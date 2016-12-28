Израильские ВВС вывели из состава F-16A/B Netz
ВВС Израиля «проводили на пенсию» истребители F-16A/B Netz. Все боевые и учебные самолеты Netz («Ястреб») первых модификаций выведены из состава авиации. Об этом сообщил ресурс kokpit.aero.
По данным портала, «за весь период эксплуатации израильские самолёты F-16 выполнили 474 000 полётов, а общий налёт составил 335 000 часов».
По словам командующего ВВС Амира Эшеля, «в книгах истории Netz будет записан как самолёт, который изменил лицо Ближнего Востока».
Первые истребители F-16A были поставлены Израилю в 1980 г. Они участвовали во многих боевых конфликтах, включая операцию «Опера» в 1981 г (нанесение ударов по иракскому ядерному реактору).
«В 1980-1981 годах ЦАХАЛ получил 67 единиц F-16A и 8 единиц F-16B, всего же США передали Израилю более 300 самолётов F-16 в различных модификациях», – говорится в публикации.
Справка ресурса: «F-16 – многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Самолёт был разработан в 70-е годы, поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин благодаря постоянной модернизации. За всё время производства выпущено более 4500 единиц, которые состоят на вооружении 25 армий мира».
По данным портала, «за весь период эксплуатации израильские самолёты F-16 выполнили 474 000 полётов, а общий налёт составил 335 000 часов».
По словам командующего ВВС Амира Эшеля, «в книгах истории Netz будет записан как самолёт, который изменил лицо Ближнего Востока».
Первые истребители F-16A были поставлены Израилю в 1980 г. Они участвовали во многих боевых конфликтах, включая операцию «Опера» в 1981 г (нанесение ударов по иракскому ядерному реактору).
«В 1980-1981 годах ЦАХАЛ получил 67 единиц F-16A и 8 единиц F-16B, всего же США передали Израилю более 300 самолётов F-16 в различных модификациях», – говорится в публикации.
Справка ресурса: «F-16 – многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Самолёт был разработан в 70-е годы, поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин благодаря постоянной модернизации. За всё время производства выпущено более 4500 единиц, которые состоят на вооружении 25 армий мира».
Использованы фотографии: iaf.org.il