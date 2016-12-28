1-й отдельный стрелковый Семеновский полк

Семеновский полк предназначается для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления: главных штабов видов и родов Вооружённых Сил, располагающихся на территории Москвы; главных и центральных управлений Министерства обороны, ряда других важных военных объектов.Ежесуточно на дежурство выходит один из батальонов в/ч 75384, а это более 400 человек, которые выполняют боевую задачу с оружием в руках в 30 караулах. Подсчитано, что практически каждый военнослужащий за год в среднем до 100 и более раз заступает на службу. Ежедневно автотранспорт, доставляющий караулы и наряды к своим объектам, проходит по московским улицам более 1.600 километров.