика.Форсирование Днепра у Бериславля было назначено в ночь на 7 августа. Задачи дивизий после перехода на левый берег: 52-й занять Большую Каховку и дер. Любимовку, а Латышской - захватить Малую Каховку и хут. Терны.Обнаружив переправу 156-й бригады, белые заставы открыли интенсивный ружейно-пулеметный огонь. Но к 5 часам две передовые бригады были на левом берегу.Во время переправы красная артиллерия провела 20-минутную артподготовку - по белым батареям и по заранее пристреленным окопам. Это вызвало сильный ответный огонь - по артиллерийским позициям и Бериславлю. Т. о. это отвлекло внимание белой артиллерии от переправляющейся пехоты.К 12 часам обе дивизии были на левом берегу и наступали для расширения будущего плацдарма. К 16 часам началось отступление белых на юго-восток и юг - на Черную Долину.Каховский плацдарм был захвачен.Теперь предстояло его расширить, укрепить и использовать как исходную позицию для нанесения удара.8 августа части 52-й дивизии продолжали движение в восточном направлении и к вечеру захватили Любимовку, в то время как Латышская стрелковая дивизия наступала на юг - на Черную Долину.Белое командование приняло контрмеры: 10 августа авиаразведка красных сообщала о движении в направлении на Вознесенку, в 45 верстах западнее Мелитополя, колонны белых длиной 15 верст. Это были части конного корпуса И. Г. Барбовича.Части Каховской группы были оттянуты к плацдарму, почти вся дивизионная артиллерия также была сосредоточена на плацдарме, в то время как ТАОН остался на правом берегу и обеспечивал фланги плацдарма.Подошедшие к плацдарму конные части белых не решились его атаковать и, оттеснив красную дивизионную конницу, прошли вдоль юго-восточного сектора внешней линии обороны и отошли в южном направлении на Черную Долину – Чаплинку. Кавалерийские командиры белых решили, что брать укрепленные позиции – не дело кавалерии.В дальнейшем происходило непрерывное инженерное укрепление плацдарма и его боевое использование в зависимости от обстановки.В техническим отношении позиции не были образцом совершенства, но сам факт существования плацдарма сыграл важную роль. Красным удалось сохранить переправы через Днепр - у Бериславля и у Каховки. Маневроспособность была обеспечена.Первым последствием возникновения плацдарма было отвлечение к нему значительных сил белых с главного операционного направления. К плацдарму был переброшен почти в полном составе 2-й армейский корпус, и входящие в его состав 13-я и 34-я пехотные дивизии окружили плацдарм полукольцом. Главной задачей этого соединения стала ликвидация плацдарма.Красная Каховская группа сама вела активные действия, нанося белым короткие чувствительные удары. Первой крупной операцией Каховской группы было наступление во второй половине августа на Вознесенку – Нижние Серогозы. Задача операции: а) движением в мелитопольском направлении ударить по коммуникациям главных сил белых и, по возможности, отрезать их александровскую группу от Крыма; б) соединиться со 2-й Конной армией, которая, прорвавшись в районе д. Васильевка, шла на соединение с Каховский группой.51-я стрелковая дивизия наступала по тракту Каховка – Мелитополь, левее двигалась 52-я дивизия. Латышская дивизия наступала на Черную Долину - Чаплинку.После упорных боев в районе Дмитриевка, Антоновка, Константиновка Каховская группа продвинулась до линии Атайман, Нижние Серогозы, Александровка, Покровское, пройдя около 60 верст - половину расстояния от Каховки до Мелитополя.Белые перешли в контрнаступление, введя в бой лучшие части 1-го армейского корпуса: Марковскую и Дроздовскую дивизии при поддержке конницы. Им удалось обойти фланги группы. Белая кавалерия со стороны Рубановки осуществила налет на штаб 52-й дивизии, расположенный в дер. Верхняя Торгаевка. Одновременно велись яростные атаки на красные стрелковые части, фланги которых не смогли выдержать ударов и стали отходить.