Свобода перемещений — свобода для террористов?
В Британии, Франции, Германии, Италии говорят об угрозе терроризма и свободе перемещения, весьма удобной для террористов. Евросоюз нешуточно взволновал факт «побега» из Берлина вооружённого исламиста Адиса Амри, который, покинув место преступления в Берлине, отправился в Париж, а затем уехал в Италию.
Спустя несколько часов после смертоносной берлинской атаки на грузовике пропагандисты «Исламского государства» (запрещено в РФ) запустили в сеть видеоролик. На кадрах — 24-летний экстремист. Он находится на севере Берлина, стоит на мосту. Видео снято в стиле «селфи». Убийца Анис Амри (Anis Amri) присягает на верность «халифу» Абу Бакр аль-Багдади и обещает участвовать «в джихаде против врагов аллаха». Убийца-водитель призвал своих «мусульманских братьев» во всём мире «бороться» за их религию «в своих странах или в Европе», передаёт британская газета «Экспресс».
Этот Амри, как предполагается, сделался радикалом, когда отбывал тюремный срок в Италии. Издание напоминает, что грузовик на рождественской ярмарке в Берлине врезался в толпу и убил 12 человек. Ещё 48 человек получили ранения. Амри сумел убежать от полиции. Используя несколько фальшивых удостоверений и меняя национальности как перчатки, он совершил «путешествие» из Берлина во Францию, а затем сел на поезд из Шамбери, прибыл в Турин, а из Турина отправился в Милан.
Там мерзавца ждала смерть.
Полиция получила наводку, и в три часа ночи двое полицейских обнаружили Амри в закрытом железнодорожном терминале. Когда офицеры подошли к Амри, тот сказал, что у него нет ни удостоверения личности, ни телефона, но есть маленький карманный нож. Затем он вдруг вытащил пистолет 22 калибра из рюкзака, завопил «аллаху акбар» и выстрелил в офицера Кристиана Мовио. Попал в плечо. Потом боевик побежал к близлежащей площади и попытался там спрятаться за автомобиль, однако был расстрелян офицером-стажёром Лукой Ската. Теперь Луку чествуют как героя.
Теракт и кровожадное видеообращение убийцы, а также та лёгкость, с которой он «путешествовал» по нескольким странам, и встретил полицию во всеоружии, напугали Европу. Свободное перемещение боевика, присягнувшего «халифу», вновь заострило вопрос вероятных «заборов» в Шенгенской зоны.
Эксперты по борьбе с терроризмом считают, что Шенгенская зона «постоянно» используется «ИГ». Бывший глава антитеррористического отдела лондонской полиции Ричард Уолтон открыто заявил, что Шенгенская зона представляет собой «огромную» угрозу.
«Шенген представляет огромную террористическую угрозу. Открытые границы Европы продолжают использоваться «ИГ». У них есть отработанная стратегия терактов в континентальной Европе. Слабость Европы — это и наша слабость», — цитирует Уолтона сайт TheUK.one.
По словам мистера Уолтона, европейскую свободу перемещения активно эксплуатируют террористы. «Они имели чёткую стратегию и намеревались осуществлять нападения через континентальную Европу», — приводит его слова телеканал «RT».
По мнению Уолтона, европейским государствам следует сплотиться перед лицом терроризма. По его словам, террористы рано или поздно могут попасть из Европы в Британию.
Кой-какие меры в Европе уже принимаются. Иные из них анонсировались немцами ещё до теракта в Берлине. Впрочем, новыми эти меры не назовёшь, и от одиночек вроде Амри они не предохранят.
10 декабря стало известно, что Германия хочет продлить выборочный пограничный контроль на внешних границах, поскольку под видом беженцев в страну могут проникнуть террористы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Der Spiegel».
Пограничный контроль на границе с Австрией был введён Министерством внутренних дел ФРГ ещё осенью 2015 года. Цель контроля: регистрация мигрантов в момент прибытия, что не даст им возможности бесконтрольного перемещения по стране. Примеру Германии последовали и другие государства, участвующие в Шенгенском соглашении.
Меры по выборочному контролю в Берлине раньше называли временными. Срок их действия, однако, не раз продлевался. Установленный действующий срок — до февраля 2017 года. ФРГ просит Еврокомиссию выдать мандат на продление контроля сверх указанного срока.
