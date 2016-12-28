14:29 28 декабря

Израильские ВВС вывели из состава F-16A/B Netz

ВВС Израиля «проводили на пенсию» истребители F-16A/B Netz. Все боевые и учебные самолеты Netz («Ястреб») первых модификаций выведены из состава авиации. Об этом сообщил ресурс kokpit.aero.

Израильские ВВС вывели из состава F-16A/B Netz


По данным портала, «за весь период эксплуатации израильские самолёты F-16 выполнили 474 000 полётов, а общий налёт составил 335 000 часов».


По словам командующего ВВС Амира Эшеля, «в книгах истории Netz будет записан как самолёт, который изменил лицо Ближнего Востока».

Первые истребители F-16A были поставлены Израилю в 1980 г. Они участвовали во многих боевых конфликтах, включая операцию «Опера» в 1981 г (нанесение ударов по иракскому ядерному реактору).

«В 1980-1981 годах ЦАХАЛ получил 67 единиц F-16A и 8 единиц F-16B, всего же США передали Израилю более 300 самолётов F-16 в различных модификациях», – говорится в публикации.

Справка ресурса: «F-16 – многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Самолёт был разработан в 70-е годы, поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин благодаря постоянной модернизации. За всё время производства выпущено более 4500 единиц, которые состоят на вооружении 25 армий мира».

Использованы фотографии: iaf.org.il
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Комментарии 42
  1. Altona Сегодня, 10:53
    На фото какой то ржавый хлам. И это летает в составе Хейль-Авир? Пусть теперь меня кто-нибудь убедит, что в Израиле не такие же неряхи косорукие как и арабы.
    Altona
    1. kirgiz58 Сегодня, 11:01
      Я не евреефил, но это вы зря. Разве это не пустынный окрас?
      kirgiz58
      1. meshorer Сегодня, 12:09
        Легендарный самолёт , сколько за ним сбитых Сирийских МИГов над Ливаном в 82-м... и первая победа Ф-16 в воздушном бою тоже в Ливане...
        meshorer
        1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:08
          В России тоже полно легендарного оружия, которое превосходно уничтожало израильские самолеты, танки и корабли... Часто, пачками в десятки штук...
          Ratmir_Ryazan
    2. voyaka uh Сегодня, 11:03
      Вообще-то это краска такая сверху на фюзеляже. lol
      voyaka uh
      1. svp67 Сегодня, 11:07
        Цитата: voyaka uh
        Вообще-то это краска такая сверху на фюзеляже.

        А продать эти самолеты попыток не предпринимается?
        svp67
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:25
          Чтобы они и чего-то не продали. Ясно, что будут искать покупателя на этих "пенсионеров".
          rotmistr60
        2. voyaka uh Сегодня, 11:52
          Предпринимаются. Я бы не купил, честно, скажу recourse .
          Конечно, обслуживание у нас хорошее, все что надо меняется вовремя.
          Зап. части - оригинал - из Америки... но все-таки усталось планера...
          И бомб на них грузили - мама, не горюй.
          voyaka uh
    3. Арон Заави Сегодня, 11:21
      Цитата: Altona
      На фото какой то ржавый хлам. И это летает в составе Хейль-Авир? Пусть теперь меня кто-нибудь убедит, что в Израиле не такие же неряхи косорукие как и арабы.

      Откройте в большем приближении. wink
      Арон Заави
    4. ДМ51 Сегодня, 11:55
      Цитата: Altona
      На фото какой то ржавый хлам. И это летает в составе Хейль-Авир? Пусть теперь меня кто-нибудь убедит, что в Израиле не такие же неряхи косорукие как и арабы.

      Главное,что работает,у Израиля самая боеспособная армия на Ближнем Востоке,они это доказали в многочисленных войнах с соседями и до сих пор нагибают всех арабов,не без помощи США конечно
      ДМ51
  2. роман66 Сегодня, 11:02
    кому-то втюхают теперь, может, Украине?
    роман66
    1. svp67 Сегодня, 11:09
      Цитата: роман66
      кому-то втюхают теперь, может, Украине?

