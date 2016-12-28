Пентагон возвращается к системе дистанционного минирования «Вулкан»

Американские военные возвращают в строй систему дистанционного минирования «Вулкан», которая должна стать важным инструментом сдерживания потенциальных противников в Европе.Пентагон предполагает модернизировать систему и затем ввести ее в строй в 2018 г.«Система "Вулкан" – порождение холодной войны, когда военные стратеги думали о массовых танковых прорывах. Система состояла на вооружении американских частей вплоть до конца 1990-х годов прошлого века. Основная задача этой системы – быстрое минирование местности на танкоопасных направлениях или на направлениях прорыва вражеских войск, чтобы замедлить их продвижение и дать своим противотанковым подразделениям время для развертывания», – поясняет газета «Известия».Минирование производится с вертолетов или грузовых машин – «за считаные минуты создать минное поле нужной конфигурации, оно может быть как чисто противотанковым, так и смешанным, чтобы усложнить задачу вражеским саперам», говорится в материале.В 21-ом веке «Вулканы» отправились на склады. Единственное место, где они продолжают нести дежурство – Корейский полуостров, на котором Пхеньян продолжает грузить Сеулу танковым кулаком.Теперь эта система должна стать одним из ключевых элементов стратегии Cross Domain Fires.«Система минирования "Вулкан" быстро превращается в критически важный компонент комплекса средств формирования поля боя», – сказал представитель командования США Томас Кемпбелл.Он сообщил, что «Вулканы» будут применяться «не просто для создания преград для наступающих войск противника, а для того, чтобы направлять их в определенные районы, где по ним может нанести удары авиация и артиллерия». Однако, по его словам, «Вулканы» нужно сначала модернизировать, чтобы «они соответствовали требованиям Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавский договор) и были совместимы с теми типами машин, которые сейчас используют американские саперные части».Как отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, «эффективность минных полей, устанавливаемых при помощи "Вулканов", будет сильно зависеть от того, чем оснащена прорвавшаяся группировка: если у противника есть боевые машины разграждения и разминирования типа наших БМР-3МА, то такая постановка мин не является проблемой – проходы в таком поле проделываются практически без задержки, ведь это установка мин внаброс, то есть, на поверхность земли».Наземная система минирования "Вулкан" на базе гусеничного транспортера Bv206.