Есть и ещё одна мера против террористов, над которой работают в Европе.
Еврокомиссия собирается закрыть имеющиеся лазейки, через которые боевики получают финансирование. Кроме того, предполагается улучшить информационный обмен между странами-членами ЕС. Цель — усиление охраны внешних границ Евросоюза, сообщает «Дойче Велле».
Однако и эти меры не новы: пакет, представленный 21 декабря в Брюсселе, планировался многие месяцы тому назад.
Одним из пунктов документа является усиление контроля над провозом наличных денег и золота при въезде в ЕС и выезде. При этом «подозрительные лица» будут подвергнуты проверке и в тех случаях, если они ввозят в Евросоюз денег на сумму меньше 10 тысяч евро (дозволенный предел).
Кроме того, таможенники получат больше полномочий при контроле наличных средств и банковских карт, посылаемых по почте.
Еврокомиссия настаивает и на введении общих правил, касающихся борьбы с отмыванием денег.
И ещё: Еврокомиссия предлагает улучшить обмен данными между странами ЕС в рамках Шенгенской информационной системы (SIS). Панируется сопоставлять сведения о подозреваемых даже в тех случаях, когда личности не установлена, однако на месте преступления обнаружены отпечатки пальцев. Лица, подозреваемые в причастности к терроризму, будут обязаны регистрироваться в базе данных SIS.
Как скоро будут внедрены такие меры? Если даже их одобрят, весьма нескоро. Сначала планы отправят на утверждение Европарламенту и странам-членам ЕС, а в случае одобрения реформы предполагается провести с 2018 по 2020 гг.
Что касается собственно Германии, то там канцлер Ангела Меркель дала обещание ужесточить меры безопасности в стране и даже изменить законодательство.
«Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая [теракта в Берлине] и представить результаты. Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги», — цитирует её «RT».
По словам Меркель, она поговорила по телефону с президентом Туниса Беджи Каидом эс-Себси. Фрау Меркель проинформировала президента о намерении ускорить процесс депортации мигрантов и увеличить количество отправляемых на родину тунисцев, если те не получили статуса беженцев. Данная мера назрела давно, а история тунисца Амри — лишнее тому подтверждение.
Как напоминает «RT», будущий террорист прибыл в Италию в разгар «арабской весны» (2011 год). Несовершеннолетнего Амри поместили в центр временного приёма беженцев на Лампедузе. Итог: тунисец стал участником поджога центра и получил 4 года тюрьмы. Сидел в Палермо. По итальянским законам, Амри подлежал депортации на родину. Да вот беда: власти Туниса не подтвердили его гражданство. Будущего убийцу отпустили на свободу, и он поехал в Германию. Вероятно, у Амри не было статуса, позволяющего ему находиться в Шенгенской зоне. И всё же потенциальный боевик свободно перемещался в пределах зоны, причём при оружии.
Доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай Топорнин не считает, что шенгенский «забор» спасёт Европу от террористов.
«Шенгенский забор — не панацея от борьбы с терактами, — сказал он «Ридусу». — Всё равно теракт мог произойти. Просто другой был бы сюжет, другой сценарий его реализации».
Ясно, что свободное перемещение по европейским государствам облегчает жизнь экстремистам: берлинский убийца преодолел три страны, пока его не обнаружила полиция. А в прошлогодней серии терактов во Франции участвовали граждане Бельгии: они приехали из Брюсселя, потом часть из них уехала обратно. «Понятно, что, если бы между странами были границы достаточно жёсткие, как у нас, например, маловероятно, что они бы так легко проскочили», — отмечает эксперт.
И всё же думать о том, что демонтаж Шенгенской зоны приведёт к повышению безопасности государств, неверно. «Я думаю, здесь прямой взаимосвязи нет, — говорит эксперт. — Террорист всё равно найдёт возможность проникнуть и осуществить теракт». Многие потенциальные террористы внедрились в европейские страны. Вероятно, им нет нужды пересекать границы.
Очевидно, добавим, ситуация с фанатиком Амри, приведшая к теракту и смертям, станет одним из тех исторических событий, которые повлияют на дальнейшую политику Брюсселя и внутреннюю политику властей в европейских странах. На выборах немецкого канцлера, которые пройдут в 2017 году, отношение кандидатов к проблеме терроризма, мигрантов и свободы перемещения станет одним из факторов, определяющих будущего победителя.