      Но пока только не Украине. Во первых не захотят с нами окончательно сориться, во вторых Израиль сейчас в большой обиде на всех, в том числе и на Украину... И главное у Украины денег нет, на их покупку и переподготовку пилотов и ИТ персонала. Так, что Украина пока "мимо"
      svp67
      1. drunkram Сегодня, 11:34
        Прилетят посыльные из Вашингтона с очередной военной помощью в кармане и обида сразу иссякнет как и появится желание
        drunkram
        1. svp67 Сегодня, 11:45
          Цитата: drunkram
          Прилетят посыльные из Вашингтона

          Только НЕ СЕЙЧАС и не от Обамы... Не тот случай.
          svp67
  3. Altona Сегодня, 11:02
    Цитата: kirgiz58
    Я не евреефил, но это вы зря. Разве это не пустынный окрас?

    ----------------------------
    Это пустынный позор...
    Altona
    1. kirgiz58 Сегодня, 11:04
      Вам нравится раскраса "Красный Барон"? winked
      kirgiz58
    2. miru mir Сегодня, 11:41
      С облегченьецем, братюнь laughing
      miru mir
    3. voyaka uh Сегодня, 11:54
      "Это пустынный позор..."///

      Что поделать, в пустыне обычно цвета довольно унылые, дрековские, прямо скажем .
      voyaka uh
      1. Маз Сегодня, 12:35
        то есть два Ф-35 равносильны стоимости сорока ф-16 семь военно-транспортных самолетов Hercules, 40 самолетов Skyhawk и восемь вертолетов Cobra. равнозначно получается.
        Маз
        1. Арон Заави Сегодня, 14:18
          Цитата: Маз
          то есть два Ф-35 равносильны стоимости сорока ф-16 семь военно-транспортных самолетов Hercules, 40 самолетов Skyhawk и восемь вертолетов Cobra. равнозначно получается.

          М да. У нас в школе говорили"Мозгов нет ,считай калека".
          Арон Заави
  4. Siniy Сегодня, 11:04
    Израиль вовремя обновляет авиапарк, в той же Индии еще Миг-21 на вооружении
    Siniy
    1. svp67 Сегодня, 11:10
      Цитата: Siniy
      Израиль вовремя обновляет авиапарк, в той же Индии еще Миг-21 на вооружении

      Ну кто сколько себе может позволить...
      svp67
    2. ДМ51 Сегодня, 12:16
      Цитата: Siniy
      Израиль вовремя обновляет авиапарк, в той же Индии еще Миг-21 на вооружении

      Конечно обновляет,почему бы не обновить,с такими спонсорами
      ДМ51
  5. Altona Сегодня, 11:07
    Цитата: voyaka uh
    Вообще-то это краска такая сверху на фюзеляже.

    -----------------------------
    Так талантливо засрать фюзеляж могут только евреи. Эстетики никакой.
    Altona
    1. AndreenkoD Сегодня, 11:37
      Да, ладно,у русских, еще поучиться нужно, как правильно засрать фюзеляж:)
      AndreenkoD
    2. svp67 Сегодня, 12:00
      Цитата: Altona
      Так талантливо засрать фюзеляж могут только евреи. Эстетики никакой.


      Если сравнить итоги воздушных боев, то это им явно не мешает побеждать в воздушных боях...
      svp67
  6. anna1980 Сегодня, 11:08
    Цитата: voyaka uh
    Вообще-то это краска такая сверху на фюзеляже. lol

    если сшибут чтоб в песке не видно было wassat
    anna1980
  7. Altona Сегодня, 11:09
    Цитата: kirgiz58
    Вам нравится раскраса "Красный Барон"?