К этому моменту 2-я Конная армия, преследуемая 2-й Сводной Донской казачьей дивизией В. И. Морозова, находилась в районе Менчекур – Б. Белозерка. Вследствие неблагоприятной обстановки, создавшейся для Каховской группы, командующий участком начальник 51-й стрелковой дивизии В. К. Блюхер отдал приказ отойти на линию Константиновка, Антоновка, Дмитриевка. А ночью Каховская группа была отведена на плацдарм.Ил.3. В. К. Блюхер.На плацдарм начали прибывать части 2-й Конной армии. Атаки белых на западный и юго-западный секторы плацдарма сосредоточенным огнем были отбиты.В распоряжение штаба 2-го армейского корпуса прибыло 6 танков и значительное количество бронемашин, и белое командование решило с их помощью захватить плацдарм.В течение двух дней белыми велся артиллерийский обстрел окопов южного и юго-западного секторов, был проведен ряд демонстративных атак с применением бронемашин. Эскадрильи численностью от 4 до 12 аэропланов совершали по нескольку налетов в день на Каховку и Бориславль: бомбились штабы, обозы, мосты через Днепр.Но попытки белых летчиков разрушить мосты не увенчались успехом - и бомбы рвались в волнах Днепра, вздымая огромные столбы воды, и причиняя беспокойство купающимся лошадям и обозникам.Затем последовала ночная танковая атака плацдарма.5 сентября танки двинулись в направлении хут. Куликовского, а за ними пошла белая пехота. Бронированные черепахи, разорвав проволочные заграждения, направились вглубь плацдарма - к Большой Каховке. Но стрелки остались в окопах, открыв огонь по пехоте, пытавшейся вслед за танками проникнуть на плацдарм. Спасовавшая белая пехота обрекла операцию на неудачу.На плацдарме очутились лишь танки, и два из них на нем и остались. На следующий день обе поврежденные машины были доставлены в Большую Каховку, где зрелище заморских чудовищ собирало толпы штатских и красноармейцев.Ил. 4. Трофей бойцов 51-й сд.К середине октября белое командование решило упредить наступление Красной армии. У Александровска оно перебросило часть своих сил на правый берег Днепра и начало наступление в западном и северо-западном направлениях. Разыгрались встречные бои конной группы Н. Г. Бабиева, столкнувшейся в районе дер. Шолохово со 2-й Конной армией.Ил.5. Генерал-лейтенант Н. Г. Бабиев, погиб у дер. ШолоховоДля содействия правому флангу 6-й армии, Каховская группа получила приказ перейти в наступление в юго-восточном и южном направлениях. Но наступление было безуспешно. Войска Каховской группы, продвинувшиеся на 15 верст, были задержаны контрнаступлением белых и отошли в исходное положение.14 октября начался последний штурм плацдарма. Белые планировали уничтожить Каховскую группу, и, взорвав мосты, помешать намечавшемуся наступлению 6-й и 1-й Конной армий на Перекоп.Ил. 6. Штурм плацдарма 14 октябряКроме 13-й и 34-й пехотных дивизий 2-го армейского корпуса белые ввели в бой чехословацкий полк, симферопольский кавалерийский дивизион, до 10 танков и столько же бронемашин.На этот раз им удалось сбить красных с внешней линии обороны в юго-западном и юго-восточном секторах. Белые танки при поддержке пехоты проникли на плацдарм, продвигаясь между внешней и внутренней линиями обороны.Латышская и 51-я дивизии перешли в контрнаступление, и белые отступили. 4 танка было подбито и осталось на плацдарме.Т. о., белым не удалось уничтожить плацдарм и прикрываемые им переправы. Это имело важнейшие оперативно-стратегические последствия - через две недели после этого боя через Бериславль и Каховку прошла 1-я Конная армия и началось общее наступление войск Южного фронта, закончившееся эвакуацией белых войск из Крыма.Каховский плацдарм доказал целесообразность применения укрепленных позиций даже в условиях Гражданской войны – как для оборонительных, так и наступательных операций. Каховские позиции стали стержнем для наступательных операций войск правобережной группы, а затем 6-й и 1-й Конной армий. Причем техника белых - танки, бронеавтомобили, артиллерия, авиация - действующая против относительно слабых укреплений плацдарма, оказалась не в состоянии преодолеть сопротивление его защитников.