Спустя несколько часов после смертоносной берлинской атаки на грузовике пропагандисты «Исламского государства» (запрещено в РФ) запустили в сеть видеоролик. На кадрах — 24-летний экстремист. Он находится на севере Берлина, стоит на мосту. Видео снято в стиле «селфи». Убийца Анис Амри (Anis Amri) присягает на верность «халифу» Абу Бакр аль-Багдади и обещает участвовать «в джихаде против врагов аллаха». Убийца-водитель призвал своих «мусульманских братьев» во всём мире «бороться» за их религию «в своих странах или в Европе», передаёт британская газета «Экспресс».
Этот Амри, как предполагается, сделался радикалом, когда отбывал тюремный срок в Италии. Издание напоминает, что грузовик на рождественской ярмарке в Берлине врезался в толпу и убил 12 человек. Ещё 48 человек получили ранения. Амри сумел убежать от полиции. Используя несколько фальшивых удостоверений и меняя национальности как перчатки, он совершил «путешествие» из Берлина во Францию, а затем сел на поезд из Шамбери, прибыл в Турин, а из Турина отправился в Милан.
Там мерзавца ждала смерть.
Полиция получила наводку, и в три часа ночи двое полицейских обнаружили Амри в закрытом железнодорожном терминале. Когда офицеры подошли к Амри, тот сказал, что у него нет ни удостоверения личности, ни телефона, но есть маленький карманный нож. Затем он вдруг вытащил пистолет 22 калибра из рюкзака, завопил «аллаху акбар» и выстрелил в офицера Кристиана Мовио. Попал в плечо. Потом боевик побежал к близлежащей площади и попытался там спрятаться за автомобиль, однако был расстрелян офицером-стажёром Лукой Ската. Теперь Луку чествуют как героя.
Luca Scatà. Фото: Facebook
Теракт и кровожадное видеообращение убийцы, а также та лёгкость, с которой он «путешествовал» по нескольким странам, и встретил полицию во всеоружии, напугали Европу. Свободное перемещение боевика, присягнувшего «халифу», вновь заострило вопрос вероятных «заборов» в Шенгенской зоны.
Эксперты по борьбе с терроризмом считают, что Шенгенская зона «постоянно» используется «ИГ». Бывший глава антитеррористического отдела лондонской полиции Ричард Уолтон открыто заявил, что Шенгенская зона представляет собой «огромную» угрозу.
«Шенген представляет огромную террористическую угрозу. Открытые границы Европы продолжают использоваться «ИГ». У них есть отработанная стратегия терактов в континентальной Европе. Слабость Европы — это и наша слабость», — цитирует Уолтона сайт TheUK.one.
По словам мистера Уолтона, европейскую свободу перемещения активно эксплуатируют террористы. «Они имели чёткую стратегию и намеревались осуществлять нападения через континентальную Европу», — приводит его слова телеканал «RT».
По мнению Уолтона, европейским государствам следует сплотиться перед лицом терроризма. По его словам, террористы рано или поздно могут попасть из Европы в Британию.
Кой-какие меры в Европе уже принимаются. Иные из них анонсировались немцами ещё до теракта в Берлине. Впрочем, новыми эти меры не назовёшь, и от одиночек вроде Амри они не предохранят.
10 декабря стало известно, что Германия хочет продлить выборочный пограничный контроль на внешних границах, поскольку под видом беженцев в страну могут проникнуть террористы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Der Spiegel».
Пограничный контроль на границе с Австрией был введён Министерством внутренних дел ФРГ ещё осенью 2015 года. Цель контроля: регистрация мигрантов в момент прибытия, что не даст им возможности бесконтрольного перемещения по стране. Примеру Германии последовали и другие государства, участвующие в Шенгенском соглашении.
Меры по выборочному контролю в Берлине раньше называли временными. Срок их действия, однако, не раз продлевался. Установленный действующий срок — до февраля 2017 года. ФРГ просит Еврокомиссию выдать мандат на продление контроля сверх указанного срока.
Есть и ещё одна мера против террористов, над которой работают в Европе.
