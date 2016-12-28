Израильские ВВС вывели из состава F-16A/B Netz

ВВС Израиля «проводили на пенсию» истребители F-16A/B Netz. Все боевые и учебные самолеты Netz («Ястреб») первых модификаций выведены из состава авиации. Об этом сообщил ресурс kokpit.aero.По данным портала, «за весь период эксплуатации израильские самолёты F-16 выполнили 474 000 полётов, а общий налёт составил 335 000 часов».По словам командующего ВВС Амира Эшеля,Первые истребители F-16A были поставлены Израилю в 1980 г. Они участвовали во многих боевых конфликтах, включая операцию «Опера» в 1981 г (нанесение ударов по иракскому ядерному реактору).«В 1980-1981 годах ЦАХАЛ получил 67 единиц F-16A и 8 единиц F-16B, всего же США передали Израилю более 300 самолётов F-16 в различных модификациях», – говорится в публикации.Справка ресурса: «F-16 – многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Самолёт был разработан в 70-е годы, поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин благодаря постоянной модернизации. За всё время производства выпущено более 4500 единиц, которые состоят на вооружении 25 армий мира».