14:30 28 декабря

Пентагон возвращается к системе дистанционного минирования «Вулкан»

Американские военные возвращают в строй систему дистанционного минирования «Вулкан», которая должна стать важным инструментом сдерживания потенциальных противников в Европе.

Пентагон возвращается к системе дистанционного минирования «Вулкан»
Архивное фото: наземная система минирования "Вулкан" на базе гусеничного транспортера Bv206.

Пентагон предполагает модернизировать систему и затем ввести ее в строй в 2018 г.


«Система "Вулкан" – порождение холодной войны, когда военные стратеги думали о массовых танковых прорывах. Система состояла на вооружении американских частей вплоть до конца 1990-х годов прошлого века. Основная задача этой системы – быстрое минирование местности на танкоопасных направлениях или на направлениях прорыва вражеских войск, чтобы замедлить их продвижение и дать своим противотанковым подразделениям время для развертывания», – поясняет газета «Известия».

Минирование производится с вертолетов или грузовых машин – «за считаные минуты создать минное поле нужной конфигурации, оно может быть как чисто противотанковым, так и смешанным, чтобы усложнить задачу вражеским саперам», говорится в материале.

В 21-ом веке «Вулканы» отправились на склады. Единственное место, где они продолжают нести дежурство – Корейский полуостров, на котором Пхеньян продолжает грузить Сеулу танковым кулаком.

Теперь эта система должна стать одним из ключевых элементов стратегии Cross Domain Fires.

«Система минирования "Вулкан" быстро превращается в критически важный компонент комплекса средств формирования поля боя», – сказал представитель командования США Томас Кемпбелл.

Он сообщил, что «Вулканы» будут применяться «не просто для создания преград для наступающих войск противника, а для того, чтобы направлять их в определенные районы, где по ним может нанести удары авиация и артиллерия». Однако, по его словам, «Вулканы» нужно сначала модернизировать, чтобы «они соответствовали требованиям Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавский договор) и были совместимы с теми типами машин, которые сейчас используют американские саперные части».

Как отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, «эффективность минных полей, устанавливаемых при помощи "Вулканов", будет сильно зависеть от того, чем оснащена прорвавшаяся группировка: если у противника есть боевые машины разграждения и разминирования типа наших БМР-3МА, то такая постановка мин не является проблемой – проходы в таком поле проделываются практически без задержки, ведь это установка мин внаброс, то есть, на поверхность земли».

Наземная система минирования "Вулкан" на базе гусеничного транспортера Bv206.


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Комментарии 25
  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:22
    Если станут массово подрываться на собственных минах, не стоит огорчаться и приносить соболезнования.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. cniza Сегодня, 10:47
      Раскрутить маховик до предела , а потом думать что с этим делать , сами себя заминируют.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
        Матрасы хитрецы : щаз под модернизацию "Вулканов" затребуют бабла , распилят его , "модернизированный хлам" благополучно спихнут эуропейским "партнёрам" и - в шоколаде ! laughing
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 11:21
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасы хитрецы : щаз под модернизацию "Вулканов" затребуют бабла , распилят его ,

          а затем наступит разрядка, но деньги уже уплачены.
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
            а затем наступит разрядка, но деньги уже уплачены.

            Именно ! good Паровоз-то уже - тю-тю ! lol
            bouncyhunter
            1. Сэмэн Сегодня, 11:52
              Отличная идея! Засеять Прибалтику и Польшу "подарками". Пусть аборигены дома сидят, поздравительные открытки Дяде Сэму пишут. Как говориться: мин бояться - в лес не ходить))))
              Сэмэн
  2. САА Сегодня, 10:22
    Как же повезло Европе с американцами...
    САА
  3. ВСЗМК Сегодня, 10:24
    «Вулканы» нужно сначала модернизировать

    А на это попросят денег. Очередной распил.
    ВСЗМК
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    На фоне своих эмоции и фобий возьмут с дуру понаставят мин, а карты минных полей либо забудут составить, либо потеряют. Вот картина маслом будет для европейцев, которые шастают в приграничной полосе.
    rotmistr60
    1. DMoroz Сегодня, 10:54
      а карты минных полей либо забудут составить, либо потеряют.

      пусть сразу составляют в электронном варианте, нашим киберхакерам после выборов в мерикосии тоже надо чем-то заниматься...
      DMoroz
  5. Canecat Сегодня, 10:35
    На всякую хитрую звездно полосатую задницу, найдется свой "Змей Горыныч" hi
    Canecat
    1. 24rus Сегодня, 10:52
      Неужели американцы не знают про Горыныча !!??
      24rus
  6. uav80 Сегодня, 10:45
    У нас тоже есть на всякий случай...

    uav80
    1. brr1 Сегодня, 11:43
      Этим аппаротом с тем не поборешся
      brr1
      1. drunkram Сегодня, 14:00
        Конечно, для этого есть Змей Горыныч и танковые тралы (а еще роботы-саперы)
        drunkram
  7. Стройбат запаса Сегодня, 10:49
    Странно, что они вообще снимали их с вооружения. Штука-то полезная. У нас сколько таких систем, перечислять устанешь.
    Стройбат запаса
  8. Hariton Laptev Сегодня, 10:49
    У нас на их вулкан змей горыныч есть
    Hariton Laptev
  9. Blue Fox Сегодня, 11:10
    Так-то верно и впору европейцам - быстренько обкладывать минами периметры лагерей для беженцев.
    Blue Fox
  10. Товарищ Глебов Сегодня, 11:19
    Ктой-то когда-то пропи@&ел, что мины это оружие бедных... Видать обнищала америкосия wassat
    Товарищ Глебов
  11. Rostislav Сегодня, 11:27
    Интересно, всерьез нервничают или очередной спектакль на тему "Дайте денег"?
    Rostislav
  12. кеп Сегодня, 12:02

    Система "Вулкан" – порождение холодной войны, когда военные стратеги думали о массовых танковых прорывах.

    Металлолом модернизированный, рупь штучка,пять кучка laughing
    кеп
  13. vladimirw Сегодня, 12:07
    бабла попилят не меренно
    vladimirw
  14. Хубун Сегодня, 12:14
    УРке дел на минуту .
    Хубун
  15. g1washntwn Сегодня, 13:00
    А на самый крайний случай - система "Галера", которая задействует специальные углубленные на несколько километров ядерные заряды полосой от Балтийского до Средиземного морей и дальше... на вёслах до спасительного континента. :)
    g1washntwn
  16. Simfy Сегодня, 13:51
    всё намного банальней, чем утилизировать не нужный хлам, лучше продать его европейцам)))
    Simfy

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