Еврокомиссия собирается закрыть имеющиеся лазейки, через которые боевики получают финансирование. Кроме того, предполагается улучшить информационный обмен между странами-членами ЕС. Цель — усиление охраны внешних границ Евросоюза, сообщает «Дойче Велле».
Однако и эти меры не новы: пакет, представленный 21 декабря в Брюсселе, планировался многие месяцы тому назад.
Одним из пунктов документа является усиление контроля над провозом наличных денег и золота при въезде в ЕС и выезде. При этом «подозрительные лица» будут подвергнуты проверке и в тех случаях, если они ввозят в Евросоюз денег на сумму меньше 10 тысяч евро (дозволенный предел).
Кроме того, таможенники получат больше полномочий при контроле наличных средств и банковских карт, посылаемых по почте.
Еврокомиссия настаивает и на введении общих правил, касающихся борьбы с отмыванием денег.
И ещё: Еврокомиссия предлагает улучшить обмен данными между странами ЕС в рамках Шенгенской информационной системы (SIS). Панируется сопоставлять сведения о подозреваемых даже в тех случаях, когда личности не установлена, однако на месте преступления обнаружены отпечатки пальцев. Лица, подозреваемые в причастности к терроризму, будут обязаны регистрироваться в базе данных SIS.
Как скоро будут внедрены такие меры? Если даже их одобрят, весьма нескоро. Сначала планы отправят на утверждение Европарламенту и странам-членам ЕС, а в случае одобрения реформы предполагается провести с 2018 по 2020 гг.
Что касается собственно Германии, то там канцлер Ангела Меркель дала обещание ужесточить меры безопасности в стране и даже изменить законодательство.
«Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая [теракта в Берлине] и представить результаты. Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги», — цитирует её «RT».
По словам Меркель, она поговорила по телефону с президентом Туниса Беджи Каидом эс-Себси. Фрау Меркель проинформировала президента о намерении ускорить процесс депортации мигрантов и увеличить количество отправляемых на родину тунисцев, если те не получили статуса беженцев. Данная мера назрела давно, а история тунисца Амри — лишнее тому подтверждение.
Как напоминает «RT», будущий террорист прибыл в Италию в разгар «арабской весны» (2011 год). Несовершеннолетнего Амри поместили в центр временного приёма беженцев на Лампедузе. Итог: тунисец стал участником поджога центра и получил 4 года тюрьмы. Сидел в Палермо. По итальянским законам, Амри подлежал депортации на родину. Да вот беда: власти Туниса не подтвердили его гражданство. Будущего убийцу отпустили на свободу, и он поехал в Германию. Вероятно, у Амри не было статуса, позволяющего ему находиться в Шенгенской зоне. И всё же потенциальный боевик свободно перемещался в пределах зоны, причём при оружии.
Доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД РФ Николай Топорнин не считает, что шенгенский «забор» спасёт Европу от террористов.
«Шенгенский забор — не панацея от борьбы с терактами, — сказал он «Ридусу». — Всё равно теракт мог произойти. Просто другой был бы сюжет, другой сценарий его реализации».
Ясно, что свободное перемещение по европейским государствам облегчает жизнь экстремистам: берлинский убийца преодолел три страны, пока его не обнаружила полиция. А в прошлогодней серии терактов во Франции участвовали граждане Бельгии: они приехали из Брюсселя, потом часть из них уехала обратно. «Понятно, что, если бы между странами были границы достаточно жёсткие, как у нас, например, маловероятно, что они бы так легко проскочили», — отмечает эксперт.
И всё же думать о том, что демонтаж Шенгенской зоны приведёт к повышению безопасности государств, неверно. «Я думаю, здесь прямой взаимосвязи нет, — говорит эксперт. — Террорист всё равно найдёт возможность проникнуть и осуществить теракт». Многие потенциальные террористы внедрились в европейские страны. Вероятно, им нет нужды пересекать границы.
Очевидно, добавим, ситуация с фанатиком Амри, приведшая к теракту и смертям, станет одним из тех исторических событий, которые повлияют на дальнейшую политику Брюсселя и внутреннюю политику властей в европейских странах. На выборах немецкого канцлера, которые пройдут в 2017 году, отношение кандидатов к проблеме терроризма, мигрантов и свободы перемещения станет одним из факторов, определяющих будущего победителя.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru