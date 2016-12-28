14:29 28 декабря

1-й отдельный стрелковый Семеновский полк

Семеновский полк предназначается для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления: главных штабов видов и родов Вооружённых Сил, располагающихся на территории Москвы; главных и центральных управлений Министерства обороны, ряда других важных военных объектов.

Ежесуточно на дежурство выходит один из батальонов в/ч 75384, а это более 400 человек, которые выполняют боевую задачу с оружием в руках в 30 караулах. Подсчитано, что практически каждый военнослужащий за год в среднем до 100 и более раз заступает на службу. Ежедневно автотранспорт, доставляющий караулы и наряды к своим объектам, проходит по московским улицам более 1.600 километров.




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Комментарии 3
  1. svp67 Сегодня, 11:15
    Да, что то не то. Раньше Преображенцы и Семеновцы были одними, если не самыми боевыми частями, а главное были отличными школами подготовки военных кадров для всей армии, а сейчас это охранники... request
    Семеновский полк предназначается для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления:

    154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает в Московском гарнизоне несение гарнизонной и караульной служб (патрулирование, обеспечение антитеррористической деятельности в гарнизоне, конвоирование подследственных и осуждённых военнослужащих и т. п.), проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций, гарнизонные мероприятия с участием войск, отдание воинских почестей при похоронах. Группа разминирования полка занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории Москвы (за исключением самодельных взрывных устройств).
    svp67
  2. TARAS BULBA Сегодня, 12:51
    Измайловцев ещё не хватает -"Старая Гвардия"
    TARAS BULBA
  3. Мареман Василич Сегодня, 14:00
    Есть такая пословица: когда коту делать нечего он яйца лижет. Всё делают лишь бы пнуть советское прошлое.
    Мареман Василич

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