    ---------------------------
    Нет, бежевая цифра, например, а не фекалии иорданского дромадера.
    Altona
  8. Маз Сегодня, 11:09
    Скромно, даже неожиданно. Главное слово "не вывели из состава", а ПРОДАЮТ
    Вот как надо : ЦАХАЛ выставил на продажу самолеты, бомбившие Осирак.
    Самолеты, предназначавшиеся для шахского Ирана, были проданы Израилю 36 лет назад, вскоре после Исламской революции. За 36 лет службы израильские боевые летчики налетали на них 335 тысяч часов, совершив более 13 тысяч боевых вылетов.
    Министерство обороны выставило все 40 имеющихся в наличии самолетов "Нец" на продажу. Вместе с ними ЦАХАЛ продает семь военно-транспортных самолетов Hercules, 40 самолетов Skyhawk и восемь вертолетов Cobra.
    http://www.newsru.co.il/israel/28dec2016/nez302.h
    tml
    Для полного счастья, а то вроде как только их и продают.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 11:23
      Цитата: Маз

      Для полного счастья, а то вроде как только их и продают.

      Какое тебе дело до нашего счастья?
      Арон Заави
      1. drunkram Сегодня, 11:36
        А тебе какое до нашего?
        (в адресной строке нет домена .il)
        drunkram
        1. Арон Заави Сегодня, 12:10
          Цитата: drunkram
          А тебе какое до нашего?
          (в адресной строке нет домена .il)

          Никакого. Поэтому я вам подобную херню и не пишу.
          Арон Заави
          1. Маз Сегодня, 12:24
            Да уж, ты пишешь только удобную херню, Золотой Шкаф-Арон(не подумайте что ругаюсь - перевод имени Арон с иврита на русский). Это понятно. Внутренняя сущность. Главное примазаться и без мыла влезть... Ни хрена евреи не меняются. Даже самолёты вначале продают, а потом снимают с вооружения. Этож не наш сайт пишет - ваш израильский. Чо обижаться -то.
            Маз
            1. Арон Заави Сегодня, 14:20
              Цитата: Маз

              Ни хрена евреи не меняются. Даже самолёты вначале продают, а потом снимают с вооружения. Этож не наш сайт пишет - ваш израильский. Чо обижаться -то.

              Какое твое дело? Это наши израильские решения. К тебе это отношения не имеет.
              Арон Заави
  9. faiver Сегодня, 11:56
    да нехай продают, может прибалты или там болгары купят...
    faiver
  10. dep071 Сегодня, 12:07
    Интересная темы для перепалки))))
    Чтобы понять на чём и как летают ВВС Израиля, нужно съездить на Мёртвое море))) Можно заклепки разглядеть на фюзеляже))) Транспортник , типа Геркулеса, летит примерно на такой же высоте)))
    dep071
  11. Altona Сегодня, 12:59
    Цитата: AndreenkoD
    Да, ладно,у русских, еще поучиться нужно, как правильно засрать фюзеляж:)

    -------------------------
    У евреев можно поучиться как лакировать свое позорное говно.)))
    Altona
  12. Altona Сегодня, 13:02
    Цитата: ДМ51
    Главное,что работает,у Израиля самая боеспособная армия на Ближнем Востоке,они это доказали в многочисленных войнах с соседями и до сих пор нагибают всех арабов,не без помощи США конечно

    -------------------------
    Вы так говорите, будто я не знаю финансовый, оружейный и прочие источники израильских "перемог".
    Altona
  13. Altona Сегодня, 13:07
    Цитата: svp67
    Если сравнить итоги воздушных боев, то это им явно не мешает побеждать в воздушных боях...

    --------------------------
    Зная предельный уровень среднего арабского солдата-это не шибко сложная задача. Зато первый пролет нал Израилем нашего перехватчика МиГ-25 заставил военную и политическую верхушку Израиля довольно сильно сжать очко.
    Altona
    1. ватник Сегодня, 13:14
      Неужели самый агрессивный режим на Ближнем Востоке Израиль разоружается? Или просто планирует купить на денюшки выпрошенные им у США новые средства убийств детей Газы и Ливана lol
      ватник
  14. Altona Сегодня, 13:10
    Цитата: kirgiz58
    Я не евреефил, но это вы зря. Разве это не пустынный окрас?

    ----------------------------
    А вы видимо такой вот себе "объективист", сторонний и непредвзятый арбитр информационной войны со скрещенными на груди руками. Или в либеральной камасутре ногами.
    Altona
  15. Макаров Сегодня, 13:35
    жиру бесятся...литадло очень, очень достойное...хороший соперник 29 МиГам..
    Макаров

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